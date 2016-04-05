Martingale Super EA

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  • Janet Abu Khalil
    Janet Abu Khalil

    Janet Abu Khalil

    4.4 (7)
    Professional software engineer and trader with 5 years of experience in the financial markets. I am part of the AtlasLabs.uk Engineering Division, where I develop trading solutions, software tools, and technical systems. My background includes networking, system support, and troubleshooting, helping
    21 产品 1 信号
  • 版本: 1.11

Martingale Super EA

Venom Martingale 是一款专业的网格型 Expert Advisor，专为受控篮子交易而设计，具有独立的 BUY 和 SELL 引擎、按点数平仓的篮子管理、灵活的网格递进方式以及可选的高级恢复逻辑。

该 EA 支持 BUY 和 SELL 独立运行、每一侧独立的篮子管理、可选的联合篮子平仓以及可配置的网格结构。网格递进可设置为 Fixed LotSum Grid  Custom Grid 模式。在 Custom Grid 模式下，用户可以为每个网格步骤定义手数和距离。

篮子管理基于点数。EA 可以分别关闭 BUY 篮子、分别关闭 SELL 篮子，或者在达到所选篮子目标时同时关闭两边。这使交易者能够更精确地控制篮子出场。

EA 中包含一个名为 Super EA 的特殊输入参数。

 Super EA = true 
Expert Advisor 以完整模式运行，并使用完整的策略逻辑，包括网格扩展、篮子管理以及已配置的交易行为。

 Super EA = false 
Expert Advisor 会切换到受限安全模式，用于兼容 MQL5 Market 验证。此模式并不用于代表系统的正常交易行为。

推荐使用

为了降低风险，建议在主要货币对上使用该 EA，例如 EURUSD  GBPUSD 10k +。该 EA 兼容 Standard、ECN 和 Cent 1K+ 账户Cent 账户 可用于低风险测试和保守设置评估。交易条件可能会因经纪商执行、点差、杠杆以及交易品种规格而有所不同。

主要功能

  • 独立的 BUY 和 SELL 交易引擎
  • 按点数平仓的篮子管理
  • 独立关闭 BUY 篮子
  • 独立关闭 SELL 篮子
  • 可选的 BUY 和 SELL 联合平仓
  • Fixed Lot 模式
  • Sum Grid 模式
  • 带用户自定义手数序列的 Custom Grid 模式
  • 带用户自定义距离序列的 Custom Grid 模式
  • 可选的同价位入场保护
  • 单根 K 线入场过滤器
  • EA 逻辑的时间周期选择
  • 交易时间过滤器
  • 点差过滤器
  • 最大回撤保护
  • 可选的基于 EMA 的方向过滤器
  • 可选的 HILO 过滤器
  • 自适应对冲恢复结构
  • 源码逻辑中包含到期日保护
  • 用于完整模式或安全模式的特殊 Super EA 开关

网格模式

Fixed Lot
每笔网格交易使用相同的手数。

Sum Grid
按累加序列逐步增加手数。

Custom Grid
允许用户定义：

  • 每个网格步骤的手数
  • 每个网格步骤的距离
  • EA 是否在最后一个自定义步骤后停止

篮子平仓逻辑

EA 使用篮子点数进行平仓逻辑。

用户可以选择：

  • 只关闭 BUY 篮子
  • 只关闭 SELL 篮子
  • 同时关闭 BUY 和 SELL

这提供了灵活的篮子管理方式，并使交易者能够根据不同的市场条件和交易风格调整 EA。

Super EA 输入参数

此参数非常重要。

  • Super EA = false
    用于验证兼容性的受限安全模式
  • Super EA = true
    具有正常 EA 交易行为的完整策略模式

正常交易和回测请使用 Super EA = true
用于验证兼容性请使用 Super EA = false

重要说明

带有 Super EA = false 的受限模式仅用于验证兼容性。它并不用于代表 Expert Advisor 的正常表现或正常交易行为。

风险提示

网格和马丁格尔类策略具有较高风险。市场条件、点差、执行质量、交易品种规格以及账户杠杆都会显著影响结果。请使用适当的风险管理，并在真实账户使用前先在模拟账户上认真测试该 Expert Advisor。


