Institutional Sniper

Institutional Sniper — 机构订单流 + 智能资金结构 + 精准信号

Institutional Sniper 是一款完整的全能图表指标，将专业趋势引擎、支撑/阻力与供需区间、智能资金概念（BOS / CHoCH + 订单块）、多周期仪表盘以及自动交易计划（入场 / 止损 / TP1 / TP2）全部整合在一个不重绘、界面高端简洁的工具中。

它旨在回答每个交易者的三个核心问题： 市场正在做什么？ 关键位置在哪里？ 我应该在哪里进场，目标在哪里？

功能说明

趋势引擎（Trend Engine） 使用双 EMA，并通过 ADX ATR 过滤，忽略弱势或震荡行情，仅突出真正的趋势。 价格区间（S/R + 供需） 自动检测并绘制测试次数最多的价格区间，并按强度（触碰次数）排序。 智能资金结构（SMC） 标记 BOS（结构突破）和 CHoCH（结构反转），并绘制相关订单块。 多周期同步（Multi-Timeframe Sync） 仪表盘显示你选择的三个周期（如 M15 / H1 / H4）的趋势及其是否一致。 自动交易计划（Automatic Trade Plan） 在最新的有效信号上绘制入场、止损、TP1、TP2，并计算风险回报比。 置信度评分（Confidence Rating） 每个信号按 0–100 分评分，并在仪表盘上显示为 1–5 星评级。 屏幕仪表盘（On-Screen Dashboard） 显示趋势、强度、结构、有效区间、最新信号、评级、多周期一致性、模式、颜色图例以及 K 线倒计时。 提醒（Alerts） 新信号出现时提供弹窗、推送、邮件和声音提醒。 不重绘（Non-repainting） 分析仅基于已收盘的 K 线；标记不会移动或消失。

使用方法

将指标加载到任意图表和品种上（适用于外汇、黄金/XAUUSD、指数、加密货币等）。

选择适合你的模式：

  • Scalping（M1 / M5）

  • Intraday（M15 / H1）

  • Swing（H4 / D1）

选择灵敏度：

  • Conservative 更少但更高质量的信号

  • Balanced

  • Aggressive 更多信号

阅读仪表盘：

  • Trend Strength 显示当前方向与动能。

  • Structure 确认智能资金偏向（多头/空头）。

  • MTF / Align 显示高周期是否一致 —— 当所有周期与趋势一致时，信号最强。

执行交易计划：出现信号时，图表上的线会给出入场、止损和两个 TP 目标及其风险回报比。使用星级评估信号质量。

风险管理：始终根据止损距离计算仓位大小，可在 TP1 部分止盈，然后将止损移至保本以目标 TP2。

最佳结果出现在趋势、区间、结构和高周期一致性全部指向同一方向时。

主要设置

General： 模式、灵敏度、扫描历史长度。 Multi-Timeframe： 启用同步、选择 3 个周期、可选要求一致性。 模块开关： 开/关趋势、区间、SMC、信号、仪表盘。 过滤器： 要求有效趋势 / 价格触及区间 / 结构确认 / 成交量确认。 交易时段、波动率与点差保护： 仅在选定交易时段交易，避免低波动或高点差。 交易计划： 止损、TP1、TP2 距离（ATR 倍数）。 视觉设置： 颜色、字体、水印、仪表盘、倒计时、置信度显示。

推荐预设

包含三个预设 .set 文件 —— Scalping、Intraday、Swing —— 可一键加载优化配置并进一步微调。

备注

这是指标（分析与决策辅助工具），不是自动交易 EA —— 它不会替你下单。 适用于所有品种和周期；在黄金 XAUUSD 和主要外汇对等趋势性强的品种上尤其有效。 交易具有风险。历史表现与信号不保证未来结果。务必使用正确的风险管理。

