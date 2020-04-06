Venom Crown

Venom Crown —— 规则型智能交易系统（以 GBPUSD 为主）

Venom Crown 是一款适用于 MetaTrader 5 的规则型智能交易系统，主要用于 GBPUSD，同时支持黄金（XAUUSD），并可通过用户设置实现可选的多品种交易。
系统针对 H1 时间周期进行了优化，结合预定义的交易执行与管理逻辑、严格的风险控制以及可选的新闻过滤功能。
只有在所有内部条件满足时才会执行交易。

主要功能
– 主要交易品种：GBPUSD
– 支持黄金（XAUUSD）
– 可选多品种交易功能
– 推荐时间周期：H1
– 可配置交易日期和交易时间
– 固定手数或基于余额的仓位管理（用户可设定限制）
– 可设置每日最大交易次数（轮次）
– 最大每日亏损限制，用于控制风险
– 可调节止损和止盈
– 交易篮子级别管理功能
– 可选新闻过滤（支持不同影响级别）
– Magic Number 交易识别
– 100% MT5 原生，无外部 DLL

推荐设置
– 基础交易品种：GBPUSD
– 支持品种：GBPUSD（主要），XAUUSD（可选）
– 时间周期：H1
– 账户类型：ECN 或 Raw

回测与使用
– 使用 MetaTrader 5 策略测试器，并设置真实点差
– 启用黄金或其他品种时，请单独验证各项参数

风险提示
外汇及差价合约交易具有高风险。过往表现不代表未来结果。
请先在模拟账户中测试，切勿使用无法承受损失的资金进行交易。

作者的更多信息
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
专家
Venom US30 Scalp – 由 VENOM LABS 打造的精准 US30 剥头皮交易系统 绝不会爆仓的智能交易EA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 对于使用不同时区的经纪商（如 Exness），如果您的经纪商不是 GMT+3，请将最后一个输入项设置为 TRUE 。 仅使用30分钟时间周期。 ️ 警告 ：时区或时间周期设置不正确可能会导致EA运行异常。 限时24小时优惠价格，立即抢购！ 什么是 Venom US30 Scalp？ Venom US30 Scalp 是一款完全自动化的智能交易专家顾问（EA），专为在 H1 时间周期内交易US30（道琼斯指数）进行优化。 本EA完全基于独家数学算法——不使用任何指标、不进行新闻交易，更严格避免网格和马丁格尔策略。 由 Venom Labs 精心设计，特别适合注重交易精准性、纪律性和稳定增长的交易者，而非依赖高风险策略或短期炒作。 运行原理（策略逻辑） Venom US30 Scalp 使用高级数学模型，专门针对趋势进行交易，等待多个确认信号后才执行交易
Queen Of Gold
Antoine Melhem
专家
Queen Of Gold — XAUUSD M30 自动化EA Queen Of Gold 是一款专为 XAUUSD、M30 周期设计的全自动EA。采用结构化价格行为逻辑，并提供可选的风险控制以帮助管理回撤。系统无需指标或外部信号，仅依赖真实市场波动。 基于价格的交易逻辑，无指标 回撤管理的恢复模式 可调风险控制的网格系统 固定或动态手数 交易参数： 品种： XAUUSD 周期： M30 建议手数： 每 500 美元 0.01 手 最低余额： 500 美元起 账户类型： ECN、Standard、Cent 建议使用 VPS 或 24/5 持续运行终端 使用方法： 将EA附加到 XAUUSD M30 图表。网格模式可选。确保终端或VPS在交易时间内持续运行。 支持： 购买后可通过 MQL5 消息系统获得安装与设置帮助。
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
专家
