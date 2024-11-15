Trade Manager DashPlus

5

DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。

主要功能

1. 恢复网格

实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。

允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。

2. 叠加网格

通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。

帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。

3. 盈亏线

在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。

调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。

4. 篮子模式

简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。

基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。

5. 图表上的新闻

将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。

帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。

6. 警报

设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。

对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。

7. 绩效统计

提供详细的交易绩效分析，包括互动式的余额图表。

提供全面的指标，帮助您识别最有效和最不理想的交易策略和品种。

附加功能

  • 用户友好的界面：直观的图形界面，提供全面的交易控制。
  • 拖放订单：在图表上直接拖放设置市场和挂单。
  • 交易历史可视化：在图表上显示历史交易并标注详细的利润。
  • 远程交易管理：通过 DashPlus 管理从您的移动设备进入的交易。
  • 自动手数计算器：自动计算手数，提供多种风险管理模式。
  • 自动保本和平仓：设置预定义的保本点和平仓位，以管理未平仓头寸。
  • 自动平仓功能：根据利润或亏损阈值自动平仓，适用于单个或所有交易品种。
  • 每日最大亏损保护：设置每日亏损限额，以帮助管理整体风险。
  • 部分平仓和交易反向：可根据市场条件部分平仓或反向交易。
  • 风险/回报比率设置：定义风险/回报比率，以符合您的交易策略。
  • 快速截图：一键捕获并保存图表截图。
  • 实时数据展示：实时显示点差、平均真实范围 (ATR)、浮动盈亏以及图表上的蜡烛倒计时。

支持与资源

客户支持：为我们在 MQL 上的所有产品提供及时的在线支持。

教育材料：提供免费的教学视频和课程，帮助您充分利用 DashPlus。

交易资源：免费提供交易策略和配置文件。

社区参与：加入我们的活跃社区，与用户互动、获得支持并分享想法。

常见问题解答

问：是否提供免费试用？

答：是的，请直接联系我们了解如何获取免费试用。

问：使用 DashPlus 是否需要 VPS（虚拟专用服务器）？

答：如果您隔夜持仓，建议使用 VPS 以确保不中断的操作。

问：DashPlus 是否有可用的教育资源？

答：是的，提供免费的课程和教程，联系我们了解详细信息。

问：我可以为 DashPlus 提出其他功能建议吗？

答：当然可以。我们欢迎能够提升 DashPlus 功能和用户体验的建议。

请注意：该应用程序无法在策略测试器中运行。


评分 13
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.12.19 11:58 
 

good

Habbibi
35
Habbibi 2025.01.31 18:01 
 

Honestly, this is actually the best thing I've bought off the MQL marketplace, & I'm pretty sure the results will reflect the performance of this EA DashPlus was the missing piece for me, it converted LOSSES into WINNERS, I didn't think it was possible to do something like this until a friend referred me to this Algo I Highly recommend you purchase Dashplus as its been a game changer for me, & it WILL be a gamechanger for you Looking forward to see the further updates dashplus gives frequently! Ive posted the result image in the comment section

Jordan N
23
Jordan N 2025.01.19 23:32 
 

This MT5 script has completely changed the way I trade. It’s made closing trades so much faster, and when you’re in the middle of a volatile market, speed really is the game. I can execute orders quicker than ever, and that alone has made a huge difference in my results. What I really love is the ability to set conditional closes. It gives me so much flexibility to tailor things to my strategies, and it works exactly how I need it to. Compared to other tools I’ve tried, this one just feels more solid and reliable. It doesn’t freeze, it doesn’t lag—it just works every time, and that’s rare. When I ran into an issue early on, the customer support blew me away. I reached out, and they immediately asked for logs and actually took the time to dig into the problem. They resolved it quickly, and their communication was top-notch. That kind of support gives you confidence that they care about their product and their users. Some people might think it’s expensive, but honestly, if you don’t see the value in this, you’re probably not trading seriously. You’ll lose way more money from poor execution than what this script costs. For me, it’s been worth every cent, and I’d recommend it to anyone who wants to up their game. I can’t imagine trading without it now—it’s just that good.

