Zyra Guardian Pro – Gelişmiş Risk Yönetimi ile Grid Tabanlı Uzman Danışman

Zyra Guardian Pro, sağlam bir otomatik yönetim aracı arayan yatırımcılar için tasarlanmış yeni nesil bir Uzman Danışman (EA)'dır. Piyasa mantığına dayalı olarak, adaptif grid stratejisi ve entegre güvenlik mekanizmaları ile disiplinli bir yürütme sağlar.

Kullanım kılavuzu

Zyra Guardian Pro tarafından oluşturulan ilk canlı sinyali keşfedin—ilk kullanıcımızın özel ayarlarıyla! Hemen gerçek zamanlı işlemleri izleyin:

Sinyal



Strateji Genel Bakışı

Adaptif Grid

Zyra Guardian Pro, yalnızca gerektiğinde pozisyon ekleyen gelişmiş bir grid sistemi kullanır ve her işlemi akıllıca yöneterek düzenli büyümeyi ve minimum çekilmeyi teşvik eder. Kör martingale yerine piyasa davranışına dayalı bir mantıkla çalışır.

Dinamik Giriş Sinyalleri

Ichimoku, Bollinger, RSI, MACD, Stokastik ve daha fazlası dahil olmak üzere 30'dan fazla entegre teknik göstergeden yararlanın. Her gösterge, özel bir giriş sistemi oluşturmak için ayrı ayrı etkinleştirilebilir.

Akıllı Sermaye ve Risk Yönetimi

Tüm yönler, sermayenizi korumak ve optimize etmek için tasarlanmıştır:

Bireysel Sermaye Tahsisi: Her EA örneği kendi sermayesini bağımsız olarak yönetir. EA'lar arasında çakışma yoktur.

Global Stop Loss: Önceden tanımlanmış maksimum kayıp sınırına ulaşıldığında pozisyonlar otomatik olarak kapatılır.

Kâr Kilitleme: Belirli bir eşiğe ulaşıldığında kazançlar otomatik olarak güvence altına alınır.

Dinamik Lot Büyüklüğü: Pozisyon büyüklükleri, tahsis edilen sermaye ve risk tercihlerine göre otomatik olarak ayarlanır.

Temel Özellikler

%100 modüler ve özelleştirilebilir: Tüm parametreler ve sinyaller girişlerden yapılandırılabilir.

Gelişmiş güvenlik: Birden fazla kontrol katmanı, sermayenizi her an korur.

Çoklu örnek desteği: Farklı semboller veya zaman dilimlerinde birden fazla Zyra örneği güvenle çalıştırılabilir.

Profesyonel hata yönetimi: Her işlem öncesinde piyasa koşulları, mevcut marj ve izinler kontrol edilir.

Dahil Edilen Göstergeler (bireysel olarak etkinleştirilebilir)

Ichimoku, Bollinger Bantları, RSI, MACD, Stokastik

Hareketli Ortalamalar, ATR, Keltner, ADX, AC, AD, ADX Wilder

Alligator, AMA, AO, Bears Power, Bulls Power, CCI

Chaikin, DEMA, DeMarker, Zarflar, Force Index, Fraktallar

FrAMA, BWMFI, Momentum, MFI, OsMA, OBV, SAR, RVI

StdDev, TEMA, TRIX, WPR, VIDYA

Önerilen Kurulum

Zyra Guardian Pro, tüm semboller ve zaman dilimleriyle uyumludur. Esnek yapısı sayesinde, MT5 strateji test cihazı aracılığıyla önceden optimizasyon yapıldığında birçok piyasada kullanılabilir. Varsayılan ayarlar örnek olarak sağlanmıştır; ancak her yapılandırma, seçilen parite ve zaman dilimine göre ayarlanmalıdır.

Gelişmiş Optimizasyon OnTester Fonksiyonu ile



Zyra Guardian Pro, optimizasyonlar sırasında akıllı bir puanlama sistemi sunmak için optimize edilmiş bir OnTester fonksiyonu kullanır. Puan, bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR), maksimum geri çekilme (drawdown) cezası ve global Stop Loss cezasına dayanır. Bir yapılandırma istikrarlı bir büyüme gösterdiğinde (yüksek CAGR) ve sınırlı bir geri çekilme ile çalıştığında, puanı daha yüksek olur. Global Stop Loss'a sıkça ulaşan yapılandırmalar ceza alır. MetaTrader 5'te Custom Max modunu kullanarak, kullanıcılar optimizasyon sırasında en iyi performans gösteren yapılandırmaları hızla belirleyebilirler. Yıllık Kiralama – Sürekli Güncellemeler ve Destek



Zyra Guardian Pro, yalnızca yıllık kiralama modeliyle sunulmaktadır. Ömür boyu satın alma seçeneği devre dışı bırakılmıştır; bu, uzun vadeli takip, sürekli güncellemeler ve güvenilir destek sağlamak içindir.

Zyra Guardian Pro'yu kiralayarak şunlardan faydalanırsınız:

Sürekli güncellemeler ve iyileştirmeler

MQL5 mesajlaşma veya ürün yorumları aracılığıyla destek

Aracınızın piyasa koşullarına göre evrimleştiğinden emin olma

Neden Zyra Guardian Pro'yu Seçmelisiniz?

Zyra Guardian Pro, "kur ve unut" türü bir EA değildir. Piyasa koşullarına uyum sağlamak, risk yönetimini optimize etmek ve disiplinli bir ticaret mantığını sürdürmek için tasarlanmıştır. Sermaye kontrolü ve stratejik disiplini ön planda tutan yatırımcılar için idealdir.

Akıllı ve kontrollü bir otomasyonun farkını keşfedin.

Bugün Zyra Guardian Pro'yu kiralayın ve sonuçlarınızın konuşmasına izin verin.