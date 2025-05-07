Zyra Guardian Pro – Asesor Experto Avanzado de Grid con Gestión Inteligente del Riesgo

Zyra Guardian Pro es un Asesor Experto (EA) de nueva generación, diseñado para traders que buscan una herramienta robusta de gestión automatizada, combinando una lógica de mercado rigurosa, una estrategia de grid adaptativa y mecanismos de seguridad integrados para una ejecución disciplinada.

Manual de usuario

Resumen de la Estrategia

Grid Adaptativo

Zyra Guardian Pro utiliza un sistema de grid avanzado que solo añade posiciones cuando es necesario, gestionando cada operación de manera inteligente para favorecer un crecimiento estable y un drawdown mínimo. No se basa en una martingala agresiva, sino en un análisis lógico del comportamiento del mercado.

Señales de Entrada Dinámicas

Aprovecha más de 30 indicadores técnicos integrados, como Ichimoku, Bandas de Bollinger, RSI, MACD, Estocástico, entre muchos otros. Cada indicador puede activarse individualmente para construir un sistema de entrada a medida.

Gestión Inteligente del Capital y del Riesgo

Todos los aspectos están diseñados para proteger y optimizar tu capital:

Asignación individual de capital: cada instancia del EA gestiona su capital de forma independiente. Sin interferencia entre EAs.

Stop Loss global: cierre automático de operaciones si se alcanza un límite de pérdida total predefinido.

Bloqueo de beneficios: asegura automáticamente las ganancias cuando se alcanzan ciertos umbrales.

Tamaño de lote dinámico: la posición se ajusta automáticamente en función del capital asignado y del nivel de riesgo.

Funciones Clave

100% modular y personalizable: todos los parámetros e indicadores se configuran desde los inputs.

Seguridad reforzada: múltiples capas de control protegen tu capital en todo momento.

Compatible con múltiples instancias: ejecuta varias copias de Zyra en diferentes símbolos o timeframes sin interferencias.

Gestión profesional de errores: verifica condiciones del mercado, margen disponible y permisos de trading antes de cada operación.

Indicadores Incluidos (activables individualmente)

Ichimoku, Bandas de Bollinger, RSI, MACD, Estocástico

Medias Móviles, ATR, Keltner, ADX, AC, AD, ADX Wilder

Alligator, AMA, AO, Bears Power, Bulls Power, CCI

Chaikin, DEMA, DeMarker, Envelopes, Force Index, Fractales

FrAMA, BWMFI, Momentum, MFI, OsMA, OBV, SAR, RVI

StdDev, TEMA, TRIX, WPR, VIDYA

Configuración Recomendada

Zyra Guardian Pro es compatible con todos los símbolos y marcos de tiempo. Su arquitectura flexible permite utilizarlo en diversos mercados, siempre que se realice una optimización previa en el probador de estrategias de MT5. Los parámetros por defecto se proporcionan como ejemplo; cada configuración debe adaptarse a la divisa y timeframe deseados.

Optimización avanzada con la función OnTester



Zyra Guardian Pro utiliza una función OnTester optimizada para ofrecer un sistema de puntuación inteligente durante las optimizaciones. La puntuación se basa en la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR), la penalización por drawdown y la penalización por Stop Loss global. Cuanto más estable sea el crecimiento de una configuración (CAGR alto) y menor sea su drawdown, mayor será su puntuación. Las configuraciones que alcanzan frecuentemente el Stop Loss global son penalizadas. Al utilizar el modo Custom Max en MetaTrader 5, los usuarios pueden identificar rápidamente las configuraciones más eficientes durante las optimizaciones. Alquiler Anual – Actualizaciones y Soporte Continuo



Zyra Guardian Pro está disponible exclusivamente mediante alquiler anual. La compra vitalicia está deshabilitada para garantizar un desarrollo continuo, actualizaciones constantes y un soporte fiable.

Al alquilar Zyra Guardian Pro, obtienes:

Actualizaciones y mejoras constantes

Soporte a través del sistema de mensajería de MQL5 o en los comentarios del producto

La tranquilidad de saber que tu herramienta evoluciona con el mercado

¿Por qué elegir Zyra Guardian Pro?

Zyra Guardian Pro no es un EA "set & forget". Ha sido diseñado para adaptarse a las condiciones del mercado, optimizar la gestión del riesgo y mantener una lógica de trading disciplinada. Está pensado para traders que priorizan el control del capital y la disciplina en sus estrategias.

Descubre la diferencia de una automatización inteligente y bien gestionada.

Alquila Zyra Guardian Pro hoy y deja que tus resultados hablen por ti.