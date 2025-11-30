FlexTF Signal Sender

FlexTF Signal Sender — Indicador de Confirmación High/Low Multi-Timeframe

Canal Oficial

Actualizaciones, herramientas y documentación: ➡ Abrir canal oficial de MQL5   |   👉 Mejor resultado

Descripción General

FlexTF Signal Sender es un indicador de confirmación High/Low basado en múltiples marcos temporales. Lee los niveles High/Low de un TF superior (H1/H4/D1), monitorea interacciones del precio y confirma señales BUY/SELL usando la lógica de cierre de vela en un TF inferior (M5/M15/M30). Incluye filtros, protección de toques históricos, cambio por ruptura y visualización estilo neón.

Este indicador es solo para señales. No abre ni gestiona operaciones.

Funciones Principales

  • Detección automática de High/Low de TF superior
  • Confirmación con velas del TF inferior
  • Sistema de cambio por ruptura
  • Filtro Anti-Doji
  • Bloqueo de toques repetidos
  • Visualización neón
  • Alertas Push, Popup y en gráfico
  • Panel de estado
  • Compatible con Forex, Metales e Índices

Cómo Funciona

1. Generación de High/Low

  • High → Neón Fucsia
  • Low → Neón Cian

2. Detección de Toques

  • Toque en Low → BUY pendiente
  • Toque en High → SELL pendiente

3. Confirmación

BUY:

  • Vela alcista
  • Cuerpo ≥ MinBodyPips
  • Cierre por encima del Low

SELL:

  • Vela bajista
  • Cuerpo ≥ MinBodyPips
  • Cierre por debajo del High

4. Cambio por Ruptura

Ruptura al alza:

  • SELL cancelado → BUY activado

Ruptura a la baja:

  • BUY cancelado → SELL activado

5. Protección de Toques Históricos

Evita señales repetidas dentro del mismo día.

Visualización de Señales

BUY — Neón Verde Menta

SELL — Neón Rosa

  • Línea vertical
  • Etiqueta de precio
  • Punto
  • Flecha direccional

Panel

  • LineTF / ConfirmTF
  • High/Low (READY / USED)
  • Lado pendiente
  • Estado de ruptura
  • Última señal
  • Contadores

Parámetros

Timeframes

Parámetro Descripción
LineTF Timeframe de niveles High/Low
ConfirmTF Timeframe de confirmación

Filtros

Parámetro Función
MinBodyPips Tamaño mínimo del cuerpo
EnableBreakoutSwitch Cambio por ruptura
EnableHistoricalTouches Bloqueo de toques repetidos

Alertas

Parámetro Función
EnableMT5Alert Alerta popup
EnablePush Notificación push
MinuteBetweenSameAlerts Enfriamiento (minutos)

Recomendaciones

  • Excelente rendimiento en XAUUSD e Índices
  • No diseñado para HFT
  • Combinaciones recomendadas:
    • H4 → M15
    • H1 → M5

Tipo de Indicador

Solo señales — sin trading automático.

