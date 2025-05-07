Zyra Guardian Pro
- 专家
- Anthony De Barros
- 版本: 1.16
- 更新: 6 十二月 2025
- 激活: 5
Zyra Guardian Pro – 高级网格交易EA，具备智能风险管理功能
Zyra Guardian Pro 是新一代专家顾问（EA），专为寻求稳定、纪律化自动交易的交易者设计。它结合了严谨的市场逻辑、自适应网格策略以及内置安全机制，构建出一个可靠的自动化管理工具。
此EA有公开讨论群，欢迎所有人加入： 加入群组
Zyra Guardian Pro 实盘信号（社区参数设置）：
|作者
|日期
|链接
|参数集
|账户信息
|Anthony DE BARROS
|2025.12.16
|Myfxbook（私信我）
|参数设置链接
|100,000€ · 1:500 · 模拟
|Thibaut, Jean Jannoyer
|2025.07.17
|MQL5 信号
|N/A
|5,000€ · 1:500 · 实盘
策略概览
自适应网格
Zyra Guardian Pro 采用先进的自适应网格系统，仅在必要时加仓，并智能管理每一笔交易，实现稳定增长与最小回撤。该系统不依赖于盲目的马丁策略，而是基于市场行为逻辑。
动态入场信号
内置 30 多种技术指标，包括 Ichimoku、布林带、RSI、MACD、随机指标等。每个指标都可以单独启用，打造个性化入场逻辑。
智能资金与风险管理
全面保护和优化您的资金：
-
独立资金分配：每个 EA 实例独立管理自己的资金，互不干扰。
-
全局止损机制：达到预设最大亏损比例时自动平仓。
-
利润锁定功能：在达到特定盈利目标时自动锁定利润。
-
动态手数：根据分配资金与风险偏好自动调整下单手数。
核心功能
-
模块化、可高度自定义：所有参数和信号均可通过输入项设置，无需编程即可创建个性化策略。
-
强化安全机制：多重保护机制，全方位保障账户资金安全。
-
支持多实例运行：可同时在多个货币对或时间周期中运行多个 Zyra 实例，互不干扰。
-
专业错误处理机制：在每笔交易执行前自动检查市场状态、可用保证金与权限，确保平稳执行。
内置技术指标（可单独启用）
-
Ichimoku、布林带、RSI、MACD、随机指标
-
移动平均、ATR、Keltner 通道、ADX、AC、AD、ADX Wilder
-
鳄鱼线、AMA、AO、熊市能量、牛市能量、CCI
-
Chaikin、DEMA、DeMarker、包络线、力量指数、分形
-
FrAMA、BWMFI、动量指标、MFI、OsMA、OBV、SAR、RVI
-
标准差、TEMA、TRIX、WPR、VIDYA
推荐配置
Zyra Guardian Pro 兼容所有交易品种和时间周期。由于其架构灵活，建议通过 MT5 策略测试器进行初始优化。默认参数仅作参考，建议用户根据所选品种和周期进行个性化调整。
高级优化功能：OnTester 函数
Zyra Guardian Pro 使用经过优化的 OnTester 函数，在优化过程中提供智能评分系统。评分基于年化增长率 (CAGR)、回撤惩罚和全局止损 (Stop Loss) 惩罚。配置的稳定增长（高 CAGR）且回撤有限，得分越高。频繁触发全局止损的配置将受到惩罚。
通过在 MetaTrader 5 中使用 Custom Max 模式，用户可以快速识别优化过程中最具表现力的配置。
年度租赁模式 – 持续更新与技术支持
Zyra Guardian Pro 仅提供年度租赁服务，不支持一次性购买，以确保长期维护、持续改进与可靠支持。
租用 Zyra Guardian Pro，您将享有：
-
持续的版本更新与功能改进
-
通过 MQL5 消息或产品评论区提供的官方支持
-
EA 随市场变化持续进化的保障
为什么选择 Zyra Guardian Pro？
Zyra Guardian Pro 不是“设置后即忘”的普通 EA。它专为适应市场、优化风险并保持交易逻辑严谨而打造，适合注重资金控制与交易纪律的交易者。
体验智能交易自动化的真正力量。
立即租用 Zyra Guardian Pro，让结果为您发声！
Hello. I use this ea since two months, and the first results seems good. Need to do backtests and optimizations to find the best sets. I like this ea, you can find a signal in my profile. Thanks