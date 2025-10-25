Poison Ivy Pro
- Experts
- Janet Abu Khalil
- Version: 4.3
- Activations: 10
Poison Ivy MT5 – Expert Advisor avec filtre d’actualités
Poison Ivy est un EA automatique multi-symboles, optimisé pour GBPUSD (M30) et USDJPY (H1).
Dépôt minimum : 100 USD par 0.01 lot, recommandé : 500 USD.
Important : N’utilisez pas l’EA sans le fichier SET !
Signal en direct :
Backtest avec actualités :
Compatible avec le filtre d’actualités. Données 2022–2025 incluses.
Paramètres :
Jours de trading activables
Heures de début et de fin
Magic number
Taille du lot basée sur le solde
TP/SL fixes en USD
Fermeture à un profit défini
Gestion intelligente
Filtre d’actualités (Fort/Moyen/Faible)
Installation :
Téléchargez l’EA → Autorisez les requêtes Web → Chargez le fichier SET
Symboles pris en charge : GBPUSD, USDJPY
Courtier : ECN ou faible spread
Support : Via messages privés MQL5 uniquement
Avant utilisation : Testez sur compte démo.