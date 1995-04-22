Fibonacci 61 8 EA

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  • Komila Safarova
    Komila Safarova

    Komila Safarova

    4 (37)
    使用演算法交易的最大好處是速度。訂單在幾分之一秒內執行，這對人類來說是不可能的，而且速度非常準確，可以以準確的價格執行交易。
    借助演算法交易，人們可以使用多個指標並執行人類無法執行的訂單。此外，透過更快的分析和執行，交易者可以獲得更多的交易機會。
    由於演算法得到了正確的檢查，演算法交易變得更加準確。交易自動執行，避免了錯誤交易的風險。
    通常，交易者在交易決策時會做出非理性或愚蠢的決定，因為人類做出的大多數決策都是由情感驅動的，但就 Algo 交易而言，執行交易時不涉及人類情感。一旦設定了演算法程序，交易就會自動執行，它可以幫助您灌輸交易紀律。
    9 产品
  • 版本: 1.6
  • 更新: 31 七月 2026

Here is the simplified, clean Chinese version without any emojis or decorative symbols:

Fibonacci 61 8 EA

(点击此处下载 set 配置文件)

Fibonacci 61 8 EA 是一款基于斐波那契水平线和 8 策略进行开仓的专业交易机器人。它旨在寻找市场上非常精准的入场点。该机器人可以捕捉任何货币对、任何时间以及任何方向的市场波动，并将这些波动转化为盈利交易。

重要测试说明

在实盘账户上使用此机器人之前，请务必先进行严格测试：

  • 策略测试器： 运行历史回测时，请考虑您电脑的运行速度。强烈建议在较低的视觉速度下进行测试，以确保回测结果更接近真实的市况。

  • 模型质量： 请务必选择“基于真实分笔的每个分笔”（Every tick based on real ticks）模式，以获得最准确的测试结果。

交易建议

  • 交易品种： 该机器人适用于所有货币对，但针对 XAUUSD（黄金）进行了最佳优化。我们建议您从黄金开始交易，因为其快速的行情波动能帮助您快速理解机器人的运行逻辑。

