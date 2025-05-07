Zyra Guardian Pro – Продвинутый Grid-советник с интеллектуальным управлением рисками

Zyra Guardian Pro — это советник нового поколения, созданный для трейдеров, ищущих надежный инструмент автоматической торговли, сочетающий строгую рыночную логику, адаптивную стратегию сетки и встроенные механизмы защиты для дисциплинированного исполнения.

Руководство пользователя

Онлайн-сигналы на базе Zyra Guardian Pro (настройки сообщества):

Автор Дата Ссылка Сет Информация о счёте Anthony DE BARROS 2025.12.16 Myfxbook (DM me) Ссылка на настройки 100 000€ · 1:500 · Демо Thibaut, Jean Jannoyer 2025.07.17 Сигнал MQL5 N/A 5 000€ · 1:500 · Реальный

Обзор стратегии

Адаптивная сетка

Zyra Guardian Pro использует продвинутую адаптивную сетку, открывая дополнительные позиции только при необходимости и управляя сделками с умом, обеспечивая стабильный рост и минимальную просадку. Это не простая мартингейл-логика, а система, основанная на анализе рыночного поведения.

Динамичные входные сигналы

Используйте более 30 встроенных технических индикаторов, включая Ichimoku, Bollinger Bands, RSI, MACD, Stochastic и другие. Каждый индикатор можно включить отдельно, чтобы создать собственную сигнальную систему.

Интеллектуальное управление капиталом и рисками

Все аспекты работы направлены на защиту и эффективное использование капитала:

Индивидуальное распределение капитала: каждая копия советника управляет своим капиталом независимо. Конфликты между экземплярами исключены.

Глобальный Stop Loss: автоматическое закрытие всех позиций при достижении заданного уровня потерь.

Фиксация прибыли: автоматическая блокировка прибыли при достижении целевого значения.

Динамический лот: размер позиций автоматически адаптируется к выделенному капиталу и настройкам риска.

Ключевые особенности

Полностью модульный и настраиваемый: все параметры и сигналы настраиваются через inputs.

Усиленная защита: многоуровневая система контроля защищает ваш капитал на каждом шаге.

Безопасная работа нескольких копий: вы можете запускать несколько Zyra на разных парах и таймфреймах без конфликта.

Профессиональная обработка ошибок: проверка рыночных условий, маржи и разрешений перед каждой сделкой.

Встроенные индикаторы (включаются индивидуально)

Ichimoku, Полосы Боллинджера, RSI, MACD, Стохастик

MA, ATR, Канал Кельтнера, ADX, AC, AD, ADX Wilder

Alligator, AMA, AO, Bears Power, Bulls Power, CCI

Chaikin, DEMA, DeMarker, Envelopes, Force Index, Fractals

FrAMA, BWMFI, Momentum, MFI, OsMA, OBV, SAR, RVI

StdDev, TEMA, TRIX, WPR, VIDYA

Рекомендуемая конфигурация

Zyra Guardian Pro совместим со всеми символами и таймфреймами. Благодаря гибкой архитектуре он может быть адаптирован к любому рынку, при условии предварительной оптимизации в тестере стратегий MT5. Параметры по умолчанию предоставлены как пример – для каждой пары и ТФ требуется индивидуальная настройка.

Оптимизация с использованием функции OnTester



Zyra Guardian Pro использует оптимизированную функцию OnTester, которая предлагает интеллектуальную систему оценки при оптимизации. Оценка основана на годовом коэффициенте роста (CAGR), штрафе за просадку и штрафе за достижение глобального стоп-лосса. Чем стабильнее рост конфигурации (высокий CAGR) при минимальной просадке, тем выше ее оценка. Конфигурации, которые часто достигают глобального стоп-лосса, получают штраф. Используя режим Custom Max в MetaTrader 5, пользователи могут быстро определить наиболее эффективные конфигурации в ходе оптимизации. Годовая аренда – Поддержка и обновления



Zyra Guardian Pro доступен исключительно по годовой аренде. Пожизненная покупка отключена, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку и актуальные обновления.

Арендуя Zyra Guardian Pro, вы получаете:

Постоянные обновления и улучшения

Поддержку через сообщения MQL5 или комментарии к продукту

Уверенность, что инструмент развивается вместе с рынком

Почему выбирают Zyra Guardian Pro?

Zyra Guardian Pro — это не советник «установил и забыл». Он создан для адаптации к рынку, управления рисками и соблюдения строгой торговой логики. Идеален для трейдеров, которые ценят контроль капитала и дисциплину в стратегии.

Оцените разницу умной автоматизации.

Арендуйте Zyra Guardian Pro уже сегодня — пусть ваши результаты скажут за вас.