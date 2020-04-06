Global Trend Guardian Special Edition
- 专家
- Daniel Eduardo Arballo
- 版本: 2.0
- 更新: 11 十二月 2025
- 激活: 20
GLOBAL TREND GUARDIAN
面向 MetaTrader 5 的多品种趋势交易智能交易系统（EA）
Global Trend Guardian（简称 GTG）是一款完全自动化的趋势跟随型智能交易系统（Expert Advisor）。
它专为交易黄金、白银、指数、主要外汇货币对以及其他容易形成清晰趋势行情的金融品种而设计。
GTG 的核心目标是：
识别稳定趋势、在高胜率区域入场、以分批建仓的方式放大利润，并通过基于波动率的止损与止盈精确控制风险。
系统不使用马丁格尔，不进行无限制的锁单或扛单，也不依赖激进对冲。每一笔订单都有明确的止损，手数则根据用户设定的“每笔风险百分比”自动计算。
-
总体理念
GTG 的思路很直接：
市场大部分时间处于震荡区间，但持续的盈利往往来自趋势阶段。
因此，系统的设计重点是：
-
交易方向尽量与主导趋势保持一致；
-
避免极端激进的逆势策略；
-
通过趋势过滤、波动率过滤和时间过滤，提高每一笔入场的质量。
核心理念可以概括为：
“小亏、大赚”——尽快止损，把风险限定在可控范围内，让顺势盈利尽量延伸，同时所有风险参数都是事先定义的。
-
GTG 的工作逻辑
EA 由多个模块协同工作：
-
工作周期与高一级周期上的 EMA 趋势均线：
用于定义允许的交易方向（在多头趋势中只做多，在空头趋势中只做空）。
-
Donchian 风格通道：
用于识别关键震荡区间的突破。
-
ATR（Average True Range，平均真实波幅）：
用来衡量当前波动率，并据此设定止损距离、止盈距离，以及同向加仓之间的最小间距。
-
交易时段与点差过滤：
聚焦在流动性良好、点差相对合理的时间段进行交易。
买入示例（简化说明）：
-
价格运行在趋势 EMA 之上，市场处于多头环境；
-
价格向上突破通道上轨，并伴随一定程度的波幅扩张（ATR 过滤通过）；
-
随后出现向 EMA 区域的温和回调；
-
EA 在该区域开多单：
-
止损 SL 与止盈 TP 以 ATR 的倍数计算；
-
手数根据设定的“每笔风险百分比”自动计算。
-
如果趋势继续发展，且满足再次入场条件，
GTG 可以在同一方向上分批加仓，前提是满足 ATR 最小间距与仓位数量限制。
-
推荐品种与周期
GTG 可应用于多种趋势品种，包括但不限于：
-
贵金属：XAUUSD（黄金）、XAGUSD（白银）、铜（若经纪商提供）；
-
股指：US500、NASDAQ、Dow Jones、DAX 等流动性良好的指数；
-
外汇：主要货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD 等）；
-
其他趋势型资产：部分商品、加密货币（需单独测试和优化）。
推荐周期：
-
H1（1 小时图）：
建议作为主要工作周期，在交易频率与资金曲线稳定性之间取得良好平衡。
-
M15（15 分钟图）：
更加激进，交易频次更高，对短期噪音更敏感。
-
H4 / D1：
面向高级用户，交易次数较少，需要更精细的参数调整。
在将 GTG 应用于新标的之前，建议：
-
进行至少 12 个月历史数据回测；
-
在模拟账户或小资金真实账户进行一段时间的前向测试；
-
根据该品种的波动特点调整 ATR 周期、通道长度与风险参数。
-
主要优势
-
趋势优先：
系统明确以趋势跟随为核心，只在趋势方向上寻找机会，避免频繁逆势博弈。
-
内置风险管理：
每一笔订单都有止损，手数根据账户资金与止损距离自动计算，不采用马丁或无限加仓。
-
分批建仓、受控放大：
趋势发展良好时，系统可以分阶段加仓，同时通过总仓位限制、单品种限制、单方向限制等约束整体风险。
-
结构化的离场逻辑：
初始止损、到达一定盈亏比后的保本移动（Break-even），
随后启用动态追踪止损（Trailing Stop），以及 ATR 基础上的止盈，构成完整的盈亏管理框架。
-
市场质量过滤：
通过时间过滤（交易时段）、点差过滤（Max Spread）和波动率过滤，
减少在流动性差、滑点大或极度噪音时期的进场。
-
高度可配置：
用户可以根据自身风险偏好，在“温和 / 进取”之间灵活选择和微调参数。
-
逻辑透明：
所有逻辑基于清晰的技术概念（趋势、突破、回调、波动率、资金管理），
而非不可解释的“黑盒”指标或神秘算法。
-
技术策略概要
1）趋势识别
-
在当前工作周期与更高一级周期分别计算 EMA；
-
若价格和快 EMA、慢 EMA 同时位于趋势方向（如价格 > EMA，且快 EMA > 慢 EMA），则视为多头环境；
-
相反情况则视为空头环境；
-
系统只在当前趋势方向上允许开仓。
2）突破通道（Donchian Channel 风格）
-
以最近 N 根 K 线的最高价与最低价构成价格通道；
-
