FlexTF Signal Sender

FlexTF Signal Sender — Индикатор подтверждения касания High/Low на разных таймфреймах

Описание

FlexTF Signal Sender — это многофреймовый индикатор подтверждения уровней High/Low. Он считывает High/Low со старшего ТФ (H1/H4/D1), отслеживает взаимодействие цены и подтверждает BUY/SELL по свечам младшего ТФ (M5/M15/M30). Индикатор содержит фильтры, защиту от повторных касаний, логику пробоя и стильную неоновую визуализацию.

Это только индикатор сигналов. Он не открывает и не управляет сделками.

Основные функции

  • Автоматическое определение High/Low старшего ТФ
  • Подтверждение свечами младшего ТФ
  • Система переключения при пробое
  • Anti-Doji фильтр
  • Защита от повторных касаний
  • Неоновая визуализация сигналов
  • Push/Popup/On-chart оповещения
  • Панель статуса
  • Поддержка Forex, металлов и индексов

Как работает

1. Уровни High/Low

  • High → Неоновый фуксия
  • Low → Неоновый циан

2. Обнаружение касания

  • Касание Low → BUY pending
  • Касание High → SELL pending

3. Логика подтверждения

BUY:

  • Бычья свеча
  • Тело ≥ MinBodyPips
  • Закрытие выше Low

SELL:

  • Медвежья свеча
  • Тело ≥ MinBodyPips
  • Закрытие ниже High

4. Логика пробоя

Вверх:

  • SELL отменён → BUY активирован

Вниз:

  • BUY отменён → SELL активирован

5. Защита от повторных касаний

Блокирует сигналы повторного касания в течение дня.

Визуализация сигналов

BUY — Неоновый мятный

SELL — Неоновый розовый

  • Вертикальная линия
  • Ценовая метка
  • Точка
  • Стрелка направления

Панель

  • LineTF / ConfirmTF
  • High/Low (READY / USED)
  • Активная сторона
  • Статус пробоя
  • Последний сигнал
  • Счётчики

Параметры

Таймфреймы

Параметр Описание
LineTF Таймфрейм уровней
ConfirmTF Таймфрейм подтверждения

Фильтры

Параметр Описание
MinBodyPips Минимальный размер тела
EnableBreakoutSwitch Переключение при пробое
EnableHistoricalTouches Блокировка повторных касаний

Оповещения

Параметр Описание
EnableMT5Alert Popup уведомление
EnablePush Push уведомление
MinuteBetweenSameAlerts Задержка (мин)

Рекомендации

  • Лучшие результаты на XAUUSD и индексах
  • Не предназначен для высокочастотной торговли
  • Рекомендуемые комбинации:
    • H4 → M15
    • H1 → M5

Тип индикатора

Только сигналы — без автоторговли.

blaxo
34
blaxo 2025.12.03 19:28 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sarvarbek Abduvoxobov
2228
Ответ разработчика Sarvarbek Abduvoxobov 2025.12.15 19:59
Thanks bro! Appreciate it — more FTMO wins coming soon!
Ответ на отзыв