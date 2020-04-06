Venom Crown —— 规则型智能交易系统（以 GBPUSD 为主）

Venom Crown 是一款适用于 MetaTrader 5 的规则型智能交易系统，主要用于 GBPUSD，同时支持黄金（XAUUSD），并可通过用户设置实现可选的多品种交易。

系统针对 H1 时间周期进行了优化，结合预定义的交易执行与管理逻辑、严格的风险控制以及可选的新闻过滤功能。

只有在所有内部条件满足时才会执行交易。

主要功能

– 主要交易品种：GBPUSD

– 支持黄金（XAUUSD）

– 可选多品种交易功能

– 推荐时间周期：H1

– 可配置交易日期和交易时间

– 固定手数或基于余额的仓位管理（用户可设定限制）

– 可设置每日最大交易次数（轮次）

– 最大每日亏损限制，用于控制风险

– 可调节止损和止盈

– 交易篮子级别管理功能

– 可选新闻过滤（支持不同影响级别）

– Magic Number 交易识别

– 100% MT5 原生，无外部 DLL

推荐设置

– 基础交易品种：GBPUSD

– 支持品种：GBPUSD（主要），XAUUSD（可选）

– 时间周期：H1

– 账户类型：ECN 或 Raw

回测与使用

– 使用 MetaTrader 5 策略测试器，并设置真实点差

– 启用黄金或其他品种时，请单独验证各项参数

风险提示

外汇及差价合约交易具有高风险。过往表现不代表未来结果。

请先在模拟账户中测试，切勿使用无法承受损失的资金进行交易。