Argos Fury

3.93

首次在此平台上 | 一个了解市场的EA

这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。
结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。

实时信号

__________

   设置
时间周期：H1
杠杆：最低 1:30
入金：至少 $200
交易品种：XAUUSD
经纪商：不限

Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式，
不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。

与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解 市场变化
并据此进行调整。 专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。


Deep Seek 简介

Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。
它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分

Deep Seek 在以下方面表现尤为出色：

  • 评估市场强弱

  • 识别过渡区域

  • 适应市场阶段变化

AI 系统 交易能力 数据分析 反应速度 风险管理
Deep Seek 非常高 优秀 极快 卓越
ChatGPT-4 很好
ChatGPT-3.5
Google Bard
Bing AI

（人工智能系统评估的验证统计）


Dynamic Reversal Zoning 策略

该策略专注于所谓的 流动性区域 ——即市场经常发生反转的区域。
EA识别出价格压力积累或动量断裂的区域。它不会盲目交易，而是等待这些区域中明确的信号。

精准入场通过以下机制实现：

  • 实时区域识别
  • 带再入选项的入场逻辑

  • 蜡烛结构、成交量与移动速度的组合

为什么这种组合如此强大

Deep Seek 提供背景，策略制定计划。
传统EA依赖固定规则来适应市场，而本EA结合了两者优势：

  • Deep Seek 能识别何时某区域真正具有重要性
  • 策略决定如何应对

结果：一个灵活的EA，即使在动荡市场中也保持清晰，并在他人退出时发现机会

适合哪些人？

无论你是短线交易者，还是偏好中长期思维——这个EA都能适应。特别适合：

  • 重视精准入场的交易者
  • 高波动时期
  • 经常处于震荡行情的市场
评分 42
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:22 
 

This EA although makes very less trades compared to anything, it can still be profitable with proper risk management. Although, i do not believe it should be this high of a price atleast for now. I paid more for this EA than the current price. But regardless, it can be a good investment:)

Grkic Dragan
49
Grkic Dragan 2025.11.21 11:55 
 

I bought Fury two months ago. At first I had big doubts because the positions do not match the backtest. It is definitely clear to me that this is due to the AI ​​that works flawlessly with this bot, which has been proven in previous trades. In two months of trading I had only one stop loss and over 20 trades with TP. The bot gives stable and reliable signals. It does not trade often, 1-2 times a week, but when it does trade, it is with a high probability of TP. Given that I know about technical analysis, I can conclude that the entries into positions are almost perfect. All recommendations for Argos Fury.

Benigno Batista Junior
126
Benigno Batista Junior 2025.11.11 20:47 
 

Argos Fury has impressed me not only with its good performance and adaptability, but also with the outstanding support provided by Aleksandar. Every question I had was answered quickly and thoroughly, making me feel confident and valued as a user. It has delivered reliable results and the level of transparency and care from the support team truly sets it apart from others in the market. That's unique!