如果你想，我也可以把它翻译成 简体中文 繁体中文 的另一种风格版本。


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5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
指标
ENIGMERA: 市场的核心 重要提示：MQL5.com 演示版本在策略测试器中运行，可能无法完全反映 Enigmera 的功能。请查看描述、截图和视频了解详细信息。如有任何问题，请随时联系我！ 该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。 简介 这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。 它是如何工作的 指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。 按钮 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。 Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。 Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。 Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。 Tgt1/2
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
指标
传奇的威廉·甘氏（William Gann）水平，全自动 MT5 指标。GANN Master 基于每日、每周和每月数据，精准定位价格最可能反转或继续趋势的关键区域。 主要功能： 一键时间周期按钮：点击 “Daily”／“Weekly”／“Monthly”，即可即时绘制当日、当周或当月的关键区域 自动与手动模式 自动模式：GANN Master 自动为您计算所有水平，无需手动输入 手动模式：拖动 “Top” 和 “Bottom” 线来定义自选波段点；所有 Gann 水平即时重新计算 多头与空头水平：同时显示买入和卖出水平；线条汇聚时标志着强劲支撑或阻力区域 灵活的品种支持：适用于外汇、贵金属（如黄金）、指数、加密货币及任何高价值品种——只需在设置中切换类别，即可自动调整刻度和倍数 直观用户界面：清晰配色、简洁标签和直观按钮，实时调整水平毫不费力 即战准备区：任意时间框架下，为止盈和风险管理提供精确目标区域 使用方法： 选择时间框架：点击 “Daily”／“Weekly”／“Monthly” 生成支撑与阻力线 选择品种类别：在设置中选定 “Forex”／“Metals”／“Indices
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋
KAMA Confluence Engine
Ivan Stefanov
指标
KAMA Confluence Engine 顺势交易——在趋势反转的那一刻立即知道你的入场、止损和目标位。 KAMA Confluence Engine 是一款基于考夫曼自适应移动平均线（KAMA）的全能趋势指标，并结合了成交量加权、多周期共振确认以及自动交易水平。它会根据市场环境自动调整：在趋势行情中快速敏捷，在震荡行情中平稳过滤噪音——让你始终站在正确的一侧。 它的独特之处 成交量加权自适应引擎 ——当真实的成交量进入市场时，KAMA 线会加速；当成交量减弱时，它会放缓，让你留在强势行情中，避开假突破。 醒目的霓虹趋势带 ——亮丽、流畅的线条，底部带有深色阴影。绿色 = 上升趋势，红色 = 下降趋势，灰色 = 横盘/无交易。趋势一眼即可识别，即使远距离也清晰可见。 趋势颜色蜡烛图 ——蜡烛本身会根据趋势着色，让整个图表呈现统一的趋势故事。 自动 Entry / SL / TP 水平（新功能） 当新趋势出现时，指标会自动在图表上绘制可直接使用的交易水平： 入场线位于信号价格 止损由 ATR 计算（根据品种波动性自动调整） TP1 / TP2 / TP3 按你设定的风险回报比（默认
Naturu MT4
