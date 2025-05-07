Zyra Guardian Pro

Zyra Guardian Pro – Expert Advisor Grid Avanzato con Gestione Intelligente del Rischio

Zyra Guardian Pro è un Expert Advisor (EA) di nuova generazione, progettato per i trader che cercano uno strumento di gestione automatizzata robusto, combinando una logica di mercato rigorosa, una strategia grid adattiva e meccanismi di sicurezza integrati per un'esecuzione disciplinata.

Manuale utente

Scopri il primo segnale live alimentato da Zyra Guardian Pro—impostazioni personalizzate dal nostro primo utente! Seguilo in diretta ora stesso:

Segnale

Panoramica della Strategia

Grid Adattiva
Zyra Guardian Pro utilizza un sistema grid avanzato che apre nuove posizioni solo quando necessario, gestendo ogni trade in modo intelligente per favorire una crescita costante e un drawdown minimo. Non si basa su una martingala cieca, ma su un'analisi comportamentale del mercato.

Segnali di Ingresso Dinamici
Sfrutta oltre 30 indicatori tecnici integrati, tra cui Ichimoku, Bande di Bollinger, RSI, MACD, Stocastico e molti altri. Ogni indicatore può essere attivato individualmente per creare un sistema d’ingresso su misura.

Gestione Intelligente del Capitale e del Rischio
Tutti gli aspetti sono progettati per proteggere e ottimizzare il capitale:

  • Allocazione individuale del capitale: ogni istanza EA gestisce il proprio capitale. Nessun conflitto tra EA.

  • Stop loss globale: chiusura automatica delle posizioni se viene raggiunta una perdita massima predefinita.

  • Blocco dei profitti: blocca automaticamente i guadagni una volta raggiunta una soglia.

  • Size dinamico del lotto: la dimensione delle posizioni si adatta automaticamente al capitale assegnato e al livello di rischio.

Funzionalità Principali

  • 100% modulare e personalizzabile: tutti i parametri e i segnali sono configurabili tramite input.

  • Sicurezza avanzata: più livelli di controllo proteggono il capitale in ogni momento.

  • Compatibile con più istanze: è possibile eseguire più Zyra su simboli o timeframe diversi senza interferenze.

  • Gestione degli errori professionale: verifica le condizioni di mercato, la disponibilità di margine e le autorizzazioni prima di ogni operazione.

Indicatori Inclusi (attivabili individualmente)

  • Ichimoku, Bande di Bollinger, RSI, MACD, Stocastico

  • Medie Mobili, ATR, Keltner Channel, ADX, AC, AD, ADX Wilder

  • Alligator, AMA, AO, Bears Power, Bulls Power, CCI

  • Chaikin, DEMA, DeMarker, Envelopes, Force Index, Frattali

  • FrAMA, BWMFI, Momentum, MFI, OsMA, OBV, SAR, RVI

  • StdDev, TEMA, TRIX, WPR, VIDYA

Configurazione Consigliata

Zyra Guardian Pro è compatibile con tutti i simboli e timeframe. La sua architettura flessibile permette l’uso su molti mercati, a condizione che venga eseguita un’ottimizzazione preventiva tramite il tester di strategia MT5. I parametri predefiniti sono forniti come esempio, ma ogni configurazione deve essere adattata al simbolo e al timeframe desiderati.

Ottimizzazione avanzata con la funzione OnTester

Zyra Guardian Pro utilizza una funzione OnTester ottimizzata per offrire un sistema di punteggio intelligente durante le ottimizzazioni. Il punteggio si basa sul tasso di crescita annualizzato (CAGR), sulla penalità di drawdown e sulla penalità di Stop Loss globale. Più una configurazione presenta una crescita stabile (CAGR elevato) con un drawdown limitato, più alto sarà il suo punteggio. Le configurazioni che raggiungono frequentemente lo Stop Loss globale sono penalizzate. Utilizzando la modalità Custom Max in MetaTrader 5, gli utenti possono identificare rapidamente le configurazioni più performanti durante le ottimizzazioni.