推荐产品
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
专家
AU 79 Gold EA是一款专为黄金交易而设计的黄金交易专家顾问。它是一个 5 分钟时间框架黄牛，其策略是独特的，被机构用来交易黄金，它在夜间成交量较低且没有新闻的几个小时内进行交易，以最大限度地提高其准确性并最大限度地降低风险。 加入我们的     MQL5 组   为了下载回测和在真实账户上运行 EA 所需的最新设置文件。 也欢迎您加入我们的私人小组，我们在其中与其他成员讨论每日更新和新闻。联系我获取私人群组链接。 没有使用鞅、网格或任何其他危险的策略。 真实账户监控 MT4版本 限时售价仅$999 主要特征 夜间黄金大师：“AU 79 Gold EA”在夜间安静、低音量的时段蓬勃发展。在其他人休息的同时，我们的 EA 正在努力工作，在最佳交易窗口期间利用黄金市场的独特特征。 卓越的剥头皮交易：这款 EA 专门在夜间以 5 分钟的时间范围运行，是您快速而精确地剥头皮黄金的门票。利用太阳落山时的平静和利润丰厚的时刻。 挂单的精确度：我们已经掌握了使用挂单的精确度的艺术。当世界安静时，我们的 EA 可确保您始终准确进入和退出，不留任何机会。 隐藏利润预订魔法：我们的隐藏利润预订机
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
专家
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
专家
Quantum Index — Expert Advisor for Index Trading Live Signal       Key Features: Supported Instruments: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Broker : RoboForex ( ECN or Prime account).    Average Monthly Activity: 100–200 orders Expected Profit: 10–20% per month Maximum Drawdown: Up to 20% with default lot settings Description: Quantum Index is a high-precision, reliable, and profitable expert advisor designed for automated trading on major stock indices. It is fully optimized for RoboForex broker
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
专家
Disclaimer: These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies. It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital. Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher timef
PythonX M1 Hybrid Breakout EURUSD
Abhinav Puri
专家
PythonX - EURUSD M1 混合突破智能交易系统 每次仅开一单。低回撤。专为资金公司和零售交易者设计。 在 EURUSD M1 上使用真实点差数据（2015–2025 或最新数据）在 25+ 家经纪商和资金公司中进行测试。 旨在提供精确性、一致性和超低回撤——即使在 $100 的账户上也能稳定运行。 所有测试均在 $100 余额、1:1000 杠杆和固定止损/止盈条件下进行。 附带截图以确保透明。 支持的经纪商 OctaFX, IC Markets, HF Markets, Exness, XM Global, Tickmill, RoboForex, ActivTrades, FXPro, FXTM, Eightcap, FP Markets 支持的资金公司 FTMO, E8 Markets, The Funded Trader, FundedNext, MyFundedFX, SurgeTrader, Finotive Funding, FXIFY, BrightFunded, DNA Funded, Blueberry Funded, FundedPrime, Fu
Open Season
Philipp Shvetsov
专家
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
CalcWave
Mohit Kumar
专家
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
专家
月底前享5折優惠（199美元） 原价 399 美元 我们的所有信号现在都可以在 myfxbook 上获取： 点击此处前往 独特的设置文件和所有建议均免费提供。 顾问的所有未来更新均包含在价格中。 购买后，请联系我，我会帮助您正确安装和配置机器人。 我还将与您分享如何从可靠的经纪人处获得免费 VPS 的信息。 这是一个趋势策略，使用FIBO Trend PRO指标并在. FIBO趋势顾问实现了多货币交易功能，如果其中一个货币对的允许回撤水平超过，则阻止其他货币对的新订单的开启. 专家顾问有一个移动交易面板，用于管理自动交易功能和手动打开交易的能力。 交易者在手动模式下打开的所有交易将使用DD Reduce函数的设置以利润关闭. 默认情况下，FIBO趋势顾问在H1时间框架内针对 AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD Timeframe: M15.
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
专家
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
专家
那一天改变了一切。 一切开始得很平静——拿铁、欧洲咖啡馆、新鲜糕点的香味。然后他出现了：优雅、匆忙，钻进一辆时尚的车。什么东西掉了下来——一个U盘。 它并不普通。沉甸甸的，刻着“R.D.”。我按响门铃，无人回应。我把它放进包里，心里有种预感：故事还没完。 机场时我想起它。飞机上打开，里面一个文件夹： alpha_1803 。大多数是我看不懂的代码，但有一个图表文件，线条顺滑，节奏稳定——仿佛有某种模式。 我把它展示给我的丈夫，他是程序员。他立刻看出了门道。这不是偶然。 R.D. 消失了，但留下了线索。 我们决定追寻它。 Disruptor EA 简介 源于一次真实发现的算法交易系统 —— 从被遗忘的代码中提取出的隐藏结构。 Disruptor EA 是一个专为 XAUUSD（黄金） 设计的网格策略EA。 目前仅适用于黄金，其他品种未来可能支持。 主要特点 交易品种： 仅限 XAUUSD 时间周期： 任意（建议 M1/M2） 策略类型： 网格交易 独特的加仓逻辑是该EA的核心亮点。 止损： 不设止损，风险通过资金控制 目标设置： 可自定义日/周/月目标，达成后暂停交易 新闻过滤器：
CCI Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
专家
CCI Multi-Currency EA MT5  实现了经过多个货币对和时间框架广泛回测的强大商品通道指数（CCI）策略。该EA具备全面的交易能力，包括网格恢复、对冲选项以及马丁格尔策略（可配置，默认未启用）。它提供精准的入场方式（突破、反转、趋势跟随）以及灵活的出场规则（基于指标、基于时间或基于利润），同时具备高级功能，如回撤保护、点差/滑点过滤器，以及高效的非滞后指标，在最小系统资源消耗的前提下实现低延迟交易执行。 该系统包含用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板展示了当前持仓、账户权益和系统指标，直观的输入菜单使得配置操作简便。所有设置均提供了详细文档说明。 详细文档参考： 常规设置/参数指南   |   指标设置 | 回测报告与优化参数文件 您可以在此下载   MT4   版本 主要功能 具有完全可自定义周期的商品通道指数（CCI）指标策略交易系统。 覆盖所有主要货币对的多货币交易能力 多种风险管理选项：止损、止盈、移动止损 高级仓位管理与回撤保护功能 日期/时间过滤器以控制交易时段 实时监控仪表板展示系统运行状态 弹窗、邮件和推送通知
Infinity Scalper EA MT5
