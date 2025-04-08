Poison Ivy Pro
- Asesores Expertos
- Janet Abu Khalil
- Versión: 4.3
- Activaciones: 10
Poison Ivy - EA de Trading con Filtro de Noticias
Poison Ivy es un asesor experto automatizado para múltiples símbolos
Optimizado para GBPUSD, en marco temporal H1
Depósito mínimo: 100 USD por cada 0.01 lote; preferible 500 USD por cada 0.01 lote
SEÑAL EN VIVO
FUNCIÓN DE BACKTEST CON NOTICIAS
EA soporta backtest completo con filtro de noticias activado
Solicite archivo CSV histórico de noticias después de la compra
Incluye datos 2022-2025 con actualizaciones trimestrales
Fuente dual de noticias: Forex Factory + DailyFX
PARÁMETROS DE ENTRADA
- Habilitar o deshabilitar trading en días específicos de la semana
- Establecer horarios de inicio y fin de trading
- Número mágico para identificación de operaciones
- Tamaño de lote basado en porcentaje del balance de cuenta
- Take profit y stop loss estáticos en USD
- Cerrar todas las operaciones cuando el beneficio total alcanza un porcentaje definido
- Gestión inteligente de posiciones con parámetros configurables
- Filtro de noticias con niveles de impacto Alto/Medio/Bajo
NOTAS
- El EA comienza a operar inmediatamente con configuración predeterminada
- Use los archivos SET mostrados en capturas de pantalla para rendimiento óptimo
- Para GBPUSD/USDJPY, use marco temporal H1
- El probador de estrategias proporciona resultados precisos con eventos de noticias
- No requiere bibliotecas externas
INSTALACIÓN
1. Coloque el EA en la carpeta /MQL4/Experts
2. Permita solicitudes web a:
- https://nfs.faireconomy.media
3. Cargue archivo SET desde capturas de pantalla
SÍMBOLOS SOPORTADOS
GBPUSD, USDJPY (recomendado)
Otros pueden ser probados por el usuario
BROKER
Se recomiendan brokers ECN o de spread bajo
SOPORTE
Soporte proporcionado solo vía mensajes privados MQL5
Solicite archivo CSV de noticias después de la compra
ANTES DE USAR
Pruebe en demo antes de usar en vivo
El rendimiento depende de la ejecución, spread y condiciones del broker