推荐产品
Trading Utility
Tahir Hussain
实用工具
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Mirror Signals Service
Isaac Derban
实用工具
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Mirror Signals EA
Isaac Derban
实用工具
Overview Mirror Signals EA is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends real-time Telegram notifications for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for signal providers , trade-copier operators , auditors , educators , and professional trading services that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing stop activations, pending order modifications
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
指标
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
专家
Moving Average Surfer – MT5 精准趋势捕捉系统 使用 Moving Average Surfer 乘风破浪，这款 EA 专为追求精准、高效与自动风险管理的交易者打造。它结合快速与慢速移动平均线的趋势洞察，并加入高级市场过滤器，用于识别高概率交易机会。 主要功能： 双移动平均线分析： 利用快/慢 MA 判断市场方向，提高交易精确度。 集成 RSI 过滤： 提供动能验证，避免低质量交易并保持与趋势一致。 动态风险管理： 可自定义的最大风险百分比与自适应手数保护资金安全。 灵活的交易方向控制： 可选择只做多、只做空或双向交易。 基于 ATR 的止损/止盈： 自动计算 SL 与 TP，适用于各种市场环境。 自定义时间周期： 适配任何周期，从剥头皮到波段交易。 独立 Magic Number： 多图表运行安全稳定。 为何交易者选择 Moving Average Surfer： 它是一款结合趋势判定、动能验证与智能风险控制的全自动EA，适合希望拥有纪律化系统的交易者。所有参数均可调整，既灵活又可靠。 让 Moving Average Surfer 帮你精准捕捉高概率交易
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
指标
关于指标 该指标基于金融工具收盘价的蒙特卡罗模拟。按照定义，蒙特卡罗是一种统计技术，用于通过基于之前观察的结果的随机数来模拟不同结果的概率。 它是如何工作的？ 该指标通过基于历史数据模拟随时间变化的随机价格变动，为证券生成多个价格情景。每次模拟试验使用随机变量来有效地模拟未来在给定时间范围内的市场波动，重点在 收盘价 的波动。 蒙特卡罗模拟的优势 - 蒙特卡罗模拟通过在多种可能的未来情景下进行测试，有助于分析不同交易策略的风险。 - 它有助于确定策略在不同市场条件下的表现，包括罕见的极端事件（尾部风险）。 - 与依赖单点预测不同，蒙特卡罗提供了具有相关概率的潜在结果范围。这有助于理解盈利或亏损的可能性。 对于希望基于不同结果的概率而不是绝对预测来管理风险的交易者来说，蒙特卡罗是一个有用的工具。
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
实用工具
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
指标
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
实用工具
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
实用工具
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
指标
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
实用工具
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: The Ultimate Risk & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL is an essential tool for traders who demand precise risk management and automated position sizing in MetaTrader 5. Stop guessing your lot size and let the algorithm handle the calculations. This EA allows you to trade with confidence by guaranteeing your risk exposure on every single trade, while offering absolute flexibility in setting your Stop Loss (SL). Key Features & Benefits Guarante
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
指标
概述 本指标是经典 Donchian 通道 的增强版，增加了多种实用的交易功能。 除了标准的三条线（最高、最低和中线），系统能够检测 突破 ，并在图表上用箭头进行可视化标记，同时只显示 与当前趋势方向相反的那条线 ，让图表更加简洁。 功能包括： 可视化信号 ：突破时在图表上绘制彩色箭头 自动通知 ：弹窗、Push 推送和 Email 邮件 RSI 过滤 ：根据市场相对强弱验证信号 个性化设置 ：颜色、线条粗细、箭头符号、RSI 阈值等 工作原理 Donchian 通道计算： 上轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最高价 下轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最低价 中线 ：最高价和最低价的平均值 看涨突破 ：收盘价高于上轨线 看跌突破 ：收盘价低于下轨线 指标会： 绘制三条 Donchian 通道线 仅在 方向变化后的首次突破 绘制箭头 隐藏顺应趋势方向的那条线（上涨趋势: 只显示红色下轨线；下跌趋势: 只显示绿色上轨线） 可选用 RSI 过滤突破信号，减少虚假突破 支持实时发送通知 参数说明 Donchian 通道设置 indPeriod ：计算通道高低点的已收盘 K 线数量 Lin
FREE
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
指标
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
