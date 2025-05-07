Zyra Guardian Pro

5

Zyra Guardian Pro – Продвинутый Grid-советник с интеллектуальным управлением рисками

Zyra Guardian Pro — это советник нового поколения, созданный для трейдеров, ищущих надежный инструмент автоматической торговли, сочетающий строгую рыночную логику, адаптивную стратегию сетки и встроенные механизмы защиты для дисциплинированного исполнения.

Руководство пользователя

Обзор стратегии

Адаптивная сетка
Zyra Guardian Pro использует продвинутую адаптивную сетку, открывая дополнительные позиции только при необходимости и управляя сделками с умом, обеспечивая стабильный рост и минимальную просадку. Это не простая мартингейл-логика, а система, основанная на анализе рыночного поведения.

Динамичные входные сигналы
Используйте более 30 встроенных технических индикаторов, включая Ichimoku, Bollinger Bands, RSI, MACD, Stochastic и другие. Каждый индикатор можно включить отдельно, чтобы создать собственную сигнальную систему.

Интеллектуальное управление капиталом и рисками
Все аспекты работы направлены на защиту и эффективное использование капитала:

  • Индивидуальное распределение капитала: каждая копия советника управляет своим капиталом независимо. Конфликты между экземплярами исключены.

  • Глобальный Stop Loss: автоматическое закрытие всех позиций при достижении заданного уровня потерь.

  • Фиксация прибыли: автоматическая блокировка прибыли при достижении целевого значения.

  • Динамический лот: размер позиций автоматически адаптируется к выделенному капиталу и настройкам риска.

Ключевые особенности

  • Полностью модульный и настраиваемый: все параметры и сигналы настраиваются через inputs.

  • Усиленная защита: многоуровневая система контроля защищает ваш капитал на каждом шаге.

  • Безопасная работа нескольких копий: вы можете запускать несколько Zyra на разных парах и таймфреймах без конфликта.

  • Профессиональная обработка ошибок: проверка рыночных условий, маржи и разрешений перед каждой сделкой.

Встроенные индикаторы (включаются индивидуально)

  • Ichimoku, Полосы Боллинджера, RSI, MACD, Стохастик

  • MA, ATR, Канал Кельтнера, ADX, AC, AD, ADX Wilder

  • Alligator, AMA, AO, Bears Power, Bulls Power, CCI

  • Chaikin, DEMA, DeMarker, Envelopes, Force Index, Fractals

  • FrAMA, BWMFI, Momentum, MFI, OsMA, OBV, SAR, RVI

  • StdDev, TEMA, TRIX, WPR, VIDYA

Рекомендуемая конфигурация

Zyra Guardian Pro совместим со всеми символами и таймфреймами. Благодаря гибкой архитектуре он может быть адаптирован к любому рынку, при условии предварительной оптимизации в тестере стратегий MT5. Параметры по умолчанию предоставлены как пример – для каждой пары и ТФ требуется индивидуальная настройка.

Оптимизация с использованием функции OnTester

Zyra Guardian Pro использует оптимизированную функцию OnTester, которая предлагает интеллектуальную систему оценки при оптимизации. Оценка основана на годовом коэффициенте роста (CAGR), штрафе за просадку и штрафе за достижение глобального стоп-лосса. Чем стабильнее рост конфигурации (высокий CAGR) при минимальной просадке, тем выше ее оценка. Конфигурации, которые часто достигают глобального стоп-лосса, получают штраф. Используя режим Custom Max в MetaTrader 5, пользователи могут быстро определить наиболее эффективные конфигурации в ходе оптимизации.

Годовая аренда – Поддержка и обновления

Zyra Guardian Pro доступен исключительно по годовой аренде. Пожизненная покупка отключена, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку и актуальные обновления.

Арендуя Zyra Guardian Pro, вы получаете:

  • Постоянные обновления и улучшения

  • Поддержку через сообщения MQL5 или комментарии к продукту

  • Уверенность, что инструмент развивается вместе с рынком

Почему выбирают Zyra Guardian Pro?

Zyra Guardian Pro — это не советник «установил и забыл». Он создан для адаптации к рынку, управления рисками и соблюдения строгой торговой логики. Идеален для трейдеров, которые ценят контроль капитала и дисциплину в стратегии.

Оцените разницу умной автоматизации.
Арендуйте Zyra Guardian Pro уже сегодня — пусть ваши результаты скажут за вас.

Отзывы 1
Thibaut, Jean Jannoyer
1527
Thibaut, Jean Jannoyer 2025.08.24 08:56 
 

Hello. I use this ea since two months, and the first results seems good. Need to do backtests and optimizations to find the best sets. I like this ea, you can find a signal in my profile. Thanks