当价格向上突破上轨或向下突破下轨，且突破幅度超过一定 ATR 倍数时，
视为真正意义上的“结构性突破”，信号质量更高。
3）ATR 的作用
ATR 被用于多个关键环节：
-
计算止损距离：SL = ATR × SL 倍数；
-
计算止盈距离：TP = ATR × TP 倍数；
-
限定同向加仓之间的最小间距（如至少 1 × ATR）；
-
限制价格距离快 EMA 的最大偏离，避免在过度拉升/急跌后追高追低。
4）分批进场（Staged Entries）
-
当首笔订单获利并且条件再次满足时，系统可以在相同方向上加仓；
-
每次加仓都必须满足：与上一单之间至少有指定的 ATR 间距，且未超出仓位数量限制；
-
这样可以在强趋势中“顺势加仓”，同时保持清晰的总风险边界。
5）离场与持仓管理
-
初始止损 SL：在开仓时即设定，基于 ATR；
-
保本移动（Break-even）：当利润达到指定 R 倍（利润 / 风险）时，将止损移动至开仓价，
并可附加一定点数作为安全缓冲；
-
动态追踪止损（Trailing Stop）：
当盈利进一步扩展到更高的 R 水平，启动追踪止损，让止损随价格移动；
-
反向信号平仓（可选）：若启用此选项，当出现强烈反向信号时，可平掉现有持仓。
-
风险与资金管理
GTG 提供两种手数模式：
-
LOT_FIXED（固定手数）：
用户手动指定每单固定手数，不随账户变动。
-
LOT_RISK（按风险百分比）——推荐使用：
用户设定“每笔交易风险占账户的百分比”，
EA 会根据当前余额/净值与止损距离自动计算手数。
此外，为了控制整体风险，系统设置了多层限制：
-
EA 总共允许的最大持仓数；
-
每个品种最多允许的持仓数；
-
每个品种在单一方向（多头或空头）上的最大持仓数；
-
新开仓允许的最大点差、最大滑点。
通过上述机制，风险在单笔交易层面与组合整体层面都得到约束。
当然，任何系统都无法消除风险：
实际表现仍取决于市场环境、用户设置与执行纪律。请务必使用风险资本并合理控制杠杆。
-
为什么使用 Global Trend Guardian？
GTG 适用于以下类型的交易者：
-
希望使用不带马丁、不靠暴力加仓的趋势 EA；
-
打算主要在 H1 或 M15 周期运行 EA，而不想整天盯盘；
-
重视基于波动率和资金比例的风控；
-
希望在多个品种上应用同一套逻辑，只通过参数微调进行适配。
该系统将多周期趋势过滤、ATR 波动率管理、突破通道和市场质量过滤等专业模块有机结合，
并提供针对不同风险偏好的参考参数组合。
实际收益将随市场变化而波动，
同时也与所选经纪商、参数设置、账户规模和交易者的风险管理纪律密切相关。
-
12 个月视角下的参数思路
以下配置为通用起点，具体仍需结合实际做回测与微调。
中等风险配置（H1）
-
手数模式：LOT_RISK；
-
每笔交易风险：约 1.0–1.3%；
-
EA 最大持仓：约 8–10 单；
-
单品种最大持仓：约 4 单；
-
单方向最大持仓（多或空）：约 3–4 单；
-
加仓之间最小间距：约 1 × ATR；
-
ATR 周期：约 14；
-
止损 SL：约 1.7–1.9 × ATR；
-
止盈 TP：约 3.2–3.6 × ATR；
-
Break-even 与 Trailing：从约 1.3–2.3 R 之间的盈利开始逐步介入。
进取型配置（H1 或 M15）
-
每笔交易风险：约 1.5–2.0%；
-
最大持仓数量略高，
加仓间距可在 0.8–1 × ATR 之间调节；
-
期望收益更高，但回撤也可能更深，应充分测试并谨慎使用。
-
主要可调参数
GTG 的输入参数主要分为以下几类：
-
交易方向：仅做多、仅做空或双向都可；
-
信号触发方式：在 K 线收盘时确认，或在 K 线内部（intrabar）更积极地入场；
-
时间过滤：允许交易的具体小时区间与星期几；
-
手数方式：固定手数或按风险百分比计算，及每笔交易的风险比例；
-
持仓限制：EA 总仓位、单品种仓位、单方向仓位的最大数量；
-
技术参数：EMA 周期、ATR 周期、通道长度（Donchian 长度）、额外突破距离（ATR 倍数）；
-
盈亏管理：SL、TP 的 ATR 倍数，Break-even 和 Trailing 的 R 倍触发条件与步长；
-
执行质量过滤：最大点差、最大滑点以及最小 SL/TP 距离（满足经纪商要求）。
-
使用建议
-
始终建议先从模拟账户或小资金真实账户开始；
-
对每个“品种 + 周期”组合进行至少 12 个月的回测；
-
将风险百分比调整到符合自身回撤承受能力与账户规模的水平；
-
定期评估策略表现：
包括月度收益、最大回撤、连续亏损次数、交易频率等；
-
使用 VPS 运行 MT5，可提升 EA 运行的稳定性与连续性。
-
总结
Global Trend Guardian 是一款多品种趋势交易 EA，集成了：
-
多周期趋势过滤；
-
突破通道识别；
-
基于波动率与资金风险比例的交易管理；
-
分批建仓与总风险控制；
-
针对点差、时段和波动环境的市场过滤机制。
它并不承诺任何保证盈利，
但为中长期的趋势型算法交易提供了一个纪律化、可配置、逻辑清晰的框架。
在合理的风险控制和持续优化之下，
GTG 可以成为你趋势交易体系中的一个重要组成部分。