Abraham Theuri Wangui
专家
The Infinity Scalper EA is a cutting-edge automated trading system designed to leverage precision scalping strategies for consistent profitability in forex markets. Drawing inspiration from the limitless potential of infinity , this expert advisor embodies the concept of boundless opportunities in trading, where precision, adaptability, and persistence converge to create a robust tool for traders. Infinity in Trading Much like the mathematical concept of infinity, the forex market operates in an
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
专家
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
GOLD Stone
Ken Iijima
专家
GOLD Stone EA — The Ultimate Trend-Following Strategy for Gold DISCOUNT - Don't Miss Out! Original Price: $800 → Now: $150 LINE Signal Coming Soon! Stunning Results: 12x Return in 2 Years   Initial Deposit: $10,000 Final Balance: $122,532 Net Profit: $112,532 (+1,125%) Test Period: January 2024 – December 2025 (Approx. 2 Years) Outstanding Performance Metrics Metric Result Rating Profit Factor 19.48 Exceptional (1.5+ is considered good) Sharpe Ratio 2.41 Excellent (1.0
HaiWa Alone
Eka Jatnika
专家
欢迎来到 HaiWa Alone，这是 HaiWa Project 的最新产品，由一位自 1990 年以来在编程逻辑方面拥有丰富经验的资深程序员设计。HaiWa Alone 是一款外汇智能交易系统 (EA)，它结合了移动平均线和 RSI 指标的优点以及 HaiWa Project 的独家技术。智能决策逻辑。 主要特征： 关键指标：结合使用移动平均线和 RSI 进行准确的技术分析。 智能决策逻辑：来自海娃项目的特殊逻辑，用于确定和控制交易策略。 货币对优化：虽然它可用于各种货币对，但它专门针对 EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY 进行了优化。 存款建议：最低存款额为 200 美元，但建议理想存款额为 1000 美元或更高，以获得更大的利润潜力。 海娃独具优势： 灵活性：适用于几乎所有货币对。 安全：旨在通过负担得起的初始存款来最大限度地降低风险。 绩效优化：通过经过测试和优化的策略最大限度地提高利润潜力。 对于想要一款结合了先进指标和经过验证的有效交易逻辑的可靠 EA 的交易者来说，HaiWa Alone 是一个不错的选择。通过 HaiWa Project 的 Ha
Obsidian adaptive Expert Advisor
Antonello Belgrano
专家
Embarking on a successful trading journey requires a comprehensive understanding of the risks involved and the tools at your disposal. With Obsidian Expert Advisor , we provide traders with a powerful algorithmic trading solution that unlocks new possibilities in financial markets. Innovation and Precision Obsidian Expert Advisor draws inspiration from the best practices of proven trading strategies, delivering exceptional results and instilling confidence in your trading decisions. Obsidian's c
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
专家
平均成本法是非常基本且古老的交易算法，但从过去到现在都非常有用。 (注：所有租赁和购买 DCA Pro Trend AI 的用户，必须给我发消息以获取用户指南，在交易前获取推荐设置） 我是一名交易员，从 2009 年开始交易，现在交易就是我的生活。 我根据我所有的知识、所有的交易经验和基金管理经验编写了这个 EA。 让我问你一个问题，对你来说外汇最重要的是什么？ 我不知道你的确切答案，但我正确地知道我的答案“保证金是外汇交易中最重要的”，包括： - 账户杠杆 - 需要保证金 - 已用保证金 - 无保证金 - 保证金水平 - 止损水平 经过几年的亏损（现在不是），我发现并意识到数学，特别是“概率”在交易中非常有用。 我们可以用“概率”来计算一切，并由此获得奖励。 所以，你可以想象一下，我的DCA Pro Trend AI，包括：体验交易，体验资金管理，应用概率找出好的入场/出场，（一点）在行进学习中检测趋势。 目前我只关注算法：DCA 和对冲和网格，忽略所有带有指标的策略，原因是“所有指标总是在价格之后重新绘制和计算”。 DCA Pro Trend AI 的一些功能： -
Gold pulverizer
Mahmoud Hilal
专家
The Gold Pulverizer – Professional Gold Trading Robot The Gold Pulverizer is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) . Unlike generic EAs, it has been fine-tuned to capture the unique volatility and behavior of the Gold market, providing high-precision entries and strict risk management. ️ Key Features Specialized in Gold (XAUUSD) – optimized for the unique movement of Gold. Smart Buy & Sell signals based on Fair Value Gaps (FVG) . Daily Loss Protec
GME trend
Caochunyun Cao
专家
Symbol：only EURUSD; TF:1 min; account type：stand or  ecn; Spread:max 35 point; Worktime:any and all auto; Min capital：200$; mm=true(defaut); risk=5-20; Models:short trend, base ai-rnn ; 500 to 10000 ony 20-40 days; This new ea,best models and test..one day open 40-100 order.keep one order 5-30min. and all day auto work which as miner, best choose Next 10 pay—>1000$;
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
专家
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Salva EA
