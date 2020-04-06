Global Trend Guardian Special Edition

GLOBAL TREND GUARDIAN



面向 MetaTrader 5 的多品种趋势交易智能交易系统（EA）

Global Trend Guardian（简称 GTG）是一款完全自动化的趋势跟随型智能交易系统（Expert Advisor）。

它专为交易黄金、白银、指数、主要外汇货币对以及其他容易形成清晰趋势行情的金融品种而设计。

GTG 的核心目标是：

识别稳定趋势、在高胜率区域入场、以分批建仓的方式放大利润，并通过基于波动率的止损与止盈精确控制风险。

系统不使用马丁格尔，不进行无限制的锁单或扛单，也不依赖激进对冲。每一笔订单都有明确的止损，手数则根据用户设定的“每笔风险百分比”自动计算。

总体理念

GTG 的思路很直接：

市场大部分时间处于震荡区间，但持续的盈利往往来自趋势阶段。

因此，系统的设计重点是：

交易方向尽量与 主导趋势 保持一致；

避免极端激进的逆势策略；

通过趋势过滤、波动率过滤和时间过滤，提高每一笔入场的质量。

核心理念可以概括为：

“小亏、大赚”——尽快止损，把风险限定在可控范围内，让顺势盈利尽量延伸，同时所有风险参数都是事先定义的。

GTG 的工作逻辑

EA 由多个模块协同工作：

工作周期与高一级周期上的 EMA 趋势均线 ：

用于定义允许的交易方向（在多头趋势中只做多，在空头趋势中只做空）。

Donchian 风格通道 ：

用于识别关键震荡区间的突破。

ATR（Average True Range，平均真实波幅） ：

用来衡量当前波动率，并据此设定止损距离、止盈距离，以及同向加仓之间的最小间距。

交易时段与点差过滤：

聚焦在流动性良好、点差相对合理的时间段进行交易。

买入示例（简化说明）：

价格运行在趋势 EMA 之上，市场处于多头环境； 价格向上突破通道上轨，并伴随一定程度的波幅扩张（ATR 过滤通过）； 随后出现向 EMA 区域的温和回调； EA 在该区域开多单： 止损 SL 与止盈 TP 以 ATR 的倍数计算；