Ivan Stefanov
指标
“Naturu” 是一个使用大自然对称性作为算法的手动指标。 用简单策略和隐藏智慧，掌控市场！ 加载指标后，您会看到两条线——上线（Top）和下线（Bottom）。 单击一次即可激活某条线。要移动，只需点击您想放置该线的那根K线。 您设定一个高点和一个低点，指标会自动计算： 洋红色区域，显示多空双方兴趣最接近之处，也就是最有可能成为支撑/阻力的区域。 灰色区域，标示下一层次的关注区。 青绿色线条，表示多方的目标价位。 金色线条，表示空方的目标价位。 手动指标赋予您完全的控制和灵活性，让您根据实时市场环境和个人直觉调整级别。它们迫使您更深入地亲自分析价格走势，帮助您真正理解支撑、阻力和形态是如何形成的。依靠人工判断，可以过滤掉自动系统常常误判的大量“噪音”，减少错误信号。而且，因您亲自设定每个级别，可在突发新闻或极端行情时立即调整，无需等候代码更新。 隐藏于简单游戏背后的神圣力量！
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋势
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
指标
SENSE 是一个自动系统，它将选定的 GANN 方法与分形计算相结合。系统会告诉我们在哪里开仓，在哪里平仓。无需再将时间浪费在复杂的计算上 - SENSE 会为您完成一切。只需安装指标即可。 基本原则： 当价格高于白线时，市场看涨 在白线上方买入，在白线下方止损 绿线为上涨目标 当价格低于白线时，市场看跌。 在白线下方卖出，在白线上方止损 红线为下行目标 双绿线或红线表示较强的区域。 为什么是 SENSE？ 获利目标： SENSE 自动设置获利目标，帮助您最大限度地提高交易成功率。 自动适应： 该指标可自动重新计算任何时间框架，提供准确可靠的信号，无需手动调整。 非常适合剥头皮交易。 查看演示版！ SENSE 是一个自动系统，它将选定的 GANN 方法与分形计算相结合。系统会告诉我们在哪里开仓，在哪里平仓。无需再将时间浪费在复杂的计算上 - SENSE 会为您完成一切。只需安装指标即可。 基本原则： 当价格高于白线时，市场看涨 在白线上方买入，在白线下方止损 绿线为上涨目标 当价格低于白线时，市场看跌。 在白线下方卖出，在白线上方止损 红线为下行目标
KAMA Confluence Engine MT4
Ivan Stefanov
指标
KAMA Confluence Engine 顺势交易——在趋势反转的那一刻立即知道你的入场、止损和目标位。 KAMA Confluence Engine 是一款基于考夫曼自适应移动平均线（KAMA）的全能趋势指标，并结合了成交量加权、多周期共振确认以及自动交易水平。它会根据市场环境自动调整：在趋势行情中快速敏捷，在震荡行情中平稳过滤噪音——让你始终站在正确的一侧。 它的独特之处 成交量加权自适应引擎 ——当真实的成交量进入市场时，KAMA 线会加速；当成交量减弱时，它会放缓，让你留在强势行情中，避开假突破。 醒目的霓虹趋势带 ——亮丽、流畅的线条，底部带有深色阴影。绿色 = 上升趋势，红色 = 下降趋势，灰色 = 横盘/无交易。趋势一眼即可识别，即使远距离也清晰可见。 趋势颜色蜡烛图 ——蜡烛本身会根据趋势着色，让整个图表呈现统一的趋势故事。 自动 Entry / SL / TP 水平（新功能） 当新趋势出现时，指标会自动在图表上绘制可直接使用的交易水平： 入场线位于信号价格 止损由 ATR 计算（根据品种波动性自动调整） TP1 / TP2 / TP3 按你设定的风险回报比（默认
FREE
RSI Divergence Pulse MT4
Ivan Stefanov
指标
