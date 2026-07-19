Institutional Sniper — 机构订单流 + 智能资金结构 + 精准信号

Institutional Sniper 是一款完整的全能图表指标，将专业趋势引擎、支撑/阻力与供需区间、智能资金概念（BOS / CHoCH + 订单块）、多周期仪表盘以及自动交易计划（入场 / 止损 / TP1 / TP2）全部整合在一个不重绘、界面高端简洁的工具中。

它旨在回答每个交易者的三个核心问题： 市场正在做什么？ 关键位置在哪里？ 我应该在哪里进场，目标在哪里？

功能说明

趋势引擎（Trend Engine） — 使用双 EMA，并通过 ADX 和 ATR 过滤，忽略弱势或震荡行情，仅突出真正的趋势。 价格区间（S/R + 供需） — 自动检测并绘制测试次数最多的价格区间，并按强度（触碰次数）排序。 智能资金结构（SMC） — 标记 BOS（结构突破）和 CHoCH（结构反转），并绘制相关订单块。 多周期同步（Multi-Timeframe Sync） — 仪表盘显示你选择的三个周期（如 M15 / H1 / H4）的趋势及其是否一致。 自动交易计划（Automatic Trade Plan） — 在最新的有效信号上绘制入场、止损、TP1、TP2，并计算风险回报比。 置信度评分（Confidence Rating） — 每个信号按 0–100 分评分，并在仪表盘上显示为 1–5 星评级。 屏幕仪表盘（On-Screen Dashboard） — 显示趋势、强度、结构、有效区间、最新信号、评级、多周期一致性、模式、颜色图例以及 K 线倒计时。 提醒（Alerts） — 新信号出现时提供弹窗、推送、邮件和声音提醒。 不重绘（Non-repainting） — 分析仅基于已收盘的 K 线；标记不会移动或消失。

使用方法

将指标加载到任意图表和品种上（适用于外汇、黄金/XAUUSD、指数、加密货币等）。

选择适合你的模式：

Scalping（M1 / M5）

Intraday（M15 / H1）

Swing（H4 / D1）

选择灵敏度：

Conservative — 更少但更高质量的信号

Balanced

Aggressive — 更多信号

阅读仪表盘：

Trend 与 Strength 显示当前方向与动能。

Structure 确认智能资金偏向（多头/空头）。

MTF / Align 显示高周期是否一致 —— 当所有周期与趋势一致时，信号最强。

执行交易计划：出现信号时，图表上的线会给出入场、止损和两个 TP 目标及其风险回报比。使用星级评估信号质量。

风险管理：始终根据止损距离计算仓位大小，可在 TP1 部分止盈，然后将止损移至保本以目标 TP2。

最佳结果出现在趋势、区间、结构和高周期一致性全部指向同一方向时。

主要设置

General： 模式、灵敏度、扫描历史长度。 Multi-Timeframe： 启用同步、选择 3 个周期、可选要求一致性。 模块开关： 开/关趋势、区间、SMC、信号、仪表盘。 过滤器： 要求有效趋势 / 价格触及区间 / 结构确认 / 成交量确认。 交易时段、波动率与点差保护： 仅在选定交易时段交易，避免低波动或高点差。 交易计划： 止损、TP1、TP2 距离（ATR 倍数）。 视觉设置： 颜色、字体、水印、仪表盘、倒计时、置信度显示。

推荐预设

包含三个预设 .set 文件 —— Scalping、Intraday、Swing —— 可一键加载优化配置并进一步微调。

备注

这是指标（分析与决策辅助工具），不是自动交易 EA —— 它不会替你下单。 适用于所有品种和周期；在黄金 XAUUSD 和主要外汇对等趋势性强的品种上尤其有效。 交易具有风险。历史表现与信号不保证未来结果。务必使用正确的风险管理。

如果你想，我也可以把它翻译成 简体中文 或 繁体中文 的另一种风格版本。