专家
️ 重要提示：拒绝“赌博式”交易 策略风格： 低频、高精度（狙击手模式）。 交易频率： 约 1-2 笔/月 。 核心逻辑： 本 EA 不会每天频繁交易。它耐心地等待数周，只为精准捕捉比特币巨大的“肥尾 (Fat Tail)”趋势。如果您在寻找每天交易 10 次的剥头皮/高频策略， 请不要购买本 EA 。本工具仅供有耐心的专业投资者使用。 首发特惠：$99 (前 10 套售罄后，价格将严格上调至 $199) TURTLE SIX PATTERN PRO: 趋势跟踪的进化 "Turtle Six Pattern" 不仅仅是另一个 EA；它是对传奇**“海龟交易法则”**的彻底重构与现代化改造，专为 Bitcoin (BTCUSD) 的高波动特性量身定制。 通过将经典的“唐奇安通道突破”与独家的**“六形态市场结构过滤”**相结合，本系统旨在解决趋势交易中最大的痛点： 假突破 (False Breakouts) 。 1. 解锁“六形态”逻辑 (市场结构) 大多数趋势 EA 亏损的原因是简单的“追涨杀跌”。本 EA 更聪明。它利用 SMMA (平滑移动平均线) 和 SSL 通道
Risk management Telegram Alerts and more
Bashar Isam Wadeea Kagaa
实用工具
Watch your account Protect your capital with precision alerts for Balance, Equity, Margin, Margin level . Introducing: Balance, Equity, Margin, Margin level, Telegram Alerts and more expert advisor, A smart Expert Advisor for Meta Trader 5 that monitors your account in real time and sends instant alerts when critical thresholds are breached. What Makes This EA Different? Balance 1 Alerts: When your balance drops to 75% or 50% or any percent you want. Balance 2 Alerts:   When your balance drops t
Lotsize calculator for deriv and synthetic indices
Emilio Jose Quintero Ramos
实用工具
It has never been so easy to manage the risk of your account until now, this tool will allow you to have full control of your capital and manage your entries in the synthetic index derivative markets, in an easy, practical and safe way. The available input and configuration parameters are as follows :  RISK MANAGEMENT 1. Value of your account: Here as its name says you will place the value corresponding to the size of your account, for example if your account is 150 dollars the corresponding val
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
实用工具
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro 是一款專為 MetaTrader 5 設計的自動交易系統。 它使用基於斐波那契的價格水平，結合趨勢和結構分析來定義入場點和出場點。此 EA 支援多頭和空頭部位，並內建風險管理參數。 核心功能： • 使用斐波那契回檔和擴展邏輯來繪製入場點、停損點和獲利點。 • 可設定交易手數和停損/獲利水平 • 可選擇 1 或 2 個入場點 • 根據市場情況支持固定或動態停損和獲利 • 適用於多種時間範圍和貨幣對 • 包含最大點差、滑點和交易頻率控制選項 • 自動交易管理：損益兩平、追蹤停損與部分平倉選項 • 如有需要，支持市價單。 輸入概覽： • 風險管理：交易手數、單筆交易風險、最大交易數量 • 入場條件：斐波那契水平選擇、趨勢過濾選項 • 出場管理：停損/停盈類型、追蹤停損設定、損益平衡參數 • 交易過濾：價差限制、滑點容忍度 基本規則 • 點擊“繪製斐波那契”，並根據您的需求繪製斐波那契框。 • 您選擇的斐波那契程度會顯示出來（完全可設定） • 點擊“執行斐波那契”，即可立即建立掛單以及停損和止盈 • 設定完畢後，讓PA
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT5
Manuel Alejandro Cercos Perez
实用工具
无忧外汇方法的完整交易面板。这个面板囊括了你执行自己的NNFX算法所需的几乎所有东西，帮助你更快、更容易地进行交易。它有3个部分。 符号面板 按下图表中的任何符号名称，即可快速切换到该符号。 额外的信息可以显示在面板上：当前打开的交易，这些交易与其他符号的相关性（除了他们的止损是在收支平衡或正数）和即将到来的消息（下一个每日蜡烛，当在蜡烛收盘时交易）。 这些新闻是从Forex Factory导入的，默认的过滤新闻是VP在No Nonsense Forex中推荐的。如果你想改变新闻，考虑到任何包含你完整的自定义新闻（区分大小写）的新闻将被显示。 时区是EET/EEST（与Metatrader相同），显示的新闻在12:00（下午）改变。那么，在中午之前，新闻对应的是同一根蜡烛，而在中午之后，它们对应的是第二天的新闻。 NNFX交易小组 交易面板执行NNFX系统中的典型操作：买入/卖出按钮打开2个相同手数的订单，以最佳方式调整到您想要的风险（账户的百分比），止损为1. 5*ATR，其中一个订单的获利为1*ATR；收支平衡按钮将订单的止损设置为开盘价（如果可能），追踪止损按钮按照VP的规则移
ScalperTraderPanel
Andres Daniel Leonel Lusin
实用工具
Overview:   ScalperTradePanel is the ultimate assistant for manual traders and scalpers who need speed, precision, and automated trade management. Unlike standard one-click panels, this tool combines manual entry with an   automated Grid system , allowing you to average your entry price intelligently. It features a unique   Dual-Mode Interface : switch instantly between   Market Execution   for speed, or   Visual Pending Mode   to plan your trades directly on the chart with drag-and-drop lines t
