Power Bar Scanner

实时扫描您的整个观察列表,发现极端K线。

Power Bar Scanner 同时监控您所有的交易品种,在出现极端价格K线的瞬间向您发出警报。无需再逐个翻看图表。在一个面板中查看所有机会。

适用于任何时间周期。Forex、指数、黄金、加密货币 - 全部集中在一个视图中。


工作原理

扫描器检查您 Market Watch 中的每个品种,寻找实体超过 N x ATR 的K线。当发现这样的K线时,该品种会亮起并显示方向(BUY/SELL)、ATR 比率以及信号出现在多少根K线之前。您可以一目了然地看到哪些品种当前处于活跃状态。


一键导航

点击扫描器中的任何品种名称,您的图表会立即切换到该品种。发现信号,点击它,分析它。无需手动切换品种,无需在图表标签中搜索。

可排序列

点击任何列标题,按品种、价格、信号、比率或时间排序。想先看最强的信号?按 Ratio 排序。想看最新的信号?按 Age 排序。再次点击可反转排序顺序。


Power Bar MT5 完美配合

扫描器发现机会。Power Bar 指标进行分析。两者结合使用:扫描器在您的观察列表中提醒您出现极端K线,然后点击该品种,让 Power Bar 的3策略回测(FlipFlop、Momentum、Reversal)准确告诉您如何交易。请在我的卖家主页中查看 Power Bar MT5。


可配置警报

当任何扫描品种出现极端K线时,即时收到通知:

  • Popup - MT5 警报窗口
  • Push Notification - 发送到您的 MetaTrader 手机应用
  • Sound - 可自定义的警报声音

每个品种的冷却时间防止警报刷屏。可独立启用 BUY 和 SELL 警报。


扫描近期历史记录

扫描器不仅检查当前K线。它会回溯检查图表时间周期上的最近 N 根K线(可配置,默认20)。因此,即使您在信号已经触发之后启动扫描器,您仍然可以看到它。


简洁、专业的面板

  • 深色主题,匹配 MT5 深色模式
  • 信号颜色编码:绿色代表 BUY,红色代表 SELL
  • 左侧强调条高亮显示活跃信号
  • 支持大型观察列表滚动(50+ 品种)
  • DPI 感知,可缩放(80%-150%)
  • 可拖动面板(通过标题栏和底部栏)

功能特性

  • 同时扫描 Market Watch 中多达 50 个品种
  • 极端K线检测:图表时间周期上实体 > N x ATR
  • 历史回溯扫描:检查最近 N 根K线,而非仅当前K线
  • 可排序列:Symbol、Price、Signal、Ratio、Age
  • 点击导航:点击品种即可切换图表
  • 可配置警报:popup、push、声音,带每品种冷却时间
  • 品种过滤:扫描全部或指定逗号分隔列表
  • 支持大型品种列表滚动
  • 轻量级:每个品种仅一个 ATR 句柄,CPU 占用极低
  • 无需外部指标或 DLL

快速入门

  1. 将您想要监控的品种添加到 Market Watch
  2. 将 Power Bar Scanner EA 附加到任意图表
  3. 面板显示所有观察列表品种及其当前状态
  4. 点击列标题按信号强度或时间排序
  5. 点击品种名称将图表切换到该品种
  6. 调整 ATR 乘数和周期以匹配您的交易风格