Productos recomendados
Tweezer Candlestick Hunter MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
Conozca el Tweezer Hunter, una herramienta esencial para todos los operadores de Forex que deseen realizar operaciones precisas de seguimiento de tendencias. Este potente e intuitivo indicador ayuda a los operadores a detectar posibles cambios de tendencia antes de que se produzcan, proporcionando una ventaja significativa en el vertiginoso mundo del trading en Forex. El Tweezer Hunter es más que un indicador de velas de pinza normal; está diseñado con una función integrada de identificación de
AanIsnaini Signal Matrix MT5 Pro
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
AanIsnaini Signal Matrix MT5 PRO Regimen de Mercado de Grado Institucional & Trend Dashboard (Zero-Repaint) DEJE DE OPERAR CON LAG. EMPIECE A OPERAR CON MATEMÁTICAS. La versión gratuita (v1.3) le da visibilidad. La versión PRO le da la ventaja . AanIsnaini Signal Matrix PRO no es sólo una actualización-es una reescritura algorítmica completa de mi popular tablero de señales. Mientras que la versión gratuita se basa en indicadores estándar (que se retrasan y reaccionan lentamente), la versión PR
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta las señales de divergencia - las divergencias entre los picos de precios y los valores del oscilador MACD. Las señales se muestran como flechas en la ventana adicional y se mantienen mediante mensajes en una ventana emergente, correos electrónicos y notificaciones push. Las condiciones que formaron la señal se muestran mediante líneas en el gráfico y en la ventana del indicador. Los parámetros del indicador MacdFast - período rápido de la línea MACD MacdSlow - período lento
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Market Structure Trend Targets
Cao Minh Quang
Indicadores
Market Structure Trend Targets es un potente indicador de negociación diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara, estructurada y basada en datos del impulso del mercado, las rupturas y las zonas clave de reacción de los precios. Basado en los principios del análisis inteligente de la estructura del mercado , ayuda a identificar no sólo la dirección de la tendencia, sino también los niveles precisos de ruptura , el agotamiento de la tendencia y las posibles zonas de reversión , todo
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
TREND LINES SCALPER Indicador Profesional  DESCRIPCIÓN GENERAL Trend Lines Scalper es un indicador avanzado de alta precisión diseñado específicamente para traders profesionales que buscan maximizar sus oportunidades de scalping mediante la detección automática de líneas de tendencia y señales de alta probabilidad. Este poderoso algoritmo combina análisis técnico clásico con tecnología moderna, identificando automáticamente patrones de precio y generando señales precisas en tiempo real para o
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Señales Elite Harmony Pro Visión general Elite Harmony Signals es un sofisticado indicador de análisis técnico que muestra rectángulos dinámicos que proporcionan zonas de negociación claras y señales de confirmación para mejorar las decisiones. Características principales Zonas de rectángulos dinámicos Extensión en Tiempo Real : Los rectángulos se extienden automáticamente a la acción del precio actual Cierre Inteligente : Los rectángulos se cierran sólo cuando aparecen señales opuestas Confirma
ICT Turtle Soup
Rizwan Akram
5 (2)
Indicadores
Sistema completo de sopa de tortuga de las TIC - Indicador MT5 Visión general El ICT Turtle Soup Complete System es un indicador MT5 avanzado que combina los conceptos de Inner Circle Trader (ICT) con el clásico patrón de trading Turtle Soup. Esta sofisticada herramienta identifica reversiones de barrido de liquidez en niveles clave, proporcionando configuraciones de trading de alta probabilidad con cálculos completos de gestión de riesgo. Características principales 1. Detección de liquidez
FREE
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Supreme CCI Divergence Indicator
Eveline Van Neyghem
Indicadores
Muchos operadores profesionales utilizan señales de divergencia de alta calidad como parte de su estrategia para entrar en una posición. Detectar divergencias correctas rápidamente puede ser difícil, especialmente si su ojo no está entrenado para ello todavía. Por esta razón hemos creado una serie de indicadores de divergencia de osciladores profesionales fáciles de usar que son muy personalizables para que usted obtenga sólo las señales que desea operar. Tenemos este indicador de divergencia pa
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indicadores
