FlexTF Signal Sender
- Индикаторы
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Версия: 1.2
- Обновлено: 8 декабря 2025
Описание
FlexTF Signal Sender — это многофреймовый индикатор подтверждения уровней High/Low. Он считывает High/Low со старшего ТФ (H1/H4/D1), отслеживает взаимодействие цены и подтверждает BUY/SELL по свечам младшего ТФ (M5/M15/M30). Индикатор содержит фильтры, защиту от повторных касаний, логику пробоя и стильную неоновую визуализацию.
Это только индикатор сигналов. Он не открывает и не управляет сделками.
Основные функции
- Автоматическое определение High/Low старшего ТФ
- Подтверждение свечами младшего ТФ
- Система переключения при пробое
- Anti-Doji фильтр
- Защита от повторных касаний
- Неоновая визуализация сигналов
- Push/Popup/On-chart оповещения
- Панель статуса
- Поддержка Forex, металлов и индексов
Как работает
1. Уровни High/Low
- High → Неоновый фуксия
- Low → Неоновый циан
2. Обнаружение касания
- Касание Low → BUY pending
- Касание High → SELL pending
3. Логика подтверждения
BUY:
- Бычья свеча
- Тело ≥ MinBodyPips
- Закрытие выше Low
SELL:
- Медвежья свеча
- Тело ≥ MinBodyPips
- Закрытие ниже High
4. Логика пробоя
Вверх:
- SELL отменён → BUY активирован
Вниз:
- BUY отменён → SELL активирован
5. Защита от повторных касаний
Блокирует сигналы повторного касания в течение дня.
Визуализация сигналов
BUY — Неоновый мятный
SELL — Неоновый розовый
- Вертикальная линия
- Ценовая метка
- Точка
- Стрелка направления
Панель
- LineTF / ConfirmTF
- High/Low (READY / USED)
- Активная сторона
- Статус пробоя
- Последний сигнал
- Счётчики
Параметры
Таймфреймы
|Параметр
|Описание
|LineTF
|Таймфрейм уровней
|ConfirmTF
|Таймфрейм подтверждения
Фильтры
|Параметр
|Описание
|MinBodyPips
|Минимальный размер тела
|EnableBreakoutSwitch
|Переключение при пробое
|EnableHistoricalTouches
|Блокировка повторных касаний
Оповещения
|Параметр
|Описание
|EnableMT5Alert
|Popup уведомление
|EnablePush
|Push уведомление
|MinuteBetweenSameAlerts
|Задержка (мин)
Рекомендации
- Лучшие результаты на XAUUSD и индексах
- Не предназначен для высокочастотной торговли
- Рекомендуемые комбинации:
- H4 → M15
- H1 → M5
Тип индикатора
Только сигналы — без автоторговли.