Pavel Komarovsky
专家
Salva EA is an advanced and fully automated system. The basis of this strategy is the price chart itself, the trade is conducted from the price movement range. Benefits This is not martingale, not arbitration Ready for operation without PreSetting Always use a stop loss and take profit to save your investments Easy to use (does not have complex settings) The results of the tester converge with the results on a real account High speed testing (can be optimized for 1 minute OHLC) Salva EA works b
Golden Grow MT5 VIP
Phami Thanh Hoang
专家
This EA specializes in trading gold on the M5 time frame. I have meticulously optimized it, so you just need to start it and let it run without doing anything else. This is a trading strategy adapted from my very successful manual trading, which helps to make money in both trending and sideways markets. - The EA has been optimized, just turn it on, and it will run without needing to do anything else. - Only trades with XAU/USD. -  Minimum balance of $200. - Only works and makes money on the 5-
BerlinBull Dax Scalper
Thamaraiselvan Thangavel
专家
专家顾问如何工作： 初始设置： 第一个输入字段：输入您的初始余额。默认余额为100美元。 第二个输入字段：输入100美元余额对应的初始手数。如果您的余额较大（例如500美元），请将初始手数乘以相应的倍数（例如，500美元时乘以5），因为500美元是默认余额的5倍。 手数调整： 第三个输入字段：定义达到何种余额时应增加手数的门槛。 第四个输入字段：设置当达到余额门槛时应增加的手数量。 操作方式： 默认情况下，当余额达到150美元时，手数将增加第四个输入字段中设置的数值。 当余额达到200美元时，手数将再次增加，增加的数额为第四个输入字段数值的两倍。 这种模式将持续，手数会根据第三和第四个输入字段中定义的余额增长而调整
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
专家
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
Gap Rider
Ofer Dvir
专家
GapRider EA - 动态买入侧缺口交易专家顾问 概述 GapRider EA 是一款为 MetaTrader 5 设计的复杂且适应性强的专家顾问（EA），专注于买入侧缺口交易。该 EA 能够识别市场中的重大缺口并放置战略性买入订单，利用基于市场波动性的动态调整来优化交易的进场和出场。凭借强大的功能集合，GapRider 为交易者提供了一个强大的工具，用于在大幅市场波动后的价格回撤中获利，适合新手和经验丰富的交易者。 主要功能 动态调整技术 ：根据平均K线范围自动调整止损、追踪止损和进场条件，确保适应不断变化的市场环境。 缺口检测机制 ：识别超过用户定义阈值（默认：平均K线范围的3倍）的大幅价格波动（缺口），以精准定位高概率交易设置。 价格恢复策略 ：可选地等待价格跌破缺口低点并恢复后再进入交易，提高捕捉反转的概率。 订单调整系统 ：在指定的回顾周期内监控并调整挂单至更低的低点，优化进场点。 追踪止损管理 ：根据市场波动性动态调整止损，以锁定利润，同时为价格波动留出空间。 图表可视化标记 ：在图表上显示清晰的视觉提示（箭头和线条），用于缺口信号、挂单和虚拟订单水平，提升交易透明度
Green Hawk
Rashed Samir
专家
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Golden Retirement MT5
Jesper Christensen
5 (3)
专家
Golden Retirement is a multi-strategy system designed for trading GOLD vs USD (XAUUSD). It does not use grid or martingale or any high risk money management strategies. Every position has a fixed stop loss and take profit. A trailing stop is used to catch as many pips as possible. It is not a scalping system, but most positions are closed within a day or two. It uses 10 different strategies to make the best out of every market condition. As this EA does not utilize grid and/or martingale it wil
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
专家
Limited Time Offer: 50% Off One-Day Introductory Price! Opal is a powerful tool using cutting-edge algorithms and AI-driven calculations. This fully automated EA encompasses the exceptional qualities we associate with the opulent gemstone: proper decision-making, prudence and strong protection. The capital is protected by advanced money management modules, filters, two-step trailing stop and flexible customizing. Opal also takes into account the study of psychological levels in financial ma
Pure AI
Vitali Vasilenka
3.93 (14)
专家
獨特的 XAUUSD 交易顧問 它基於一種架構，其中每個交易決策並非由單一演算法形成，而是由獨立邏輯模組（指標過濾器、入場條件、出場條件和控制規則）相互作用的結果。 重要提示！ 購買後，請私訊我，以取得安裝指南和設定說明。 主要特點 - 模組化和靈活性 該顧問由一組可互換和可配置的組件實現： 指標模組 - 使用各種技術指標進行分析。對於 XAUUSD 貨幣對，預設使用以下指標： 移動平均線 (MA) - 用於確定主要趨勢方向。 RSI 或 MACD 指標（由使用者選擇） - 作為確認入場點的觸發器。 入場與出場規則 - 定義為一組邏輯條件（例如：「上升趨勢」 + “RSI 低於 30” = 買入訊號）。 過濾器和附加模組 — 讓您增加時間限制、波動性過濾、點差控制等。 智慧適配歐元兌美元 ( XAUUSD ) XAUUSD 貨幣對的特徵是流動性高、波動性適中且趨勢階段變化頻繁。為了有效地操作該貨幣對，該顧問提供以下功能： 動態調整指標敏感度（例如，MA 週期、RSI 和 MACD 水準）。 可選擇分析時間範圍：可在 1 小時圖 (H1) 上判斷趨勢，並在 15 分鐘圖 (M15)
