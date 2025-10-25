Poison Ivy Pro

Poison Ivy MT5 – EA con filtro notizie

Poison Ivy è un Expert Advisor automatico per più simboli. Funziona al meglio su GBPUSD (M30) e USDJPY (H1).
Deposito minimo: 100 USD per 0.01 lotto; consigliato: 500 USD.

Importante: Non usare senza il file SET!

Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2336746

Backtest con notizie:
Supporta test completi con filtro notizie (dati 2022–2025).

Parametri:

  • Giorni di trading attivi

  • Orari inizio/fine

  • Magic number

  • Lotto in % del saldo

  • TP/SL fissi in USD

  • Chiusura al raggiungimento profitto

  • Gestione intelligente

  • Filtro notizie (Alta/Media/Bassa)

Installazione:
Scarica EA → consenti richieste web → carica SET

Simboli supportati: GBPUSD, USDJPY
Broker: ECN o a basso spread
Supporto: Solo tramite messaggi MQL5
Prima dell’uso: Test su demo.


Altri dall’autore
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Experts
Poison Ivy - EA di Trading con Filtro Notizie Poison Ivy è un expert advisor automatizzato per multipli simboli Ottimizzato per GBPUSD, su timeframe H1 Deposito minimo: 100 USD per ogni 0,01 lotto; preferibile 500 USD per ogni 0,01 lotto SEGNALE DAL VIVO   https://www.mql5.com/en/signals/2337142 FUNZIONE BACKTEST CON NOTIZIE EA supporta backtest completo con filtro notizie attivato Richiedere file CSV storico notizie dopo l'acquisto Include dati 2022-2025 con aggiornamenti trimestrali Doppi
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione