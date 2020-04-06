AI Stochastic Pro — 经典的进化。它属于 AI PRO EA 系列，这意味着其代码 100% 由人工智能设计和编写，并配备了 24 种不同的机构级头寸管理功能。 这是一种专业的交易算法，通过独特的价格行为过滤器，将经典的随机震荡指标转化为强大的趋势和逆趋势系统。

交易逻辑与策略： 与盲目在随机指标线交叉时入场的标准机器人不同（这通常会在强劲趋势中导致亏损），AI Stochastic Pro 使用三阶段信号确认系统： 区域搜索：顾问等待随机指标进入超买或超卖区域（水平 20/80）。 蜡烛形态（价格行为）：收到信号后，机器人等待所需颜色的确认蜡烛收盘（买入为绿色，卖出为红色）。 水平突破（突破）：这是主要的过滤器。顾问在信号蜡烛的最高价或最低价处设置一个虚拟水平。只有当价格在所需方向突破此水平时，才会开启交易。如果价格反转而没有突破该水平，则忽略虚假信号。

机器人的广泛功能库包括：智能新闻过滤器、四种止损变体、三种追踪止损变体（包括先进的高/低追踪）、同样具有三种不同变体的部分平仓系统（包括基于“交易量乘数计数”的独特选项），以及两种具有灵活存款增长设置的交易量乘数变体。通过价格行为（突破）确认主要开仓信号的独特技术过滤了市场噪音，仅在实际价格变动期间开启交易；还提供三种止盈变体，包括追踪止盈。顾问适用于 MT5 上的任何时间框架和交易资产，支持任何账户类型、任何经纪商和自营交易公司。完美的机器代码消除了人为错误和情绪。这是需要最大可靠性和设置灵活性的专业人士的选择。将您的交易托付给纯粹的数字智慧。

====================================================================================

详细用户指南 (AI Stochastic PRO v1.00)

