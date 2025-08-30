Argos Fury
- 专家
- Aleksandar Prutkin
- 版本: 1.3
- 更新: 29 十月 2025
- 激活: 20
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA
这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。
结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。
|
__________
|
时间周期：H1
Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式，
不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。
与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解 市场变化
–并据此进行调整。 专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。
Deep Seek 简介Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。
它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分。
Deep Seek 在以下方面表现尤为出色：
-
评估市场强弱
-
识别过渡区域
-
适应市场阶段变化
|AI 系统
|交易能力
|数据分析
|反应速度
|风险管理
|Deep Seek
|非常高
|优秀
|极快
|卓越
|ChatGPT-4
|高
|很好
|快
|好
|ChatGPT-3.5
|中
|好
|中
|中
|Google Bard
|中
|好
|快
|好
|Bing AI
|中
|好
|快
|好
（人工智能系统评估的验证统计）
Dynamic Reversal Zoning 策略
该策略专注于所谓的 流动性区域 ——即市场经常发生反转的区域。
EA识别出价格压力积累或动量断裂的区域。它不会盲目交易，而是等待这些区域中明确的信号。
精准入场通过以下机制实现：
- 实时区域识别
- 带再入选项的入场逻辑
-
蜡烛结构、成交量与移动速度的组合
为什么这种组合如此强大
Deep Seek 提供背景，策略制定计划。
传统EA依赖固定规则来适应市场，而本EA结合了两者优势：
- Deep Seek 能识别何时某区域真正具有重要性
- 策略决定如何应对
结果：一个灵活的EA，即使在动荡市场中也保持清晰，并在他人退出时发现机会。
适合哪些人？
无论你是短线交易者，还是偏好中长期思维——这个EA都能适应。特别适合：
- 重视精准入场的交易者
- 高波动时期
- 经常处于震荡行情的市场
This EA although makes very less trades compared to anything, it can still be profitable with proper risk management. Although, i do not believe it should be this high of a price atleast for now. I paid more for this EA than the current price. But regardless, it can be a good investment:)