El indicador Supertrend utiliza una combinación de media móvil y rango medio verdadero para detectar la tendencia de un instrumento de negociación. El indicador Supertrend para MetaTrader 5 muestra fácilmente la tendencia como una línea que sigue al precio. Triple SuperTrend Histo calcula tres supertendencias para mostrar la tendencia en forma de histograma. Cambiando el color de rojo a verde significa que puede COMPRAR , de verde a rojo significa que puede VENDER . Descripción del método pa
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Break of Structure and Change of Character
Odaine Ramon Mcmillan
5 (1)
Indicadores
Presentación del indicador de ruptura de estructura y cambio de carácter uGenesys El Indicador de Estructura de Mercado uGenesys es la solución avanzada diseñada específicamente para los operadores de Forex que buscan una ventaja competitiva. Esta innovadora herramienta va más allá de la mera identificación de la ruptura de la estructura (BoS) y el cambio de carácter (CHoC); también ilumina los puntos óptimos de entrada y salida en sus gráficos de divisas, transformando su experiencia de tradin
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicadores
Stargogs Spike Catcher V4.0 Este indicador se desarrolla para ordeñar los índices BOOM y CRASH . Ahora también funciona en weltrade para los índices PAIN y GAIN. Envíeme Mensaje si usted necesita cualquier ayuda con el indicador. ECHA UN VISTAZO A LA STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: HAGA CLIC AQUÍTAMBIÉN ECHA UN VISTAZO A LA SEGUNDA A NONEFX SPIKE CATCHER: HAGA CLIC AQUÍ STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 ¡QUE ES NUEVO! Marca Nueva Estrategia. Este es el indicador que necesita para 2025. Nuevo filt
ToolBox 360 MT5
Timo Kosiol
Indicadores
ToolBox 360 es la navaja suiza de todos los indicadores. Está repleto de herramientas útiles para ayudarle en sus operaciones. Se puede utilizar para encontrar los mejores puntos de entrada y salida y ayudarle a decidir si debe abrir una operación o no. Muestra las tendencias del mercado, las formaciones de velas fuera / dentro de las barras y se puede establecer alertas basadas en el tiempo. Características principales: Líneas de Fibonacci basadas en el tiempo Elija una hora de inicio y final
DoctorEdge V LINE Pump it Dump it Strategy Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Indicadores
DoctorEdge V-LINE (Pump it & Dump it) Estrategia Pro Confirma la dirección de la tendencia utilizando la lógica inteligente del impulso y el comportamiento clave del precio C ómo funciona DoctorEdge V-LINE es un indicador visual inteligente diseñado para detectar impulsos de tendencia y confirmar su fuerza basándose en cómo reacciona el precio alrededor de ciertas zonas dinámicas. Tendencia de compra: Cuando el precio alcanza el nivel -20 , la línea se vuelve verde , señalando una pote
New Trend Stage
Alexandr Lapin
Indicadores
New Trend Stage -es un indicador único de nueva generación que crea proyecciones dinámicas del movimiento del mercado basadas en datos reales del día actual. No se trata de canales clásicos. Se trata de un sistema mejorado de geometría propia construido sobre los principios de desfases temporales, dinámica de rangos y niveles adaptativos. El indicador identifica y calcula automáticamente el rango real de las últimas N horas en relación con cada extremo y elabora proyecciones precisas, basadas e
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Mtf Candle number
Ravshan Chuliev
Indicadores
Mtf Candle - Una herramienta avanzada para su estrategia de trading ¡Analice el mercado, identifique tendencias y mejore su estrategia! Mtf Candle es un indicador innovador diseñado para traders profesionales, que ofrece una forma clara y estructurada de visualizar la dinámica del mercado. Con esta herramienta, el análisis técnico se vuelve estructurado y fácilmente accesible. ¿Qué ofrece Mtf Candle? Análisis de barras en profundidad - Supervise las barras en múltiples marcos temporales y deter
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Visión general El indicador Scalping PullBack Signal es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de scalping basadas en posibles señales de retroceso y reversión. Esta herramienta es especialmente útil en plazos más cortos (inferiores a 15 minutos), pero también puede aplicarse en plazos más largos para operaciones a más largo plazo. Este indicador integra varios componentes analíticos clave, proporcionando una visión comple
FREE
Nemesisfx boom and crash
Shandrey Naswil Petersen
Indicadores