RSI Divergence Pulse — Smart Divergence Scanner with MTF Panel, Zone Fill, Alerts & Dashboard FULL DESCRIPTION RSI Divergence Pulse is automatically detecting Regular and Hidden divergences, it shows a live Multi-Timeframe RSI panel, fills OB/OS zones for instant visual recognition, draws divergence lines on both the price chart and RSI subwindow, places Buy/Sell arrows, and provides real-time alerts. No more switching between 5 different RSI indicators. - COLOR-CODED RSI LINE    The RSI line
Times MT5
Ivan Stefanov
指标
TIMES 为你的分析加入时间维度。它是交易“三位一体”的第三个组成部分：Meravith 显示公平价格，TransactionSpeed 显示公平成交量，而 TIMES 显示交易活动在时间上的集中位置——揭示动能是在累积还是在减弱。 它绘制的内容：区域（矩形） 为了避免图表被线条弄得杂乱，TIMES 将分析浓缩为直接绘制在价格图上的彩色矩形。每个矩形标记由指标内部时间结构生成的重要价值区域——一个活动聚集的价格带，也是市场可能产生反应的地方。 颜色含义： 绿色 / 青绿色矩形 → 多头区域（动能在此累积——作为支撑 / 延续区域）。 红色 / 深红色矩形 → 空头区域（动能在此减弱——作为阻力 / 延续区域）。 区域的行为方式： 确认突破后的颜色翻转——如果价格完全穿过区域的一侧边界并收盘，矩形会切换颜色以反映新的市场状态（被向上突破的空头区域会变成多头区域，反之亦然）。这是一个实时信号，表示市场控制权已发生变化。 自动清理——当价格干净地穿过区域的两侧并收盘后，该区域不再具有意义，矩形会自动删除，使图表保持整洁。 区域来源选择——Rectangle source line 输入允
MACD Divergency MT4
Ivan Stefanov
指标
该指标准确地识别出价格走势与MACD柱状图之间的牛市和熊市背离，使用的指数移动平均线（EMA）周期为5（快速），34（慢速），信号线周期为5。该指标突出显示了动能减弱的点，提示可能的趋势反转。 正确识别背离的规则： 当价格形成更低的低点，而MACD柱状图同时在零线之上形成更高的低点时，牛市背离有效。 当价格形成更高的高点，而MACD柱状图同时在零线以下形成更低的高点时，熊市背离有效。 如果柱状图的极值和价格的极值没有位于零线的同一侧，则背离信号无效，因为这可能导致假信号。 这种方法代表了应用MACD背离分析最准确和可靠的方法。 指标特点： 清晰地标记已确认的牛市和熊市背离。 严格遵守MACD背离验证规则，提高可靠性。 其他信息：该指标作为MetaTrader 5的EX5编译文件提供。它不需要外部库或DLL文件。建议交易者将此工具与整体交易策略一起使用。在进行真实交易前，请务必在模拟账户中充分测试。该指标不保证盈利，仅作为帮助识别真实MACD背离的分析工具。
FREE
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
该指标测量所选时段内牛市和熊市之间的不平衡，并在两点之间显示一条直线。 如果牛市的成交量大于熊市，则该线变为绿色。 如果熊市成交量更大，则为红色。 直线还显示成交量的百分比差异。 该指标在单独的窗口中显示相同的数据。您还可以看到分割后的成交量。 该指标有两种模式。 为此，左上方有一个按钮、  - 如果不按下，它将测量市场任意点与当前价格之间的不平衡。 - 如果按下按钮，则可以测量市场任意两点之间的平衡。 该指标测量所选时段内牛市和熊市之间的不平衡，并在两点之间显示一条直线。 如果牛市的成交量大于熊市，则该线变为绿色。 如果熊市成交量更大，则为红色。 直线还显示成交量的百分比差异。 该指标在单独的窗口中显示相同的数据。您还可以看到分割后的成交量。 该指标有两种模式。 为此，左上方有一个按钮、  - 如果不按下，它将测量市场任意点与当前价格之间的不平衡。 - 如果按下按钮，则可以测量市场任意两点之间的平衡。
RSI Divergence Pulse
Ivan Stefanov
指标
