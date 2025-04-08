Poison Ivy Pro

Poison Ivy - 带新闻过滤器的交易EA


Poison Ivy是一款多品种自动交易专家顾问

专为GBPUSD、Y优化，H1时间框架效果最佳

最低入金：每0.01手100美元；建议每0.01手500美元


实盘信号


新闻回测功能

EA支持启用新闻过滤器的完整回测

购买后申请历史新闻CSV文件

包含2022-2025年数据，每季度更新

双重新闻源：Forex Factory + DailyFX


输入参数

- 启用或禁用特定工作日交易

- 设置交易开始和停止时间

- 用于交易识别的魔术号码

- 基于账户余额百分比的手数

- 以美元计的静态止盈和止损

- 当总利润达到定义百分比时关闭所有交易

- 带可配置参数的智能仓位管理

- 具有高/中/低影响级别的新闻过滤器


注意事项

- EA使用默认设置立即开始交易

- 使用截图中显示的SET文件以获得最佳性能

- GBPUSD/USDJPY使用H1时间框架

- 策略测试器提供带新闻事件的准确结果

- 无需外部库


安装

1. 将EA放入/MQL4/Experts文件夹

2. 允许Web请求至：

   - https://nfs.faireconomy.media

   - https://www.dailyfx.com

3. 从截图加载SET文件


支持的品种

GBPUSD、USDJPY（推荐）

其他品种可由用户测试


经纪商

建议使用ECN或低点差经纪商


支持

仅通过MQL5私信提供支持

购买后申请新闻CSV文件


使用前

在实盘使用前先在模拟账户测试

性能取决于执行、点差和经纪商条件