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4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
专家
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Pro — 高级 Telegram 信号复制器（Auto-Fix，多TP，风险控制，完整交易管理） Telegram to MT5 Pro — 专业 Telegram 信号复制系统 Telegram to MT5 Pro 可将来自 Telegram 的交易信号实时复制到您的 MetaTrader 5 账户，并提供完整的风险控制、执行管理与交易管理功能。 系统由两个组件组成： • 运行在 MetaTrader 5 内的 Expert Advisor（EA） • 连接 Telegram 并将信号发送到 EA 的桌面桥接程序 两个组件必须在同一台电脑运行。由于 MQL5 限制，EA 无法直接连接 Telegram。 支持与安装 提供完整 PDF 安装指南。 支持内容： • 完整 PDF 使用手册 • 分步安装指导 • 在线聊天支持 • 交易商设置帮助（前缀、后缀、符号映射） 功能说明 • 读取任意 Telegram 群组或频道信号 • 自动解析交易品种、方向、入场、止损、止盈 • 秒级执行交易 • 管理交易（移动止损、保本、部分平仓） • 支持多账户与多信号
Royal Copier
Janet Abu Khalil
5 (1)
实用工具
Royal Copier — 专业版 MT5 交易复制器 Royal Copier 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业本地实时交易复制器。 现在它已将两种功能整合到一个 MT5 Expert Advisor 中。 您只需在参数中选择 EA 运行于 Master 模式 或 Client 模式 。 这意味着同一个 EA 既可用于源账户，也可用于接收账户，同时保留原有复制器的运行逻辑。 Royal Copier 支持以下常见账户复制方式： MT5 到 MT5 MT5 到 MT4 MT4 到 MT4 MT4 到 MT5 如需与 MT4 进行复制，请使用 MT4_Copier 。 工作原理 Royal Copier 是一个本地复制器，通过同一台 Windows 电脑上的共享文件运行。 当 EA 设置为 Master 模式 时，它会监控源账户并将所有交易活动写入共享文件。 当 EA 设置为 Client 模式 时，它会读取该文件，并在接收账户上镜像执行相同操作。 复制器可以同步以下内容： 市价单 挂单 交易平仓 部分平仓 止损和止盈修改 挂单更新和删除 两个终端必须运行在同一台 Win
Gold M1 Pro
Janet Abu Khalil
5 (1)
专家
Gold M1 Pro Gold M1 Pro 是一款专为在 M1 时间周期交易 XAUUSD 而开发的自动化智能交易系统。它包含标准黄金交易策略、独立的 AI 交易引擎以及允许两个系统同时运行的混合模式。 LIVE SIGNALS 标准策略 https://www.mql5.com/en/signals/2381033 TRADING MODES 标准模式 使用 Gold M1 Pro 的主要策略，并在开仓前通过多个内部交易条件分析黄金的短期价格走势。 AI 模式 使用独立的 AI 交易引擎，并提供独立的手数、风险等级、亏损保护、盈利管理和退出设置。 混合模式 允许标准策略和 AI 引擎同时独立运行。 MAIN FUNCTIONS • 标准策略和 AI 策略可以分别启用 • 固定手数和自动手数管理选项 • 基于账户余额的复利管理 • 最大手数保护 • 固定止盈或移动退出 • 可配置移动止损的启动值、距离和步长 • 组合浮动盈利保护 • 每日回撤保护 • 当前 EA 实例的最大亏损保护 • 可选的 24 小时保护锁定 • 自动和手动经纪商时间调整 • 独立的 AI 手数和风险设置 •
Telegram to mt4 pro
Janet Abu Khalil
实用工具
什么是 Telegram to MT4 Pro？ Telegram to MT4 Pro 可将来自私人、公开和受限 Telegram 频道和群组的信号自动复制到您的 MetaTrader 4 账户。 Telegram to MT4 Pro 是一款专业的信号复制器，可将任何 Telegram 频道或群组中的交易信号实时自动复制到您的 MetaTrader 4 账户，并对每一笔交易提供完整控制。 该系统由两个协同工作的部分组成： 此 Expert Advisor — 安装在您的 MT4 图表上以执行交易 配套桌面应用程序 — TelegramMT4Pro.exe — 连接到 Telegram 并将信号桥接到 EA 您可以同时将多个 Telegram 信号提供者连接到多个 MT4 账户。每个账户和每个提供者的所有设置都可以单独配置。 注意：系统自动运行。无需在 MetaTrader 内进行手动连接设置。 系统要求 项目 要求 操作系统 Windows 10 或更高版本 MetaTrader MetaTrader 4（任何经纪商） 配套应用程序 TelegramMT4Pro.exe — 必须在
