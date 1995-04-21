Power Bar Scanner
- 实用工具
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Daniel Stein
- 版本: 1.10
- 更新: 16 四月 2026
- 激活: 10
实时扫描您的整个观察列表,发现极端K线。
Power Bar Scanner 同时监控您所有的交易品种,在出现极端价格K线的瞬间向您发出警报。无需再逐个翻看图表。在一个面板中查看所有机会。
适用于任何时间周期。Forex、指数、黄金、加密货币 - 全部集中在一个视图中。
工作原理
扫描器检查您 Market Watch 中的每个品种,寻找实体超过 N x ATR 的K线。当发现这样的K线时,该品种会亮起并显示方向(BUY/SELL)、ATR 比率以及信号出现在多少根K线之前。您可以一目了然地看到哪些品种当前处于活跃状态。
一键导航
点击扫描器中的任何品种名称,您的图表会立即切换到该品种。发现信号,点击它,分析它。无需手动切换品种,无需在图表标签中搜索。
可排序列
点击任何列标题,按品种、价格、信号、比率或时间排序。想先看最强的信号?按 Ratio 排序。想看最新的信号?按 Age 排序。再次点击可反转排序顺序。
与 Power Bar MT5 完美配合
扫描器发现机会。Power Bar 指标进行分析。两者结合使用:扫描器在您的观察列表中提醒您出现极端K线,然后点击该品种,让 Power Bar 的3策略回测(FlipFlop、Momentum、Reversal)准确告诉您如何交易。请在我的卖家主页中查看 Power Bar MT5。
可配置警报
当任何扫描品种出现极端K线时,即时收到通知:
- Popup - MT5 警报窗口
- Push Notification - 发送到您的 MetaTrader 手机应用
- Sound - 可自定义的警报声音
每个品种的冷却时间防止警报刷屏。可独立启用 BUY 和 SELL 警报。
扫描近期历史记录
扫描器不仅检查当前K线。它会回溯检查图表时间周期上的最近 N 根K线(可配置,默认20)。因此,即使您在信号已经触发之后启动扫描器,您仍然可以看到它。
简洁、专业的面板
- 深色主题,匹配 MT5 深色模式
- 信号颜色编码:绿色代表 BUY,红色代表 SELL
- 左侧强调条高亮显示活跃信号
- 支持大型观察列表滚动(50+ 品种)
- DPI 感知,可缩放(80%-150%)
- 可拖动面板(通过标题栏和底部栏)
功能特性
- 同时扫描 Market Watch 中多达 50 个品种
- 极端K线检测:图表时间周期上实体 > N x ATR
- 历史回溯扫描:检查最近 N 根K线,而非仅当前K线
- 可排序列:Symbol、Price、Signal、Ratio、Age
- 点击导航:点击品种即可切换图表
- 可配置警报:popup、push、声音,带每品种冷却时间
- 品种过滤:扫描全部或指定逗号分隔列表
- 支持大型品种列表滚动
- 轻量级:每个品种仅一个 ATR 句柄,CPU 占用极低
- 无需外部指标或 DLL
快速入门
- 将您想要监控的品种添加到 Market Watch
- 将 Power Bar Scanner EA 附加到任意图表
- 面板显示所有观察列表品种及其当前状态
- 点击列标题按信号强度或时间排序
- 点击品种名称将图表切换到该品种
- 调整 ATR 乘数和周期以匹配您的交易风格
Inputs
- Max symbols to scan (50) - Market Watch 中的最大品种数量
- ATR Period (20) - 图表时间周期上的 ATR 回溯周期
- ATR Multiplier (2.5) - 触发信号的最小实体/ATR 比率
- Lookback Bars (20) - 每个品种向后扫描多少根K线
- Refresh interval (5 sec) - 重新扫描所有品种的频率
- Symbol Filter (empty) - 逗号分隔列表,留空 = 扫描全部
- Show only active (false) - 隐藏无信号的品种
- Signal age bars (5) - 信号保持高亮的K线数量
- Alert BUY/SELL (true) - 对极端信号发出警报
- Alert Popup/Push/Sound - 选择通知方式
- Cooldown (60 sec) - 每品种警报冷却时间
- Panel Zoom (100) - 面板大小 80-150%