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
专家
我怀着沉重的心情出售这个机器人，因为它运行非常良好，但我需要启动资金来维持生计。一旦我的资本目标达到，它的价格将会被定得极高以避免被购买（9999999美元）。然而，它仍然会对之前的买家可用并提供更新。 这个机器人同时交易三种货币对，以对冲市场波动。 不要忘记给我发消息以获取机器人的设置文件（.set）。 机器人交易EURUSD和EURGBP在同一个方向，而GBPUSD在相反方向。 风险由相对于你资本的手数自动管理，并配有权益止损和权益止盈。 我建议每500美元使用0.01手。你也可以设置每1000美元0.01手以将风险减半，且无任何问题。 一个交易周期最多可以进行三轮。如果三轮未达到权益止盈（TP Equity），则触发权益止损（Equity Stop）。 第1轮：0.01手，TP为0.5%，或者进入第2轮。 第2轮：0.02手，TP为0.75%，或者进入第3轮。 第3轮：0.02手，TP为1%，或者止损为3.8%。 每一轮都有不同的进场条件。 我推荐使用Coinexx经纪商，因为这个机器人在该平台上表现优异。 由于机器人同时使用三种货币对，无法进行回测。我提供一个在Coinexx
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
专家
AI MAP 交易系统 AI MAP 交易系统 AI MAP 是一款自动化智能顾问，旨在分析市场状况并基于算法逻辑执行交易。该系统利用多层分析框架来评估价格走势、交易量和市场情绪，无需人工干预。 实时监控（+ 3个月）    || 聊天群组    系统架构 EA 集成了专门的处理模块来处理不同的市场方面： 实时价格走势和交易量分析 新闻情绪和经济日历整合 技术指标综合 风险评估和波动性预测 支撑位和阻力位映射 交易策略 该系统通过根据账户净值和当前市场状况自动调整交易规模来管理持仓。它采用动态止损机制和获利策略来维持风险参数。只有当多个分析模块对市场方向达成一致时才会执行交易。 主要特点 基于账户净值的自动持仓规模计算。 具有经济新闻过滤的市场分析。 动态利润目标和止损调整。 周末持仓保护功能。 多时间框架分析。 推荐货币对 该系统针对具有足够波动性的货币对进行了优化，包括： 主要货币对和交叉盘： GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY 贵金属： XAUUSD（黄金） 账户建议 保守型： 最低余额 $500（建议 $1,000） 时间框架 H
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
专家
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) 面向 XAUUSD 的精准交易 Live Signal Avalut X1 是一款用于 MetaTrader 5 上 XAUUSD（黄金） 自动化交易的专业智能交易系统（EA）。该系统在一个 EA 中集成四种互补策略，以应对不同的市场状态。它在 MT5 上独立运行，无需外部 DLL 或第三方安装程序。 关键功能 四策略合一：相互配合的策略覆盖趋势、震荡与波动等阶段。 专项风险管理：每笔交易均设硬性止损与止盈；动态 X 跟踪止损。 高级过滤方法：用于优化入场的高级 EZ 过滤器。 自动时区处理：策略基于 GMT+3 开发，自动检测并校正经纪商时差。 丰富参数：提供全面的配置输入；默认参数可直接使用，无需外部 set 文件。 EA 面板：图表内信息面板，支持可选主题（深色、浅色、Edgezone）。 开发与验证 机构级方法：走步优化（Walk-Forward）、样本外验证、蒙特卡罗重采样、参数稳定性与敏感性检查。 AI 辅助的研发与监控：研究与实时诊断由 AI 工具支持；仅在必要时更新参数
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
专家
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
专家
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
专家
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
专家
HFT AI FAST SCALPER V10.1 我们有史以来最先进的 EA 版本，完全重构，集成了 人工智能决策 、 多AI投票 和 动态交易逻辑 。 现在它不仅适用于 XAUUSD（黄金） M1，还全面支持 BTCUSD 和 ETHUSD ，具有高频入场、智能风险管理和完全适应性。 该 EA 结合了通过 OpenRouter 连接的免费AI 与高级过滤器，可在任何市场条件下实现精准交易。 交互式手册 V10.1 和预设: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公开频道 (含实时信号):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 主要升级: BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 在 V10.1 中，EA 不再局限于黄金 (XAUUSD)。它现在提供 对 BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 ，包括预设、优化的手数管理和基于 AI 的决策逻辑。 这使得交易加密货币对时，可以享受与黄金相同的高级功能：多AI投票、动态风险管理
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易  XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
专家
Mean Machine GPT 版本 11.0 - 机构智能与专业交易的结合 自从我们率先在算法交易中实现真正的AI集成以来,我们通过多个市场周期、经济体制和技术演变完善了这种方法。最初作为我们的信念开始,即适应性机器学习代表量化交易的自然进步,已成为行业方向。版本11.0标志着我们迄今为止最复杂的实施。 这不是作为营销术语的AI。这是以机构严谨性应用于专业交易策略的计算智能,通过多年在不同市场条件下的生产部署而完善。支持版本11.0的基础设施代表了在适应性仓位管理、多模型共识系统和神经网络权重优化方面持续研发的高潮。 版本11.0提供超过300+个AI模型的访问,包括55+个免费集成模型、专业的均值回归和趋势跟踪策略、专有的Sacred Phi仓位管理系统、增强的神经网络权重训练,以及经验丰富的从业者继续发现的架构能力。系统以10倍速度执行增强的网络搜索以获取实时市场情报,监控突发新闻、经济事件和情绪,同时执行针对低波动性交易时段优化的复杂多策略方法。 关键演化增强: 300+个AI模型生态系统,包含55+个免费选项: 与机构级提供商直接API集成,包括OpenAI、Anthro
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
专家
KT Gold Nexus EA 是一款专业打造的交易系统，专为黄金现货市场 (XAUUSD) 设计。它基于大量高精度历史数据开发，并经过严格的压力测试和稳健性检查，以适应各种市场周期和变化。该 EA 利用先进的算法技术，包括机器学习优化，专注于长期稳定性，仅执行多头交易。 交易是一场需要耐心的旅程，每个系统都会经历起伏波动。为了更清晰、真实地理解其表现，建议至少使用一年时间进行观察。 本 EA 采用我们专有的机器学习模块， seamlessly integrates 多种技术指标，包括 Laguerre、ATR、平滑 RSI、DPO、CCI 和 AO，以构建强大的交易策略。当出现交易机会时，它会策略性地将头寸分成 10 个独立订单，并分别管理，以优化交易执行并适应市场动态。 本 EA 每年都会进行优化和更新，以保持与市场动态和情绪同步。 应用 交易品种: XAUUSD（黄金）。 时间周期: 4 小时 交易方向: 仅做多（买单）。 最低入金: $1200 回测时间: 从 2007 年至今。 账户类型: 任何账户 经纪商: 本 EA 不依赖任何特殊经纪商条件，您可自由选择任何经纪商。
作者的更多信息
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
筛选:
Profalgo Limited
83390
Wim Schrynemakers 2025.12.19 05:06 
 

