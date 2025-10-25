Poison Ivy Pro
- Experts
- Janet Abu Khalil
- Versione: 4.3
- Attivazioni: 10
Poison Ivy MT5 – EA con filtro notizie
Poison Ivy è un Expert Advisor automatico per più simboli. Funziona al meglio su GBPUSD (M30) e USDJPY (H1).
Deposito minimo: 100 USD per 0.01 lotto; consigliato: 500 USD.
Importante: Non usare senza il file SET!
Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2336746
Backtest con notizie:
Supporta test completi con filtro notizie (dati 2022–2025).
Parametri:
-
Giorni di trading attivi
-
Orari inizio/fine
-
Magic number
-
Lotto in % del saldo
-
TP/SL fissi in USD
-
Chiusura al raggiungimento profitto
-
Gestione intelligente
-
Filtro notizie (Alta/Media/Bassa)
Installazione:
Scarica EA → consenti richieste web → carica SET
Simboli supportati: GBPUSD, USDJPY
Broker: ECN o a basso spread
Supporto: Solo tramite messaggi MQL5
Prima dell’uso: Test su demo.