SMC Venom Model BPR MT5

SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式：

  • FVG（公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。

  • BPR（平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。

這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。

此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。

主要特點：

  • 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。
  • 可以隱藏所有圖表分析模式。
  • 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。

訊號的附加視覺化：

  • 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。
  • 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態偏移。

時間過濾器：

  • 將指標限制在指定的時間視窗內（例如，在一個會話內進行交易）。

靈活的通知系統：

  • 警報
  • 將通知推播到行動裝置。
  • 電子郵件通知。
  • 聲音訊號（可定製文件，例如 alert.wav）。
  • 自訂訊息文字（例如「上漲訊號」或「下跌訊號」）。

圖表及效能優化：

  • 限制歷史檢查（BarsToCheck）以減少處理器的負載。
  • 刪除指標時自動清理圖表，有三種模式：僅刪除自身物件、徹底清理或離開。

普遍性：

  • 此指標適合在任何時間間隔和任何貨幣對中使用。


交易策略


使用 SMC Venom 模型 BPR 指標作為您交易系統的補充

MT4 版本

也可以試試我在市場上的其他產品 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller


✅ 如果您喜欢该指标，请对其进行评分并留下评论，这对我来说非常重要！

交易獲利豐厚！

