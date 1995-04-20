Custom Alerts AIO MT4
- 实用工具
- Daniel Stein
- 版本: 2.25
- 更新: 19 八月 2025
- 激活: 10
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置
概述
Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。
1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？
无需额外购买任何指标
• 所有关键指标均已内置，开箱即用。
• 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。
全面覆盖所有主要市场
• 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。
• 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。
• 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。
高效、专业、便捷
• 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。
• 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。
2. 如何使用 Custom Alerts AIO
安装与启动
• 将 Custom Alerts AIO 添加到任意图表中即可开始工作。
• 所有指标逻辑自动加载，无需任何其他设置。
• 若要启用实时交易量预警，请按照 FX Volume 常见问题第 2 部分 的说明安装免费工具 SI Connect。
选择监控市场
• 直接在参数中勾选外汇、黄金、指数或加密货币，无需输入任何代码或符号。
• 若需监控个股，可通过字符串参数手动输入相应品种。
设置预警条件
• 自定义预警逻辑，例如成交量变化、强弱阈值、波动性或趋势变化等。
• 所有逻辑均内置，无需手动加载其他图表或指标。
3. 谁适合使用 Custom Alerts AIO？
高频与多品种交易者
• 一个图表即可实现多市场监控，大幅节省时间。
AI 策略或自动交易用户
• 结构清晰、执行稳定，是 AI 或自动化系统的理想配套工具。
VPS 用户与移动交易者
• 无图形元素，资源占用低，适合长期运行于服务器或后台。
4. 核心优势一览
• 所有指标已内置，无需购买
• 可监控外汇、黄金、指数与加密市场
• 个股支持可选（需手动输入）
• 简单易用，无需手动设置图表
• 高性能执行，不占用系统资源
• 完全兼容 Custom Alerts FAQ 中描述的逻辑
想要图形界面与更强自定义功能？
您也可以选择经典版本 Custom Alerts，支持图形输出与模块化加载：
5. 资源与技术支持
常见问题： 请参阅 Custom Alerts FAQ，了解所有可用预警类型及配置方式（含截图）。
用户社群： 加入我们的交易者交流群，分享策略、获取建议。
技术支持： 如需安装或使用方面的协助，我们随时为您提供服务。
现在就开始体验全自动多市场预警！
立即安装 Custom Alerts AIO，在一个图表中掌控所有市场动向，高效、安全、可靠。
此致，
Daniel & Alain