Poison Ivy Pro

Tokyo Crown — GBPUSD 및 USDJPY용 세션 기반 전문가 조언자 Tokyo Crown은 GBPUSD와 USDJPY에서의 통제된 거래를 위해 설계된 규율 있는 저빈도 전문가 조언자(Expert Advisor)로, prop firm 스타일 계정에도 사용할 수 있습니다. 각 종목당 하루 평균 한 번의 고품질 진입 기회를 목표로 하며, 고정 스톱로스와 테이크프로핏을 사용하고, 숨겨진 마틴게일 없이 엄격한 에쿼티 보호 기능을 제공합니다. 전략 개요 Tokyo Crown은 아시아 세션과 런던 초반 세션의 구조를 분석하여, 정의된 변동성과 추세 조건 하에서 야간 박스(range)로부터의 깔끔한 돌파 또는 평균회귀 기회를 찾습니다. 시스템은 노이즈가 많은 시장을 필터링하여 과도한 매매를 피하고, 시그널마다 사전에 정의된 위험의 포지션을 한 건만 진입함으로써, 성과를 더 안정적으로 만들고 모니터링을 쉽게 합니다. 주요 특징 저