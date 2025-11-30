FlexTF Signal Sender
- 指标
- Sarvarbek Abduvoxobov
- 版本: 1.2
- 更新: 8 十二月 2025
FlexTF Signal Sender — 多周期高/低点触碰确认指标
概述
FlexTF Signal Sender 是一个多周期高/低点确认指标。它从更高周期（H1/H4/D1）读取 High/Low，监控价格触碰，并在较低周期（M5/M15/M30）通过收盘价逻辑确认 BUY/SELL 信号。指标包含过滤器、突破切换、历史触碰保护和霓虹视觉标记。
此指标仅用于信号提醒，不会自动下单。
主要功能
- 自动识别高周期 High/Low
- 低周期 K 线确认逻辑
- 突破切换系统
- 反十字星过滤
- 历史触碰保护
- 霓虹信号可视化
- 推送、弹窗和图表提醒
- 实时仪表盘
- 支持外汇、黄金、指数
核心逻辑
1. High/Low 生成
- High → 霓虹紫
- Low → 霓虹青
2. 触碰检测
- 触碰 Low → BUY 待确认
- 触碰 High → SELL 待确认
3. K 线确认
BUY:
- 阳线
- 实体 ≥ MinBodyPips
- 收盘价高于 Low
SELL:
- 阴线
- 实体 ≥ MinBodyPips
- 收盘价低于 High
4. 突破切换
向上突破：
- SELL 取消 → BUY 激活
向下突破：
- BUY 取消 → SELL 激活
5. 历史触碰保护
当天重复触碰将被阻止生成新信号。
信号可视化
BUY — 霓虹薄荷绿
SELL — 霓虹粉红
- 垂直线
- 价格标签
- 小点
- 方向箭头
仪表盘
- LineTF / ConfirmTF
- High/Low 状态
- 待确认方向
- 突破状态
- 上次信号
- 计数器
输入参数
时间周期
|参数
|说明
|LineTF
|高/低点周期
|ConfirmTF
|确认周期
过滤
|参数
|说明
|MinBodyPips
|最小实体大小
|EnableBreakoutSwitch
|突破切换
|EnableHistoricalTouches
|阻止重复触碰
提醒
|参数
|说明
|EnableMT5Alert
|弹窗提醒
|EnablePush
|手机推送
|MinuteBetweenSameAlerts
|提醒冷却间隔
建议
- 黄金和指数表现最佳
- 不适用于高频交易
- 推荐周期组合：
- H4 → M15
- H1 → M5
指标类型
仅提供信号，不执行自动交易。
