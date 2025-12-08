Fvg Edge
- 指标
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- 版本: 1.0
FVG智能区域 - 免费版
MetaTrader 5 (MT5) 公允价值缺口检测指标
🔍 您是否在寻找真正的交易工具，而不仅仅是另一个随机指标？
FVG智能区域 - 免费版通过自动检测公允价值缺口（FVG）并在图表上直接高亮显示高概率交易区域，为您提供专业的市场洞察。
🎯 专为以下交易者打造：
✅ 聪明资金概念（SMC）
✅ ICT交易概念
✅ 价格行为
✅ 供需分析
✅ 机构交易策略
该指标帮助您专注于真正重要的事情：价格可能做出反应的区域。
主要特点：
智能区域检测：
✔ 自动检测看涨和看跌缺口
✔ 清晰、专业的视觉区域
✔ 智能过滤以消除弱相关或不相关的缺口
高级确认：
✔ 更高时间框架（HTF）汇合验证
✔ 当价格填补时智能移除无效区域
✔ 活动区域与已填补区域之间的清晰视觉区分
优化性能：
✔ 轻量快速 - 不会拖慢您的图表
✔ 兼容所有货币对和时间框架
✔ 真实交易条件下的平稳运行
完全自定义：
✔ 完全可调整的颜色和视觉风格
✔ 完美适用于外汇、黄金（XAUUSD）、指数和加密货币
✔ 适合日内交易、波段交易和剥头皮交易
专业设计：
✔ 没有混乱的信号 - 纯粹的价格区域
✔ 与专家顾问（EAs）和手动交易无缝协作
✔ 专为真实市场条件设计 - 不是回测幻觉
✔ 稳定流畅的性能，不会造成图表过载
为什么使用FVG智能区域？
价格很少随机移动。机构以价格失衡的形式留下足迹。
FVG智能区域帮助您可视化这些失衡并跟踪它们对未来价格走势的潜在影响。
您将学会如何做到以下，而不是猜测入场点：
📍 识别机构活动
📍 专注于高兴趣区域
📍 优化入场时机
📍 避免随机交易
📍 像专业人士一样阅读图表
这个指标适合谁？
非常适合使用以下方法的交易者：
✔ 聪明资金概念（SMC）
✔ ICT交易概念
✔ 供需关系
✔ 基于流动性的交易
✔ 市场结构分析
✔ 机构交易策略
✔ 价格行为系统
⚠ 重要提示：
该指标是一个分析工具，而不是自动化交易系统。
它不生成买卖信号 - 它的构建是为了辅助决策，而不是取代决策。
免费版 - 功能齐全
FVG智能区域 - 免费版不是有限试用版。
它是一个功能齐全的分析工具，免费提供，旨在帮助您成为真正的交易者，而不是追逐幻觉。
🚀 高级版即将推出！
即将推出的高级版将包括：
✨ 智能交易信号
✨ 自动止盈水平
✨ 多渠道警报系统
✨ 详细性能统计
✨ 与辅助指标的集成
✨ 全面的控制面板
✨ 高级支持
