Martingale Super EA
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Janet Abu KhalilProfessional software engineer and trader with 5 years of experience in the financial markets. I am part of the AtlasLabs.uk Engineering Division, where I develop trading solutions, software tools, and technical systems. My background includes networking, system support, and troubleshooting, helping
- 版本: 1.11
Martingale Super EA
Venom Martingale 是一款专业的网格型 Expert Advisor，专为受控篮子交易而设计，具有独立的 BUY 和 SELL 引擎、按点数平仓的篮子管理、灵活的网格递进方式以及可选的高级恢复逻辑。
该 EA 支持 BUY 和 SELL 独立运行、每一侧独立的篮子管理、可选的联合篮子平仓以及可配置的网格结构。网格递进可设置为 Fixed Lot、Sum Grid 或 Custom Grid 模式。在 Custom Grid 模式下，用户可以为每个网格步骤定义手数和距离。
篮子管理基于点数。EA 可以分别关闭 BUY 篮子、分别关闭 SELL 篮子，或者在达到所选篮子目标时同时关闭两边。这使交易者能够更精确地控制篮子出场。
EA 中包含一个名为 Super EA 的特殊输入参数。
当 Super EA = true 时
Expert Advisor 以完整模式运行，并使用完整的策略逻辑，包括网格扩展、篮子管理以及已配置的交易行为。
当 Super EA = false 时
Expert Advisor 会切换到受限安全模式，用于兼容 MQL5 Market 验证。此模式并不用于代表系统的正常交易行为。
推荐使用
为了降低风险，建议在主要货币对上使用该 EA，例如 EURUSD 和 GBPUSD 10k +。该 EA 兼容 Standard、ECN 和 Cent 1K+ 账户。Cent 账户 可用于低风险测试和保守设置评估。交易条件可能会因经纪商执行、点差、杠杆以及交易品种规格而有所不同。
主要功能
- 独立的 BUY 和 SELL 交易引擎
- 按点数平仓的篮子管理
- 独立关闭 BUY 篮子
- 独立关闭 SELL 篮子
- 可选的 BUY 和 SELL 联合平仓
- Fixed Lot 模式
- Sum Grid 模式
- 带用户自定义手数序列的 Custom Grid 模式
- 带用户自定义距离序列的 Custom Grid 模式
- 可选的同价位入场保护
- 单根 K 线入场过滤器
- EA 逻辑的时间周期选择
- 交易时间过滤器
- 点差过滤器
- 最大回撤保护
- 可选的基于 EMA 的方向过滤器
- 可选的 HILO 过滤器
- 自适应对冲恢复结构
- 源码逻辑中包含到期日保护
- 用于完整模式或安全模式的特殊 Super EA 开关
网格模式
Fixed Lot
每笔网格交易使用相同的手数。
Sum Grid
按累加序列逐步增加手数。
Custom Grid
允许用户定义：
- 每个网格步骤的手数
- 每个网格步骤的距离
- EA 是否在最后一个自定义步骤后停止
篮子平仓逻辑
EA 使用篮子点数进行平仓逻辑。
用户可以选择：
- 只关闭 BUY 篮子
- 只关闭 SELL 篮子
- 同时关闭 BUY 和 SELL
这提供了灵活的篮子管理方式，并使交易者能够根据不同的市场条件和交易风格调整 EA。
Super EA 输入参数
此参数非常重要。
- Super EA = false
用于验证兼容性的受限安全模式
- Super EA = true
具有正常 EA 交易行为的完整策略模式
正常交易和回测请使用 Super EA = true。
用于验证兼容性请使用 Super EA = false。
重要说明
带有 Super EA = false 的受限模式仅用于验证兼容性。它并不用于代表 Expert Advisor 的正常表现或正常交易行为。
风险提示
网格和马丁格尔类策略具有较高风险。市场条件、点差、执行质量、交易品种规格以及账户杠杆都会显著影响结果。请使用适当的风险管理，并在真实账户使用前先在模拟账户上认真测试该 Expert Advisor。