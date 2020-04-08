SMC Venom Model BPR MT5

Currency Strength Dynamic 貨幣強弱動態是貨幣強弱的指標。 貨幣強度是指某種貨幣所屬的大多數或所有貨幣對的趨勢方向。 該指標基於 28 種最受歡迎的貨幣對（主要貨幣對和次要貨幣對）的移動平均線之間的差異讀數，類似於 MACD 指標。 優點 獨特的振盪計算方法 可用按鈕停用或啟用特定貨幣行 資訊表 2 種類型的警報：當指標線交叉時和當指標線交叉指定水平時。 繪製的條數是可選的。 讓我們詳細看看每一點： 獨特的振盪計算方法使指標不會長時間保持在最大值，而是提前退出它們，類似於熟悉的背離和收斂效果。 該方法還包括指定的計算週期和讀數的平滑程度，這使得讀數更加平滑。 計算中不包含不必要的混亂和不必要的冗餘公式，因此減少了終端的負載。 使用按鈕來停用或啟用特定貨幣行是最方便的功能之一，因為它可以讓您擺脫未使用的貨幣，或者只是在視覺上提高您的可見性。 資訊板是該指標的另一個便利功能；它不僅反映了線條的數值讀數，還反映了高級 TF 的讀數。 此外，還有最後走勢方向的箭頭，以及指示哪些貨幣交叉的垂直配對符號。 最後的運動箭頭記錄了倒數第二根柱上的運動 - 這是一個非常方