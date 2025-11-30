Официальный канал

FlexTF Signal Sender — Индикатор подтверждения касания High/Low на разных таймфреймах

Обновления, инструменты и документация: ➡ Открыть официальный канал MQL5 | 👉 Лучший результат

Описание

FlexTF Signal Sender — это многофреймовый индикатор подтверждения уровней High/Low. Он считывает High/Low со старшего ТФ (H1/H4/D1), отслеживает взаимодействие цены и подтверждает BUY/SELL по свечам младшего ТФ (M5/M15/M30). Индикатор содержит фильтры, защиту от повторных касаний, логику пробоя и стильную неоновую визуализацию.

Это только индикатор сигналов. Он не открывает и не управляет сделками.

Основные функции

Автоматическое определение High/Low старшего ТФ

Подтверждение свечами младшего ТФ

Система переключения при пробое

Anti-Doji фильтр

Защита от повторных касаний

Неоновая визуализация сигналов

Push/Popup/On-chart оповещения

Панель статуса

Поддержка Forex, металлов и индексов

Как работает

1. Уровни High/Low

High → Неоновый фуксия

Low → Неоновый циан

2. Обнаружение касания

Касание Low → BUY pending

Касание High → SELL pending

3. Логика подтверждения

BUY:

Бычья свеча

Тело ≥ MinBodyPips

Закрытие выше Low

SELL:

Медвежья свеча

Тело ≥ MinBodyPips

Закрытие ниже High

4. Логика пробоя

Вверх:

SELL отменён → BUY активирован

Вниз:

BUY отменён → SELL активирован

5. Защита от повторных касаний

Блокирует сигналы повторного касания в течение дня.

Визуализация сигналов

BUY — Неоновый мятный

SELL — Неоновый розовый

Вертикальная линия

Ценовая метка

Точка

Стрелка направления

Панель

LineTF / ConfirmTF

High/Low (READY / USED)

Активная сторона

Статус пробоя

Последний сигнал

Счётчики

Параметры

Таймфреймы

Параметр Описание LineTF Таймфрейм уровней ConfirmTF Таймфрейм подтверждения

Фильтры

Параметр Описание MinBodyPips Минимальный размер тела EnableBreakoutSwitch Переключение при пробое EnableHistoricalTouches Блокировка повторных касаний

Оповещения

Параметр Описание EnableMT5Alert Popup уведомление EnablePush Push уведомление MinuteBetweenSameAlerts Задержка (мин)

Рекомендации

Лучшие результаты на XAUUSD и индексах

Не предназначен для высокочастотной торговли

Рекомендуемые комбинации:

H4 → M15



H1 → M5

Тип индикатора

Только сигналы — без автоторговли.