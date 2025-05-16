SWING MASTER EA 的使用說明

這是如何安裝和使用 SWING MASTER EA 的逐步視訊教學。
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主投組設置檔案：「Reversal M15」－click to download Updated 7.10.2025. (Next update 7.04.2026)
交易貨幣對共15個：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF
交易週期：M15
這些設置用於「Swing Master Incubator」信號的交易：
https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller
這是用於相對活躍的多貨幣交易的基礎投資組合。如果您想只在一個帳戶上運行 Swing Master，那麼請選擇這個投組。
附加投組設置檔案：「Swing Master Experimental」－click to download
交易貨幣對共8個：AUDCAD、AUDCHF、AUDSGD、AUDUSD、EURAUD、EURCAD、EURUSD、NZDUSD
交易週期：M15
這些設置用於「Swing Master H1」信號的交易：
https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller
這是一個附加投組，其特點是平均持倉時間更短。
Set-files Additional portfolio: "Swing Master 2 step averaging" - click to download
Trading on 8 currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURUSD, NZDUSD
Timeframe for trading: M15
These settings are used for trading on the "Swing Master 2 step averaging" signal - https://www.mql5.com/en/signals/2326913?source=Site+Profile+Seller
This is a portfolio in which an advisor can make two trades on one asset simultaneously. In other words, it is a simple averaging of two trades.
同時雙向交易功能允許我們在同一個資產上同時進行多空雙向交易。
例如，如果一筆賣出（SELL）交易已經開啟，當有有效的交易信號出現時，EA 現在可以在同一資產上開啟一筆買入（BUY）交易，反之亦然。
此次更新帶來的優勢：
簡單來說：我們不會因為某個資產已有持倉而錯過新的交易信號。具體來說：
-
平均交易次數增加 5–15%
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最大回撤減少 5–15%
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恢復因子（Recovery Factor） 提升 5–10%
我認為這是一個強大的升級，它可以在提升系統效率與獲利能力（10–15%）的同時降低交易風險。這是非常值得的提升！
⚠️ 請注意：部分券商（尤其是美國券商）禁止同時開啟多空方向的交易。
另外，如果您的帳戶類型是 Netting（淨額制），則此功能將無法使用。
所以，在啟用雙向同時交易功能前，請務必與您的券商確認您的交易帳戶是否支持雙向同時交易。
預設情況下，此功能是關閉的。您可以選擇不啟用此功能。
若要啟用，請雙擊變數
"Trade 1 or 2 directions at the same time"，並在下拉選單中選擇 "2 directions at the same time"。
- 最低開始資金：$200
- 最低レバレッジ：1:30以上
固定ロットサイズを使用したい場合
注意： デフォルトでは、設定ファイル内で取引ロットサイズの自動計算モードが有効になっています。
固定ロットを使用したい場合は、アドバイザーのマニュアル設定内の該当する変数に、希望するロットサイズの値を設定してください。
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