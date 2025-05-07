Zyra Guardian Pro – 高级网格交易EA，具备智能风险管理功能

Zyra Guardian Pro 是新一代专家顾问（EA），专为寻求稳定、纪律化自动交易的交易者设计。它结合了严谨的市场逻辑、自适应网格策略以及内置安全机制，构建出一个可靠的自动化管理工具。

使用手册

此EA有公开讨论群，欢迎所有人加入： 加入群组

Zyra Guardian Pro 实盘信号（社区参数设置）：

作者 日期 链接 参数集 账户信息 Anthony DE BARROS 2025.12.16 Myfxbook（私信我） 参数设置链接 100,000€ · 1:500 · 模拟 Thibaut, Jean Jannoyer 2025.07.17 MQL5 信号 N/A 5,000€ · 1:500 · 实盘

策略概览

自适应网格

Zyra Guardian Pro 采用先进的自适应网格系统，仅在必要时加仓，并智能管理每一笔交易，实现稳定增长与最小回撤。该系统不依赖于盲目的马丁策略，而是基于市场行为逻辑。

动态入场信号

内置 30 多种技术指标，包括 Ichimoku、布林带、RSI、MACD、随机指标等。每个指标都可以单独启用，打造个性化入场逻辑。

智能资金与风险管理

全面保护和优化您的资金：

独立资金分配：每个 EA 实例独立管理自己的资金，互不干扰。

全局止损机制：达到预设最大亏损比例时自动平仓。

利润锁定功能：在达到特定盈利目标时自动锁定利润。

动态手数：根据分配资金与风险偏好自动调整下单手数。

核心功能

模块化、可高度自定义：所有参数和信号均可通过输入项设置，无需编程即可创建个性化策略。

强化安全机制：多重保护机制，全方位保障账户资金安全。

支持多实例运行：可同时在多个货币对或时间周期中运行多个 Zyra 实例，互不干扰。

专业错误处理机制：在每笔交易执行前自动检查市场状态、可用保证金与权限，确保平稳执行。

内置技术指标（可单独启用）

Ichimoku、布林带、RSI、MACD、随机指标

移动平均、ATR、Keltner 通道、ADX、AC、AD、ADX Wilder

鳄鱼线、AMA、AO、熊市能量、牛市能量、CCI

Chaikin、DEMA、DeMarker、包络线、力量指数、分形

FrAMA、BWMFI、动量指标、MFI、OsMA、OBV、SAR、RVI

标准差、TEMA、TRIX、WPR、VIDYA

推荐配置

Zyra Guardian Pro 兼容所有交易品种和时间周期。由于其架构灵活，建议通过 MT5 策略测试器进行初始优化。默认参数仅作参考，建议用户根据所选品种和周期进行个性化调整。

高级优化功能：OnTester 函数



Zyra Guardian Pro 使用经过优化的 OnTester 函数，在优化过程中提供智能评分系统。评分基于年化增长率 (CAGR)、回撤惩罚和全局止损 (Stop Loss) 惩罚。配置的稳定增长（高 CAGR）且回撤有限，得分越高。频繁触发全局止损的配置将受到惩罚。 通过在 MetaTrader 5 中使用 Custom Max 模式，用户可以快速识别优化过程中最具表现力的配置。

年度租赁模式 – 持续更新与技术支持

Zyra Guardian Pro 仅提供年度租赁服务，不支持一次性购买，以确保长期维护、持续改进与可靠支持。

租用 Zyra Guardian Pro，您将享有：

持续的版本更新与功能改进

通过 MQL5 消息或产品评论区提供的官方支持

EA 随市场变化持续进化的保障

为什么选择 Zyra Guardian Pro？

Zyra Guardian Pro 不是“设置后即忘”的普通 EA。它专为适应市场、优化风险并保持交易逻辑严谨而打造，适合注重资金控制与交易纪律的交易者。

体验智能交易自动化的真正力量。

立即租用 Zyra Guardian Pro，让结果为您发声！