1 ===== 信息面板 (DASHBOARD) =====

图表上显示的可视化信息面板的设置。

它显示当前点差、日/周/月/年的交易结果，以及当前的浮动盈亏和盈利/亏损交易的比率。

提示：在策略测试器中优化时，面板以可视模式工作，但为了获得最大的数学优化速度，可以将其关闭 (ShowDashboard = false)。

2 ===== 策略 (STRATEGY) =====

（重要部分）

此部分配置入场逻辑。

参数：设置 K 周期 (Period K)、D 周期 (Period D)、减速 (Slowing) 以及超买/超卖水平（默认 20 和 80）。

基本逻辑：当线低于 20 时买入。当线高于 80 时卖出。

确认 (Price Action)：如果启用了 UseCandleConfirmation，顾问将改变策略：

收到随机指标的信号后，它不会立即入场。

它会等待所需颜色的蜡烛收盘（买入为绿色，卖出为红色）。

出现这种蜡烛后，激活“等待突破”模式。顾问会在该收盘蜡烛的最高价（对于买入）或最低价（对于卖出）处设置一个虚拟水平。

仅当价格实际突破该水平时才会入场。

如果突破没有发生且时间流逝，突破水平会自动随着新蜡烛移动（“追踪”），直到价格最终向所需方向突破。这是防止逆势虚假入场的强大过滤器。

3 ===== 信号反转 (REVERSE SIGNAL) =====

反转指标逻辑。

如果启用 (true)，则当随机指标发出买入信号（超卖）时，顾问将开启卖出交易。这在强劲的趋势市场中非常有用，因为振荡器经常发出错误的虚假反转信号。

4 ===== 头寸反转 (POSITION REVERSAL) =====

方向切换策略。

如果启用 (true)，当头寸因止损平仓时，顾问将立即开启相反方向的新交易。

注意：此新交易的交易量（手数）根据第 23 节（交易量倍增器）的规则计算。

5 ===== 新闻保护 (NEWS PROTECTION) =====

内置新闻过滤器。

顾问会在重要经济新闻发布（货币对的相关货币或仅 USD）前后的指定分钟数内自动暂停交易。

重要提示：仅在实时模式 (Live) 下工作。策略测试器中无法获取新闻数据。

6 ===== 盈亏限制 (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

全局资金保护。

允许为所有未平仓头寸的总和设置盈利目标或亏损限制（按余额百分比或点数）。达到限制时，所有交易关闭，顾问停止工作。

7 =====以此操作计时器 (OPERATION TIMER) =====

日内时间过滤器。

设置顾问的严格工作时间（例如，仅在 08:00 到 20:00 之间交易）。在此时间之外不开启新交易。

8 ===== 止损 (STOP LOSS) =====

每笔交易的风险管理。

SL_PERCENT：按开盘价百分比设置止损。

SL_POINTS：按点数设置固定止损。

SL_ATR：基于市场波动率 (ATR) 的动态止损。

SL_HI_LO：智能止损，放置在前一根收盘蜡烛的最高价或最低价之后。

经纪商止损水平 – 到 SL 和 TP 的距离会自动与经纪商的最低要求进行核对。

9 ===== 止盈 (TAKE PROFIT) =====

盈利锁定设置。

可以设置为点数、百分比或风险回报比 (RRR)。例如，如果 RRR=2.0，止盈将是止损的 2 倍。

10 ===== 追踪止损 (TRAILING STOP) =====

通过随着价格变动自动移动止损水平来保护已获利润的强大工具。

参数 UseTrailing：主开关 (true/false)。

参数 Trail_Mode（追踪模式）：选择止损移动算法。

可用模式：

TRAIL_STANDARD（标准）：经典的点数追踪。通过两个参数工作：

Trail_Start：激活追踪的盈利距离（点数）。

Trail_Step：移动步长。每当价格向盈利方向移动指定点数时，顾问将移动止损。例如：Start=50, Step=10。一旦盈利达到 50 点，止损将移动到盈亏平衡点。如果价格再走 10 点，止损随之移动。

TRAIL_ATR（波动率）：适应当前市场活动的自适应模式。追踪距离根据 ATR（平均真实波幅）指标计算。

如果波动率高，止损保持较远，以避免被随机“噪音”触及。

如果波动率低，止损会收紧。设置参数：Trail_ATR_Period（ATR 指标周期）和 Trail_ATR_Mult（ATR 值倍数）。

TRAIL_HI_LO（蜡烛）：用于趋势交易的专业模式（“影线追踪”）。顾问严格沿着收盘蜡烛的极值移动止损：

对于买入 (Buy)：止损置于前一根蜡烛的最低价 (Low) 下方。

对于卖出 (Sell)：止损置于前一根蜡烛的最高价 (High) 上方。此模式允许尽可能长时间地持有头寸，只要趋势保持其结构（更高的低点或更低的高点），并在趋势反转时立即退出。

11 ===== 盈利追踪 (TRAILING PROFIT) =====

（新的独特功能）

通过盈利目标恢复亏损的智能系统。

逻辑：如果启用 (UseTrailingProfit = true)，顾问会记住亏损平仓交易的亏损百分比。

当开启新交易时，顾问会自动将该累计亏损百分比增加到其标准止盈上。

目标：通过一笔成功的交易挽回过去的损失并以净利润结束整个系列。

重置：累计百分比在两种情况下重置为 0%：

当任何交易以净利润（完全）平仓时。

当通过图表上的按钮关闭并重新打开顾问时。

12 ===== 部分平仓 (PARTIAL CLOSE) =====

（详细的减仓设置）

锁定部分利润（“安全袋”）。

UsePartialClose：主功能开关。

Partial_Mode（分离变体）：

MANUAL（经典）：当价格经过固定的距离 (PartialStart) 点数时，顾问平仓部分头寸。如果设置了步长 (Partial_Close_Step > 0)，它将每隔 N 点继续平仓部分头寸。

EQUAL PARTS（等分）：顾问自行计算水平。它获取从开盘价到最终止盈的距离，并将其分成相等的段。段数在 Partial_Parts_Count 中设置（例如，10 份）。交易量也平均分配。

Unload Lines（可视化）：

顾问在图表上绘制水平线，准确显示头寸将在何处减仓。

智能功能：一旦价格触及线条并且部分平仓，该线条会立即从图表上移除，以便您只看到剩余的活动目标。

(按交易量步数)

工作原理：这种非标准模式会自动创建（无需您手动调整，仅在选择此选项时）一个用于部分平仓的“智能网格”，该网格直接取决于马丁格尔（第 23 节）增加了多少当前交易的交易量。最终，头寸交易量增加得越多，该头寸的减仓部分就越多。顾问自动将从开盘价到止盈的距离分成相等的部分。