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
指标
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
指标
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
实用工具
Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
FREE
Inverted Chart EA
Samuele Borella
实用工具
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
实用工具
介绍适用于 MT5 的 NAS100 Auto SL 和 TP Maker： 有了我们的 NAS100 Auto SL 和 TP Maker，再也不会错过止损和止盈的设置，这是交易者在 MetaTrader 5 上浏览纳斯达克 100 市场时不可或缺的助手。该工具专为寻求自动管理止损和止盈水平的无缝解决方案的用户而设计。 主要功能 轻松实现自动化： 自动监控无止损和/或止盈的纳斯达克 100 指数交易。 根据用户配置设置动态调整水平。 订单类型的多样性： 兼容纳斯达克 100 指数的市价订单和挂单。 支持 MetaTrader 5 中的各种订单类型。 定制配置： 用户友好的参数设置允许自定义跟踪偏好和止损/止盈水平。 范围灵活： 可选择为其运行的特定 NAS100 工具或所有交易工具设置止损和止盈。 快速执行： 确保快速设置所需的 StopLoss 和/或 TakeProfit 值，无需等待新的 tick 即可迅速响应。 MetaTrader 5 兼容性： 与 MetaTrader 5 中的所有订单类型兼容，实现无缝集成。 使用 NAS100 Auto SL 和 TP Maker
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
指标
Auto Optimized RSI   是一款智能且易于使用的箭头指标，旨在实现精准交易。它利用基于历史数据的模拟，自动识别当前品种和时间周期中最有效的 RSI 买入和卖出水平。 该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以结合您的其他交易策略一起使用。尤其适合日内交易者使用。 与传统 RSI 指标使用固定的 70/30 水平不同， Auto Optimized RSI   会根据真实的价格行为和回测结果动态调整水平。它会跟踪胜率、回撤和平均盈亏等关键指标，从而适应市场当前的走势，并基于“实际有效”的逻辑发出信号。 当 RSI 穿越经过优化的关键区域时，指标会在图表上显示 Buy 和 Sell 箭头，帮助交易者找到成功率更高的进场机会。 购买后请务必联系我，以获取额外赠送的工具和专属交易建议！ 祝您交易顺利，稳步盈利！
该产品的买家也购买
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
实用工具
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 加密货币图表集成工具 概述 Crypto Charting for MT5 通过 WebSocket 提供实时 OHLC 图表数据。支持多家交易所，并可在 MT5 中自动更新历史数据。 功能 实时 WebSocket 数据传输 自动历史数据同步 网络中断后的计划更新 兼容所有 MT5 时间周期 支持 OHLCV 数据格式 支持策略测试器 自动重新连接 支持的交易所 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 补充说明 如需获取 Tick 数据和深度数据，可查看名为 Crypto Ticks 的相关产品。 注意事项 不使用 DLL，适用于 VPS 环境。 Strategy Tester 不支持 WebRequest 功能。 如需试用版本，请通过 MQL5 私信联系作者。 Full Documentation & Setup Guide : Click Here
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
实用工具
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
实用工具
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
实用工具
Take control of your operations efficiently at trading, mannaging by an smart way the risk of your positions. Whit this tools, you can: Estimate the potencial profits or losses from your operations, either in money or pips. You also can visualize profits or losses by substracting the spread cost previusly configured in the tool’s input parameters. Calculate the lot size or margin required for your orders. Estimate the risk/reward ratios of your positions. Study the negative impact of the spread
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
实用工具
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
实用工具
Timeless Charts is an advanced charting solution designed for professional traders seeking for custom charts / custom timeframes , including seconds charts / seconds timeframe, renko charts / renko bars, cluster charts / footprint charts and advanced tools present in most of the popular platforms. Unlike traditional offline charts or simplistic custom indicators, this solution constructs fully custom bars with true timestamp accuracy , down to miliseconds, allowing for a powerful and precise tr
