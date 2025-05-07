Zyra Guardian Pro

Zyra Guardian Pro – 高度なリスク管理を備えたグリッド型エキスパートアドバイザー

Zyra Guardian Proは、堅牢な自動取引ツールを求めるトレーダー向けに設計された次世代のエキスパートアドバイザー（EA）です。市場のロジックに基づいた厳密な設計、適応型グリッド戦略、統合されたセキュリティメカニズムにより、規律ある取引を実現します。

ユーザーマニュアル

本EAの公開ディスカッショングループがあります。どなたでも参加できます： グループに参加

Zyra Guardian Pro によるライブシグナル（コミュニティ設定）：

著者 日付 リンク セット 口座情報
Anthony DE BARROS 2025.12.16 Myfxbook（DMしてください） 設定リンク 100 000€ · 1:500 · デモ
Thibaut, Jean Jannoyer 2025.07.17 MQL5シグナル N/A 5 000€ · 1:500 · リアル

戦略の概要

適応型グリッド取引
Zyra Guardian Proは、必要な場合にのみ追加ポジションを開く高度な適応型グリッドシステムを使用し、各取引を体系的に管理して安定した成長と最小限のドローダウンを目指します。基本的なグリッドロジックは、単純なマーチンゲールではなく、市場行動の分析に基づいています。

動的なエントリーシグナル
Ichimoku、ボリンジャーバンド、RSI、MACD、ストキャスティクスなど、30以上の統合されたテクニカル指標の力を活用します。各指標は個別に有効化でき、精密でパーソナライズされたエントリーシグナルを作成できます。

スマートなリスクおよび資本管理
資本とリスクのすべての側面をスマートに処理します：

  • 個別の資本割り当て：各EAインスタンスは独立して資本を管理します。他のEAとの競合はありません。

  • グローバルストップロス管理：事前に定義されたグローバルドローダウン制限に達した場合、自動的にポジションをクローズします。

  • 利益のロック：特定の閾値に達した場合、自動的に利益を確保します。

  • 動的なロットサイズ：割り当てられた資本とリスクの好みに基づいて、Zyraがポジションサイズを自動的に調整します。

主な機能と利点

  • 完全にモジュール化されカスタマイズ可能：すべての指標と設定は入力パラメータを通じてアクセス可能。プログラミング知識なしで独自の戦略を作成および微調整できます。

  • 完全なセーフティ＆プロテクション：Zyra Guardian Proは、複数のセーフティチェック層で資本を保護するように構築されています。

  • マルチインスタンス対応：異なる通貨ペアや時間枠で複数のZyra Guardian Proインスタンスを安全に実行できます。

  • プロフェッショナルなエラーハンドリング：取引実行前に市場条件、取引許可、資本の利用可能性を自動的にチェックし、シームレスな実行を保証します。

含まれる指標（個別に有効化可能）

  • Ichimoku、ボリンジャーバンド、RSI、MACD、ストキャスティクス

  • 移動平均、ATR、ケルトナーチャネル、ADX、AC、AD、ADXワイルダー

  • アリゲーター、AMA、AO、ベアーズパワー、ブルズパワー、CCI

  • チャイキン、DEMA、デマーカー、エンベロープ、フォースインデックス、フラクタル

  • FrAMA、BWMFI、モメンタム、MFI、OsMA、OBV、SAR、RVI

  • 標準偏差、TEMA、TRIX、WPR、VIDYA

推奨設定と時間枠

Zyra Guardian Proは、すべての通貨ペアと時間枠に対応しています。適応型ロジックにより、さまざまな市場条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮します。デフォルト設定はバランスが取れていますが、ユーザー自身でのテストと最適化を推奨します。

最適化機能OnTesterによる高度な最適化

Zyra Guardian Proは、最適化時にインテリジェントなスコアリングシステムを提供するように最適化されたOnTester関数を使用しています。スコアは、年間複利成長率（CAGR）、ドローダウンのペナルティ、およびグローバルストップロスのペナルティに基づいています。構成が安定した成長（高いCAGR）を示し、ドローダウンが少ないほど、そのスコアは高くなります。グローバルストップロスに頻繁に到達する構成はペナルティを受けます。MetaTrader 5のカスタム最大モードを使用すると、ユーザーは最適化時に最もパフォーマンスの高い構成を迅速に特定できます。

年間レンタルモデル – 継続的なサポートとアップデート

Zyra Guardian Proは、年間レンタルモデルでのみ提供されています。ライフタイム購入は意図的に無効化されており、継続的な開発、改善、信頼性のあるサポートを保証します。

年間レンタルにより、以下の特典があります：

  • 継続的なアップデートと改善。

  • MQL5のメッセージングまたは製品コメントセクションを通じた完全な技術サポート。

  • 市場条件に応じて進化する取引ツールの安心感。

なぜZyra Guardian Proを選ぶのか？

Zyra Guardian Proは、単なる「セット＆フォーゲット」型のEAではありません。市場条件に適応し、リスク管理を最適化し、規律ある取引ロジックを維持するよう設計されています。資本の管理と戦略的な規律を重視するトレーダーに最適です。

インテリジェントな取引自動化の違いを体験してください。
今すぐZyra Guardian Proをレンタルし、その効果を実感してください。

レビュー 1
Thibaut, Jean Jannoyer
1527
Thibaut, Jean Jannoyer 2025.08.24 08:56 
 

Hello. I use this ea since two months, and the first results seems good. Need to do backtests and optimizations to find the best sets. I like this ea, you can find a signal in my profile. Thanks

Thibaut, Jean Jannoyer
1527
Thibaut, Jean Jannoyer 2025.08.24 08:56 
 

Hello. I use this ea since two months, and the first results seems good. Need to do backtests and optimizations to find the best sets. I like this ea, you can find a signal in my profile. Thanks

Anthony De Barros
1005
開発者からの返信 Anthony De Barros 2025.08.26 07:24
Thank you for your feedback! Zyra Guardian Pro will keep evolving, with new features planned to further improve trading account management.
