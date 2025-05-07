Zyra Guardian Pro
- Эксперты
- Anthony De Barros
- Версия: 1.16
- Обновлено: 6 декабря 2025
- Активации: 5
Zyra Guardian Pro – Продвинутый Grid-советник с интеллектуальным управлением рисками
Zyra Guardian Pro — это советник нового поколения, созданный для трейдеров, ищущих надежный инструмент автоматической торговли, сочетающий строгую рыночную логику, адаптивную стратегию сетки и встроенные механизмы защиты для дисциплинированного исполнения.
Открытая группа для обсуждения этого EA — присоединиться может каждый: Присоединиться к группе
Онлайн-сигналы на базе Zyra Guardian Pro (настройки сообщества):
|Автор
|Дата
|Ссылка
|Сет
|Информация о счёте
|Anthony DE BARROS
|2025.12.16
|Myfxbook (DM me)
|Ссылка на настройки
|100 000€ · 1:500 · Демо
|Thibaut, Jean Jannoyer
|2025.07.17
|Сигнал MQL5
|N/A
|5 000€ · 1:500 · Реальный
Обзор стратегии
Адаптивная сетка
Zyra Guardian Pro использует продвинутую адаптивную сетку, открывая дополнительные позиции только при необходимости и управляя сделками с умом, обеспечивая стабильный рост и минимальную просадку. Это не простая мартингейл-логика, а система, основанная на анализе рыночного поведения.
Динамичные входные сигналы
Используйте более 30 встроенных технических индикаторов, включая Ichimoku, Bollinger Bands, RSI, MACD, Stochastic и другие. Каждый индикатор можно включить отдельно, чтобы создать собственную сигнальную систему.
Интеллектуальное управление капиталом и рисками
Все аспекты работы направлены на защиту и эффективное использование капитала:
-
Индивидуальное распределение капитала: каждая копия советника управляет своим капиталом независимо. Конфликты между экземплярами исключены.
-
Глобальный Stop Loss: автоматическое закрытие всех позиций при достижении заданного уровня потерь.
-
Фиксация прибыли: автоматическая блокировка прибыли при достижении целевого значения.
-
Динамический лот: размер позиций автоматически адаптируется к выделенному капиталу и настройкам риска.
Ключевые особенности
-
Полностью модульный и настраиваемый: все параметры и сигналы настраиваются через inputs.
-
Усиленная защита: многоуровневая система контроля защищает ваш капитал на каждом шаге.
-
Безопасная работа нескольких копий: вы можете запускать несколько Zyra на разных парах и таймфреймах без конфликта.
-
Профессиональная обработка ошибок: проверка рыночных условий, маржи и разрешений перед каждой сделкой.
Встроенные индикаторы (включаются индивидуально)
-
Ichimoku, Полосы Боллинджера, RSI, MACD, Стохастик
-
MA, ATR, Канал Кельтнера, ADX, AC, AD, ADX Wilder
-
Alligator, AMA, AO, Bears Power, Bulls Power, CCI
-
Chaikin, DEMA, DeMarker, Envelopes, Force Index, Fractals
-
FrAMA, BWMFI, Momentum, MFI, OsMA, OBV, SAR, RVI
-
StdDev, TEMA, TRIX, WPR, VIDYA
Рекомендуемая конфигурация
Zyra Guardian Pro совместим со всеми символами и таймфреймами. Благодаря гибкой архитектуре он может быть адаптирован к любому рынку, при условии предварительной оптимизации в тестере стратегий MT5. Параметры по умолчанию предоставлены как пример – для каждой пары и ТФ требуется индивидуальная настройка.
Оптимизация с использованием функции OnTester
Zyra Guardian Pro использует оптимизированную функцию OnTester, которая предлагает интеллектуальную систему оценки при оптимизации. Оценка основана на годовом коэффициенте роста (CAGR), штрафе за просадку и штрафе за достижение глобального стоп-лосса. Чем стабильнее рост конфигурации (высокий CAGR) при минимальной просадке, тем выше ее оценка. Конфигурации, которые часто достигают глобального стоп-лосса, получают штраф. Используя режим Custom Max в MetaTrader 5, пользователи могут быстро определить наиболее эффективные конфигурации в ходе оптимизации.
Годовая аренда – Поддержка и обновления
Zyra Guardian Pro доступен исключительно по годовой аренде. Пожизненная покупка отключена, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку и актуальные обновления.
Арендуя Zyra Guardian Pro, вы получаете:
-
Постоянные обновления и улучшения
-
Поддержку через сообщения MQL5 или комментарии к продукту
-
Уверенность, что инструмент развивается вместе с рынком
Почему выбирают Zyra Guardian Pro?
Zyra Guardian Pro — это не советник «установил и забыл». Он создан для адаптации к рынку, управления рисками и соблюдения строгой торговой логики. Идеален для трейдеров, которые ценят контроль капитала и дисциплину в стратегии.
Оцените разницу умной автоматизации.
Арендуйте Zyra Guardian Pro уже сегодня — пусть ваши результаты скажут за вас.
Hello. I use this ea since two months, and the first results seems good. Need to do backtests and optimizations to find the best sets. I like this ea, you can find a signal in my profile. Thanks