主要条件：模式仅在启用马丁格尔 (UseMartingale = true) 时工作。

13 ===== 盈亏平衡 (BREAKEVEN) =====

将止损移动到开盘价。

当价格经过指定的点数 (BE_Start) 时触发。在价格反转时提供亏损保护。

14 ===== 订单类型 (ORDER TYPE) =====

选择入场方式。推荐 ENTRY_MARKET_ONLY 以获得即时执行。

15 ===== 主要设置 (MAIN SETTINGS) =====

基本参数：魔术编号（以便顾问区分其交易）、点差过滤器 (MaxSpread) 和滑点 (Slippage)。

16 ===== 风险管理 (RISK MANAGEMENT) =====

计算初始头寸交易量（当没有亏损系列时）。

FixedLot：使用固定手数交易。

UseAutoLot：自动计算手数为余额的 %。

17 ===== 交易时间 (TRADING HOURS) =====

额外的时间过滤器（开始时间和结束时间），如果您只想交易特定的时段（例如，伦敦和纽约）。

18 ===== 交易方向 (TRADE DIRECTION) =====

允许顾问仅在一个方向交易（仅买入或仅卖出）或双向交易 (Both)。

19 ===== 头寸线 (LINE MARKER) =====

在图表上用彩色线条可视化开仓水平和止盈。

清理逻辑 – 如果线条被删除，相关订单也会被删除；如果订单已执行，相应的线条会被擦除。

20 ===== 交易标记 (TRADE MARKERS) =====

图表上的历史记录。在过去进行交易的地方绘制箭头或标记，并标记其结果（盈利/亏损）。

21 ===== 声音信号 (SOUND SIGNALS) =====

通过按钮开启/关闭顾问或执行操作时的音频警报。

22 ===== 交易日 (TRADING DAYS) =====

按星期几过滤。

23 ===== 交易量倍增器 (VOLUME MULTIPLIER) =====

（非常重要的部分）

亏损后增加手数的系统（马丁格尔），用于快速恢复损失。

仅当开关 UseMartingale = true 时工作。

工作原理（逻辑）：

如果交易止损平仓（亏损），顾问会增加下一笔交易的交易量。如果下一笔也是亏损，交易量再次增长。一旦任何交易盈利平仓（止盈），交易量立即重置为初始值（来自第 16 节）。

重置条件：如果您通过图表上的按钮关闭并重新打开顾问，循环也会重置。

在 MartingaleMode 设置中，您选择增加的数学算法：

变体 1：MULTIPLY（乘法）

上一笔亏损交易的手数乘以 MartingaleValue 数值。

示例：初始手数 0.1，数值 2.0。

交易 1 (0.1 手) -> 亏损。

交易 2 开仓量：0.2 (0.1 * 2)。-> 亏损。

交易 3 开仓量：0.4 (0.2 * 2)。

变体 2：ADD（加法）

上一笔亏损交易的手数简单地加上 MartingaleValue 数值（更温和的模式）。

示例：初始手数 0.1，数值 0.1。

交易 1 (0.1 手) -> 亏损。

交易 2 开仓量：0.2 (0.1 + 0.1)。

Martingale_Max_Steps（步数限制）：

安全设置。确定允许顾问连续增加交易量的次数。

如果为 0：无限增加（经典马丁格尔）。

如果为 5：前 5 次亏损交易量增长。从第 6 次连续亏损开始，交易量停止增长并固定在第 5 步的水平，直到系列以盈利结束。

保证金检查 – 在下订单之前，顾问会自动检查是否有足够的可用保证金；如果没有，则跳过交易。

24 ===== 金字塔加仓 (PYRAMIDING) =====

（高级盈利策略）

激进增加利润的方法。

如果头寸变为正值（盈利），顾问可以在同一方向开启额外的订单。

MaxPositions：同一方向同时未平仓订单的最大数量。

PyramidStep：开启新订单的步长（点数）。

PyramidLotMult：附加订单的手数倍数。例如，如果为 1.0 — 交易量相同；如果为 2.0 — 附加交易量翻倍。

===================================================================================

设置时的重要注意事项：

如果经纪商是 5 位数报价 (1.12345)，则 1 点 = 0.00001。 如果经纪商是 3 位数报价 (100.123 — 日元货币对)，则 1 点 = 0.001。

重要细节：顾问将设置（止损、止盈、追踪）理解为点数 (Points)，而不是“老式点差 (pips)”。

在 5 位数账户上，设置中的值 50 等于 5 个“老式”点 (50 points)。

在 4 位数账户上，值 50 等于 50 个“老式”点。

您在输入设置时需要考虑到这一点。

此顾问是否适用于不同类型的账户？

是的，它是通用的，但关于 Netting（净额结算）有一个注意事项。

按类型详细细分：

Hedging（对冲）：是的，完全支持。

顾问代码（特别是金字塔加仓功能 UsePyramiding 和头寸数量限制 MaxPositions）最初是为对冲设计的，可以在同一工具上同时开启多笔交易。

Netting（净额结算）：可以工作，但策略会改变。

代码中有检查：if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)。顾问明白它处于净额结算模式。

限制：在净额结算账户上，您实际上无法拥有 3 个不同的头寸（如 MaxPositions = 3 中配置的那样）。尝试加仓（金字塔）时，顾问只会将交易量平均（增加）到一个唯一的头寸中。“部分平仓”模式也将适用于此总头寸。

Raw, Zero, ECN（佣金账户）：是的，工作正常。

这些账户具有极低的点差，但按手数收取佣金。

在利润计算函数 (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState) 中，顾问使用公式：DealProfit + DealSwap + DealCommission

这意味着在计算马丁格尔或盈利追踪的亏损时，它会看到并计入佣金。如果利润很小但佣金很大，它不会错误地认为交易是盈利的。

Cent, Micro, Standard, Premium：是的，可以工作。

顾问从工具设置中读取最小手数和手数步长 (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP)。

如果是 0.1 或 0.01 手的分（美分）账户 — 借助 ValidateVolume 函数，顾问会自动调整并正确四舍五入交易量。

总结：顾问在技术上已准备好在 MetaTrader 平台提供的任何类型的账户上工作。