Poison Ivy Pro
- エキスパート
- Janet Abu Khalil
- バージョン: 4.3
- アクティベーション: 10
Poison Ivy - ニュースフィルター付きトレーディングEA
Poison Ivyは複数シンボル対応の自動売買エキスパートアドバイザー
GBPUSD、のH1時間足に最適化
最小入金：0.01ロットあたり100USD；推奨0.01ロットあたり500USD
ライブシグナル
ニュースバックテスト機能
ニュースフィルター有効でフルバックテスト可能
購入後に過去ニュースCSVファイルをリクエスト
2022-2025年データ含む、四半期ごとに更新
デュアルニュースソース：Forex Factory + DailyFX
入力パラメータ
- 特定の曜日の取引を有効/無効化
- 取引開始時刻と終了時刻の設定
- 取引識別用のマジックナンバー
- 口座残高のパーセンテージに基づくロットサイズ
- USD建ての静的利益確定と損切り
- 総利益が定義されたパーセンテージに達したら全取引を決済
- 設定可能なパラメータによるスマートポジション管理
- 高/中/低インパクトレベルのニュースフィルター
注意事項
- EAはデフォルト設定ですぐに取引を開始
- 最適なパフォーマンスのためスクリーンショットのSETファイルを使用
- GBPUSD/USDJPYにはH1時間足を使用
- ストラテジーテスターはニュースイベント付きで正確な結果を提供
- 外部ライブラリ不要
インストール
1. EAを/MQL4/Expertsフォルダに配置
2. 以下へのWebリクエストを許可：
- https://nfs.faireconomy.media
3. スクリーンショットからSETファイルをロード
対応シンボル
GBPUSD、USDJPY（推奨）
その他はユーザーでテスト可能
ブローカー
ECNまたは低スプレッドブローカー推奨
サポート
MQL5プライベートメッセージでのみサポート提供
購入後ニュースCSVファイルをリクエスト
使用前に
ライブ使用前にデモでテスト
パフォーマンスは執行、スプレッド、ブローカー条件に依存