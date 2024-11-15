Trade Manager DashPlus

DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。

主要功能

1. 恢复网格

实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。

允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。

2. 叠加网格

通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。

帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。

3. 盈亏线

在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。

调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。

4. 篮子模式

简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。

基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。

5. 图表上的新闻

将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。

帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。

6. 警报

设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。

对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。

7. 绩效统计

提供详细的交易绩效分析，包括互动式的余额图表。

提供全面的指标，帮助您识别最有效和最不理想的交易策略和品种。

附加功能

用户友好的界面 ：直观的图形界面，提供全面的交易控制。

：直观的图形界面，提供全面的交易控制。 拖放订单 ：在图表上直接拖放设置市场和挂单。

：在图表上直接拖放设置市场和挂单。 交易历史可视化 ：在图表上显示历史交易并标注详细的利润。

：在图表上显示历史交易并标注详细的利润。 远程交易管理 ：通过 DashPlus 管理从您的移动设备进入的交易。

：通过 DashPlus 管理从您的移动设备进入的交易。 自动手数计算器 ：自动计算手数，提供多种风险管理模式。

：自动计算手数，提供多种风险管理模式。 自动保本和平仓 ：设置预定义的保本点和平仓位，以管理未平仓头寸。

：设置预定义的保本点和平仓位，以管理未平仓头寸。 自动平仓功能 ：根据利润或亏损阈值自动平仓，适用于单个或所有交易品种。

：根据利润或亏损阈值自动平仓，适用于单个或所有交易品种。 每日最大亏损保护 ：设置每日亏损限额，以帮助管理整体风险。

：设置每日亏损限额，以帮助管理整体风险。 部分平仓和交易反向 ：可根据市场条件部分平仓或反向交易。

：可根据市场条件部分平仓或反向交易。 风险/回报比率设置 ：定义风险/回报比率，以符合您的交易策略。

：定义风险/回报比率，以符合您的交易策略。 快速截图 ：一键捕获并保存图表截图。

：一键捕获并保存图表截图。 实时数据展示：实时显示点差、平均真实范围 (ATR)、浮动盈亏以及图表上的蜡烛倒计时。

支持与资源

客户支持：为我们在 MQL 上的所有产品提供及时的在线支持。

教育材料：提供免费的教学视频和课程，帮助您充分利用 DashPlus。

交易资源：免费提供交易策略和配置文件。

社区参与：加入我们的活跃社区，与用户互动、获得支持并分享想法。

常见问题解答

问：是否提供免费试用？

答：是的，请直接联系我们了解如何获取免费试用。

问：使用 DashPlus 是否需要 VPS（虚拟专用服务器）？

答：如果您隔夜持仓，建议使用 VPS 以确保不中断的操作。

问：DashPlus 是否有可用的教育资源？

答：是的，提供免费的课程和教程，联系我们了解详细信息。

问：我可以为 DashPlus 提出其他功能建议吗？

答：当然可以。我们欢迎能够提升 DashPlus 功能和用户体验的建议。

请注意：该应用程序无法在策略测试器中运行。