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
实用工具
将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT5。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |   MT4版本  |   不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT5 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT5 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易 确
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
实用工具
币安 MT5 交易工具 1. 本产品包含通过 WebSocket 获取的实时图表、历史图表， 并在 MT5 终端重启时自动更新，确保运行流畅，无需人工干预，让您在币安交易时体验流畅无阻。 现货和期货均可交易、实时图表和历史数据 图表功能： 1. 通过 WebSocket (WSS) 获取实时 OHLC 图表 2. 通过 API 更新历史记录 3. 每次打开 MT5 时自动更新图表历史记录 4. 支持从 M1 到 MN1 的所有时间范围 5. 可用数据：开盘价、最低价、收盘价、实际交易量和即时成交量 6. 您可以使用策略测试器，通过您的专家顾问对加密货币数据进行任何策略的回测 图表和历史记录使用说明： 1. 将 URL 添加到 MT5 选项 2. 在任何图表上加载实用程序，并选择“模式”为“实时”，然后选择交易所（例如币安现货），并在首次运行时将“创建交易品种”设置为“真”，以便创建交易品种。 3. 所有交易品种创建完成后，右键退出 EA，选择“Utility Crypto charts”（实用程序加密货币图表），然后点击“Remove”（移除）。重启 MT5（重要提示） 4
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
实用工具
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite Expert Advisor (EA) on MT5 while executing on prop-firm compliant futures accounts (e.g., Apex, Topstep) that clear via Tradovate. Click here to read the Full Manual & Setup Guide Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders in milliseconds. Smart Symbol Routing: Automatically maps your chart (e.g., US100, UST
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
实用工具
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Renko Builder GLX1
Eranga Thilina Dhanushka Gallage
实用工具
GLX1 Renko Builder   Expert Advisor (EA) can create the Renko bar charts on any symbol. The Renko charts are generated as real-time custom symbol charts which can be further used for technical analysis with any MT5 compatible indicator.  Find the free   GLX1 Renko Euro   Expert Advisor from here.  https://www.mql5.com/en/market/product/115074 Included Features: Truly responsive Renko Charting on a custom symbol chart Accurate automatic live chart update Ability to attach any MT5 indicator Abi
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
实用工具
注意 ：要获取免费试用版，请访问我的网站。 使用手册 用户手册 RiskGuard Management — 您进行无妥协交易的终极盟友。 Lot Calculator — 自动计算手数。 Quantum — 自动风险控制，最大化利润并减少回撤。 Automatic Journal — 包含并可从我的网站免费下载。 Automatic Screenshot — 两张截图：开仓时一张，平仓时一张。 Partial Profit — 智能管理的部分平仓功能。 Smartphone Trading — 可通过手机下单，自动管理。 Stop Loss & DD Block — 每日资金的全面保护。 Automatic Break-Even — 轻松降低风险。 Closing Time — 精准控制交易时间。 Automatic Spread — 实时正确设置止损和止盈。 详细的多语言文档以及意大利语和英语的视频教程，可在我的网站上获取。
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
实用工具
Local Trade Copier EA 是针对需要从外部来源执行交易信号或需要同时管理多个账户的个人交易者或账户经理的解决方案，无需 MAM 或 PAMM 账户。它可以从多达 8 个主帐户复制到无限的从帐户 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 100% 自托管 容易安装和使用 不使用安装程序、配置文件、服务器、内存管道或 DLL 1000 次激活可永久使用 EA 本地执行，无网络延迟 它实现了您需要的所有功能： 最多8个主账户和无限从属账户 适用于所有经纪人和 DD/NDD/ECN/STP 执行 适用于具有不同帐户货币的帐户 在真实账户和模拟账户之间工作不明显 支持主从账户中的符号名称后缀 按幻数和订单评论过滤 不会干扰其他交易 可选择复制 SL 和 TP 水平 可选择复制挂单 支持符号翻译 支持部分关闭 反向模式 灵活的交易规模： - 固定地段 - 乘数 - 成比例的 - 与乘数成比例 EA 可以使用投资者或任何账户的主密码复制交易。 如何将交易从一个主账户复制到一个或多个从账户 在源终端中安装 EA 将 EA 加载到任何图表并选择“MA
Myfxpaddy Boom and Crash Range Detector
Joseph Wonder Obasi
实用工具