  • 账户类型： 由于该机器人会在短时间内频繁开仓，我们强烈建议使用美分账户（例如 Exness Standard Cent）。

    注意： Exness 美分账户非常适合该策略，因为它提供零佣金且无库存费（无隔夜利息），这与机器人的核心逻辑完美契合。

  • 最低存款： 10,000 美分（100 美元）。使用美分账户是安全管理该机器人激进交易风格的最有效方法。

  • 参数设置： 默认设置仅用于代码验证。进行实际交易时，请下载并使用优化后的 .set 配置文件。

如何开始

  1. 开立美分账户以保持低风险。

  2. 打开 XAUUSD（黄金）图表（或您喜欢的任何货币对），并将 Fibonacci 61 8 EA 加载到图表上。

  3. 下载优化后的设置文件：[点击此处下载] 或在评论区中获取。

风险提示

金融市场交易涉及重大风险。切勿投入您无法承受损失的资金。高回报策略自然伴随着更高的风险。历史表现并不代表未来的最终结果。


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专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Fibo for any pair and directions
Komila Safarova
专家
Fibo Any Pairs and Directions（点击此处下载 .set 配置文件） Fibo Any Pairs and Directions 是一款基于斐波那契数列和高级数学模型开发的专业 EA（Expert Advisor，智能交易系统）。该 EA 旨在识别高概率的市场交易机会，提供精准的入场计算与全自动的订单执行。其底层算法全面支持顺势（Trend-following）与均值回归（Mean-reversion）策略，广泛适用于多种金融工具及时间周期。 免费实时测试 亲自体验该量化策略的精准度。您可以通过下方官方测试链接，在真实市场环境中免费测试并验证此 EA： [免费下载并测试 Fibo Any Pairs EA](Testing Link) 核心功能 数学化斐波那契逻辑： 结合概率分布与适应市场波动率的统计建模，精准计算动态斐波那契回调位（23.6%、38.2%、50.0%、61.8%、78.6%）及扩展位。 双向交易执行： 同时针对做多（Buy）和做空（Sell）条件进行市场分析。 多资产兼容性： 针对交叉货币对、主要股指及贵金属进行了算法优化。 专为 X
Fibo 61 8 and Quantum EA
Komila Safarova
专家
本EA（智能交易系统，Expert Advisor）基于 斐波那契回撤 和 对冲交易策略 开发。 请联系我获取 set 文件 ，或者在评论区下载。您也可以点击这里获取 XAUUSD（黄金） 的 set 文件；获取 BTCUSD（比特币） 的 set 文件请点击这里。 剥头皮交易（Scalping）是一种通过捕捉市场中频繁且较小的价格波动来获取利润的交易方式。高市场流动性和低点差对于剥头皮交易非常重要，因为它们能够降低订单执行风险。因此，本EA最适合在市场活跃、流动性充足的时段运行。 当基于斐波那契水平出现交易信号时，本EA可以同时开立多个买单和卖单。 推荐使用方式 交易品种： XAUUSD（黄金） 账户类型： Cent账户（建议使用 Exness Standard Cent 实盘账户，测试可使用 Exness Demo Pro 账户）。 最低入金： 100,000 美分 （相当于 1,000 美元 ）。 Cent账户更适合本EA，因为它可能会同时挂出大量限价订单，而使用Cent账户可以有效降低资金风险。 注意事项 默认参数仅用于通过平台验证。如需实际交易，请根据需要修改 Inputs（
FREE
Fibo any pairs testing
Komila Safarova
1 (1)
专家
Fibo Any Pair（点击下载 set 文件） Fibo Any Pairs 是一款基于斐波那契水平的交易EA（智能交易系统）。它可以帮助找到良好的入场点，并且适用于任何货币对、任何时间和任何方向的交易。 测试说明 在用于真实账户之前： 请在策略测试器（Strategy Tester）或模拟账户中进行测试 在策略测试器中使用较低速度以获得更高准确性 选择 “基于真实tick的每一tick” 模式以获得最佳结果 交易建议 最佳交易品种： XAUUSD（黄金）或任何货币对 虽然适用于所有货币对，但推荐使用黄金 账户类型： 美分账户（例如 Exness Cent） 这样可以降低风险和成本（无佣金、无隔夜利息） 最低入金： 50,000 美分（$500） 实盘交易请使用 .set 文件（默认设置仅用于测试） 开始使用 开设一个美分账户 将EA加载到 XAUUSD 图表（或任意货币对） 下载并加载 .set 文件 风险提示 交易存在风险。 只使用你可以承受损失的资金。 高收益 = 高风险。 过去的表现不代表未来结果。
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Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
专家
该 智能交易顾问（Expert Advisor, EA） 专为 XAUUSD（黄金） 和 BTCUSD（比特币） 的自动化交易而设计。 它结合了 斐波那契回撤 与 艾略特波浪理论 ，用于识别高概率的交易机会。 获取设置文件 请联系我以获取 .set 设置文件 ， 或在评论区下载。 点击此处可获取 黄金（XAUUSD）设置文件 。 点击此处可获取 比特币（BTCUSD）设置文件 。 优化与性能 此 EA 已针对 美分账户（Cent Account） 进行精心优化，具备以下优势： 灵活的仓位管理 增强的风险控制能力 在各种市场环境下保持稳定表现 请勿使用低余额账户——为获得最佳性能，建议至少使用 50,000 美分账户（约 500 美元） 。 主要特点 即插即用 —— 提供可直接使用的 .set 文件，快速部署 风险管理优化 —— 针对美分账户设计，有效控制风险敞口 多功能性 —— 可用于多种交易品种； 推荐 XAUUSD 和 BTCUSD ，因为它们具有高波动性、强趋势性和良好流动性。 可同时在多个图表上使用，修改 MagicNumberForPairs 参数（如 1000、2000、3
