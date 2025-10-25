Poison Ivy Pro

Poison Ivy - EA de Trading com Filtro de Notícias





Poison Ivy é um consultor especialista automatizado para múltiplos símbolos

Otimizado para GBPUSD, no timeframe H1

Depósito mínimo: 100 USD para cada 0.01 lote; preferível 500 USD para cada 0.01 lote





SINAL AO VIVO





RECURSO DE BACKTEST COM NOTÍCIAS

EA suporta backtest completo com filtro de notícias ativado

Solicite arquivo CSV histórico de notícias após a compra

Inclui dados 2022-2025 com atualizações trimestrais

Fonte dupla de notícias: Forex Factory + DailyFX





PARÂMETROS DE ENTRADA

- Ativar ou desativar negociação em dias específicos da semana

- Definir horários de início e parada de negociação

- Número mágico para identificação de negociações

- Tamanho do lote baseado em porcentagem do saldo da conta

- Take profit e stop loss estáticos em USD

- Fechar todas as negociações quando o lucro total atinge uma porcentagem definida

- Gestão inteligente de posições com parâmetros configuráveis

- Filtro de notícias com níveis de impacto Alto/Médio/Baixo





NOTAS

- EA começa a negociar imediatamente com configurações padrão

- Use arquivos SET mostrados nas capturas de tela para desempenho ideal

- Para GBPUSD/USDJPY, use timeframe H1

- Testador de estratégia fornece resultados precisos com eventos de notícias

- Não requer bibliotecas externas





INSTALAÇÃO

1. Coloque o EA na pasta /MQL4/Experts

2. Permita solicitações web para:

- https://nfs.faireconomy.media

- https://www.dailyfx.com

3. Carregue arquivo SET das capturas de tela





SÍMBOLOS SUPORTADOS

GBPUSD, USDJPY (recomendado)

Outros podem ser testados pelo usuário





CORRETORA

Corretoras ECN ou de spread baixo são recomendadas





SUPORTE

Suporte fornecido apenas via mensagens privadas MQL5

Solicite arquivo CSV de notícias após a compra





ANTES DE USAR

Teste em demo antes de usar ao vivo

Desempenho depende da execução, spread e condições da corretora