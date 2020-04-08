Zyra Regime Map
- 指标
- Anthony De Barros
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Zyra Regime Map 是一款用于 MetaTrader 5 的指标，旨在实时识别市场环境，帮助你在正确的时间选择正确的交易策略。它不提供 Buy/Sell 进出场信号：它告诉你当前处于哪一种市场状态（趋势、震荡、过渡、混沌）。
它在实战中有什么用？
大多数交易错误来自策略与市场环境不匹配：
- 在震荡区间使用趋势策略 → 假突破、频繁止损。
- 在趋势行情使用均值回归策略 → 逆势加仓/摊平。
- 在不稳定阶段交易 → 信号冲突、成交与风险更高。
Zyra Regime Map 通过将市场阶段划分为 4 种清晰的“市场制度”（Regimes）来解决这一问题：
- TREND：可交易的趋势 → 优先趋势跟随策略
- RANGE：区间震荡 / 均值回归 → 优先回归类策略
- TRANSITION：制度切换期 → 谨慎，降低风险 / 等待确认
- CHAOS：条件恶化 → 建议不交易或最小风险
核心优势（用户收益）
1) “市场环境”指标，可与任何方法配合
- 作为过滤器使用：当你的信号（EA、指标、价格行为）出现在匹配的制度中时，整体可靠性更高。
2) 读图简单，决策更有结构
指标计算 3 个关键维度，并将其组合为评分：
- DIR（方向性）：用 ATR 进行“净化”的斜率强度
- EFF（效率）：趋势运动效率（Efficiency Ratio）
- VOL/CHAOS（归一化波动/混沌）：压缩 vs 扰动
然后输出：
- TrendScore、RangeScore、ChaosScore（0 到 100）
- 最终状态（TREND/RANGE/TRANSITION/CHAOS）
3) 防“闪烁”的稳定机制
- Hysteresis + MinStateBars：仅当状态在多根K线上得到确认时才切换，避免频繁来回跳变。
- CalcOnCloseOnly 选项：仅在收盘更新，稳定性更强（非常适合手动交易）。
4) 有用的提醒，不刷屏
- 只有在“确认后的状态切换”时才触发提醒。
- 提示信息清晰，例如：
EURUSD M15: REGIME changed to TREND | TrendScore=78 DIR=62 EFF=75 CHAOS=18
显示方式（清晰、可执行）
- 子窗口（subwindow）显示制度直方图（RANGE / TRANSITION / TREND / CHAOS）。
- 可选显示评分曲线（TrendScore、RangeScore、ChaosScore）。
- 可选 overlay/label：显示制度摘要 + 主要评分（便于快速“扫描”多个图表）。
参数设置（简单、参数少）
默认值经过设计，强调稳健性：
- 回看周期（Dir/Eff/Vol）
- 波动归一化
- 阈值（Trend/Range/Chaos）
- 防闪烁（Hysteresis、MinStateBars）
- Close-only 模式
- 提醒（声音/push + 防刷屏）
使用方法（推荐流程）
将 Zyra Regime Map 添加到图表。
只交易与当前制度匹配的策略：
- TREND → 突破、回调、趋势跟随
- RANGE → 区间/通道、回归到 VWAP/均线、振荡指标
- TRANSITION → 降低仓位，等待确认
- CHAOS → 避免交易或采取更强保护措施
开启提醒，以便在制度确认切换时收到通知。
适合哪些人？
- 希望避免“节奏不对”交易的手动交易者
- 希望增加市场环境过滤的 EA/指标用户（Trend/Range/No-trade）
- 多品种交易者（外汇、指数、黄金等），需要在多图表上保持稳定识别
重要说明
- Zyra Regime Map 不是信号指标：它用于识别市场制度/环境。
- 不包含任何收益承诺：它的目标是帮助你结构化决策与风险管理。