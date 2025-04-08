Poison Ivy Pro

Poison Ivy - EA de Trading con Filtro de Noticias


Poison Ivy es un asesor experto automatizado para múltiples símbolos

Optimizado para GBPUSD, en marco temporal H1

Depósito mínimo: 100 USD por cada 0.01 lote; preferible 500 USD por cada 0.01 lote


SEÑAL EN VIVO


FUNCIÓN DE BACKTEST CON NOTICIAS

EA soporta backtest completo con filtro de noticias activado

Solicite archivo CSV histórico de noticias después de la compra

Incluye datos 2022-2025 con actualizaciones trimestrales

Fuente dual de noticias: Forex Factory + DailyFX


PARÁMETROS DE ENTRADA

- Habilitar o deshabilitar trading en días específicos de la semana

- Establecer horarios de inicio y fin de trading

- Número mágico para identificación de operaciones

- Tamaño de lote basado en porcentaje del balance de cuenta

- Take profit y stop loss estáticos en USD

- Cerrar todas las operaciones cuando el beneficio total alcanza un porcentaje definido

- Gestión inteligente de posiciones con parámetros configurables

- Filtro de noticias con niveles de impacto Alto/Medio/Bajo


NOTAS

- El EA comienza a operar inmediatamente con configuración predeterminada

- Use los archivos SET mostrados en capturas de pantalla para rendimiento óptimo

- Para GBPUSD/USDJPY, use marco temporal H1

- El probador de estrategias proporciona resultados precisos con eventos de noticias

- No requiere bibliotecas externas


INSTALACIÓN

1. Coloque el EA en la carpeta /MQL4/Experts

2. Permita solicitudes web a:

   - https://nfs.faireconomy.media

   - https://www.dailyfx.com

3. Cargue archivo SET desde capturas de pantalla


SÍMBOLOS SOPORTADOS

GBPUSD, USDJPY (recomendado)

Otros pueden ser probados por el usuario


BROKER

Se recomiendan brokers ECN o de spread bajo


SOPORTE

Soporte proporcionado solo vía mensajes privados MQL5

Solicite archivo CSV de noticias después de la compra


ANTES DE USAR

Pruebe en demo antes de usar en vivo

El rendimiento depende de la ejecución, spread y condiciones del broker


Otros productos de este autor
Gold M1 Pro
Janet Abu Khalil
Asesores Expertos
Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor Gold M1 Pro es un asesor experto profesional desarrollado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1 (1 minuto). Se basa en una estrategia personalizada con múltiples confirmaciones para ejecutar operaciones precisas y estructuradas en mercados volátiles. El EA se centra en una ejecución disciplinada y un control del riesgo adecuado, evitando el sobre-trading. Concepto principal Gold M1 Pro está diseñado para traders que buscan un sistema es
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Asesores Expertos
Bitcoin Sniper — Asesor Experto para BTCUSD (MT5) Información general Bitcoin Sniper es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 5. El EA está diseñado para operar el símbolo BTCUSD en el marco temporal M30 utilizando reglas internas predefinidas y parámetros configurables por el usuario. Una vez aplicado al gráfico, todas las operaciones se gestionan automáticamente según la configuración de entrada seleccionada. Condiciones de trading Símbolo: BTCUSD Timeframe: M30 Depósito
FREE
Rose Gold
Janet Abu Khalil
Asesores Expertos
ROSE Gold — Expert Advisor para XAUUSD (MT5) ROSE Gold es un Expert Advisor totalmente automatizado, desarrollado exclusivamente para el trading de Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5. El EA se centra en una ejecución controlada y basada en reglas, con riesgo ajustable, frecuencia de operaciones y gestión por cesta. Es adecuado para traders que prefieren una automatización estructurada y disciplinada, en lugar de estrategias agresivas. ROSE Gold ejecuta operaciones únicamente cuando se c
FREE
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Asesores Expertos
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Tokyo Crown
Janet Abu Khalil
Asesores Expertos
Tokyo Crown   — Asesor Experto de sesión para   GBPUSD y USDJPY Tokyo Crown   es un Asesor   Experto disciplinado y de baja   frecuencia, diseñado   para un trading   controlado en   GBPUSD y USDJPY, incluyendo   cuentas de tipo   prop firm. Se centra en   una operación   de alta calidad   al día por símbolo, utilizando stop   loss y take profit   fijos, sin martingala oculta   y con una estricta protección del   capital. Descripción   de la estrategia Tokyo Crown   analiza la estructura   de la
