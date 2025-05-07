Zyra Guardian Pro – Expert Advisor de Grade Avançado com Gestão Inteligente de Risco

Zyra Guardian Pro é um Expert Advisor (EA) de nova geração, projetado para traders que buscam uma ferramenta de automação robusta, combinando lógica de mercado precisa, estratégia de grade adaptativa e mecanismos de segurança integrados para uma execução disciplinada.

Manual do usuário

Grupo público de discussão deste EA — todos podem participar: Entrar no grupo

Sinais ao vivo impulsionados pelo Zyra Guardian Pro (configurações da comunidade):

Autor Data Link Set Informações da conta Anthony DE BARROS 2025.12.16 Myfxbook (envie-me uma DM) Link das configurações 100 000€ · 1:500 · Demo Thibaut, Jean Jannoyer 2025.07.17 Sinal do MQL5 N/A 5 000€ · 1:500 · Real

Visão Geral da Estratégia

Grade Adaptativa

Zyra Guardian Pro utiliza um sistema de grade avançado, que só adiciona posições quando necessário, gerenciando cada operação com lógica para promover crescimento estável e drawdown reduzido. Não se baseia em martingale puro, mas em uma análise inteligente do comportamento do mercado.

Sinais de Entrada Dinâmicos

Aproveite mais de 30 indicadores técnicos integrados, incluindo Ichimoku, Bandas de Bollinger, RSI, MACD, Estocástico e muitos outros. Cada indicador pode ser ativado individualmente para construir um sistema de entrada personalizado.

Gestão Inteligente de Capital e Risco

Todos os aspectos são projetados para proteger e otimizar seu capital:

Alocação de capital individual: cada instância do EA gerencia seu próprio capital. Nenhum conflito entre EAs.

Stop Loss global: fechamento automático das posições ao atingir um limite de perda definido.

Bloqueio de lucros: lucros são protegidos automaticamente ao alcançar um nível específico.

Lotagem dinâmica: o tamanho das posições é ajustado automaticamente com base no capital alocado e na preferência de risco.

Principais Funcionalidades

Totalmente modular e personalizável: todos os parâmetros e sinais podem ser configurados nos inputs.

Segurança reforçada: várias camadas de verificação protegem seu capital a todo momento.

Execução multi-instância segura: você pode rodar Zyra em diferentes símbolos ou timeframes simultaneamente, sem conflitos.

Gestão profissional de erros: verifica as condições de mercado, margem disponível e permissões antes de executar qualquer operação.

Indicadores Inclusos (ativáveis individualmente)

Ichimoku, Bandas de Bollinger, RSI, MACD, Estocástico

Médias móveis, ATR, Keltner, ADX, AC, AD, ADX Wilder

Alligator, AMA, AO, Bears Power, Bulls Power, CCI

Chaikin, DEMA, DeMarker, Envelopes, Force Index, Fractais

FrAMA, BWMFI, Momentum, MFI, OsMA, OBV, SAR, RVI

StdDev, TEMA, TRIX, WPR, VIDYA

Configuração Recomendável

Zyra Guardian Pro é compatível com todos os símbolos e timeframes. Sua arquitetura flexível permite usá-lo em diversos mercados, desde que seja realizada uma otimização prévia no testador de estratégia do MT5. Os parâmetros padrões são fornecidos como base, mas devem ser ajustados conforme o ativo e o período utilizados.

Otimização avançada com a função OnTester



Zyra Guardian Pro utiliza uma função OnTester otimizada para oferecer um sistema de pontuação inteligente durante as otimizações. A pontuação é baseada na taxa de crescimento anual composto (CAGR), na penalidade de drawdown e na penalidade de Stop Loss global. Quanto mais uma configuração apresenta um crescimento estável (CAGR alto) com drawdown limitado, maior será sua pontuação. As configurações que atingem frequentemente o Stop Loss global são penalizadas. Ao usar o modo Custom Max no MetaTrader 5, os usuários podem identificar rapidamente as configurações mais eficazes durante as otimizações. Locação Anual – Atualizações e Suporte Contínuos



Zyra Guardian Pro está disponível exclusivamente por meio de aluguel anual. A compra vitalícia está desabilitada para garantir evolução constante, atualizações e suporte confiável.

Ao alugar Zyra Guardian Pro, você garante:

Atualizações e melhorias constantes

Suporte via mensagens MQL5 ou seção de comentários do produto

A segurança de usar uma ferramenta que evolui com o mercado

Por que escolher Zyra Guardian Pro?

Zyra Guardian Pro não é um EA "set & forget". Ele foi projetado para se adaptar às condições do mercado, otimizar a gestão de risco e manter uma lógica de negociação disciplinada. É ideal para traders que valorizam controle de capital e disciplina nas estratégias.

Descubra a diferença de uma automação inteligente e bem estruturada.

Alugue agora Zyra Guardian Pro e deixe seus resultados falarem por você.