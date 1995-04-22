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Fibonacci 61 8 EA

(点击此处下载 set 配置文件)

Fibonacci 61 8 EA 是一款基于斐波那契水平线和 8 策略进行开仓的专业交易机器人。它旨在寻找市场上非常精准的入场点。该机器人可以捕捉任何货币对、任何时间以及任何方向的市场波动，并将这些波动转化为盈利交易。

重要测试说明

在实盘账户上使用此机器人之前，请务必先进行严格测试：

策略测试器： 运行历史回测时，请考虑您电脑的运行速度。强烈建议在较低的视觉速度下进行测试，以确保回测结果更接近真实的市况。

模型质量： 请务必选择“基于真实分笔的每个分笔”（Every tick based on real ticks）模式，以获得最准确的测试结果。

交易建议

交易品种： 该机器人适用于所有货币对，但针对 XAUUSD（黄金）进行了最佳优化。我们建议您从黄金开始交易，因为其快速的行情波动能帮助您快速理解机器人的运行逻辑。

账户类型： 由于该机器人会在短时间内频繁开仓，我们强烈建议使用美分账户（例如 Exness Standard Cent）。 注意： Exness 美分账户非常适合该策略，因为它提供零佣金且无库存费（无隔夜利息），这与机器人的核心逻辑完美契合。

最低存款： 10,000 美分（100 美元）。使用美分账户是安全管理该机器人激进交易风格的最有效方法。

参数设置： 默认设置仅用于代码验证。进行实际交易时，请下载并使用优化后的 .set 配置文件。

如何开始

开立美分账户以保持低风险。 打开 XAUUSD（黄金）图表（或您喜欢的任何货币对），并将 Fibonacci 61 8 EA 加载到图表上。 下载优化后的设置文件：[点击此处下载] 或在评论区中获取。

风险提示

金融市场交易涉及重大风险。切勿投入您无法承受损失的资金。高回报策略自然伴随着更高的风险。历史表现并不代表未来的最终结果。