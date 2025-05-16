SWING MASTER EA 的使用說明

主投組設置檔案：「Reversal M15」－click to download Updated 7.10.2025. (Next update 7.04.2026) 交易貨幣對共15個：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF

交易週期：M15

這些設置用於「Swing Master Incubator」信號的交易：

https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller

這是用於相對活躍的多貨幣交易的基礎投資組合。如果您想只在一個帳戶上運行 Swing Master，那麼請選擇這個投組。

Set-files Additional portfolio: "Swing Master 2 step averaging" - click to download Trading on 8 currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURUSD, NZDUSD Timeframe for trading: M15 These settings are used for trading on the "Swing Master 2 step averaging" signal - https://www.mql5.com/en/signals/2326913?source=Site+Profile+Seller This is a portfolio in which an advisor can make two trades on one asset simultaneously. In other words, it is a simple averaging of two trades.











同時雙向交易功能允許我們在同一個資產上同時進行多空雙向交易。





例如，如果一筆賣出（SELL）交易已經開啟，當有有效的交易信號出現時，EA 現在可以在同一資產上開啟一筆買入（BUY）交易，反之亦然。

此次更新帶來的優勢：

簡單來說：我們不會因為某個資產已有持倉而錯過新的交易信號。具體來說：

平均交易次數增加 5–15%

最大回撤減少 5–15%

恢復因子（Recovery Factor） 提升 5–10%

我認為這是一個強大的升級，它可以在提升系統效率與獲利能力（10–15%）的同時降低交易風險。這是非常值得的提升！

⚠️ 請注意：部分券商（尤其是美國券商）禁止同時開啟多空方向的交易。

另外，如果您的帳戶類型是 Netting（淨額制），則此功能將無法使用。

所以，在啟用雙向同時交易功能前，請務必與您的券商確認您的交易帳戶是否支持雙向同時交易。

預設情況下，此功能是關閉的。您可以選擇不啟用此功能。

若要啟用，請雙擊變數

"Trade 1 or 2 directions at the same time"，並在下拉選單中選擇 "2 directions at the same time"。