Boom and Crash Range Detector: Your Secret Weapon for Trading Spikes! Introducing the Boom and Crash Range Detector , a powerful tool designed to revolutionize your trading experience. Developed using a strategy composed and optimized with the help of a machine learning model, the system is built on vast amounts of historical data that have been analyzed to perfection. The result? A highly accurate system that identifies where those lucrative spikes are likely to occur. Here’s why this needs to
Tick Charts
Vasily Kravtsov
4 (1)
实用工具
A Tick Chart app. It lets you create real-time tick charts, based on number of ticks per candle. You can choose the amount of ticks per candle, and the amount of ticks to load. Supports showing trade history and trade levels.   When you add this EA to an instrument it automatically generates a custom symbol with the _Tick added to the name. The tick chart should open automatically. Make sure the timeframe of the tick chart is set to M1. You can apply your own templates and indicators, just like
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
实用工具
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
实用工具
Live Forex Signals 专为现场信号交易而设计   https://live-forex-signals.com/en 和  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 参数 如果您已订阅网站，则用户名和密码live-forex-signals.com/foresignal.com ，然后您应该使用您的凭据填写这些参数;如果没有订阅，则将字段留空; 评论对正在开启的交易的评论 风险风险作为交易存款的百分比，如果风险=0，则使用价值地段 固定交易量 使用获利使用从网站获利 UseStopLoss从网站使用止损 FrequencySignalUpdateInMinute顾问访问网站的频率 交易的最大点差交易的最大允许点差，如果点差较高，则设置的挂单被取消 使用追踪止损 TrailingStop跟踪止损的值以点为单位 为了使实时外汇信号正常工作，您需要放置网站地址 https://live-forex
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
实用工具
量化面板专业版 量化交易者的终极多EA性能仪表盘 无需再在多个图表或外部工具之间切换来监控您的算法策略！Quant Panel Pro 通过一个简洁专业的界面，为您提供机构级的投资组合监控体验。 核心功能 触手可及的量化分析 所有智能交易顾问（EA）的实时盈亏汇总 带有交易频率指标的胜率统计分析 高级回撤跟踪（已实现和未实现） 风险回报分析——最佳盈利与最大亏损对比 连续亏损监控及警报 专业量化界面 无限滚动——同时监控无限制策略 彩色编码性能矩阵——即时可视化投资组合健康状况 完全可定制布局——适应您的分析流程 现代金融风格设计——专为专业交易者打造 机构级功能 实时数据流——毫秒级精准更新 魔术编号策略筛选——按算法类型组织 多品种性能跟踪——跨市场分析 投资组合级统计——全面的绩效总结 完全可定制 专业配色方案和排版 可调整的刷新率和显示行数 可配置的列布局和指标 个性化仪表盘偏好 改变您的交易操作方式 之前： 手动表格、分散的MT4窗口、延迟分析 之后： 实时投资组合仪表盘、自动化分析、专业报告 “我的量化交易系统中缺失的一环——终于有了机构级的监控工具！” 简单设置流程 将
作者的更多信息
Stats Dashboard
Henry Lyubomir Wallace
4.67 (3)
实用工具
概述 使用统计仪表板来跟踪、分析和提升您的交易表现。查看关键统计数据的多种周期，包括每日、每周、每月和自定义周期。通过交互式折线图轻松识别表现最佳和最差的交易工具。 EA 不在策略测试器中运行。联系我们以获取免费试用。 显示的统计数据: 利润 - 利润百分比 & 总净利润（$） 交易 - 总交易数 & 胜率 统计数据 - 利润因子 & 恢复因子 胜率 % 回撤 - 资金回撤 % & 余额回撤 % 经纪人费用 - 总佣金 & 总隔夜利息 总交易手数 & 平均交易时长 初始余额 & 当前余额 主要功能 详细的利润和性能指标 实时数据分析 每日摘要报告 月度日历视图 按特定算法（魔法编号）过滤 实时数据分析 访问实时交易数据 ：随时掌握最新的市场动态和您的交易表现。 基于实时市场分析做出明智决策 ：利用最新数据进行快速准确的交易决策。 每日摘要报告 保持每日绩效摘要更新 ：通过详细的日终报告，确保您的活动与目标一致。 全面的指标 ：跟踪关键绩效指标，例如总交易数、胜率、利润因子等，以更好地了解您的交易行为和结果。 按特定算法过滤 通过魔法编号过滤交易 ：分离并评估不同交易算法或策略的表现。
News Filter Tool
Henry Lyubomir Wallace
5 (2)
实用工具
提升您的交易表现，通过新闻事件洞察 在快節奏的交易世界中，新聞事件可能會對市場價格產生重大影響。了解這些事件如何影響價格變動對於在波動時期管理交易至關重要。新聞工具 EA 旨在提供對歷史和即將發生的新聞事件的見解，幫助您做出明智的交易決策。 此EA无法在策略测试器中运行。 用户指南 主要功能： 历史影响分析 了解价格如何响应特定过去新闻事件的波动。分析事件是否通常伴随着看涨或看跌趋势，并查看平均价格影响，以点数或百分比形式，随时间框架的调整而变化。可视化图表帮助您观察新闻事件与价格反应的关系，从而获得更深入的市场见解。 实时新闻集成 在MT5中直接接收即将发生的新闻事件的实时更新。为特定事件或重要性级别设置提醒，并按货币和相关性筛选事件，以关注对您的交易策略至关重要的内容。 自动化EA管理 此工具帮助您在新闻事件期间管理专家顾问（EA），允许您在重大新闻事件之前暂停EA，并在事件后无缝重新应用。您可以自定义时间设置，确保EA恢复时保持相同的参数，避免中断。 用户友好界面 使用符号选择器轻松切换分析不同的市场工具。新闻事件以颜色编码的重要性级别和国家旗帜标记在图表上，便于快速识别。您
筛选:
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.12.19 11:58 
 

