Zyra Guardian Pro

5

Zyra Guardian Pro – Fortgeschrittener Grid-Expert Advisor mit intelligenter Risikosteuerung

Zyra Guardian Pro ist ein moderner Expert Advisor (EA), entwickelt für Trader, die ein robustes automatisiertes Handelssystem suchen. Er kombiniert strenge Marktlogik, eine adaptive Grid-Strategie und integrierte Sicherheitsmechanismen für diszipliniertes Trading.

Benutzerhandbuch

Öffentliche Diskussionsgruppe zu diesem EA – alle sind willkommen: Der Gruppe beitreten

Live-Signale powered by Zyra Guardian Pro (Community-Settings):

Autor Datum Link Set Kontoinfo
Anthony DE BARROS 2025.12.16 Myfxbook (schreib mir eine DM) Einstellungslink 100 000€ · 1:500 · Demo
Thibaut, Jean Jannoyer 2025.07.17 MQL5-Signal N/A 5 000€ · 1:500 · Real

Strategieüberblick

Adaptives Grid
Zyra Guardian Pro verwendet ein fortschrittliches adaptives Grid-System, das nur dann Positionen hinzufügt, wenn es notwendig ist, und jede Position intelligent verwaltet – für stetiges Wachstum bei minimalem Drawdown. Die Strategie basiert nicht auf klassischer Martingale, sondern auf marktbasiertem Verhalten.

Dynamische Einstiegssignale
Nutzen Sie über 30 integrierte technische Indikatoren – darunter Ichimoku, Bollinger Bands, RSI, MACD, Stochastic u.v.m. Jeder Indikator ist einzeln aktivierbar, um maßgeschneiderte Einstiegssignale zu erzeugen.

Intelligentes Kapital- und Risikomanagement
Alle Aspekte wurden entwickelt, um Ihr Kapital zu schützen und zu optimieren:

  • Individuelle Kapitalzuweisung: Jede EA-Instanz verwaltet ihr eigenes Kapital. Keine Konflikte zwischen mehreren EAs.

  • Globaler Stop-Loss: Automatische Positionsschließung, wenn ein vordefiniertes Verlustlimit erreicht wird.

  • Gewinnsicherung: Automatisches Sichern von Gewinnen ab einem festgelegten Schwellenwert.

  • Dynamische Lot-Größen: Zyra passt die Positionsgrößen automatisch dem verfügbaren Kapital und Risikoprofil an.

Hauptfunktionen

  • Vollständig modular und anpassbar: Alle Parameter und Signale sind über Inputs konfigurierbar – ganz ohne Programmierkenntnisse.

  • Erhöhte Sicherheit: Mehrstufige Kontrollmechanismen schützen Ihr Kapital jederzeit.

  • Sicherer Multi-Instanz-Betrieb: Mehrere Instanzen von Zyra können parallel auf unterschiedlichen Symbolen oder Timeframes laufen – ohne Konflikte.

  • Professionelle Fehlerbehandlung: Vor jedem Trade werden Marktbedingungen, Margin und Handelsberechtigungen automatisch überprüft.

Enthaltene Indikatoren (individuell aktivierbar)

  • Ichimoku, Bollinger Bands, RSI, MACD, Stochastic

  • Moving Averages, ATR, Keltner Channel, ADX, AC, AD, ADX Wilder

  • Alligator, AMA, AO, Bears Power, Bulls Power, CCI

  • Chaikin, DEMA, DeMarker, Envelopes, Force Index, Fractals

  • FrAMA, BWMFI, Momentum, MFI, OsMA, OBV, SAR, RVI

  • StdDev, TEMA, TRIX, WPR, VIDYA

Empfohlene Konfiguration

Zyra Guardian Pro ist mit allen Symbolen und Timeframes kompatibel. Seine flexible Architektur erlaubt den Einsatz auf verschiedensten Märkten – vorausgesetzt, es wird eine vorherige Optimierung über den MT5-Strategietester durchgeführt. Die Standardwerte dienen nur als Ausgangspunkt und sollten je nach Symbol und Zeiteinheit angepasst werden.

Erweiterte Optimierung mit der Funktion OnTester

Zyra Guardian Pro verwendet eine optimierte OnTester-Funktion, um während der Optimierung ein intelligentes Scoring-System anzubieten. Der Score basiert auf der jährlichen Wachstumsrate (CAGR), der Drawdown-Strafe und der globalen Stop-Loss-Strafe. Je stabiler das Wachstum einer Konfiguration ist (hoher CAGR) und je geringer der Drawdown, desto höher ist ihr Score. Konfigurationen, die häufig den globalen Stop-Loss erreichen, werden bestraft. Durch die Nutzung des Custom Max-Modus in MetaTrader 5 können Benutzer schnell die leistungsstärksten Konfigurationen während der Optimierung identifizieren.

Jährliches Mietmodell – Laufende Updates & Support

Zyra Guardian Pro ist ausschließlich im Jahresabo verfügbar. Der lebenslange Kauf ist deaktiviert, um langfristige Wartung, regelmäßige Verbesserungen und zuverlässigen Support zu gewährleisten.

Mit einer Jahresmiete erhalten Sie:

  • Regelmäßige Updates und Verbesserungen

  • Technischer Support über MQL5-Messaging oder Produktkommentare

  • Die Sicherheit, dass Ihr Tool sich mit den Märkten weiterentwickelt

Warum Zyra Guardian Pro wählen?

Zyra Guardian Pro ist kein "Set & Forget"-EA. Er wurde entwickelt, um sich an Marktbedingungen anzupassen, das Risiko effizient zu steuern und eine disziplinierte Handelslogik beizubehalten. Er richtet sich an Trader, die Wert auf Kapitalerhalt und strategische Kontrolle legen.

Erleben Sie den Unterschied intelligenter, kontrollierter Automatisierung.
Mieten Sie Zyra Guardian Pro noch heute – und lassen Sie Ihre Ergebnisse für sich sprechen.

Bewertungen 1
Thibaut, Jean Jannoyer
1527
Thibaut, Jean Jannoyer 2025.08.24 08:56 
 

Hello. I use this ea since two months, and the first results seems good. Need to do backtests and optimizations to find the best sets. I like this ea, you can find a signal in my profile. Thanks