RSI Divergence Pulse 是一个全面的 RSI 指标，结合了背离检测、多时间框架分析和可视化工具于一身，轻量级应用。它自动识别常规和隐藏背离，显示实时多时间框架 RSI 面板，填充 OB/OS 区域以便视觉识别，在价格图表和 RSI 子窗口上绘制背离线，放置买卖箭头，并提供实时警报。 Features Color-Coded RSI Line RSI 线根据当前区域改变颜色。蓝色表示中性区域（30 到 70 之间）。绿色标记超买区域（高于 70）。红色标记超卖区域（低于 30）。 RSI Signal Line RSI 的 SMA（默认周期 9）作为信号线。RSI 和信号线的交叉提供额外的时机信息。差值（Diff）显示在仪表板中。 Automatic Divergence Detection 基于分形的枢轴算法扫描最多 500 根 K 线，检测两种类型的背离。常规（实际）背离识别经典反转信号，即价格创出新极值而 RSI 不认可。隐藏背离识别趋势延续信号，在回调期间。 Dual Divergence Lines 实线代表常规背离，虚线代表隐藏背离。线条同时绘制在价格图表
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
LEVELSS 指标显示 - 每日看涨和看跌区域。每天从 00:00 至 23:59 都可以看到。 - 周线看涨和看跌区域。每周从周一 0:00 至周五 23:59。 - 从特定时间框架特别计算的通道，显示在所有其他时间框架上。默认情况下，这是 4 小时时间框架，您可以将其更改为您希望交易的任何其他时间框架。它是不间断计算的。 屏幕左上方显示区域和通道是看涨、看跌还是中性。当三个区域都看涨时，当前蜡烛上会出现一个绿点。当三个区域都看跌时，则出现粉红色。 该指标没有任何限制。 LEVELSS 指标显示 - 每日看涨和看跌区域。每天从 00:00 至 23:59 都可以看到。 - 周线看涨和看跌区域。每周从周一 0:00 至周五 23:59。 - 从特定时间框架特别计算的通道，显示在所有其他时间框架上。默认情况下，这是 4 小时时间框架，您可以将其更改为您希望交易的任何其他时间框架。它是不间断计算的。 屏幕左上方显示区域和通道是看涨、看跌还是中性。当三个区域都看涨时，当前蜡烛上会出现一个绿点。当三个区域都看跌时，则出现粉红色。 该指标没有任何限制。
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
基于甘氏久经考验的方法，甘氏的精确目标呈现在您面前。该工具旨在使交易更加顺畅和直观。通过向上拖动白线或向下拖动绿线，您将立即明白为什么甘氏的技术在交易世界中仍然具有影响力。 甘氏策略围绕着高度准确地预测市场走势，而该工具将这种力量带到了您的指尖。无论您是经验丰富的交易员还是新手，操作这些线条将为您提供深入的见解，了解为什么他的方法经得起时间的考验。 基于甘氏久经考验的方法，甘氏的精确目标呈现在您面前。该工具旨在使交易更加顺畅和直观。通过向上拖动白线或向下拖动绿线，您将立即明白为什么甘氏的技术在交易世界中仍然具有影响力。 甘氏策略围绕着高度准确地预测市场走势，而该工具将这种力量带到了您的指尖。无论您是经验丰富的交易员还是新手，操作这些线条将为您提供深入的见解，了解为什么他的方法经得起时间的考验。
Stefanov
Ivan Stefanov
指标
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
FIFTY 指标现在提供自动化版本，无需手动绘制水平线。此版本可自动在图表上绘制每日、每周、每月和年度水平线，确保准确性并节省时间。此外，提供按钮以切换这些水平线的可见性，实现完全自定义。对于喜欢手动操作的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，让交易者可以根据自己的需求选择手动或自动工具。 最符合逻辑的指标之一。 高度可靠。 FIFTY 指标现在提供自动化版本，无需手动绘制水平线。此版本可自动在图表上绘制每日、每周、每月和年度水平线，确保准确性并节省时间。此外，提供按钮以切换这些水平线的可见性，实现完全自定义。对于喜欢手动操作的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，让交易者可以根据自己的需求选择手动或自动工具。 最符合逻辑的指标之一。 高度可靠。
