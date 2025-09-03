Meravith MT5

该指标可从任意点分析成交量，并计算该成交量的市场衰竭水平。

Meravith 主线:

多头成交量衰竭线 – 用作目标。

空头成交量衰竭线 – 用作目标。

趋势线 – 指示市场趋势。颜色会根据市场是多头还是空头而变化，并作为趋势支撑。

使用方法: 双击紫色竖线，将其移动到所需位置。

您可以分析任何内容——趋势或修正。将指标移动到市场顶部、底部或您认为重要的任意位置。一个好的方法是将 Meravith 设置在市场位于衰竭线之间的位置；这样您将拥有明确的目标可追踪。

如果初始衰竭线被突破，将会出现新的衰竭线，形成额外的可交易通道。

当达到衰竭时，您可以重新定位指标或切换到不同的时间框架，以寻找新的衰竭水平。

趋势线与某一条成交量衰竭线之间的距离越大，该方向上的成交量就越高。趋势线可作为开仓位置，而衰竭线可用于获利了结。

Meravith 包含图表按钮，使操作更加简单快捷——所有核心功能都可以直接从图表中切换。每个按钮的功能如下：

DEV – 显示相对于支撑线的双倍偏差，如果趋势内部成交量较高，它可以作为额外的支撑位。

95% – 绘制覆盖最近 20 根K线 95% 区间的曲线。如果价格突破该水平，则认为走势较强。

99% – 与 95% 类似，但覆盖最近 20 根K线的 99% 区间。突破该区域表示极端走势。

CH – 显示完整的支撑通道，以便更好地观察结构。

MID – 标记整个走势的中点 (50%)，以及 0% 和 100% 水平。

E – 在 Meravith 和 Enigmera 模式之间切换。这将使您能够访问 Enigmera 的基本功能。

Vd – 高亮显示与平均值相比成交量偏差异常高的K线。

ON / OFF – 开启或关闭整个指标。

推荐设置:

交易品种：所有品种，所有市场

时间框架：所有周期

最低入金：无限制

账户类型：无限制

经纪商：无限制

购买前提示:

此产品可直接在 MetaTrader 策略测试器中测试。

强烈建议您在做出购买决定前，先研究它在您所偏好的交易品种、时间框架和市场条件下的表现。

有问题或需要说明？

欢迎在 MQL5 上给我发私信。

我会随时为您提供帮助和清晰的指导，确保您完全了解该产品的功能。