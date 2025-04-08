Tokyo Crown — 适用于 GBPUSD 和 USDJPY 的会话型智能交易系统

Tokyo Crown 是一款纪律性强、低频交易的智能交易系统，专为在 GBPUSD 和 USDJPY 上进行可控交易而设计，也适用于类似 prop firm 的考核和实盘账户。

系统平均每天每个品种专注于一笔高质量交易，使用固定止损和止盈，无任何隐藏马丁策略，并具有严格的资金保护机制。

策略概览

Tokyo Crown 分析亚洲盘与伦敦早盘的结构，在满足特定波动性和趋势条件时，从隔夜区间中寻找干净的突破或均值回归机会。

系统通过过滤噪音行情来避免过度交易，每个信号只开一笔预设风险的订单，使整体表现更加稳定，也更便于监控。

主要特性

低频交易：平均每天每个品种约一笔交易（若条件不满足，有些天可能不会交易）。

支持固定手数和基于余额的自动手数，并可设置自动手数上限。

止损和止盈以点数设置，兼容 ECN、Raw 和 Standard 类型账户。

可调节经纪商服务器时间偏移，使会话逻辑与服务器时间对齐。

每个品种和每个 EA 实例的最大持仓数量可控。

基于账户权益的全局止损和权益跟踪保护。

可选的收盘价平仓功能，在条件变化时降低隔夜持仓风险。

无网格、无马丁：默认情况下，每个信号只使用一笔固定风险的单一订单。

可选的有限加仓功能（少量预设加仓，无加倍手数、无无限网格）。

实盘表现

提供基于默认风险配置的真实信号作为参考：

Tokyo Crown Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344783

由于经纪商条件、点差、执行质量和风险设置不同，信号表现可能与您的账户存在差异。

推荐设置

交易品种：GBPUSD（M30）和 USDJPY（H1）。

账户类型：推荐 ECN 或 Raw 点差账户（支持 Standard，但优先级较低）。

最低本金：500 美元（建议 1 000 美元及以上，以获得更平滑的收益曲线）。

杠杆：至少 1:100。

手数类型： 初期在模拟和小实盘上使用固定手数测试。 在表现和风险可接受后，对较大账户使用自动手数。

经纪商时间偏移：根据服务器时间设置，使亚洲/伦敦会话时间窗口正确对齐。

Prop 考核与风险配置

在保守配置下，Tokyo Crown 可用于 prop 考核与实盘账户：

建议风险：每个品种每笔交易 0.25–0.5%（prop 账户不建议超过 1%/笔）。

对日/总回撤限制较严的账户，请关闭加仓功能，仅使用单笔入场。

请根据 prop 规则设置权益止损（如考核阶段 3–5%，实盘阶段更低）。

资金保护系统

最大权益止损：当总权益下降到指定百分比或金额时停止继续交易。

权益跟踪止损：在盈利阶段锁定部分浮动利润。

收盘价平仓选项：在满足内部离场条件时于 K 线收盘价平仓。

无外部 DLL：完全自包含的 MT5 智能交易系统。

参数总览

经纪商时间偏移（服务器 GMT 偏移）。

固定手数或每 1 000 账户货币单位的自动手数风险。

自动手数最大值（硬性上限）。

止损和止盈（点数）。

每个品种最大持仓数量。

资金保护：权益止损、权益跟踪及可选的日/周锁仓设置。

收盘价平仓功能开/关。

回测与快速上手