This looks like a scam EA. I've been running it for 3 months, and it's obvious that the backtest has been manipulated (losses removed). You can clearly see that when you look at the performance since the last update. It went from straight up to straight down. When the EA was first released, the EA traded a lot less than the backtest as well. The author made multiple excuses for this and then did an update, which ONLY changed the number of trades since the launch. So the full history before that didn't change. which ofcourse can only mean that he opened more trades in the backtest manipulation. He recently started a new live signal to hide the losses, and in some magical way, the new signal is showing profits for the last weeks, which are not even in the backtest. so it's a fake live signal, just to attract new buyers that didn't see the history. Stay away. It looks like a typical scam. the EA will receive a new update soon probably, which will magically erase the losses again from the last weeks in the backtests. I'm aware that I'm a seller myself, and I don't often write reviews. but after 3 months of evaluating the EA and the seller's behavior, it's my right to post my opinion. screenshot here: https://www.mql5.com/en/market/product/148594/comments/page29#comment_58765227

hoodie13
45
hoodie13 2025.12.13 05:22 
 

这个EA很不稳定，交易少，但是很容易到达止损线。我决定放弃使用了。

Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:22 
 

This EA although makes very less trades compared to anything, it can still be profitable with proper risk management. Although, i do not believe it should be this high of a price atleast for now. I paid more for this EA than the current price. But regardless, it can be a good investment:)

Axel
271
Axel 2025.12.10 10:45 
 

You are the coward who remade Signal.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.12.10 11:33
Good day,
I encountered issues with the broker, which resulted in the signals being deleted.
I am currently working with support to restore them. As a temporary solution, I have added two new signals so that the trades can still be viewed.
Grkic Dragan
49
Grkic Dragan 2025.11.21 11:55 
 

I bought Fury two months ago. At first I had big doubts because the positions do not match the backtest. It is definitely clear to me that this is due to the AI ​​that works flawlessly with this bot, which has been proven in previous trades. In two months of trading I had only one stop loss and over 20 trades with TP. The bot gives stable and reliable signals. It does not trade often, 1-2 times a week, but when it does trade, it is with a high probability of TP. Given that I know about technical analysis, I can conclude that the entries into positions are almost perfect. All recommendations for Argos Fury.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.28 10:55
Thank you for your review!
I’m glad Argos Fury has proven itself in live trading and delivered consistent TP results for you. Thank you for your trust and recommendation.
Benigno Batista Junior
126
Benigno Batista Junior 2025.11.11 20:47 
 

Argos Fury has impressed me not only with its good performance and adaptability, but also with the outstanding support provided by Aleksandar. Every question I had was answered quickly and thoroughly, making me feel confident and valued as a user. It has delivered reliable results and the level of transparency and care from the support team truly sets it apart from others in the market. That's unique!

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.28 10:53
Thank you very much for your great feedback!
I’m glad to hear that Argos Fury has met your expectations in both performance and flexibility. I also truly appreciate your kind words about my support.
Thanks again for your trust and positive review.
Fares3D
331
Fares3D 2025.11.09 06:06 
 

I have been using Argos Fury for a month now, it's working well for me. The good thing about it does not have martingale or grid.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.09 09:57
Thank you for your feedback!
I’m glad to hear Argos Fury is working well for you and that you appreciate its clean, non-martingale, non-grid structure.
ayumamchan
124
ayumamchan 2025.11.09 02:10 
 

I've been running Argos Fury since late October, and profits have been steadily accumulating. Entries are few, but the win rate is incredibly high. It's surprising how much it's been talked about. Thank you for this excellent EA.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.09 09:56
Thank you very much for your great feedback!
I’m really glad to hear Argos Fury has been performing well for you and delivering consistent profits.
I appreciate your support!
Pieter Van Aswegen
157
Pieter Van Aswegen 2025.10.31 14:44 
 

I purchased this EA on 22 September 2025 and have been running it live on a 1:30 leverage account. The performance so far has been consistent, stable, and profitable. Both back testing and more specifically forward testing is successful and provide a consistent and positive equity/ return curve, also over shorter timeframes. I’ve only experienced one loss since going live, which is within expectations for a well structured trading system. Overall, results have been highly encouraging and aligned with what was demonstrated in testing. That said, traders should note that this EA is deliberately selective. It doesn’t generate a large number of signals, but the trades it does execute tend to be of high quality. The payoff structure has been steady, which contributes to a strong risk–reward profile. If there’s one suggestion, it would be to consider slightly increasing the setup frequency. Interestingly, it appears that higher frequency with no impact on trade quality can be achieved through the new Argus Rage EA. I will continue to monitor and share feedback as I progress with this new model. Overall, this EA is an excellent choice for trading XAUUSD. It provides consistent, reliable performance with solid risk control and long-term profitability potential. I highly recommend it to traders seeking a well-engineered, sustainable strategy rather than a short-term, high-risk system.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.11.08 09:51
Thank you very much for your detailed and thoughtful feedback.
I really appreciate the time you took to share your experience and analysis.
I’m glad to hear the EA is performing consistently and meeting your expectations, that means a lot.
Your suggestion regarding setup frequency is noted; I’ll take it into consideration for future updates.
5666078
323
5666078 2025.10.31 09:55 
 

