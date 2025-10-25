Poison Ivy Pro

Poison Ivy MT5 – Haber Filtresi ile Otomatik Al-Sat EA

Poison Ivy, çoklu semboller için geliştirilmiş bir otomatik Expert Advisor’dır.
GBPUSD (M30) ve USDJPY (H1) paritelerinde en iyi performansı gösterir.
Minimum teminat: 0.01 lot için 100 USD; önerilen: 500 USD.

Önemli: SET dosyası olmadan kullanmayın!

CANLI SİNYAL:

https://www.mql5.com/en/signals/2336746

HABER TESTİ:
EA, haber filtresiyle tam geri test desteği sunar (2022–2025 verileri dahil).

GİRİŞLER:

  • Gün bazlı işlem seçimi

  • Başlama/bitiş saatleri

  • Magic number

  • Hesap bakiyesi yüzdesine göre lot

  • USD bazlı sabit TP/SL

  • Toplam kârda tüm pozisyonları kapat

  • Akıllı pozisyon yönetimi

  • Haber filtresi (Yüksek/Orta/Düşük)

KURULUM:
EA’yı indirin → web isteğine izin verin → SET dosyasını yükleyin

DESTEKLENEN SEMBOLLER: GBPUSD, USDJPY
BROKER: ECN veya düşük spreadli brokerlar
DESTEK: Yalnızca MQL5 özel mesajı ile
KULLANIMDAN ÖNCE: Demo hesapta test edin.


Yazarın diğer ürünleri
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Poison Ivy - Haber Filtreli Ticaret EA'sı Poison Ivy çoklu semboller için otomatik ticaret uzman danışmanı GBPUSD, H1 zaman dilimi için optimize edilmiş Minimum depozito: Her 0.01 lot için 100 USD; tercih edilen her 0.01 lot için 500 USD CANLI SİNYAL   https://www.mql5.com/en/signals/2337142 HABER BACKTEST ÖZELLİĞİ EA haber filtresi etkin tam backtest destekler Satın alma sonrası geçmiş haber CSV dosyasını talep edin 2022-2025 verileri içerir, üç aylık güncellemeler Çift haber kaynağı: Fore
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt