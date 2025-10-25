Poison Ivy Pro
- Janet Abu Khalil
- Sürüm: 4.3
Poison Ivy MT5 – Haber Filtresi ile Otomatik Al-Sat EA
Poison Ivy, çoklu semboller için geliştirilmiş bir otomatik Expert Advisor’dır.
GBPUSD (M30) ve USDJPY (H1) paritelerinde en iyi performansı gösterir.
Minimum teminat: 0.01 lot için 100 USD; önerilen: 500 USD.
Önemli: SET dosyası olmadan kullanmayın!
CANLI SİNYAL:
HABER TESTİ:
EA, haber filtresiyle tam geri test desteği sunar (2022–2025 verileri dahil).
GİRİŞLER:
-
Gün bazlı işlem seçimi
-
Başlama/bitiş saatleri
-
Magic number
-
Hesap bakiyesi yüzdesine göre lot
-
USD bazlı sabit TP/SL
-
Toplam kârda tüm pozisyonları kapat
-
Akıllı pozisyon yönetimi
-
Haber filtresi (Yüksek/Orta/Düşük)
KURULUM:
EA’yı indirin → web isteğine izin verin → SET dosyasını yükleyin
DESTEKLENEN SEMBOLLER: GBPUSD, USDJPY
BROKER: ECN veya düşük spreadli brokerlar
DESTEK: Yalnızca MQL5 özel mesajı ile
KULLANIMDAN ÖNCE: Demo hesapta test edin.