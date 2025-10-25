Poison Ivy Pro
- Experts
- Janet Abu Khalil
- Versão: 4.3
- Ativações: 10
Poison Ivy - EA de Trading com Filtro de Notícias
Poison Ivy é um consultor especialista automatizado para múltiplos símbolos
Otimizado para GBPUSD, no timeframe H1
Depósito mínimo: 100 USD para cada 0.01 lote; preferível 500 USD para cada 0.01 lote
SINAL AO VIVO
RECURSO DE BACKTEST COM NOTÍCIAS
EA suporta backtest completo com filtro de notícias ativado
Solicite arquivo CSV histórico de notícias após a compra
Inclui dados 2022-2025 com atualizações trimestrais
Fonte dupla de notícias: Forex Factory + DailyFX
PARÂMETROS DE ENTRADA
- Ativar ou desativar negociação em dias específicos da semana
- Definir horários de início e parada de negociação
- Número mágico para identificação de negociações
- Tamanho do lote baseado em porcentagem do saldo da conta
- Take profit e stop loss estáticos em USD
- Fechar todas as negociações quando o lucro total atinge uma porcentagem definida
- Gestão inteligente de posições com parâmetros configuráveis
- Filtro de notícias com níveis de impacto Alto/Médio/Baixo
NOTAS
- EA começa a negociar imediatamente com configurações padrão
- Use arquivos SET mostrados nas capturas de tela para desempenho ideal
- Para GBPUSD/USDJPY, use timeframe H1
- Testador de estratégia fornece resultados precisos com eventos de notícias
- Não requer bibliotecas externas
INSTALAÇÃO
1. Coloque o EA na pasta /MQL4/Experts
2. Permita solicitações web para:
- https://nfs.faireconomy.media
3. Carregue arquivo SET das capturas de tela
SÍMBOLOS SUPORTADOS
GBPUSD, USDJPY (recomendado)
Outros podem ser testados pelo usuário
CORRETORA
Corretoras ECN ou de spread baixo são recomendadas
SUPORTE
Suporte fornecido apenas via mensagens privadas MQL5
Solicite arquivo CSV de notícias após a compra
ANTES DE USAR
Teste em demo antes de usar ao vivo
Desempenho depende da execução, spread e condições da corretora