手数根据设定的“每笔风险百分比”自动计算。

如果趋势继续发展，且满足再次入场条件，

GTG 可以在同一方向上分批加仓，前提是满足 ATR 最小间距与仓位数量限制。

推荐品种与周期

GTG 可应用于多种趋势品种，包括但不限于：

贵金属 ：XAUUSD（黄金）、XAGUSD（白银）、铜（若经纪商提供）；

股指 ：US500、NASDAQ、Dow Jones、DAX 等流动性良好的指数；

外汇 ：主要货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD 等）；

其他趋势型资产：部分商品、加密货币（需单独测试和优化）。

推荐周期：

H1（1 小时图） ：

建议作为主要工作周期，在交易频率与资金曲线稳定性之间取得良好平衡。

M15（15 分钟图） ：

更加激进，交易频次更高，对短期噪音更敏感。

H4 / D1：

面向高级用户，交易次数较少，需要更精细的参数调整。

在将 GTG 应用于新标的之前，建议：

进行至少 12 个月历史数据回测 ；

在模拟账户或小资金真实账户进行一段时间的前向测试；

根据该品种的波动特点调整 ATR 周期、通道长度与风险参数。

主要优势

趋势优先 ：

系统明确以趋势跟随为核心，只在趋势方向上寻找机会，避免频繁逆势博弈。

内置风险管理 ：

每一笔订单都有止损，手数根据账户资金与止损距离自动计算，不采用马丁或无限加仓。

分批建仓、受控放大 ：

趋势发展良好时，系统可以分阶段加仓，同时通过总仓位限制、单品种限制、单方向限制等约束整体风险。

结构化的离场逻辑 ：

初始止损、到达一定盈亏比后的 保本移动 （Break-even），

随后启用 动态追踪止损 （Trailing Stop），以及 ATR 基础上的止盈，构成完整的盈亏管理框架。

市场质量过滤 ：

通过时间过滤（交易时段）、点差过滤（Max Spread）和波动率过滤，

减少在流动性差、滑点大或极度噪音时期的进场。

高度可配置 ：

用户可以根据自身风险偏好，在“温和 / 进取”之间灵活选择和微调参数。

逻辑透明：

所有逻辑基于清晰的技术概念（趋势、突破、回调、波动率、资金管理），

而非不可解释的“黑盒”指标或神秘算法。

技术策略概要

1）趋势识别

在当前工作周期与更高一级周期分别计算 EMA；

若价格和快 EMA、慢 EMA 同时位于趋势方向（如价格 > EMA，且快 EMA > 慢 EMA），则视为多头环境；

相反情况则视为空头环境；

系统只在当前趋势方向上允许开仓。

2）突破通道（Donchian Channel 风格）

以最近 N 根 K 线的最高价与最低价构成价格通道；

当价格向上突破上轨或向下突破下轨，且突破幅度超过一定 ATR 倍数时，

视为真正意义上的“结构性突破”，信号质量更高。

3）ATR 的作用

ATR 被用于多个关键环节：

计算止损距离：SL = ATR × SL 倍数；

计算止盈距离：TP = ATR × TP 倍数；

限定同向加仓之间的最小间距（如至少 1 × ATR）；

限制价格距离快 EMA 的最大偏离，避免在过度拉升/急跌后追高追低。

4）分批进场（Staged Entries）

当首笔订单获利并且条件再次满足时，系统可以在相同方向上加仓；

每次加仓都必须满足：与上一单之间至少有指定的 ATR 间距，且未超出仓位数量限制；

这样可以在强趋势中“顺势加仓”，同时保持清晰的总风险边界。

5）离场与持仓管理

初始止损 SL ：在开仓时即设定，基于 ATR；

保本移动（Break-even） ：当利润达到指定 R 倍（利润 / 风险）时，将止损移动至开仓价，

并可附加一定点数作为安全缓冲；

动态追踪止损（Trailing Stop） ：

当盈利进一步扩展到更高的 R 水平，启动追踪止损，让止损随价格移动；

反向信号平仓（可选）：若启用此选项，当出现强烈反向信号时，可平掉现有持仓。

风险与资金管理

GTG 提供两种手数模式：

LOT_FIXED（固定手数） ：

用户手动指定每单固定手数，不随账户变动。

LOT_RISK（按风险百分比）——推荐使用：

用户设定“每笔交易风险占账户的百分比”，

EA 会根据当前余额/净值与止损距离自动计算手数。

此外，为了控制整体风险，系统设置了多层限制：

EA 总共允许的最大持仓数；

每个品种最多允许的持仓数；

每个品种在单一方向（多头或空头）上的最大持仓数；

新开仓允许的最大点差、最大滑点。

通过上述机制，风险在单笔交易层面与组合整体层面都得到约束。

当然，任何系统都无法消除风险：

实际表现仍取决于市场环境、用户设置与执行纪律。请务必使用风险资本并合理控制杠杆。

为什么使用 Global Trend Guardian？

GTG 适用于以下类型的交易者：

希望使用 不带马丁、不靠暴力加仓 的趋势 EA；

打算主要在 H1 或 M15 周期运行 EA，而不想整天盯盘；

重视基于波动率和资金比例的风控；

希望在多个品种上应用同一套逻辑，只通过参数微调进行适配。

该系统将多周期趋势过滤、ATR 波动率管理、突破通道和市场质量过滤等专业模块有机结合，

并提供针对不同风险偏好的参考参数组合。

实际收益将随市场变化而波动，

同时也与所选经纪商、参数设置、账户规模和交易者的风险管理纪律密切相关。

12 个月视角下的参数思路

以下配置为通用起点，具体仍需结合实际做回测与微调。

中等风险配置（H1）

手数模式：LOT_RISK；

每笔交易风险：约 1.0–1.3% ；

EA 最大持仓：约 8–10 单；

单品种最大持仓：约 4 单；

单方向最大持仓（多或空）：约 3–4 单；

加仓之间最小间距：约 1 × ATR；

ATR 周期：约 14；

止损 SL：约 1.7–1.9 × ATR；

止盈 TP：约 3.2–3.6 × ATR；

Break-even 与 Trailing：从约 1.3–2.3 R 之间的盈利开始逐步介入。

进取型配置（H1 或 M15）

每笔交易风险：约 1.5–2.0% ；

最大持仓数量略高，

加仓间距可在 0.8–1 × ATR 之间调节；

期望收益更高，但回撤也可能更深，应充分测试并谨慎使用。

主要可调参数

GTG 的输入参数主要分为以下几类：

交易方向 ：仅做多、仅做空或双向都可；

信号触发方式 ：在 K 线收盘时确认，或在 K 线内部（intrabar）更积极地入场；

时间过滤 ：允许交易的具体小时区间与星期几；

手数方式 ：固定手数或按风险百分比计算，及每笔交易的风险比例；

持仓限制 ：EA 总仓位、单品种仓位、单方向仓位的最大数量；

技术参数 ：EMA 周期、ATR 周期、通道长度（Donchian 长度）、额外突破距离（ATR 倍数）；

盈亏管理 ：SL、TP 的 ATR 倍数，Break-even 和 Trailing 的 R 倍触发条件与步长；

执行质量过滤：最大点差、最大滑点以及最小 SL/TP 距离（满足经纪商要求）。

使用建议

始终建议 先从模拟账户或小资金真实账户开始；

对每个“品种 + 周期”组合进行至少 12 个月 的回测；

将风险百分比调整到符合自身 回撤承受能力 与账户规模的水平；

定期评估策略表现：

包括月度收益、最大回撤、连续亏损次数、交易频率等；

使用 VPS 运行 MT5，可提升 EA 运行的稳定性与连续性。

总结

Global Trend Guardian 是一款多品种趋势交易 EA，集成了：

多周期趋势过滤；

突破通道识别；

基于波动率与资金风险比例的交易管理；

分批建仓与总风险控制；

针对点差、时段和波动环境的市场过滤机制。

它并不承诺任何保证盈利，

但为中长期的趋势型算法交易提供了一个纪律化、可配置、逻辑清晰的框架。

在合理的风险控制和持续优化之下，

GTG 可以成为你趋势交易体系中的一个重要组成部分。