trade boom and crash con flechas de tendencia no repaint flechas dirección de uso si compras boom stoploss por debajo de la flecha si vende crash stoploss por encima de la flecha por favor tenga en cuenta que necesita seguir la tendencia para tener operaciones perfectas solo usar en m15 permita que las velas se cierren antes de realizar operaciones asegúrese de que este indicador le resulta útil, ya que tiene una tasa de ganancias del 80% en m15 h1 y h4 para realizar buenas operaciones
Imperator Expert Advisor
Igor Widiger
Asesores Expertos
Imperator Expert Advisor es su asistente de confianza para tomar decisiones comerciales rentables. Nuestro algoritmo y análisis profesional le ayudarán a maximizar sus beneficios. Con nuestra experiencia, le ayudaremos a alcanzar sus objetivos comerciales. Nuestro asesor experto se basa en un análisis exhaustivo del mercado y estrategias avanzadas de negociación. Ofrecemos varios ajustes para personalizar sus operaciones. El asesor supervisa los mercados, identifica oportunidades y ejecuta opera
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
SL-TP Manager Utility para MT5 - Herramienta profesional de gestión de riesgos Protección avanzada de posiciones y gestión de beneficios SL-TP Manager Utility es una herramienta potente e intuitiva diseñada para operadores que desean un control preciso de su gestión de riesgos. Esta utilidad proporciona una interfaz elegante para establecer, modificar y gestionar sus niveles de Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop con sólo unos clics. Características principales: Modo de operación dual: Establ
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indicadores
Monitor de ZONA ROJA Monitor de Riesgo de Corte de Pérdidas y Punto de Equilibrio para Operadores de Promedio (MT5) RED ZONE Monitor es un indicador de gestión de riesgo para operadores que utilizan promediando, escalando o múltiples posiciones abiertas . Muestra visualmente: La zona de riesgo de corte de pérdidas (liquidación) El precio de equilibrio En función de las posiciones abiertas, los lotes y las condiciones de margen actuales Este indicador no proporciona señales de entrada. No promet
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
VeMAs mt5
Roman Kuleshov
Indicadores
El indicador VeMAs es una herramienta de negociación innovadora diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante el análisis de la dinámica del volumen y la estructura del mercado. Tanto si eres un principiante como un trader experimentado, VeMAs te da ventaja. El indicador VeMAs está disponible por sólo 50 dólares. El precio original del indicador es de 299 OFERTA POR TIEMPO LIMITADO. ¡Póngase en contacto conmigo después de la compra para obtener un bono personalizado! ¡Usted puede o
Koala Price Action Scanner
Ashkan Hazegh Nikrou
4.63 (8)
Indicadores
Escáner de Acción del Precio Koala - Desatando el Poder de la Acción del Precio Introducción: Descubre el nuevo Escáner de Acción del Precio Koala: una herramienta versátil, multimoneda y multitamframe diseñada para detectar patrones esenciales de acción del precio y presentarlos en una tabla de escaneo intuitiva. Resumen: Este indicador va más allá de lo común, ofreciendo a los usuarios la capacidad de identificar patrones clave de acción del precio en múltiples monedas y marcos temporales. Car
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Equity Paragon PRO
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
Equity-Based Swing Trading System for XAUUSD Important Information Strategy Type Swing trading with equity-based exposure control (no grid / no martingale / no averaging) Risk Level Controlled by the user (equity protection, daily limits, exposure filters) Prop-Firm Compatibility Includes built-in daily and overall loss guard Broker Requirements Any MT5 broker (ECN/RAW recommended) Setup Difficulty Suitable for beginners (all parameters are open) Product Overview Equity Paragon EA es un sistema
Titanium Flux
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
Titanium Flux EA Titanium Flux es un sistema de trading automatizado basado en niveles de soporte y resistencia combinados con lógica de confirmación por impulso. El Asesor Experto aplica un control de riesgo estructurado, gestión adaptativa de posiciones y mecanismos internos de protección diseñados para cuentas de prop firm. El EA analiza la estructura del mercado utilizando niveles de marcos temporales superiores y ejecuta operaciones basadas en señales confirmadas en el timeframe H1 . Las op
Filtro:
blaxo
34
blaxo 2025.12.03 19:28 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Sarvarbek Abduvoxobov
2241
Respuesta del desarrollador Sarvarbek Abduvoxobov 2025.12.15 19:59
Thanks bro! Appreciate it — more FTMO wins coming soon!
Respuesta al comentario