Inputs

  • Max symbols to scan (50) - Market Watch 中的最大品种数量
  • ATR Period (20) - 图表时间周期上的 ATR 回溯周期
  • ATR Multiplier (2.5) - 触发信号的最小实体/ATR 比率
  • Lookback Bars (20) - 每个品种向后扫描多少根K线
  • Refresh interval (5 sec) - 重新扫描所有品种的频率
  • Symbol Filter (empty) - 逗号分隔列表,留空 = 扫描全部
  • Show only active (false) - 隐藏无信号的品种
  • Signal age bars (5) - 信号保持高亮的K线数量
  • Alert BUY/SELL (true) - 对极端信号发出警报
  • Alert Popup/Push/Sound - 选择通知方式
  • Cooldown (60 sec) - 每品种警报冷却时间
  • Panel Zoom (100) - 面板大小 80-150%
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4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
实用工具
Custom Timeframe Manager Pro：MetaTrader 5 中的无限时间周期 终端的默认设置通常会隐藏价格变动的重要细节。如果仅将分析局限于经典周期，交易者可能会错失趋势形成的时刻和真实的波动水平。 Custom Timeframe Manager Pro 是一款扩展 MetaTrader 5 边界的专业工具。您可以创建任何自定义周期（包括分数和稀有周期），并像操作终端原生图表一样使用它们。 可选周期类型： 秒级 ：任何数值（例如 S1、S5、S15、S30）。 分数级 ：用于精细化分析的非标准间隔（例如 M1.5、H1.5、D1.2）。 自定义 ：用于战略分析的多日和多周大周期。 您将获得： 全功能图表 ：创建的周期像 MT5 原生图表一样工作——您可以在其上应用任何指标、震荡指标、模板和 EA。这不是“覆盖层”，也不是视觉模拟。 即时更新 ：行情实时传输，无明显延迟。您的市场观察速度与标准图表一致。 指标稳定运行 ：专有技术确保 RSI、MACD 等震荡指标运行流畅，无伪影、无跳动、无重置。实时 K 线更新无需重新计算全部历史数据。 自动恢复 ：断网后，工
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
实用工具
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
实用工具
将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT5。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |   MT4版本  |   不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT5 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT5 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易 确
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
实用工具
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Pro — 高级 Telegram 信号复制器（Auto-Fix，多TP，风险控制，完整交易管理） Telegram to MT5 Pro — 专业 Telegram 信号复制系统 Telegram to MT5 Pro 可将来自 Telegram 的交易信号实时复制到您的 MetaTrader 5 账户，并提供完整的风险控制、执行管理与交易管理功能。 系统由两个组件组成： • 运行在 MetaTrader 5 内的 Expert Advisor（EA） • 连接 Telegram 并将信号发送到 EA 的桌面桥接程序 两个组件必须在同一台电脑运行。由于 MQL5 限制，EA 无法直接连接 Telegram。 支持与安装 提供完整 PDF 安装指南。 支持内容： • 完整 PDF 使用手册 • 分步安装指导 • 在线聊天支持 • 交易商设置帮助（前缀、后缀、符号映射） 功能说明 • 读取任意 Telegram 群组或频道信号 • 自动解析交易品种、方向、入场、止损、止盈 • 秒级执行交易 • 管理交易（移动止损、保本、部分平仓） • 支持多账户与多信号
DR Trade and Risk Manager
Ryuta Tanaka
实用工具
DR Trade and Risk Manager: MT5的基础算法风险控制台 对于自主交易者来说，最大的敌人不是市场，而是缺乏纪律的自我。您拥有一个可靠的策略，但在高压时刻，您能完美地、始终如一地遵守您的规则吗？您能毫不犹豫地止损吗？您能让盈利的头寸持续增长，而不是因为恐惧而过早地了结吗？对大多数人来说，答案是否定的。这个在策略和执行之间的鸿沟，正是利润流失的地方。 DR Trade and Risk Manager 是弥合这一鸿沟的终极工具。它是一个基础的风险与交易管理控制台，旨在成为您坚定不移的算法合作伙伴。这个工具不预测市场，它强制执行您的计划。它提供了一个机构级的框架，以数学般的精度来管理您的交易，让您从导致结果不一致和账户爆仓的情绪过山车中解脱出来。 我们专注于专业交易管理的绝对要素：一个强大的算法引擎、一个统一的风险仪表板和稳健的执行。这个控制台是为那些不寻求灵丹妙药，而是寻求一个强大武器，将自己的战略规则锻造成持续、可盈利行动的严肃交易者而打造的。 为什么即使是最好的策略也会失败（以及如何修正） 没有纪律的执行，一个盈利的策略也毫无用处。这正是大多数交易者失败的地方，
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
实用工具
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
实用工具
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
作者的更多信息
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Yukon
Daniel Stein
5 (1)
专家
Yukon · 先读懂市场，再交易黄金的 EA Yukon 3.1 在一个市场状态层之下运行 XAUUSD 的三套引擎： Yukon 每天读取黄金市场的状态（趋势、过渡、震荡、波动率），只有当状态有利时才允许相应引擎交易。原版 Grid Classic、分层式 Pattern Long 与 Pattern Short，每套可独立开启或关闭。围绕严格的净值上限、实时 USD 新闻保护、周末前全部平仓以及等步长的线性敞口构建。一款真正可以放心挂机的黄金 EA：17 个月真实 Tick 验证净收益 +132%，最大回撤 8%。 购买前先看它实际运行。 三家独立券商自上线以来一直在实盘正向交易 Yukon，结果公开可查，每月更新： stein.investments/products/yukon#live-results 。完整了解三套引擎、实时面板和其余工具集，请见： stein.investments/products/yukon 价格随实证一起成长： 第一个月的实盘结果已经公开，价格也随之上调。等累积三个月实盘结果后，将再次调整价格。早买的人用更少的钱换更少的实证，晚买的人用更多的钱换
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (13)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (15)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (4)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
指标