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Fibo 61 8 game changer
Komila Safarova
专家
Fibo 61.8 – Game Changer Fibo 61.8 – Game Changer 是一款激进的剥头皮交易专家顾问（EA），基于 斐波那契回撤水平 和 对冲逻辑 构建。专为 XAUUSD（金价） 设计，该 EA 可持续交易，在 平稳、横盘或区间市场条件下表现最佳 ，但在经过正确设置后，也能在 高波动市场 中表现出色。 这不是时间限制型 EA —— 它会在 市场条件符合所选设置文件 (.set) 时 进行交易。  重要提示 购买后，请发送 私信 获取优化的 XAUUSD 设置文件 ，或从 评论区 下载。 或者， 点击此处获取 XAUUSD（金价）设置文件 。 策略概述 Fibo 61.8 – Game Changer 专注于短期价格波动，使用： 斐波那契回撤区间 作为主要入场点 基于区间和价格反应的行为，而不仅依赖波动性 对冲逻辑 来管理重叠的价格波动 该 EA 经过多年开发与优化，强调 稳定性 、 执行精度 和 灵活的风险控制 。 剥头皮理念 EA 适用于 受控和平稳的市场阶段 ，但在正确配置下，也能有效应对 波动性市场 。 理想市场条件： 缓慢或中等速度的价格波动 横
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
专家
此智能交易顾问（EA）基于 斐波那契回调（Fibonacci Retracements） 、 比尔·威廉姆斯的精彩震荡指标（Awesome Oscillator） 和 指数移动平均线（Exponential Moving Average, EMA） 。 如需获取设置文件（.set），请联系我，或在评论区下载，或点击此处获取 黄金（XAUUSD）设置文件 。 若需 比特币（BTCUSD）设置文件 ，请点击此处下载。 免费版本的 EA 可使用至 11 月 1 日 （版本 1.10 ）。 请勿使用低余额账户——建议至少使用 50,000 美分账户 （约 500 美元 ）以获得最佳性能。 剥头皮交易（Scalping） 是一种通过捕捉价格的微小但频繁波动来获取利润的交易策略。 它依赖于高市场流动性和低点差，以减少执行风险。 因此，本 EA 专为 市场活跃时段 优化，以发挥最大效能。 该 EA 可在出现基于 斐波那契水平 、 精彩震荡指标（Awesome Oscillator） 或 指数移动平均线（EMA） 的信号时，同时开立多个买单和卖单。 使用建议 交易品种： XAUUSD（黄金）和 BTC
Fibo 61 8 and martingale
Komila Safarova
1 (1)
专家
该智能交易系统（Expert Advisor，简称 EA）基于 斐波那契回撤（Fibonacci Retracements） 、**相对强弱指数（RSI） 以及 指数移动平均线（EMA）**构建。 如需获取参数设置文件（.set），请联系我，或在评论区下载**黄金（XAUUSD）**的 set 文件，点击此处即可。 请避免使用低余额账户——为获得最佳表现，建议至少使用 50,000 美分 的账户。 剥头皮（Scalping） 是一种通过捕捉频繁但幅度较小的价格波动来获利的交易策略。它依赖于高市场流动性和低点差，以降低执行风险。因此，本 EA 在 市场活跃度较高的时段 表现最佳。 当基于**斐波那契水平、Awesome Oscillator（震荡指标）、相对强弱指数（RSI）或指数移动平均线（EMA）**出现信号时，该 EA 可以同时开启多个买入和卖出仓位。 推荐使用方式 交易品种： 黄金（XAUUSD） 账户类型： 美分账户 （实盘建议使用 Exness Standard Cent 账户，测试可使用 Exness Demo Pro 账户） 最低入金： 50,000 美分（相当于 500
Any direction Fibo 61 8 scalping gold EA
Komila Safarova
专家
该专家顾问（EA）基于 斐波那契回撤水平 和 ATR（平均真实波幅）指标 ，用于捕捉强劲的市场走势，其交易理念类似于 Fibo 61.8 Game Changer EA 。 EA 会自动应用关键斐波那契水平： 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 78.6% ，其中重点关注 61.8% 黄金分割位 ——这是价格经常产生反应或反转的强势关键区域。 为了提高交易准确性，EA 使用 ATR 作为波动率过滤器，使其在 低、中以及较高波动性市场环境 下都能保持稳定表现。 交易特点 基于斐波那契与 ATR 信号， 同时开启多个买入和卖出订单 （根据 set 文件，买单数量更多） 可根据 可用保证金 ，顺势开启多个仓位 采用 资金增长逻辑（Equity Growth） 适用于 低、中、高波动性市场 推荐设置 交易品种： 仅限 XAUUSD（黄金） 账户类型： Cent 账户（对冲 / Hedging） 入金示例： 50,000 美分（等于 500 美元） 最低推荐入金： 50,000 美分 已在 Exness Standard Cent 账户测试 （建议自行在 Exness Demo P
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