good

Habbibi
35
Habbibi 2025.01.31 18:01 
 

Honestly, this is actually the best thing I've bought off the MQL marketplace, & I'm pretty sure the results will reflect the performance of this EA DashPlus was the missing piece for me, it converted LOSSES into WINNERS, I didn't think it was possible to do something like this until a friend referred me to this Algo I Highly recommend you purchase Dashplus as its been a game changer for me, & it WILL be a gamechanger for you Looking forward to see the further updates dashplus gives frequently! Ive posted the result image in the comment section

Hugo Laplante
23
Hugo Laplante 2025.01.29 22:17 
 

用户没有留下任何评级信息

Jordan N
23
Jordan N 2025.01.19 23:32 
 

This MT5 script has completely changed the way I trade. It’s made closing trades so much faster, and when you’re in the middle of a volatile market, speed really is the game. I can execute orders quicker than ever, and that alone has made a huge difference in my results. What I really love is the ability to set conditional closes. It gives me so much flexibility to tailor things to my strategies, and it works exactly how I need it to. Compared to other tools I’ve tried, this one just feels more solid and reliable. It doesn’t freeze, it doesn’t lag—it just works every time, and that’s rare. When I ran into an issue early on, the customer support blew me away. I reached out, and they immediately asked for logs and actually took the time to dig into the problem. They resolved it quickly, and their communication was top-notch. That kind of support gives you confidence that they care about their product and their users. Some people might think it’s expensive, but honestly, if you don’t see the value in this, you’re probably not trading seriously. You’ll lose way more money from poor execution than what this script costs. For me, it’s been worth every cent, and I’d recommend it to anyone who wants to up their game. I can’t imagine trading without it now—it’s just that good.

jack14
19
jack14 2025.01.18 11:39 
 

DashPlus has everything you need to succeed in trading. Whatever the strategy DashPlus has all the necessary features you need to bring your manual trading game to the next level. Stack & recovery grid, trailing stops, easy to read news events which can be printed onto the chart, alerts within MT5, lot size calculator, basket mode which places all open trades into a “basket” cleaning up the chart from a lot of lines. And many more. Being able to set up DashPlus on a VPS, place trades on MT5 on my phone and DashPlus manage the trade while I am busy doing other things is a game changer. DashPlus gives you access to a free course on how to use it properly and effectively with a few strategies and examples to get you going. The team at ApexAlgos are constantly updating and fixing bugs to create a better user experience. Highly recommended and worth every penny.

mikhal7
19
mikhal7 2025.01.17 16:34 
 

Great money making helper. You also receive course how to use this tool + access to the community which helps with all the questions about strategy you might have.