Royal Copier Client
Janet Abu Khalil
实用工具
Royal Copier — 专业版 MT4 交易复制器 Royal Copier 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业本地实时交易复制器。 现在它已将两种功能整合到一个 MT4 Expert Advisor 中。 您只需在参数中选择 EA 运行于 Master 模式 或 Client 模式 。 这意味着同一个 EA 既可用于源账户，也可用于接收账户，同时保留原有复制器的运行逻辑。 Royal Copier 支持以下常见账户复制方式： MT4 到 MT4 MT4 到 MT5 MT5 到 MT4 MT5 到 MT5 如需 MT5 复制，请使用 MT5_Copier 。 工作原理 Royal Copier 是一个本地复制器，通过同一台 Windows 电脑上的共享文件运行。 当 EA 设置为 Master 模式 时，它会监控源账户并将所有交易活动写入共享文件。 当 EA 设置为 Client 模式 时，它会读取该文件，并在接收账户上镜像执行相同操作。 复制器可以同步以下内容： 市价单 挂单 交易平仓 部分平仓 止损和止盈修改 挂单更新和删除 两个终端必须运行在同一台 Window
Mt4 to Telegram Pro Max
Janet Abu Khalil
实用工具
MT4 to Telegram Pro is a complete MT4 to Telegram copier and publishing solution that transforms your MetaTrader 4 terminal into a real time Telegram signal, reporting, and notification system. It can copy market orders, pending orders, closed trades, partial closes, trade modifications, and news alerts directly from your MT4 account to your Telegram channel or group. One of its strongest advantages is flexibility. All messages are editable in plain text, so you are not locked into fixed wording
MT4 to Discord Pro
Janet Abu Khalil
实用工具
MT4 to Discord Pro 是一套专业的 MetaTrader 4 到 Discord 发布和通知系统，可将您的交易活动直接从 MT4 实时发送到任何 Discord 频道。 它将您的 MetaTrader 4 终端转换为完整的 Discord 提醒解决方案，适用于交易者、信号提供者、社区、账户管理者以及任何希望以干净和专业格式自动发布交易活动的人。 该 EA 可以发送新市场订单、挂单、交易关闭、部分平仓、Stop Loss 和 Take Profit 修改以及计划账户历史报告的提醒。它还可以在新交易提醒中附带图表截图，使用可自定义消息模板，并通过集成的 Forex Factory 新闻日历过滤器监控经济新闻事件。 MT4 to Discord Pro 最强大的优势之一就是灵活性。您不会被固定消息所限制。该系统支持可自定义消息模板，因此您可以根据自己的风格、品牌和 Discord 频道格式调整提醒内容。 主要功能 新市场订单的实时 Discord 提醒 交易关闭提醒，包括 Take Profit、Stop Loss 和手动关闭 部分平仓提醒 Stop Loss 和 Take
Discord to MT4
Janet Abu Khalil
实用工具