Noleggio Annuale – Aggiornamenti e Supporto Continuo

Zyra Guardian Pro è disponibile esclusivamente tramite noleggio annuale. L’acquisto a vita è disattivato per garantire uno sviluppo continuo, aggiornamenti regolari e un supporto affidabile.

Noleggiando Zyra Guardian Pro, riceverai:

  • Aggiornamenti e miglioramenti continui

  • Supporto tramite messaggistica MQL5 o sezione commenti del prodotto

  • La sicurezza di uno strumento che evolve con il mercato

Perché Scegliere Zyra Guardian Pro?

Zyra Guardian Pro non è un semplice EA "set & forget". È stato progettato per adattarsi alle condizioni di mercato, ottimizzare la gestione del rischio e mantenere una logica di trading rigorosa. È destinato ai trader che privilegiano il controllo del capitale e la disciplina strategica.

Scopri la differenza dell’automazione intelligente e controllata.
Noleggia Zyra Guardian Pro oggi stesso e lascia che siano i tuoi risultati a parlare per te.

Prodotti consigliati
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operare sull'indice DE40 (spesso indicato come DAX, GER40, ecc., a seconda del broker). L'EA identifica automaticamente opportunità di trading sul mercato e gestisce le posizioni con un approccio basato sul rischio. Offre due modalità di trading : Conservativo – Un approccio più lento e stabile. Aggressivo – Una strategia più rapida progettata per sfruttare i grandi movimenti del mercato (con un rischio maggiore). Questa strategia seleziona le posizion
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
OrionBTC
Pierre Paul Amoussou
Experts
OrionBTC è un Expert Advisor sviluppato per il trading automatico della coppia BTCUSD sulla piattaforma MetaTrader 5. Combina una strategia di breakout dinamica , una gestione del rischio basata sulla volatilità (ATR) e un filtro di tendenza configurabile su timeframe superiori. Caratteristiche tecniche: Timeframe consigliato: M15 Simbolo: BTCUSD Strategia: breakout controllato con stop loss e trailing stop dinamici basati su ATR Limite massimo di operazioni al giorno: 2 Fascia oraria operativa
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Kureopatora no Sakura
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experts
Kureopatora no Sakura   -   Where Egyptian Wisdom Meets Shogun Strategy Embodying Cleopatra's cunning as a Japanese Shogun, this EA wages calculated market campaigns. Its core deploys Fibonacci-tuned Ichimoku lines –   Tenkan-sen scouts   (8-55 periods) and   Kijun-sen battlements   (89-377 periods) – to pinpoint assaults at decisive crossovers. Like an archaeologist deciphering Rosetta Stone secrets, the EA reads Japanese candlesticks as modern hieroglyphs: each pattern reveals hidden market na
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Saeed XAUUSD
Saeed Mastour S Alshahrani
Experts
Overview Saeed XAUUSD EA is a fully automated expert advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the WEEKLY timeframe using a high-probability breakout strategy powered by Average True Range (ATR) -based stop loss, take profit, and trailing stop logic. It offers dual position sizing options — either dynamic lot sizing per $1,000 of balance or a fixed lot mode — making it highly adaptable to both small and large accounts. Although  $1,000   is recommended to use the lot per balance, fixed lot
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Volatility Matrix EA VIX75
Timothy Chuma Ifiora
Experts
Volatility Pattern EA – VIX75 for Deriv Synthetics Trade Volatility 75 Index (VIX75) on Deriv MT5 with confidence using this advanced forex robot . Recommended timeframe: 30 minutes (M30) for optimal synthetic indices trading . This Expert Advisor is built on pattern recognition combined with machine learning models specifically designed for Deriv synthetics . It has been tested extensively on VIX75 volatility trading over the past 3 years and has shown consistent performance in automated tradi
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experts
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experts