I'm now giving it 5 stars because I've seen 40% growth on two live accounts with different brokers since September 17, 2025, even though I hit stop-loss orders several times. The EA works quite well; you should expect to encounter some stop-loss orders. I've also enabled trailing now, as I saw several stop-loss orders in the backtest, and I hope that trailing will reduce the number of stop-loss orders. I think everyone has to find the right settings for their broker. The EA doesn't work the same way with every broker. I'm curious to see how the EA will perform in the future, as I hope I've finally found a truly reliable EA. I thank the developer for his good work. I hope he keeps an eye on his work and continues to work on improvements.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:10
Thank you very much for your detailed and honest feedback!
I’m glad to hear about your strong results and thoughtful approach with different brokers.
I’ll continue improving the EA to make it even more stable and efficient in future updates.
hxu13
57
hxu13 2025.10.30 19:53 
 

I have had this EA for almost two months, and it has been delivering consistent profits, of course there will be loses but overall it is working very well. This EA does not place too many trades but the trades are usually very accurate. very high winning ratio. The seller is always responsive and helpful. looking forward to more updates in the future.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:09
Thank you so much for your kind words and detailed feedback!
I’m very happy to hear that the EA is performing well and providing consistent results.
I truly appreciate your support more updates and improvements are already in progress.
msturkenbo
115
msturkenbo 2025.10.30 10:08 
 

I've been running this EA for 6 weeks at this point and i highly recommend it. It was over 90% of the time with a 1:3 ratio so its profitable and beyond. i use the default settings including fury, which trades more often but keeps the same win ratio as the more conservative guard mode. i have high hopes for this EA and place it as my number 1 EA in my EA stack right now, dont listen to the naysayers, this EA is the bomb, just run default settings, with 500:1 leverage or close to that and you'll make money.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:08
Thank you very much for sharing your results and for the great feedback!
I’m really glad to hear the EA is performing so well for you.
Your setup and consistency show exactly how the system is meant to work keep it running, and I’m sure it will continue to deliver strong results.
chohan1
53
chohan1 2025.10.28 20:12 
 

Dear traders, how are you? I hope you’re well. Two weeks ago, I saw Argus Free in the market. I backtested it, downloaded the demo version—and I was stunned. I couldn’t believe it. Then I tested it every way, year by year, across fifteen years, and the results before my eyes were unbelievable. After seeing that, I was compelled to buy it and run it on a VPS. Honestly, in my life I haven’t seen an Expert Advisor like Argus Free. If you keep it properly running on a reliable VPS, it can become a lifelong asset for traders—something even future generations can appreciate—truly a great gift for traders. There’s no hassle, no blind rain of trades; every trade it takes is thoughtful, and the take-profit gets hit. I would tell all traders: drop everything and go with Argus Free, and live a prosperous life.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:07
Thank you so much for your amazing words and trust!
I’m really glad to hear about your positive experience with Argus Free.
Your support means a lot, I’ll continue improving the EA to keep it performing at the highest level.
SRIDHAR
78
SRIDHAR 2025.10.24 08:14 
 

I purchased this EA a few weeks ago and have been running it live. My take: What I like Conservative entries with a high win rate, which helps smooth the equity curve. Design feels long-term oriented—less noise, fewer impulsive trades. Logic seems consistent between backtests and live, just not as many trades as testers might suggest. What to be aware of Low trade frequency. Don’t expect a lot of signals; this EA values selectivity. Payoff profile: roughly 3 profitable trades to cover 1 loss. It can still be profitable, but you must stick with it and avoid over-optimizing after a single drawdown. Strategy Tester results can create expectations about number of trades that don’t reflect live conditions. If possible, increase setup frequency without changing the core entry logic (e.g., additional but aligned filters/time windows). That would improve compounding while keeping the EA’s character.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:06
Thank you for your thoughtful and well-balanced feedback.
I truly appreciate your detailed observation, you’ve understood the EA’s concept perfectly.
I’m already working on an update to slightly increase trade frequency while keeping the same stable and consistent logic.
Rudy74
111
Rudy74 2025.10.22 19:57 
 

EA optimized only for backtesting Tested for one month on XAUUSD (H1) with $20 000 and 1:20 leverage – only 3 trades (2 losses, 1 win, –6.7 %). Default SL/TP = 230/75 → mathematically unprofitable risk/reward. Fury Mode and DeepSeek levels show no real impact on performance. Developer blames leverage (1:20) – which is technically irrelevant to the EA’s logic. Looks good in backtests, but fails in real market conditions.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.10.23 17:39
Good evening and thank you for your feedback.
I’ve already sent you my updated setfile, which should significantly improve performance under live market conditions.
Just to clarify: I did not say that leverage (1:20) was the issue, with your account size, it doesn’t play a critical role in the EA’s logic. Please let the EA run with the new settings for a while. I’m confident that, with a bit of time, your opinion will change.
If you have any further questions or need assistance, feel free to reach out.
ZiHao Chen
98
ZiHao Chen 2025.10.20 08:44 
 

我购买此EA之后，在10.6号产生了第一笔交易，我使用的是IC。截止目前总共产生了7笔交易，我使用了一个1K的账户进行了真实测试，目前一共发生了7笔交易，其中6笔盈利的，一笔亏损的，亏损交易让我损失了45美元，然而每笔盈利的交易大概是15美元，截止目前我的账户总共盈利了46美元，以上是我个人真实账户情况，稍后我将定期更新我的账户情况，作者对我的问题也是及时进行了回复，希望开发团队能将这个EA发展的更加好。 After purchasing this EA, it executed the first trade on October 6th. I am using IC Markets. To date, it has generated a total of 7 trades. I conducted a live test using a 1,000account.Outofthese7trades,6wereprofitableand1wasaloss.Thelosingtradecostme45, while each profitable trade yielded approximately 15.Sofar,myaccounthasanetprofitof46. The above is based on my personal live account data. I will provide regular updates on my account status going forward. The developer has been very responsive to my questions. I hope the development team continues to improve and evolve this EA.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.10.20 09:50
Good day and thank you very much for your detailed feedback and for sharing your live trading results.
I’m glad to hear the EA is performing well overall.
We truly appreciate your trust and will continue improving and optimizing the system to make it even more consistent.
BinISMA
30
BinISMA 2025.10.18 09:38 
 

I’m still quite new to the market, but Aleks really took the time to explain everything to me step by step.