Discord to MT4 Pro Discord to MT4 Pro — это профессиональный советник для MetaTrader 4, который считывает торговые сообщения из канала Discord и автоматически исполняет их на вашем счете MT4. Он предназначен для трейдеров, которые получают сигналы через Discord и хотят прямое исполнение внутри MetaTrader 4 с гибкой обработкой рыночных ордеров, отложенных ордеров, входов по диапазону, лестничных входов, логики один ордер на каждый TP, безубытка, трейлинг-стопа, частичного закрытия, ежедневных пра
Discord to Telegram bridge mt4
Janet Abu Khalil
实用工具
什么是 Discord to Telegram Pro？ Discord to Telegram Pro 是一款专业的 MetaTrader 4 桥接工具，可自动读取您所选 Discord 频道中的消息，并将其直接转发到您的 Telegram 频道、群组或私人聊天。 该 EA 适用于信号提供者、私人社区、Discord 交易群以及希望将 Discord 消息自动转发到 Telegram、无需手动复制粘贴的用户。 该系统在 MetaTrader 4 内部作为桥接器运行： 使用您的 Discord 机器人令牌和频道 ID 连接到 Discord 每隔几秒检查一次频道中的新消息 识别信号和管理消息 提取 BUY、SELL、CLOSE、BREAKEVEN、PARTIAL CLOSE、入场区间、止损、止盈以及 TP OPEN 等信息 使用您的 Telegram 机器人令牌和 Telegram Chat ID 将消息发送到 Telegram 该产品是一个 Discord 到 Telegram 的桥接工具 。除非您另外构建交易执行功能，否则它不需要开仓交易。 它可以识别哪些消息？ 该 EA 可以识别
Telegram to Discord MT4 Bridgr
Janet Abu Khalil
实用工具
适用于 MT4 的 Telegram to Discord Pro Telegram to Discord Pro 是一款适用于 MetaTrader 4 的桥接型 Expert Advisor，可从 Telegram 机器人聊天、频道或群组中读取交易信号和交易管理消息，然后以清晰且可自定义的格式将其转发到您的 Discord 频道。 该 EA 适用于交易者、信号提供者、私人社区以及自动化用户，他们希望将 Telegram 中的交易消息实时同步到 Discord。 它可以识别并转发 Buy、Sell、Close、Breakeven 和 Partial Close 等消息。它还可以读取信号细节，例如交易品种、入场价、止损、止盈水平以及 open TP 文本，然后将信息以格式化模式或原始文本模式发送到 Discord。 该 EA 同时支持普通 Telegram 消息和 Telegram 频道帖子，因此适用于私有频道、公共频道、群组以及基于机器人的工作流程。 如需 Discord 和 Telegram 设置帮助，请阅读 README 指南。 此 EA 的功能 Telegram to Disc
Poison Ivy Pro
Janet Abu Khalil
专家
Poison Ivy - 带新闻过滤器的交易EA Poison Ivy是一款多品种自动交易专家顾问 专为GBPUSD、Y优化，H1时间框架效果最佳 最低入金：每0.01手100美元；建议每0.01手500美元 实盘信号 新闻回测功能 EA支持启用新闻过滤器的完整回测 购买后申请历史新闻CSV文件 包含2022-2025年数据，每季度更新 双重新闻源：Forex Factory + DailyFX 输入参数 - 启用或禁用特定工作日交易 - 设置交易开始和停止时间 - 用于交易识别的魔术号码 - 基于账户余额百分比的手数 - 以美元计的静态止盈和止损 - 当总利润达到定义百分比时关闭所有交易 - 带可配置参数的智能仓位管理 - 具有高/中/低影响级别的新闻过滤器 注意事项 - EA使用默认设置立即开始交易 - 使用截图中显示的SET文件以获得最佳性能 - GBPUSD/USDJPY使用H1时间框架 - 策略测试器提供带新闻事件的准确结果 - 无需外部库 安装 1. 将EA放入/MQL4/Experts文件夹 2. 允许Web请求至：    -   https://nfs.fa
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
专家
