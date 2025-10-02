Turtles indicator

这款一体化交易指标将突破信号、高低水平以及带警报的移动止损整合为一个强大的工具。如果您曾因在图表上叠加过多指标而感到不堪重负，这款工具能简化一切，同时让您在市场中拥有锐利优势。它将三个关键要素融合在清晰直观的显示界面中，帮助您捕捉入场机会、管理风险并即刻把握整体市场流向。尤其适合遵循突破交易的趋势跟踪者，类似经典的海龟交易法则。



在这种传统的趋势跟踪风格中，您可能会看到大约30%至40%的胜率，以及适中的夏普比率，但真正的收益来自那些罕见的5%至10%的异常交易。一切都在日线图上展开，避开了五分钟、十五分钟、三十分钟、一小时或四小时等较短时间框架的匆忙节奏。这使管理变得轻松，让您能无压力地监控多个头寸。对于止损，可考虑使用日平均真实波幅的两到三倍倍数。如果手动下单感觉繁琐，可以参考我的ATR订单管理专家顾问以实现更顺畅的执行。



该指标的核心在于提供双周期高低动态水平，一目了然地显示监测周期内的价格极端值。以实线显示的二十周期高低位勾勒出市场结构的整体图景及那些适合突破交易的持久关键水平。同时，以虚线显示的十周期高低位捕捉最新的短期趋势，更易察觉方向的早期转变。您可调整颜色和线宽，使其与图表设置完美融合。



除绘制线条外，该指标还根据价格与近期高低位的互动关系，提供智能移动止损和突破信号。对于以实心X叉标记的移动止损，当价格在十周期回溯期内创出新高时，会出现蓝色X叉。若您持有空头头寸，这表示当价格跌至移动止损水平的新低时，应下调止损位。起初移动止损可能位于初始止损上方，但随着交易向有利方向移动，它会逐步下移以锁定盈利。反之，当价格在同一回溯期内创出新低时，会出现黄色X叉。对于多头头寸，这意味着当价格涨至移动止损点的新高时，应上调止损位，起始位置可能低于入场止损，但会随积极动能逐步上移。



突破信号以小菱形标记：当价格突破二十周期高点时触发蓝色菱形，预示看涨突破及潜在多头入场机会；当价格跌破二十周期低点时触发黄色菱形，暗示看跌突破及空头交易机会。其逻辑保持简洁，避免混淆信号。在实际交易中，一旦突破发生，实线将向右延伸——蓝色对应多头，黄色对应空头。若价格接近某条线，即是设置挂单（多头或空头）的提示。随后，当虚线移动止损线（多头为黄色，空头为蓝色）优于原始止损位时，您可将止损更新至该处以锁定利润。



在设置方面，您可以调整移动止损的回溯周期，默认值为十根K线，用于计算高低移动止损点。突破信号的回溯周期默认二十根K线，用于计算更广泛的高低水平。可根据偏好自定义二十周期线与十周期线的颜色和粗细。另设有箭头偏移参数，用于调整K线与菱形或X叉之间的间距。此外，还可选择开启或关闭桌面弹窗警报及手机推送通知。



警报系统严格遵循海龟交易法则，聚焦于一次入场、监控交易、一次离场，然后等待下一机会。它避免了不必要的干扰、重复或无关通知。根据您启用的桌面或推送警报设置，您只会收到三类信息：一是买入订单提示，例如当XAUUSD D1的卖价突破二十周期最高点（或自定义周期）至少一个点时，且无未平仓头寸；类似地，当买价在同等条件下跌破二十周期最低点一个点时，触发卖出订单警报；最后，仅当活跃头寸触及移动止损时触发平仓警报：对于多头，当买价触及或跌破黄色虚线所示的十周期最低点时；对于空头，当卖价触及或突破蓝色虚线所示的十周期最高点时。



流程经严格管控以防出错：始于买入或卖出的入场警报，并标记头寸为活跃状态；随后仅监控相反方向的相应移动止损；一旦触及该止损即触发一次平仓警报，并立即清空头寸状态。在新的突破出现前，不会再次发出平仓警报。这意味着不会连续出现平仓提示，没有未开仓交易时的平仓信号，且任何平仓后，下一通知必将是价格再次突破通道时的新入场提示。



您可在输入参数中选择交付方式：启用桌面警报以在MT5终端弹出窗口，或启用推送通知以在移动端即时接收消息。可根据需要混合搭配。内置保护机制包括：基于实时买卖价在当前K线上触发、五秒冷却期以避免价格波动期间的重复警报，以及首次加载指标时不对历史数据发出警报——仅提供前瞻性信号。



交易者赞赏该指标的卓越清晰度，它将多种理念融合于单一易懂的视图，减少了过度分析。它可作为突破交易或趋势跟踪等策略的可靠基础。精确的信号消除了猜测，清晰标识重大价格变动。凭借对周期和视觉效果的全面自定义功能，它能无缝适应任何交易方法或市场品种。