His support has been absolutely outstanding he’s patient, professional, and always responds very quickly to any questions.

I’ve already had my first trades with the EA, and everything has gone very good. The results are impressive, consistent, and far better than I expected.

The EA runs very stably, behaves predictably, and you can clearly see that a lot of knowledge, experience, and care went into its development.

What I appreciate most is that Aleks doesn’t just sell a product, he genuinely supports his users and helps them understand how to get the best out of it.

I’m extremely satisfied and confident about using this EA long-term. A clear and honest recommendation for EA itself and for Aleks outstanding support!

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.10.18 10:14
Thank you so much for your kind words!
I really appreciate your trust and I’m glad you’re satisfied with the EA. I’ll keep doing my best to provide great results and support.
EVGENII SMIRNOV
561
EVGENII SMIRNOV 2025.10.16 17:17 
 

Я всего две недели использую этот советник. Сделок не очень много, но все в плюсе. Автор молодец.

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.10.16 18:21
Большое спасибо за ваш отзыв!
Рад слышать, что вы довольны результатами.
Количество сделок может зависеть от рыночных условий, но самое главное стабильная прибыль.
Желаю вам дальнейших успехов в торговле!
smghank
24
smghank 2025.10.14 14:48 
 

このEAの購入をあまりおすすめ出来ません。

販売者の推奨する設定にて若干のプラスにはなっていますが、それでも購入をおすすめ出来ない理由がいくつかあります。

この金額なら他のEAの方が利回りは良いように思えます。

まず、このEAの実際のパフォーマンスと手元のバックテストで得られる結果には大きな乖離があります。

どうやらAIモードを有効にした状態のパフォーマンスをMT5のバックテストでは計測出来ないようですが、それは商品説明の部分には記載されておらず、概要に記載されているバックテストの結果も、特別な環境で計測した結果とのことです。

そもそもAIモードが使用されていないはずのバックテストの結果も異常に良好で、もちろんこのEAのAIモードを無効にして稼働させたパフォーマンスとも乖離しています。 ですので、バックテストや商品説明を期待して購入すると確実に損をした気分になるでしょう。

次に、適切な設定をしたにもかかわらず購入してから約1か月近くトレードが一切発生しませんでした。 この間、もちろん販売者の推奨設定を守りアップデートも行っていました。 そして直近の期間でトレードが発生するようになりましたが、その頻度はかなり少なく、週に1～2回程度です。 その代わりAIモードを有効にしていれば損失になることはないようですので、利益を守れます。 今のところ、このレビューの投稿時点で2か月で16%程度の利益となっています。

最後にこのEAのレビューについてです。 私は過去にこのEAに対して星1つのレビューを投稿したり販売者に直接問い合わせをしたりしていました。 販売者は設定を確認したりセットファイルのご提供を行ってくれたりしましたが、結局のところ毎週、「来週にはトレードが発生します」としか言わなくなりました。

それだけでなくArgos Furyに良いレビューを投稿すれば新作のEAを無料で提供するとの交渉を持ちかけられました。

直近のパフォーマンスはともかく、ノートレードの期間が長かったりバックテストの結果と実際の挙動に大きな乖離があるなどのこのEAに対する疑いの気持ちがあったため、心の底から5つ星のレビューを投稿することは私には出来ませんでした。 ですので可能な限りArgos Furyの良い部分を4つ星のレビューと共に投稿したのですが、販売者からの返答が途絶えました。

このような販売者の姿勢もあることながら、1つ星のレビューを投稿し、私のように騙された気分になる購入者が減ることを願います。

もし私のレビューが噓のように感じるのであれば、ぜひ一度コメント欄をご閲覧なさってください。

私の他にもこのEAに対して疑問的に感じているユーザーは多いはずです。

一応擁護すると、完全に損失になってしまっているわけではありません。 全くトレードがないわけではないですし、AIモードを有効にさえしておけば利益を失うことはないように思えます。

Zhichao Zhang
77
Zhichao Zhang 2025.10.13 06:04 
 

我是一个来自中国的买家，该ea存在严重的造假，其信号应该是经过修改后得出得数据，这个ea也并没有实时链接deep seek，骗子。请大家不要购买

Aleksandar Prutkin
2031
来自开发人员的回复 Aleksandar Prutkin 2025.10.16 09:47
Good day, I’m sorry to hear that your experience with the EA has not been satisfactory.
After the first update, I already sent you the corresponding set file, but unfortunately, you didn’t read my message, which surprised me a little. Regarding your concern about the signal issue, please rest assured — signal data cannot be modified afterward.
As for your assumption that the EA is not connected to Deepseek, this is likely a misunderstanding.
As long as you have enabled the AI function in the EA and added the correct URL in WebRequest, the connection to Deepseek will work perfectly. If you’d like, we can go through your settings together to make sure everything is working correctly.
123
回复评论