Segnale in tempo reale Trova di più qui:   https://www.mql5.com/it/users/prizmal/seller Rimani aggiornato con le ultime notizie, aggiornamenti e sviluppi iscrivendoti al canale ufficiale  PrizmaL! Questo robot di trading è progettato appositamente per la coppia di valute NZDCAD e opera secondo una strategia di mediazione che utilizza RSI e CCI come indicatori principali. Ogni operazione è gestita con livelli dinamici di take-profit e stop-loss per migliorare il controllo del rischio e la r
Investologic
SAUD ALHINDAL
Experts
Investologic Trading robot MetaTrader5 PC platform  The EA is for the  professional traders. Users   MUST do some intensive test   using "strategy tester" to fit user's needs and to confirm that this EA will works for you.  Trend following EA and artificial inelegance that have the ability to trade on motive waves and skip the volatile choppy market, the EA work with any symbol market or timeframe in the MT5 platform ex. FOREX, GOLD, OIL, STOCKS, INDEXES, NASDAQ, SPX500, Bitcoin & Crypto. Th
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock è un consulente intelligente con blocco dinamico delle posizioni. Round Lock è un consulente di trading avanzato che implementa una strategia di blocco degli ordini bidirezionale con una crescita graduale delle posizioni e un adattamento dinamico al mercato . Vantaggi del Round Lock: Controllo del rischio tramite blocco della posizione, Crescita dinamica dei volumi nelle aree di tendenza del mercato, Impostazioni di comportamento flessibili in base ai limiti, Adatto a fasi piatte e d
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Experts
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingres
Unbeatable hunter for xaueur
Fahd Hammoune
Experts
Scopri l'imbattibile Hunter for XAUEUR, l'ultimo robot commerciale specializzato in XAUEUR. Se stai cercando una soluzione completa per massimizzare i tuoi profitti preservando il tuo capitale, non cercare oltre.  Molti parlano di un robot che apre posizioni, ma pochi parlano di una solida strategia per proteggere il tuo capitale durante le inversioni di mercato. È qui che spicca l'imbattibile Hunter for XAUEUR. Dotato di uno stop loss dinamico basato su supporti e resistenze, questo robot rego
TrendFollowMT
King Lok Leung
Experts
TrendFollowMT is a fully automated trading system which is using large time frame to determine the trend and use small time frame to find the entry point. Once the trend changed to opposite side, the system will wait for another entry point to recover with bigger lot size. Moreover, the target profit will be moved up when more position had been opened. The aim is to cover the cost of waiting time and risk. Trend filter: ADX and zzFibo (suggest time frame: H4) Entry: RSI and Pin bar (use current
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Experts
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experts
Sydney è un algoritmo complesso e innovativo che utilizza l'intelligenza artificiale in combinazione con l'analisi tecnica tradizionale per prevedere i futuri movimenti di mercato dei simboli GBPUSD e USDJPY . Questo Expert Advisor si avvale di reti neurali ricorrenti, in particolare di cellule a memoria a lungo termine, che vengono addestrate utilizzando i dati degli indicatori dell'analisi tecnica. Grazie a questo metodo, l'EA è in grado di apprendere quali indicatori sono più rilevanti per i
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Hunter plus for gold
Fahd Hammoune
Experts
I nostri prodotti sono attualmente in sconto. Non siamo gli unici, ma siamo i migliori. Sei un investitore alla ricerca di nuove opportunità nel mercato dell'oro? Hai bisogno di uno strumento affidabile e intelligente che ti aiuti a padroneggiare il trading? Non cercate oltre! Scopri Hunter Plus for Gold, il rivoluzionario robot commerciale progettato per massimizzare i tuoi profitti minimizzando i rischi. Gestione intelligente del rischio Con Hunter Plus for Gold il rischio di stop loss non è
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Filtro:
Thibaut, Jean Jannoyer
1517
Thibaut, Jean Jannoyer 2025.08.24 08:56 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Anthony De Barros
943
Risposta dello sviluppatore Anthony De Barros 2025.08.26 07:24
Thank you for your feedback! Zyra Guardian Pro will keep evolving, with new features planned to further improve trading account management.
Rispondi alla recensione