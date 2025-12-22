AlgoRadar

ALGORADAR - 实时交易分析

MetaTrader 5 最强大的图表性能分析器

无需外部软件。无需翻找文件。实时统计直接显示在图表上。

与其他迫使您运行独立应用程序或在MT5文件夹中寻找报告的投资组合分析器不同，AlgoRadar直接在您的图表上实时显示完整的交易表现。

在一个图表上分析和排名您所有的EA！

运行多个智能交易系统？哪个才是真正表现最好的？AlgoRadar为您提供完整画面！即时查看哪些策略在赚钱，哪些在拖后腿——全部实时显示在您的MT5图表上。

  • 一个仪表板管理所有账户
  • 一键查看最佳/最差表现者
  • 零配置——只需点击"扫描"！

独特的EA排名和评分系统

终于可以准确知道您的EA之间的优劣对比！

可视化排名 — 为顶级表现者颁发金、银、铜牌

综合评分 — 专有公式，综合考量胜率、盈利因子、夏普比率和回撤

点击排序 — 即时按利润、交易次数、胜率、盈利因子、回撤率或评分重新排名

并排比较 — 所有策略在一个可排序的表格中

发现赢家 — 识别您的优势，淘汰表现不佳者

不再猜测哪个EA在支撑您的账户。AlgoRadar根据全面的性能数据向您展示真实排名！

核心功能

自动EA检测 — 即时识别您所有的策略

智能排名 — 点击任意列按利润、胜率、盈利因子、回撤率、评分排序

多券商聚合 — 无限账户统一视图

自营交易模式 — 跟踪目标、回撤限制、挑战阶段

6个时间周期 — 今天、昨天、本周、本月、本年、全部时间 + 自定义

逐小时热力图 — 找到您最盈利的交易时段

品种表现 — 每个EA的最佳/最差交易对

一键截图 — 即时捕获和分享

7个强大标签页

概览 — 实时余额图表、关键统计、周期卡片

EA卡片 — 带迷你权益曲线和奖牌的可视化快照

EA排行榜 — 带盈亏条的可排序排名表

日历 — 每日盈亏热力图，发现您最佳的交易日

图表 — 叠加所有策略，可视化比较表现

自营交易 — 挑战跟踪，含4种回撤计算方法

设置 — 扫描EA、重命名策略、配置显示

多账户强力功能

在多个自营账户或券商运行EA？AlgoRadar将一切整合！

  • 聚合无限账户和券商
  • 整个投资组合的综合排名
  • VPS、家用电脑、笔记本——全部自动同步

免费AlgoRadar导出器用于多账户同步！

自营交易模式

  • 以百分比设置盈利目标和回撤限制
  • 第一阶段 / 第二阶段 / 实盘跟踪
  • 4种每日回撤计算方法（覆盖所有主要自营公司规则）
  • 带目标和回撤限制线的可视化进度图
  • 月度目标跟踪

跟踪的指标

净盈亏、胜率%、盈利因子、最大回撤($,%)、夏普比率、期望值、平均盈利、平均亏损、风险回报比、最佳交易、最差交易、总交易次数、连续盈利次数、连续亏损次数、综合评分、最佳品种、最差品种、按小时盈利、每日回撤、余额曲线、权益曲线

60秒完成设置

  1. 将AlgoRadar拖到任意图表
  2. 点击"扫描并配置"
  3. 完成！所有EA自动检测并排名。

包含内容

  • AlgoRadar — 主分析仪表板
  • AlgoRadar导出器 — 免费（用于多账户同步）— 联系开发者获取
  • 用户手册（PDF）
  • 终身更新和支持

停止猜测。开始了解。

无法衡量就无法改进。了解哪些EA在盈利。淘汰亏损者。最大化您的优势。

立即获取ALGORADAR！