FX Dynamic：借助可定制的 ATR 分析，追踪波动率与趋势 概述 FX Dynamic 是一款强大的工具，通过计算平均真实波幅（ATR）来为交易者提供日内和日间波动性方面的深度见解。通过设置 80%、100%、130% 等关键波动率阈值，您可以快速识别潜在的盈利机会，或者在市场超出常规范围时及时得到预警。 FX Dynamic 可根据您经纪商的时区进行调整，帮助您保持一致的波动率衡量标准，并能与 MetaTrader 平台完美结合，实现实时分析。 1. 为什么 FX Dynamic 对交易者极具价值 实时 ATR 洞察 • 仅需一眼便可了解日间与日内波动水平。当价格触及或突破 80%、100%、130% 的 ATR 阈值时，会发出提示，让您知道市场是否达到临界水平。 • 在波动完全爆发前预判可能的衰竭或突破走势。 多市场通用 • 适用于外汇、商品、指数等多种资产。 FX Dynamic 可以自动识别经纪商时区，也可手动进行调整。 • 您可选择只专注于某一特定品种，或在多市场保持一致的 ATR 标准。 更智能的风险管理 • 利用 ATR 门槛来优化止损或止盈位置。当市场
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Crosshair MT5
Daniel Stein
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实用工具
This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI trading mentor.  Always on, knows every indicator in depth, available the moment you need to think something through.  Meet him at https://stein.investments Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You can enable and disable it via a single press on the "C" of your keyboard, and it provide
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IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (3)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Power Bar MT5
Daniel Stein
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在冒真金白银之前, 先看看哪种策略真正适合你的品种。 Power Bar 可在任何品种和任何时间周期上检测 极端价格K线 , 然后即时回测3种不同的交易策略, 让你并排比较胜率、盈亏比和收益。全部集成在一个交互式面板中。 无需猜测。无需过度拟合。只看数据。 Power Bar 有何独特之处? 大多数指标只给你一个信号, 让你猜测它是否有效。Power Bar 更进一步: 它用 三种策略 测试每个信号并展示统计数据。一键切换 FlipFlop、Momentum 和 Reversal, 即刻看到数据变化。 FlipFlop - 始终持仓。信号入场, 反向信号出场。我们的研究表明, 这在 US30、US500 和 DAX 等趋势性指数上效果最佳。 Momentum - 顺信号方向交易。基于 ATR 的固定 SL/TP。适用于趋势延续形态的均衡方法。 Reversal - 逆信号交易(反向操作)。我们的回测显示, 在 JPY 外汇交叉盘上胜率超过 70%, 因为极端K线标志着衰竭而非延续。 更改参数, 即时查看结果 无需打开指标属性。直接在面板中通过 +/- 按钮调整 ATR 倍数、周期、
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4.5 (4)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
实用工具
SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。 SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。
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Revden Terminal
Daniel Stein
实用工具
REVDEN Terminal -- AI驱动的市场情报，直接显示在您的图表上 概览 REVDEN Terminal 是一款紧凑型信息面板，将实时市场情报直接呈现在您的 MetaTrader 5 图表中。三个选项卡——新闻日历、品种分析和市场天气——提供当前重要信息的结构化概览。内置预警系统监控您的持仓，并在高影响力新闻事件影响您的交易之前发出警告。支持 Dark Mode 和 Light Mode。 核心亮点 实证新闻日历 每个经济事件均使用基于多年历史市场数据的专有影响力评级进行分类。Critical、High、Medium 或 Low——按实际市场影响评定，当我们的评级与标准分类不同时会标注"REV"标记。支持按影响级别筛选并实时跟踪倒计时。 品种分析一目了然 查看图表品种的综合评级、相关性评分、市场状态和结构。IX Power 和 FX Power 跨三个时间框架展示动量是否一致或分化。Long-Term Alignment (LTA)、Support/Resistance 水平、SmartStop 和货币活跃度共同构成完整画面。 市场天气概览 快速查看各资产类别的当
Crosshair
Daniel Stein
实用工具
This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI trading mentor.  Always on, knows every indicator in depth, available the moment you need to think something through.  Meet him at https://stein.investments Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You can enable and disable it via a single press on the "C" of your keyboard, and it provide
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SI Connect
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SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。 SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。
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Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
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FX Dynamic：借助可定制的 ATR 分析，追踪波动率与趋势 概述 FX Dynamic 是一款强大的工具，通过计算平均真实波幅（ATR）来为交易者提供日内和日间波动性方面的深度见解。通过设置 80%、100%、130% 等关键波动率阈值，您可以快速识别潜在的盈利机会，或者在市场超出常规范围时及时得到预警。 FX Dynamic 可根据您经纪商的时区进行调整，帮助您保持一致的波动率衡量标准，并能与 MetaTrader 平台完美结合，实现实时分析。 1. 为什么 FX Dynamic 对交易者极具价值 实时 ATR 洞察 • 仅需一眼便可了解日间与日内波动水平。当价格触及或突破 80%、100%、130% 的 ATR 阈值时，会发出提示，让您知道市场是否达到临界水平。 • 在波动完全爆发前预判可能的衰竭或突破走势。 多市场通用 • 适用于外汇、商品、指数等多种资产。 FX Dynamic 可以自动识别经纪商时区，也可手动进行调整。 • 您可选择只专注于某一特定品种，或在多市场保持一致的 ATR 标准。 更智能的风险管理 • 利用 ATR 门槛来优化止损或止盈位置。当市场
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