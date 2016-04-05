Martingale Super EA

Venom Martingale 是一款专业的网格型 Expert Advisor，专为受控篮子交易而设计，具有独立的 BUY 和 SELL 引擎、按点数平仓的篮子管理、灵活的网格递进方式以及可选的高级恢复逻辑。

该 EA 支持 BUY 和 SELL 独立运行、每一侧独立的篮子管理、可选的联合篮子平仓以及可配置的网格结构。网格递进可设置为 Fixed Lot、Sum Grid 或 Custom Grid 模式。在 Custom Grid 模式下，用户可以为每个网格步骤定义手数和距离。

篮子管理基于点数。EA 可以分别关闭 BUY 篮子、分别关闭 SELL 篮子，或者在达到所选篮子目标时同时关闭两边。这使交易者能够更精确地控制篮子出场。

EA 中包含一个名为 Super EA 的特殊输入参数。

当 Super EA = true 时

Expert Advisor 以完整模式运行，并使用完整的策略逻辑，包括网格扩展、篮子管理以及已配置的交易行为。

当 Super EA = false 时

Expert Advisor 会切换到受限安全模式，用于兼容 MQL5 Market 验证。此模式并不用于代表系统的正常交易行为。

推荐使用

为了降低风险，建议在主要货币对上使用该 EA，例如 EURUSD 和 GBPUSD 10k +。该 EA 兼容 Standard、ECN 和 Cent 1K+ 账户。Cent 账户 可用于低风险测试和保守设置评估。交易条件可能会因经纪商执行、点差、杠杆以及交易品种规格而有所不同。

主要功能

独立的 BUY 和 SELL 交易引擎

按点数平仓的篮子管理

独立关闭 BUY 篮子

独立关闭 SELL 篮子

可选的 BUY 和 SELL 联合平仓

Fixed Lot 模式

Sum Grid 模式

带用户自定义手数序列的 Custom Grid 模式

带用户自定义距离序列的 Custom Grid 模式

可选的同价位入场保护

单根 K 线入场过滤器

EA 逻辑的时间周期选择

交易时间过滤器

点差过滤器

最大回撤保护

可选的基于 EMA 的方向过滤器

可选的 HILO 过滤器

自适应对冲恢复结构

源码逻辑中包含到期日保护

用于完整模式或安全模式的特殊 Super EA 开关

网格模式

Fixed Lot

每笔网格交易使用相同的手数。

Sum Grid

按累加序列逐步增加手数。

Custom Grid

允许用户定义：

每个网格步骤的手数

每个网格步骤的距离

EA 是否在最后一个自定义步骤后停止

篮子平仓逻辑

EA 使用篮子点数进行平仓逻辑。

用户可以选择：

只关闭 BUY 篮子

只关闭 SELL 篮子

同时关闭 BUY 和 SELL

这提供了灵活的篮子管理方式，并使交易者能够根据不同的市场条件和交易风格调整 EA。

Super EA 输入参数

此参数非常重要。

Super EA = false

用于验证兼容性的受限安全模式

用于验证兼容性的受限安全模式 Super EA = true

具有正常 EA 交易行为的完整策略模式

正常交易和回测请使用 Super EA = true。

用于验证兼容性请使用 Super EA = false。

重要说明

带有 Super EA = false 的受限模式仅用于验证兼容性。它并不用于代表 Expert Advisor 的正常表现或正常交易行为。

风险提示

网格和马丁格尔类策略具有较高风险。市场条件、点差、执行质量、交易品种规格以及账户杠杆都会显著影响结果。请使用适当的风险管理，并在真实账户使用前先在模拟账户上认真测试该 Expert Advisor。