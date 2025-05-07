Zyra Guardian Pro – Expert Advisor Grid Avancé avec Gestion Intelligente du Risque

Zyra Guardian Pro est un Expert Advisor (EA) de nouvelle génération, conçu pour les traders à la recherche d’un outil de gestion automatisée robuste, combinant logique de marché rigoureuse, stratégie grid adaptative et mécanismes de sécurité intégrés pour une exécution disciplinée.

Manuel d'utilisation

Découvrez le tout premier signal live propulsé par Zyra Guardian Pro—avec les réglages exclusifs de notre tout premier utilisateur ! Suivez-le en direct dès maintenant :

Signal



Aperçu de la Stratégie

Grid adaptatif

Zyra Guardian Pro utilise un système grid avancé qui n'ajoute des positions que lorsque cela est nécessaire, tout en gérant chaque trade de façon intelligente pour favoriser une croissance régulière et un drawdown minimal. Il ne repose pas sur une martingale brute, mais sur une logique de comportement de marché.

Signaux d'entrée dynamiques

Tirez parti de plus de 30 indicateurs techniques intégrés, notamment Ichimoku, Bollinger, RSI, MACD, Stochastique, et bien d'autres. Chaque indicateur peut être activé individuellement pour construire un système d’entrée sur-mesure.

Gestion intelligente du capital et du risque

Tous les aspects sont conçus pour protéger et optimiser votre capital :

Allocation de capital individuelle : chaque instance EA gère son propre capital. Aucun conflit entre EA.

Stop loss global : clôture automatique des positions si une perte maximale prédéfinie est atteinte.

Verrouillage des profits : sécurise automatiquement les gains une fois un seuil atteint.

Lot dynamique : la taille des positions s'ajuste automatiquement en fonction du capital alloué et du niveau de risque.

Fonctionnalités Clés

100 % modulaire et personnalisable : tous les paramètres et signaux sont configurables depuis les inputs.

Sécurité renforcée : plusieurs couches de contrôle protègent votre capital à chaque instant.

Multi-instances sécurisé : vous pouvez exécuter plusieurs Zyra sur différents symboles ou timeframes sans interférence.

Gestion d’erreurs professionnelle : vérifie les conditions du marché, la marge disponible et les autorisations avant chaque trade.

Indicateurs Inclus (activables individuellement)

Ichimoku, Bandes de Bollinger, RSI, MACD, Stochastique

Moyennes Mobiles, ATR, Keltner, ADX, AC, AD, ADX Wilder

Alligator, AMA, AO, Bears Power, Bulls Power, CCI

Chaikin, DEMA, DeMarker, Enveloppes, Force Index, Fractales

FrAMA, BWMFI, Momentum, MFI, OsMA, OBV, SAR, RVI

StdDev, TEMA, TRIX, WPR, VIDYA

Configuration Recommandée

Zyra Guardian Pro est compatible avec tous les symboles et timeframes. Son architecture flexible permet d’être utilisé sur de nombreux marchés, à condition d’effectuer une optimisation préalable via le testeur de stratégie MT5. Les paramètres par défaut sont fournis à titre d’exemple, mais chaque configuration doit être ajustée selon la paire et l’unité de temps choisies.

Optimisation avancée avec la fonction OnTester



Zyra Guardian Pro utilise une fonction OnTester optimisée pour offrir un système de score intelligent lors des optimisations. Le score est basé sur le taux de croissance annualisé (CAGR), la pénalité de drawdown et la pénalité de Stop Loss global. Plus une configuration présente une croissance stable (CAGR élevé) avec un drawdown limité, plus son score est élevé. Les configurations qui touchent fréquemment le Stop Loss global sont pénalisées. En utilisant le mode Custom Max dans MetaTrader 5, les utilisateurs peuvent rapidement identifier les configurations les plus performantes lors des optimisations. Location Annuelle – Mises à Jour et Support Continus



Zyra Guardian Pro est disponible exclusivement en location annuelle. L'achat à vie est désactivé afin de garantir un suivi à long terme, des mises à jour constantes et un support fiable.

En louant Zyra Guardian Pro, vous bénéficiez de :

Mises à jour et améliorations continues

Support via la messagerie MQL5 ou les commentaires du produit

La garantie que votre outil évolue avec le marché

Pourquoi choisir Zyra Guardian Pro ?

Zyra Guardian Pro n’est pas un EA "set & forget". Il a été conçu pour s’adapter aux conditions de marché, optimiser la gestion du risque et maintenir une logique de trading rigoureuse. Il s’adresse aux traders qui privilégient la maîtrise du capital et la discipline dans leurs stratégies.

Découvrez la différence d’une automatisation intelligente et maîtrisée.

Louez Zyra Guardian Pro dès aujourd’hui et laissez vos résultats parler pour vous.