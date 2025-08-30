Argos Fury

首次在此平台上 | 一个了解市场的EA

这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。

结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。

实时信号 __________ 设置 时间周期：H1

杠杆：最低 1:30

入金：至少 $200

交易品种：XAUUSD

经纪商：不限



Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式，

不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。

与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解 市场变化

–并据此进行调整。 专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。





Deep Seek 简介

Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。



它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分

。

Deep Seek 在以下方面表现尤为出色：

评估市场强弱

识别过渡区域

适应市场阶段变化

AI 系统 交易能力 数据分析 反应速度 风险管理 Deep Seek 非常高 优秀 极快 卓越 ChatGPT-4 高 很好 快 好 ChatGPT-3.5 中 好 中 中 Google Bard 中 好 快 好 Bing AI 中 好 快 好

（人工智能系统评估的验证统计）





Dynamic Reversal Zoning 策略

该策略专注于所谓的 流动性区域 ——即市场经常发生反转的区域。

EA识别出价格压力积累或动量断裂的区域。它不会盲目交易，而是等待这些区域中明确的信号。

精准入场通过以下机制实现：

实时区域识别

带再入选项的入场逻辑

蜡烛结构、成交量与移动速度的组合

为什么这种组合如此强大

Deep Seek 提供背景，策略制定计划。

传统EA依赖固定规则来适应市场，而本EA结合了两者优势：

Deep Seek 能识别 何时 某区域真正具有重要性

某区域真正具有重要性 策略决定如何应对

结果：一个灵活的EA，即使在动荡市场中也保持清晰，并在他人退出时发现机会 。