Venom Crown —— 规则型智能交易系统 Venom Crown 是一款规则型智能交易系统，专为 GBPUSD 设计，运行于 H1 周期 ，通过多重共振条件并结合受控的日内执行逻辑进行交易。 系统提供可配置的时间过滤、风险管理规则以及可选的新闻事件过滤器，所有参数均可在输入设置中调整。 仅在所有内部条件满足时才会执行交易，以确保结构化与纪律性的交易方式。 主要功能 – 适用于 GBPUSD（H1） – 可配置交易日期与交易时间 – 固定手数或基于余额的仓位管理 – 可调止损与止盈 – 内置可选新闻过滤（支持影响级别选择） – 受控的日内执行逻辑 – 原生 MetaTrader 5 智能交易系统，无外部 DLL 推荐设置 – 交易品种：GBPUSD – 周期：H1 – 账户类型：ECN 或 Raw – 仓位：先使用小固定手数进行测试 – 确保服务器时间设置正确 回测与使用 – 兼容 MetaTrader 5 策略测试器 – 根据经纪商服务器时间设置交易时段 – 所有参数均可在输入面板中调整 – 默认参数可直接运行 安装 – 从 MQL5 Market 下载 – 加载到 G
Asia Scalper
Antoine Melhem
专家
Asia Scalper — 基于交易时段的智能交易系统 Asia Scalper 是一个为 GBPUSD（M30）和 USDJPY（M15）设计的基于交易时段的智能交易系统。 该系统在亚洲交易时段及其向伦敦初始时段过渡期间进行交易，利用从盘整状态向单边趋势转换的典型市场行为。 采用低频率、条件触发的交易逻辑，仅在所有内部条件满足时才开仓。 主要功能： – 仅适用于 GBPUSD（M30）和 USDJPY（M15） – 基于交易时段的入场，每天限量交易 – 支持固定或自动手数，并可设置最大值 – 止损/止盈为可视化，输入参数中可调节 – 每个品种的最大持仓数量可控 – 可选的 K 线收盘退出逻辑 – 可选的高/中影响新闻过滤器 – 支持净值止损、净值跟踪止损、日/周限制交易功能 – 纯 MT5 本地 EA，不依赖任何外部 DLL 推荐设置： – 交易品种：GBPUSD（M30）、USDJPY（M15） – 账户类型：ECN 或原始点差账户 – 手数模式：建议从固定手数开始，验证稳定后可切换到自动手数 – 经纪商时间：根据经纪商设置正确的 GMT 偏移 回测与使用说明： – 使用带真
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
专家
LONDON EDGE – GBPUSD M30 剥头皮智能交易系统 LONDON EDGE 是一个结构化的智能交易系统，专为 GBPUSD 在 M30 时间框架下设计。它采用稳定的逻辑结构，设有固定的止损和止盈点。每笔交易的手数会根据账户余额自动调整。不使用马丁策略、网格交易或对冲手法。 该 EA 符合严格的资金管理规则，适用于各种 prop firm（资金管理公司）挑战或实盘项目。 信号链接 https://www.mql5.com/en/signals/2313088 Price 120 usd next 212usd next 399 usd 系统参数 交易品种：GBPUSD 时间框架：M30 止损：500 点 止盈：200 点 手数：根据账户余额自动调整 恢复模式：可选，适用于已有持仓 最低资金要求：100 美元 推荐经纪商类型：ECN VPS：建议使用以保持稳定运行 核心特点 固定止损和止盈，风险明确 无马丁、无网格、无对冲 交易时段内持续运行 手数随账户余额变化自动调整 可激活恢复机制管理持仓 适合 prop firm 挑战和实盘评估 与低点差 ECN 经纪商配合
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
指标
Venom Trend Pro — 多时间框架趋势分析工具 Venom Trend Pro 是一款趋势跟随和波段交易指标，旨在帮助识别任何货币对和时间框架中的明确方向性移动。它适用于外汇、黄金、加密货币、指数等市场的日内和波段交易设置。 该指标分析近期的价格结构和动量，以检测新兴或持续的趋势。一旦趋势被确认，信号将保持固定 —— 蜡烛收盘后不重新绘制。 主要特点： 支持所有时间框架（M1 至 MN） 确认后信号稳定，不重新绘制 兼容多种资产：外汇、金属、加密货币、指数 设计用于支持趋势的进入和退出 清晰、简洁的显示，减少图表杂乱 Venom Trend Pro 提供了一种结构化的方法来确定市场方向，避免噪音。它非常适合寻求在冷静、基于规则的框架中获得清晰视觉信号的交易者。
