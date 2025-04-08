Poison Ivy Pro

Poison Ivy - Trading EA mit Nachrichtenfilter


Poison Ivy ist ein automatisierter Expert Advisor für mehrere Symbole

Optimiert für GBPUSD,  auf H1 Zeitrahmen

Mindesteinzahlung: 100 USD pro 0,01 Lot; empfohlen 500 USD pro 0,01 Lot


LIVE SIGNAL


NACHRICHTENBACKTEST-FUNKTION

EA unterstützt vollständigen Backtest mit aktiviertem Nachrichtenfilter

Fordern Sie nach dem Kauf die historische Nachrichten-CSV-Datei an

Enthält Daten 2022-2025 mit vierteljährlichen Updates

Duale Nachrichtenquelle: Forex Factory + DailyFX


EINGABEPARAMETER

- Handel an bestimmten Wochentagen aktivieren/deaktivieren

- Handelsstart- und -stoppzeiten festlegen

- Magic Number zur Handelsidentifikation

- Lotgröße basierend auf Prozentsatz des Kontostands

- Statische Take Profit und Stop Loss in USD

- Alle Trades schließen, wenn Gesamtgewinn einen definierten Prozentsatz erreicht

- Intelligentes Positionsmanagement mit konfigurierbaren Parametern

- Nachrichtenfilter mit High/Medium/Low Impact-Levels


HINWEISE

- EA beginnt sofort mit Standardeinstellungen zu handeln

- Verwenden Sie SET-Dateien aus Screenshots für optimale Leistung

- Für GBPUSD/USDJPY verwenden Sie H1 Zeitrahmen

- Strategietester liefert genaue Ergebnisse mit Nachrichtenereignissen

- Keine externen Bibliotheken erforderlich


INSTALLATION

1. EA in /MQL4/Experts Ordner platzieren

2. Web-Anfragen erlauben an:

   - https://nfs.faireconomy.media

   - https://www.dailyfx.com

3. SET-Datei aus Screenshots laden


UNTERSTÜTZTE SYMBOLE

GBPUSD, USDJPY (empfohlen)

Andere können vom Benutzer getestet werden


BROKER

ECN oder Broker mit niedrigem Spread empfohlen


SUPPORT

Support nur über MQL5 Privatnachrichten

Fordern Sie Nachrichten-CSV-Datei nach Kauf an


VOR VERWENDUNG

Testen Sie auf Demo bevor Sie live verwenden

Leistung hängt von Ausführung, Spread und Broker-Bedingungen ab