Bitcoin Sniper for MT5 Bitcoin Sniper 是一款完全自动化的 Expert Advisor，专为 MetaTrader 5 上的 BTCUSD 开发。安装到图表并完成设置后，EA 将自动管理交易，在交易时段内无需人工干预。 该系统适合希望使用结构化 BTCUSD 解决方案的交易者，提供受控的风险设置、交易频率限制、追踪管理以及每日保护选项。 欢迎查看我的 Gold EA： https://www.mql5.com/en/market/product/162022 如果它符合您的需求，购买它将是支持我工作的一个很好的方式。 信号： https://www.mql5.com/en/signals/2345679 推荐设置 交易品种：BTCUSD 时间周期：M30 最低入金：$200 推荐手数：每 $500 余额使用 0.01 手 经纪商要求：经纪商必须支持周末比特币交易 VPS：建议使用，以确保 24/7 稳定运行 如何使用 将 EA 文件复制到 MetaTrader 5 的 Experts 文件夹中。 重新启动 MetaTrader 5 或刷新 Nav
Tokyo Crown
Janet Abu Khalil
专家
Tokyo Crown   — 适用于 GBPUSD   和 USDJPY 的会话型智能交易系统 Tokyo   Crown 是一款纪律性强、低频交易的智能交易系统，专为在 GBPUSD 和 USDJPY 上进行可控交易而设计，也适用于类似 prop   firm 的考核和实盘账户。 系统平均每天每个品种专注于一笔高质量交易，使用固定止损和止盈，无任何隐藏马丁策略，并具有严格的资金保护机制。 策略概览 Tokyo Crown   分析亚洲盘与伦敦早盘的结构，在满足特定波动性和趋势条件时，从隔夜区间中寻找干净的突破或均值回归机会。 系统通过过滤噪音行情来避免过度交易，每个信号只开一笔预设风险的订单，使整体表现更加稳定，也更便于监控。 主要特性 低频交易：平均每天每个品种约一笔交易（若条件不满足，有些天可能不会交易）。 支持固定手数和基于余额的自动手数，并可设置自动手数上限。 止损和止盈以点数设置，兼容 ECN、Raw   和 Standard 类型账户。 可调节经纪商服务器时间偏移，使会话逻辑与服务器时间对齐。 每个品种和每个 EA   实例的最大持仓数量可控。 基于账户权益的全局止损和
PropPass Master MT5
Janet Abu Khalil
实用工具
PropPass – EA для проп-фирм челленджей Система автоматизации проп-фирм челленджей и управления рисками Стартовое предложение Только 5 лицензий доступны по этой цене. После продажи первых 5 копий цена будет увеличена. Основная цель Основная цель PropPass — организовать торговлю таким образом, чтобы: • если челлендж не пройден на любом этапе, сторона восстановления на реальном счёте может помочь компенсировать стоимость челленджа и помочь трейдеру продолжить путь к проп-фирме • если челлендж про
MT5 To Telegram Pro Max
Janet Abu Khalil
实用工具
MT5 to Telegram Pro 是一套完整的 MT5 到 Telegram 复制与发布解决方案，可将您的 MetaTrader 5 终端转换为实时 Telegram 信号、报告和通知系统。 它可以将市价订单、挂单、已平仓交易、部分平仓、交易修改以及新闻提醒，直接从您的 MT5 账户复制到您的 Telegram 频道或群组。 它最强大的优势之一就是灵活性。所有消息都可以用纯文本编辑，因此您不会被固定措辞所限制。您可以为每种事件类型使用自己的频道名称、品牌名称、风格、布局和自定义文本，从而使您的 Telegram 发布内容完全符合您自己的品牌与展示方式。 MT5 to Telegram Pro 还可以将重要新闻提醒直接发送到 Telegram，因此它不仅仅是一个交易复制器。它会成为一套完整的 MT5 到 Telegram 发布和通知系统。 该 EA 还可以截取干净的图表截图，在截图时不会显示 EA 面板、仪表板或 EA 名称。它还可以根据您的设置显示或隐藏余额，并以点数、美元、百分比或全部一起显示结果。 无需 Python 桥接，无需外部服务器，也无需 DLL。一切都直接在 Met
MT5 To Discord Pro
Janet Abu Khalil
实用工具
