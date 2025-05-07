Zyra Guardian Pro – Expert Advisor Grid Avanzato con Gestione Intelligente del Rischio

Zyra Guardian Pro è un Expert Advisor (EA) di nuova generazione, progettato per i trader che cercano uno strumento di gestione automatizzata robusto, combinando una logica di mercato rigorosa, una strategia grid adattiva e meccanismi di sicurezza integrati per un'esecuzione disciplinata.

Manuale utente

Scopri il primo segnale live alimentato da Zyra Guardian Pro—impostazioni personalizzate dal nostro primo utente! Seguilo in diretta ora stesso:

Segnale



Panoramica della Strategia

Grid Adattiva

Zyra Guardian Pro utilizza un sistema grid avanzato che apre nuove posizioni solo quando necessario, gestendo ogni trade in modo intelligente per favorire una crescita costante e un drawdown minimo. Non si basa su una martingala cieca, ma su un'analisi comportamentale del mercato.

Segnali di Ingresso Dinamici

Sfrutta oltre 30 indicatori tecnici integrati, tra cui Ichimoku, Bande di Bollinger, RSI, MACD, Stocastico e molti altri. Ogni indicatore può essere attivato individualmente per creare un sistema d’ingresso su misura.

Gestione Intelligente del Capitale e del Rischio

Tutti gli aspetti sono progettati per proteggere e ottimizzare il capitale:

Allocazione individuale del capitale: ogni istanza EA gestisce il proprio capitale. Nessun conflitto tra EA.

Stop loss globale: chiusura automatica delle posizioni se viene raggiunta una perdita massima predefinita.

Blocco dei profitti: blocca automaticamente i guadagni una volta raggiunta una soglia.

Size dinamico del lotto: la dimensione delle posizioni si adatta automaticamente al capitale assegnato e al livello di rischio.

Funzionalità Principali

100% modulare e personalizzabile: tutti i parametri e i segnali sono configurabili tramite input.

Sicurezza avanzata: più livelli di controllo proteggono il capitale in ogni momento.

Compatibile con più istanze: è possibile eseguire più Zyra su simboli o timeframe diversi senza interferenze.

Gestione degli errori professionale: verifica le condizioni di mercato, la disponibilità di margine e le autorizzazioni prima di ogni operazione.

Indicatori Inclusi (attivabili individualmente)

Ichimoku, Bande di Bollinger, RSI, MACD, Stocastico

Medie Mobili, ATR, Keltner Channel, ADX, AC, AD, ADX Wilder

Alligator, AMA, AO, Bears Power, Bulls Power, CCI

Chaikin, DEMA, DeMarker, Envelopes, Force Index, Frattali

FrAMA, BWMFI, Momentum, MFI, OsMA, OBV, SAR, RVI

StdDev, TEMA, TRIX, WPR, VIDYA

Configurazione Consigliata

Zyra Guardian Pro è compatibile con tutti i simboli e timeframe. La sua architettura flessibile permette l’uso su molti mercati, a condizione che venga eseguita un’ottimizzazione preventiva tramite il tester di strategia MT5. I parametri predefiniti sono forniti come esempio, ma ogni configurazione deve essere adattata al simbolo e al timeframe desiderati.

Ottimizzazione avanzata con la funzione OnTester



Zyra Guardian Pro utilizza una funzione OnTester ottimizzata per offrire un sistema di punteggio intelligente durante le ottimizzazioni. Il punteggio si basa sul tasso di crescita annualizzato (CAGR), sulla penalità di drawdown e sulla penalità di Stop Loss globale. Più una configurazione presenta una crescita stabile (CAGR elevato) con un drawdown limitato, più alto sarà il suo punteggio. Le configurazioni che raggiungono frequentemente lo Stop Loss globale sono penalizzate. Utilizzando la modalità Custom Max in MetaTrader 5, gli utenti possono identificare rapidamente le configurazioni più performanti durante le ottimizzazioni. Noleggio Annuale – Aggiornamenti e Supporto Continuo



Zyra Guardian Pro è disponibile esclusivamente tramite noleggio annuale. L’acquisto a vita è disattivato per garantire uno sviluppo continuo, aggiornamenti regolari e un supporto affidabile.

Noleggiando Zyra Guardian Pro, riceverai:

Aggiornamenti e miglioramenti continui

Supporto tramite messaggistica MQL5 o sezione commenti del prodotto

La sicurezza di uno strumento che evolve con il mercato

Perché Scegliere Zyra Guardian Pro?

Zyra Guardian Pro non è un semplice EA "set & forget". È stato progettato per adattarsi alle condizioni di mercato, ottimizzare la gestione del rischio e mantenere una logica di trading rigorosa. È destinato ai trader che privilegiano il controllo del capitale e la disciplina strategica.

Scopri la differenza dell’automazione intelligente e controllata.

Noleggia Zyra Guardian Pro oggi stesso e lascia che siano i tuoi risultati a parlare per te.