Transaction Speed MT4
Ivan Stefanov
指标
TIMES 为你的分析加入时间维度。它是交易“三位一体”的第三个组成部分：Meravith 显示公平价格，TransactionSpeed 显示公平成交量，而 TIMES 显示交易活动在时间上的集中位置——揭示动能是在累积还是在减弱。 它绘制的内容：区域（矩形） 为了避免图表被线条弄得杂乱，TIMES 将分析浓缩为直接绘制在价格图上的彩色矩形。每个矩形标记由指标内部时间结构生成的重要价值区域——一个活动聚集的价格带，也是市场可能产生反应的地方。 颜色含义： 绿色 / 青绿色矩形 → 多头区域（动能在此累积——作为支撑 / 延续区域）。 红色 / 深红色矩形 → 空头区域（动能在此减弱——作为阻力 / 延续区域）。 区域的行为方式： 确认突破后的颜色翻转——如果价格完全穿过区域的一侧边界并收盘，矩形会切换颜色以反映新的市场状态（被向上突破的空头区域会变成多头区域，反之亦然）。这是一个实时信号，表示市场控制权已发生变化。 自动清理——当价格干净地穿过区域的两侧并收盘后，该区域不再具有意义，矩形会自动删除，使图表保持整洁。 区域来源选择——Rectangle source line 输入允
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
指标
ENIGMERA：市场的核心 （这是一个手动指标，包含的某些功能可能不被当前 MetaTrader 测试环境所支持） 简介 此指标和交易系统是一种对金融市场的独特方法。ENIGMERA 利用分形周期精确计算支撑和阻力水平。它揭示真实的积累阶段，并给出方向和目标。无论市场处于趋势还是调整阶段，该系统都能发挥作用。 工作原理 大多数功能通过图表左侧的按钮控制，使您能够快速应对不同的市场状况。 按钮说明 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Support – 趋势的主要支撑线。 Ch – 激活支撑通道，显示允许的偏差范围。 Dev1（第一偏差）– 表示价格在支撑偏差内的波动，提示市场盘整或能量积累。 Dev2（第二偏差）– 表示价格在偏差之间的波动，提示趋势的形成与方向。 Dev3（第三偏差）– 表示趋势显著加速和高波动性。 45deg（45 度）– 显示相对于 45 度线的市场节奏与稳定性。 Tgt（目标）– 趋势目标线，指示可能的平仓区域。 Tgt Dev – 目标价格的可能波动通道。 Vol（成交量）– 在蜡烛图上显示成交量点，以标识显著的市场成交变化。 X – 当市场达到目标线时
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
指标
这是为数不多仅基于价格计算水平的指标之一。该指标不受时间周期、趋势或市场周期的影响，是有史以来最具逻辑性的指标之一。 现在， FIFTY 指标推出了自动版本，无需手动绘制水平线。此版本会自动在图表上绘制每日、每周、每月和每年的水平线，确保精确并节省时间。此外，提供了按钮用于切换这些水平线的显示，方便用户完全自定义。对于喜欢手动方式的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，可根据交易需求选择手动或自动工具。 非常可靠，强烈推荐！快来索取你的手动版 FIFTY 指标吧！ 这是为数不多仅基于价格计算水平的指标之一。该指标不受时间周期、趋势或市场周期的影响，是有史以来最具逻辑性的指标之一。 现在， FIFTY 指标推出了自动版本，无需手动绘制水平线。此版本会自动在图表上绘制每日、每周、每月和每年的水平线，确保精确并节省时间。此外，提供了按钮用于切换这些水平线的显示，方便用户完全自定义。对于喜欢手动方式的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，可根据交易需求选择手动或自动工具。 非常可靠，强烈推荐！快来索取你的手动版 FIFTY 指标吧！
Speculator MT5
Ivan Stefanov
指标
