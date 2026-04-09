Fibo any pairs testing
- 专家
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Komila Safarova使用演算法交易的最大好處是速度。訂單在幾分之一秒內執行，這對人類來說是不可能的，而且速度非常準確，可以以準確的價格執行交易。
借助演算法交易，人們可以使用多個指標並執行人類無法執行的訂單。此外，透過更快的分析和執行，交易者可以獲得更多的交易機會。
由於演算法得到了正確的檢查，演算法交易變得更加準確。交易自動執行，避免了錯誤交易的風險。
通常，交易者在交易決策時會做出非理性或愚蠢的決定，因為人類做出的大多數決策都是由情感驅動的，但就 Algo 交易而言，執行交易時不涉及人類情感。一旦設定了演算法程序，交易就會自動執行，它可以幫助您灌輸交易紀律。
- 版本: 1.9
- 更新: 4 八月 2026
Fibo Any Pair（点击下载 set 文件）
Fibo Any Pairs 是一款基于斐波那契水平的交易EA（智能交易系统）。它可以帮助找到良好的入场点，并且适用于任何货币对、任何时间和任何方向的交易。
测试说明
在用于真实账户之前：
- 请在策略测试器（Strategy Tester）或模拟账户中进行测试
- 在策略测试器中使用较低速度以获得更高准确性
- 选择 “基于真实tick的每一tick” 模式以获得最佳结果
交易建议
- 最佳交易品种： XAUUSD（黄金）或任何货币对
- 虽然适用于所有货币对，但推荐使用黄金
- 账户类型： 美分账户（例如 Exness Cent）
- 这样可以降低风险和成本（无佣金、无隔夜利息）
- 最低入金： 50,000 美分（$500）
- 实盘交易请使用 .set 文件（默认设置仅用于测试）
开始使用
- 开设一个美分账户
- 将EA加载到 XAUUSD 图表（或任意货币对）
- 下载并加载 .set 文件
风险提示
交易存在风险。
只使用你可以承受损失的资金。
高收益 = 高风险。
过去的表现不代表未来结果。
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