MT5 to Discord Pro 是一套专业的 MetaTrader 5 到 Discord 发布和通知系统，可将您的交易活动直接从 MT5 实时发送到任何 Discord 频道。 它将您的 MetaTrader 5 终端转换为完整的 Discord 提醒解决方案，适用于交易者、信号提供者、社区、账户管理者以及任何希望以干净和专业格式自动发布交易活动的人。 该 EA 可以发送新市场订单、挂单、交易关闭、部分平仓、Stop Loss 和 Take Profit 修改以及计划账户历史报告的提醒。它还可以在新交易提醒中附带图表截图，使用可自定义消息模板，并通过集成的 Forex Factory 新闻日历过滤器监控经济新闻事件。 MT5 to Discord Pro 最强大的优势之一就是灵活性。您不会被固定消息所限制。该系统支持可自定义消息模板，因此您可以根据自己的风格、品牌和 Discord 频道格式调整提醒内容。 主要功能 新市场订单的实时 Discord 提醒 交易关闭提醒，包括 Take Profit、Stop Loss 和手动关闭 部分平仓提醒 Stop Loss 和 Take
Discord to MT5
Janet Abu Khalil
实用工具
Discord to MT5 Pro Discord to MT5 Pro — это профессиональный советник для MetaTrader 5, который считывает торговые сообщения из канала Discord и автоматически исполняет их на вашем счете MT5. Он предназначен для трейдеров, которые получают сигналы через Discord и хотят прямое исполнение внутри MetaTrader 5 с гибкой обработкой рыночных ордеров, отложенных ордеров, входов по диапазону, лестничных входов, логики один ордер на каждый TP, безубытка, трейлинг-стопа, частичного закрытия, ежедневных пра
Discord To Telegram
Janet Abu Khalil
实用工具
什么是 Discord to Telegram Pro？ Discord to Telegram Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 桥接工具，可自动读取您所选 Discord 频道中的消息，并将其直接转发到您的 Telegram 频道、群组或私人聊天。 该 EA 适用于信号提供者、私人社区、Discord 交易群以及希望将 Discord 消息自动转发到 Telegram、无需手动复制粘贴的用户。 该系统在 MetaTrader 5 内部作为桥接器运行： 使用您的 Discord 机器人令牌和频道 ID 连接到 Discord 每隔几秒检查一次频道中的新消息 识别信号和管理消息 提取 BUY、SELL、CLOSE、BREAKEVEN、PARTIAL CLOSE、入场区间、止损、止盈以及 TP OPEN 等信息 使用您的 Telegram 机器人令牌和 Telegram Chat ID 将消息发送到 Telegram 该产品是一个 Discord 到 Telegram 的桥接工具 。除非您另外构建交易执行功能，否则它不需要开仓交易。 它可以识别哪些消息？ 该 EA 可以识别
Telegram to Discord MT5 Bridge
Janet Abu Khalil
实用工具
适用于 MT5 的 Telegram to Discord Pro Telegram to Discord Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的桥接型 Expert Advisor，可从 Telegram 机器人聊天、频道或群组中读取交易信号和交易管理消息，然后以清晰且可自定义的格式将其转发到您的 Discord 频道。 该 EA 适用于交易者、信号提供者、私人社区以及自动化用户，他们希望将 Telegram 中的交易消息实时同步到 Discord。 它可以识别并转发 Buy、Sell、Close、Breakeven 和 Partial Close 等消息。它还可以读取信号细节，例如交易品种、入场价、止损、止盈水平以及 open TP 文本，然后将信息以格式化模式或原始文本模式发送到 Discord。 该 EA 同时支持普通 Telegram 消息和 Telegram 频道帖子，因此适用于私有频道、公共频道、群组以及基于机器人的工作流程。 如需 Discord 和 Telegram 设置帮助，请阅读 README 指南。 此 EA 的功能 Telegram to Disc
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