SPEKULATOR 是一个手动交易系统和指标，帮助您识别关键支撑区域和市场方向。 用简单的策略和隐藏的智慧掌握市场。 您可以在图表上选择任意一个顶部（TOP）和底部（BOTTOM），指标将自动绘制： 您趋势方向的支撑区。 如果是多头趋势，将显示绿色区域；如果是空头趋势，将显示红色区域。该支撑区的灵敏度可以在设置中调整。该区域基于您选择的趋势，表示支撑最可能出现的位置。 高偏差线和低偏差线 根据甘氏九宫格（W.D. Gann’s Square of 9）计算的角度线 入场规则如下： 如果价格向上突破高偏差线，可以做多 如果价格向下突破低偏差线，可以做空 如果价格在偏差线之间震荡，可以在区间内高抛低吸，同时遵守支撑区的方向 甘氏角度线可用作止盈参考 关键水平是360度线： 如果价格高于该线，市场可能会上涨 如果价格低于该线，市场可能会继续下跌 加载指标后，它会出现在图表上的第20根到第50根K线之间。 点击该线即可激活，激活后可以将其移动到任意顶部或底部。 SPEKULATOR 是少数几个将清晰逻辑与优雅视觉效果结合在一起的指标之一。 您可以选择启用区域之间的颜色渐变，使图表显示更为平
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
“Naturu” 是一个使用大自然对称性作为算法的手动指标。 用简单策略和隐藏智慧，掌控市场！ 加载指标后，您会看到两条线——上线（Top）和下线（Bottom）。 单击一次即可激活某条线。要移动，只需点击您想放置该线的那根K线。 您设定一个高点和一个低点，指标会自动计算： 洋红色区域，显示多空双方兴趣最接近之处，也就是最有可能成为支撑/阻力的区域。 灰色区域，标示下一层次的关注区。 青绿色线条，表示多方的目标价位。 金色线条，表示空方的目标价位。 手动指标赋予您完全的控制和灵活性，让您根据实时市场环境和个人直觉调整级别。它们迫使您更深入地亲自分析价格走势，帮助您真正理解支撑、阻力和形态是如何形成的。依靠人工判断，可以过滤掉自动系统常常误判的大量“噪音”，减少错误信号。而且，因您亲自设定每个级别，可在突发新闻或极端行情时立即调整，无需等候代码更新。 隐藏于简单游戏背后的神圣力量！
MACD divergency
Ivan Stefanov
指标
该指标准确地识别出价格走势与MACD柱状图之间的牛市和熊市背离，使用的指数移动平均线（EMA）周期为5（快速），34（慢速），信号线周期为5。该指标突出显示了动能减弱的点，提示可能的趋势反转。 正确识别背离的规则： 当价格形成更低的低点，而MACD柱状图同时在零线之上形成更高的低点时，牛市背离有效。 当价格形成更高的高点，而MACD柱状图同时在零线以下形成更低的高点时，熊市背离有效。 如果柱状图的极值和价格的极值没有位于零线的同一侧，则背离信号无效，因为这可能导致假信号。 这种方法代表了应用MACD背离分析最准确和可靠的方法。 指标特点： 清晰地标记已确认的牛市和熊市背离。 严格遵守MACD背离验证规则，提高可靠性。 其他信息：该指标作为MetaTrader 5的EX5编译文件提供。它不需要外部库或DLL文件。建议交易者将此工具与整体交易策略一起使用。在进行真实交易前，请务必在模拟账户中充分测试。该指标不保证盈利，仅作为帮助识别真实MACD背离的分析工具。
RSI adaptive MT5
Ivan Stefanov
指标
一种先进的动量振荡器，可根据市场波动性自动调整计算周期，从而更准确地识别超买和超卖信号。 工作原理 该指标使用自适应周期计算方法：在高波动性情况下缩短周期，在低波动性情况下延长周期。这种动态调整在趋势市场中能够提供更快的信号，并在震荡行情中减少虚假信号。 RSI 数值基于这一可变周期进行计算，因此对当前市场状况更加敏感。仍然使用传统的 30（超卖）和 70（超买）水平，但由于其自适应特性，这些水平被触及时具有更高的参考价值。 主要特点： 根据市场波动性自动调整计算周期 在图表上显示买入 / 卖出箭头 彩色振荡器：高于 50 为绿色，低于 50 为红色 在趋势行情中反应更快 在震荡行情中减少虚假信号 无重绘指标——K 线收盘后数值保持不变 适用于所有时间周期和所有市场
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