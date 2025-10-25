Poison Ivy Pro

Poison Ivy MT5 – Expert Advisor avec filtre d’actualités

Poison Ivy est un EA automatique multi-symboles, optimisé pour GBPUSD (M30) et USDJPY (H1).

Dépôt minimum : 100 USD par 0.01 lot, recommandé : 500 USD.

Important : N’utilisez pas l’EA sans le fichier SET !

Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2336746

Backtest avec actualités :

Compatible avec le filtre d’actualités. Données 2022–2025 incluses.

Paramètres :

Jours de trading activables

Heures de début et de fin

Magic number

Taille du lot basée sur le solde

TP/SL fixes en USD

Fermeture à un profit défini

Gestion intelligente

Filtre d’actualités (Fort/Moyen/Faible)

Installation :

Téléchargez l’EA → Autorisez les requêtes Web → Chargez le fichier SET

Symboles pris en charge : GBPUSD, USDJPY

Courtier : ECN ou faible spread

Support : Via messages privés MQL5 uniquement

Avant utilisation : Testez sur compte démo.