Hendrik Garner
154
Hendrik Garner 2025.01.17 14:51 
 

Dash Plus is a fantastic tool that allows you to manage your trades with ease. While there are many trade managers on the market, this one stands out, especially for its grid trading capability and the ability to view all trades in a single line (called basket mode). It makes it much easier to keep track of your open positions, especially if you trade multiple pairs. Also, be aware that the grid here is dynamic, meaning it is not composed of buy or stop orders, making it much more flexible than other so-called grid traders out there. You can change the grid or stack settings at any time without cancelling orders first. Position management and order placement are handled with ease using this tool.

Santos
21
Santos 2025.01.17 14:50 
 

Found this algo via Reid FX and I love it. It facilitates your life as a trader a lot. You can easily open and close multiple positions at the same time, set TP's, SL's, recovery trades, stack trades and add basket trades all easy from one easy to operate place at your screen. Would recommend it to anyone that likes to streamline their trading process and take control of their strategy with efficiency. It’s perfect for traders who value speed, precision, and simplicity. Highly recommend giving it a try!

tkMM
19
tkMM 2024.12.31 19:09 
 

DashPlus makes it totally easy to set up and manage my trades in MT5. I can plan ahead, plus let it automatically stack trades, even with a multiplier if desired, or let them close at Break Even. Recovery Grid has being really helpful with losing trades. It's a gem and an absolute recommendation

Henry Lyubomir Wallace
4472
来自开发人员的回复 Henry Lyubomir Wallace 2025.01.02 15:49
Thanks for the feedback! Glad to hear you are utilising it so effectively.
Erik Stabij
58
Erik Stabij 2024.12.31 10:51 
 

Highly recommended! On MT5 I use the Dashplus trademanager every day. I tried many other trade managers but I have found that Dashplus is the best. By using Dashplus and following the courses on ReidFX (https://reidfx.com) I became consistently profitable. With the tool you can add orders with ease, it has risk calculation, setting stoploss and take profit. It helps you by managing your trades eg by setting a trailing stop or auto break even. You can close your trades automatically when profit reaches a certain target. You can scale in trades by stacking orders and it has recovery orders in case price goes against you. It is head and shoulders above comparable tools.

Henry Lyubomir Wallace
4472
来自开发人员的回复 Henry Lyubomir Wallace 2024.12.31 13:24
Hi Erik, thanks for your kind review it's very much appreciated. I'm glad you like the tool and have found success using it, nice work!
Anune Ax22
23
Anune Ax22 2024.12.30 15:25 
 

Excellent algo, highly recommended along with Reid Fx courses (all of them). It has a free online course which can be found at reid fx or apex algo. I left a detailed comment with pictures, but briefly this helps you trade and calculates lots size, p/l, DD etc. It helps you control your risk and automate your trading, including scalping or recovery grid. Please see comments for further details.

Cesar Joao Vicente Da Fonseca
191
Cesar Joao Vicente Da Fonseca 2024.12.30 11:01 
 

I purchased the version of Trade Manager DashPlus, I would like to compliment the quality of your work. It is very accurate and very interesting and reliable.

I recommend the purchase and it has great price-quality advantages.

Henry Lyubomir Wallace
4472
来自开发人员的回复 Henry Lyubomir Wallace 2024.12.30 12:52
Thank you so much for your kind review. We are pleased you like the tool and will continue to improve it over time !
Noe Combes Bardoll
7850
Noe Combes Bardoll 2024.11.26 13:29 
 

I have used several trade managers but DashPlus is by far the best. It has all the features you could need, trailing stops, trade lines, alerts, news events. Plus being able to view the average price of your positions and recover them with them is genius! I can't recommend this tool enough

Henry Lyubomir Wallace
4472
来自开发人员的回复 Henry Lyubomir Wallace 2024.12.30 13:42
Very pleased your experience was so positive!
回复评论