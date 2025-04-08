Poison Ivy Pro
- 专家
- Janet Abu Khalil
- 版本: 4.3
- 激活: 10
Poison Ivy - 带新闻过滤器的交易EA
Poison Ivy是一款多品种自动交易专家顾问
专为GBPUSD、Y优化，H1时间框架效果最佳
最低入金：每0.01手100美元；建议每0.01手500美元
实盘信号
新闻回测功能
EA支持启用新闻过滤器的完整回测
购买后申请历史新闻CSV文件
包含2022-2025年数据，每季度更新
双重新闻源：Forex Factory + DailyFX
输入参数
- 启用或禁用特定工作日交易
- 设置交易开始和停止时间
- 用于交易识别的魔术号码
- 基于账户余额百分比的手数
- 以美元计的静态止盈和止损
- 当总利润达到定义百分比时关闭所有交易
- 带可配置参数的智能仓位管理
- 具有高/中/低影响级别的新闻过滤器
注意事项
- EA使用默认设置立即开始交易
- 使用截图中显示的SET文件以获得最佳性能
- GBPUSD/USDJPY使用H1时间框架
- 策略测试器提供带新闻事件的准确结果
- 无需外部库
安装
1. 将EA放入/MQL4/Experts文件夹
2. 允许Web请求至：
- https://nfs.faireconomy.media
3. 从截图加载SET文件
支持的品种
GBPUSD、USDJPY（推荐）
其他品种可由用户测试
经纪商
建议使用ECN或低点差经纪商
支持
仅通过MQL5私信提供支持
购买后申请新闻CSV文件
使用前
在实盘使用前先在模拟账户测试
性能取决于执行、点差和经纪商条件