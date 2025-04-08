Poison Ivy Pro
- Experts
- Janet Abu Khalil
- 버전: 4.3
- 활성화: 10
Poison Ivy - 뉴스 필터 기능 트레이딩 EA
Poison Ivy는 다중 심볼용 자동매매 전문가 어드바이저
GBPUSD, H1 타임프레임에 최적화
최소 예치금: 0.01랏당 100 USD; 권장 0.01랏당 500 USD
실시간 시그널
뉴스 백테스트 기능
뉴스 필터 활성화로 전체 백테스트 지원
구매 후 과거 뉴스 CSV 파일 요청
2022-2025년 데이터 포함, 분기별 업데이트
듀얼 뉴스 소스: Forex Factory + DailyFX
입력 매개변수
- 특정 요일 거래 활성화/비활성화
- 거래 시작 및 종료 시간 설정
- 거래 식별용 매직 넘버
- 계좌 잔액 비율 기반 랏 크기
- USD 단위 정적 이익실현 및 손절매
- 총 이익이 정의된 비율에 도달하면 모든 거래 종료
- 구성 가능한 매개변수로 스마트 포지션 관리
- 높음/중간/낮음 영향 수준의 뉴스 필터
참고사항
- EA는 기본 설정으로 즉시 거래 시작
- 최적 성능을 위해 스크린샷의 SET 파일 사용
- GBPUSD/USDJPY는 H1 타임프레임 사용
- 전략 테스터는 뉴스 이벤트와 함께 정확한 결과 제공
- 외부 라이브러리 불필요
설치
1. EA를 /MQL4/Experts 폴더에 배치
2. 다음에 대한 웹 요청 허용:
- https://nfs.faireconomy.media
3. 스크린샷에서 SET 파일 로드
지원 심볼
GBPUSD, USDJPY (권장)
기타는 사용자가 테스트 가능
브로커
ECN 또는 낮은 스프레드 브로커 권장
지원
MQL5 개인 메시지로만 지원 제공
구매 후 뉴스 CSV 파일 요청
사용 전
라이브 사용 전 데모에서 테스트
성능은 실행, 스프레드 및 브로커 조건에 따라 달라짐