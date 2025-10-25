Poison Ivy Pro

Poison Ivy MT5 – Expert Advisor avec filtre d’actualités

Poison Ivy est un EA automatique multi-symboles, optimisé pour GBPUSD (M30) et USDJPY (H1).
Dépôt minimum : 100 USD par 0.01 lot, recommandé : 500 USD.

Important : N’utilisez pas l’EA sans le fichier SET !

Signal en direct :

https://www.mql5.com/en/signals/2336746

Backtest avec actualités :
Compatible avec le filtre d’actualités. Données 2022–2025 incluses.

Paramètres :

  • Jours de trading activables

  • Heures de début et de fin

  • Magic number

  • Taille du lot basée sur le solde

  • TP/SL fixes en USD

  • Fermeture à un profit défini

  • Gestion intelligente

  • Filtre d’actualités (Fort/Moyen/Faible)

Installation :
Téléchargez l’EA → Autorisez les requêtes Web → Chargez le fichier SET

Symboles pris en charge : GBPUSD, USDJPY
Courtier : ECN ou faible spread
Support : Via messages privés MQL5 uniquement
Avant utilisation : Testez sur compte démo.


Plus de l'auteur
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Experts
Poison Ivy - EA de Trading avec Filtre d'Actualités Poison Ivy est un expert advisor automatisé pour plusieurs symboles Optimisé pour GBPUSD,  sur timeframe H1 Dépôt minimum: 100 USD pour chaque 0,01 lot; préférable 500 USD pour chaque 0,01 lot SIGNAL EN DIRECT   https://www.mql5.com/en/signals/2337142 FONCTION DE BACKTEST AVEC ACTUALITÉS L'EA supporte le backtest complet avec filtre d'actualités activé Demandez le fichier CSV historique des actualités après l'achat Inclut les données 2022-
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis