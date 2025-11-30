FlexTF Signal Sender
- Indicadores
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Versión: 1.2
- Actualizado: 8 diciembre 2025
Canal Oficial
Actualizaciones, herramientas y documentación: ➡ Abrir canal oficial de MQL5 | 👉 Mejor resultado
Descripción General
FlexTF Signal Sender es un indicador de confirmación High/Low basado en múltiples marcos temporales. Lee los niveles High/Low de un TF superior (H1/H4/D1), monitorea interacciones del precio y confirma señales BUY/SELL usando la lógica de cierre de vela en un TF inferior (M5/M15/M30). Incluye filtros, protección de toques históricos, cambio por ruptura y visualización estilo neón.
Este indicador es solo para señales. No abre ni gestiona operaciones.
Funciones Principales
- Detección automática de High/Low de TF superior
- Confirmación con velas del TF inferior
- Sistema de cambio por ruptura
- Filtro Anti-Doji
- Bloqueo de toques repetidos
- Visualización neón
- Alertas Push, Popup y en gráfico
- Panel de estado
- Compatible con Forex, Metales e Índices
Cómo Funciona
1. Generación de High/Low
- High → Neón Fucsia
- Low → Neón Cian
2. Detección de Toques
- Toque en Low → BUY pendiente
- Toque en High → SELL pendiente
3. Confirmación
BUY:
- Vela alcista
- Cuerpo ≥ MinBodyPips
- Cierre por encima del Low
SELL:
- Vela bajista
- Cuerpo ≥ MinBodyPips
- Cierre por debajo del High
4. Cambio por Ruptura
Ruptura al alza:
- SELL cancelado → BUY activado
Ruptura a la baja:
- BUY cancelado → SELL activado
5. Protección de Toques Históricos
Evita señales repetidas dentro del mismo día.
Visualización de Señales
BUY — Neón Verde Menta
SELL — Neón Rosa
- Línea vertical
- Etiqueta de precio
- Punto
- Flecha direccional
Panel
- LineTF / ConfirmTF
- High/Low (READY / USED)
- Lado pendiente
- Estado de ruptura
- Última señal
- Contadores
Parámetros
Timeframes
|Parámetro
|Descripción
|LineTF
|Timeframe de niveles High/Low
|ConfirmTF
|Timeframe de confirmación
Filtros
|Parámetro
|Función
|MinBodyPips
|Tamaño mínimo del cuerpo
|EnableBreakoutSwitch
|Cambio por ruptura
|EnableHistoricalTouches
|Bloqueo de toques repetidos
Alertas
|Parámetro
|Función
|EnableMT5Alert
|Alerta popup
|EnablePush
|Notificación push
|MinuteBetweenSameAlerts
|Enfriamiento (minutos)
Recomendaciones
- Excelente rendimiento en XAUUSD e Índices
- No diseñado para HFT
- Combinaciones recomendadas:
- H4 → M15
- H1 → M5
Tipo de Indicador
Solo señales — sin trading automático.
