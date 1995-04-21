实时扫描您的整个观察列表,发现极端K线。

Power Bar Scanner 同时监控您所有的交易品种,在出现极端价格K线的瞬间向您发出警报。无需再逐个翻看图表。在一个面板中查看所有机会。

适用于任何时间周期。Forex、指数、黄金、加密货币 - 全部集中在一个视图中。





工作原理

扫描器检查您 Market Watch 中的每个品种,寻找实体超过 N x ATR 的K线。当发现这样的K线时,该品种会亮起并显示方向(BUY/SELL)、ATR 比率以及信号出现在多少根K线之前。您可以一目了然地看到哪些品种当前处于活跃状态。





一键导航

点击扫描器中的任何品种名称,您的图表会立即切换到该品种。发现信号,点击它,分析它。无需手动切换品种,无需在图表标签中搜索。

可排序列

点击任何列标题,按品种、价格、信号、比率或时间排序。想先看最强的信号?按 Ratio 排序。想看最新的信号?按 Age 排序。再次点击可反转排序顺序。





与 Power Bar MT5 完美配合

扫描器发现机会。Power Bar 指标进行分析。两者结合使用:扫描器在您的观察列表中提醒您出现极端K线,然后点击该品种,让 Power Bar 的3策略回测(FlipFlop、Momentum、Reversal)准确告诉您如何交易。请在我的卖家主页中查看 Power Bar MT5。





可配置警报

当任何扫描品种出现极端K线时,即时收到通知:

Popup - MT5 警报窗口

- MT5 警报窗口 Push Notification - 发送到您的 MetaTrader 手机应用

- 发送到您的 MetaTrader 手机应用 Sound - 可自定义的警报声音

每个品种的冷却时间防止警报刷屏。可独立启用 BUY 和 SELL 警报。





扫描近期历史记录

扫描器不仅检查当前K线。它会回溯检查图表时间周期上的最近 N 根K线(可配置,默认20)。因此,即使您在信号已经触发之后启动扫描器,您仍然可以看到它。





简洁、专业的面板

深色主题,匹配 MT5 深色模式

信号颜色编码:绿色代表 BUY,红色代表 SELL

左侧强调条高亮显示活跃信号

支持大型观察列表滚动(50+ 品种)

DPI 感知,可缩放(80%-150%)

可拖动面板(通过标题栏和底部栏)

功能特性

同时扫描 Market Watch 中多达 50 个品种

极端K线检测:图表时间周期上实体 > N x ATR

历史回溯扫描:检查最近 N 根K线,而非仅当前K线

可排序列:Symbol、Price、Signal、Ratio、Age

点击导航:点击品种即可切换图表

可配置警报:popup、push、声音,带每品种冷却时间

品种过滤:扫描全部或指定逗号分隔列表

支持大型品种列表滚动

轻量级:每个品种仅一个 ATR 句柄,CPU 占用极低

无需外部指标或 DLL

快速入门

将您想要监控的品种添加到 Market Watch 将 Power Bar Scanner EA 附加到任意图表 面板显示所有观察列表品种及其当前状态 点击列标题按信号强度或时间排序 点击品种名称将图表切换到该品种 调整 ATR 乘数和周期以匹配您的交易风格

Inputs