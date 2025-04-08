Poison Ivy Pro
- Experten
- Janet Abu Khalil
- Version: 4.3
- Aktivierungen: 10
Poison Ivy - Trading EA mit Nachrichtenfilter
Poison Ivy ist ein automatisierter Expert Advisor für mehrere Symbole
Optimiert für GBPUSD, auf H1 Zeitrahmen
Mindesteinzahlung: 100 USD pro 0,01 Lot; empfohlen 500 USD pro 0,01 Lot
LIVE SIGNAL
NACHRICHTENBACKTEST-FUNKTION
EA unterstützt vollständigen Backtest mit aktiviertem Nachrichtenfilter
Fordern Sie nach dem Kauf die historische Nachrichten-CSV-Datei an
Enthält Daten 2022-2025 mit vierteljährlichen Updates
Duale Nachrichtenquelle: Forex Factory + DailyFX
EINGABEPARAMETER
- Handel an bestimmten Wochentagen aktivieren/deaktivieren
- Handelsstart- und -stoppzeiten festlegen
- Magic Number zur Handelsidentifikation
- Lotgröße basierend auf Prozentsatz des Kontostands
- Statische Take Profit und Stop Loss in USD
- Alle Trades schließen, wenn Gesamtgewinn einen definierten Prozentsatz erreicht
- Intelligentes Positionsmanagement mit konfigurierbaren Parametern
- Nachrichtenfilter mit High/Medium/Low Impact-Levels
HINWEISE
- EA beginnt sofort mit Standardeinstellungen zu handeln
- Verwenden Sie SET-Dateien aus Screenshots für optimale Leistung
- Für GBPUSD/USDJPY verwenden Sie H1 Zeitrahmen
- Strategietester liefert genaue Ergebnisse mit Nachrichtenereignissen
- Keine externen Bibliotheken erforderlich
INSTALLATION
1. EA in /MQL4/Experts Ordner platzieren
2. Web-Anfragen erlauben an:
- https://nfs.faireconomy.media
3. SET-Datei aus Screenshots laden
UNTERSTÜTZTE SYMBOLE
GBPUSD, USDJPY (empfohlen)
Andere können vom Benutzer getestet werden
BROKER
ECN oder Broker mit niedrigem Spread empfohlen
SUPPORT
Support nur über MQL5 Privatnachrichten
Fordern Sie Nachrichten-CSV-Datei nach Kauf an
VOR VERWENDUNG
Testen Sie auf Demo bevor Sie live verwenden
Leistung hängt von Ausführung, Spread und Broker-Bedingungen ab