Gold M1 Pro
- 专家
- Janet Abu Khalil
- 版本: 1.4
- 激活: 10
Gold M1 Pro – MT5 Expert Advisor
Gold M1 Pro 是一款专为 XAUUSD（黄金）交易设计的专业 MT5 自动交易系统，适用于 M1（1 分钟）周期。
该 EA 基于自定义多重确认策略，在快速变化的黄金市场中执行有规则、有纪律的交易。
该系统注重稳定执行和风险控制，避免过度交易，并能适应不同市场环境。
核心理念
Gold M1 Pro 适合希望进行结构化、长期稳定黄金交易的用户。
策略强调多重确认入场、预设限制和长期可用性。
技术参数与建议
交易品种：XAUUSD（黄金）
时间周期：M1（推荐）
最低账户资金：300–500 美元
推荐手数：每 200 美元使用 0.01 手
账户类型：支持 XAUUSD 的任意 MT5 经纪商
经纪商时间设置：
GMT+3 经纪商启用 GMT 偏移
GMT+0 经纪商关闭 GMT 偏移
Live Signal
https://www.mql5.com/en/signals/2345679
主要功能
自定义多重确认交易策略
自动手数复利（可选）
基础手数控制
最大手数限制
每日最大回撤限制
账户整体最大回撤保护
适用于资金管理考核环境的风控逻辑
全自动交易系统
使用建议
仅用于 XAUUSD
M1 周期效果最佳
小资金账户建议使用保守手数
根据经纪商条件调整风险参数
实盘前建议先进行模拟测试