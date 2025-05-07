Zyra Guardian Pro – 지능형 리스크 관리가 적용된 고급 그리드 트레이딩 EA

Zyra Guardian Pro는 자동화된 거래 관리를 원하는 트레이더를 위해 설계된 차세대 전문가 어드바이저(EA)입니다. 엄격한 시장 논리, 적응형 그리드 전략, 통합된 보안 메커니즘을 결합하여 규율 있는 실행을 제공합니다.

사용 설명서

이 EA에 대한 공개 토론 그룹이 있습니다. 누구나 참여할 수 있습니다: 그룹 참여

Zyra Guardian Pro 기반 라이브 시그널(커뮤니티 설정):

작성자 날짜 링크 세트 계정 정보 Anthony DE BARROS 2025.12.16 Myfxbook (DM 주세요) 설정 링크 100 000€ · 1:500 · 데모 Thibaut, Jean Jannoyer 2025.07.17 MQL5 시그널 N/A 5 000€ · 1:500 · 실계좌

전략 개요

적응형 그리드

Zyra Guardian Pro는 고급 적응형 그리드 시스템을 사용하여 필요할 때만 추가 포지션을 열고 각 거래를 지능적으로 관리하여 꾸준한 성장과 최소한의 드로우다운을 추구합니다. 이는 단순한 마틴게일이 아닌 시장 행동 논리에 기반합니다.

동적 진입 신호

Ichimoku, Bollinger, RSI, MACD, Stochastic 등 30개 이상의 통합 기술 지표를 활용하세요. 각 지표는 개별적으로 활성화할 수 있어 맞춤형 진입 시스템을 구축할 수 있습니다.

지능형 자본 및 리스크 관리

자본 보호와 최적화를 위해 모든 측면이 설계되었습니다:

개별 자본 할당: 각 EA 인스턴스는 자체 자본을 관리합니다. EA 간 충돌이 없습니다.

글로벌 스톱로스: 사전 정의된 최대 손실에 도달하면 포지션이 자동으로 청산됩니다.

이익 잠금: 특정 임계값에 도달하면 이익이 자동으로 확보됩니다.

동적 로트 크기: 할당된 자본과 리스크 수준에 따라 포지션 크기가 자동으로 조정됩니다.

주요 기능

100% 모듈화 및 사용자 정의 가능: 모든 매개변수와 신호는 입력값을 통해 구성할 수 있습니다.

강화된 보안: 여러 보호 계층이 자본을 지속적으로 보호합니다.

멀티 인스턴스 지원: 다양한 심볼이나 시간대에서 여러 Zyra 인스턴스를 안전하게 실행할 수 있습니다.

전문적인 오류 처리: 거래 전 시장 조건, 사용 가능한 마진 및 권한을 확인합니다.

포함된 지표 (개별적으로 활성화 가능)

Ichimoku, Bollinger Bands, RSI, MACD, Stochastic

이동 평균, ATR, Keltner 채널, ADX, AC, AD, ADX Wilder

Alligator, AMA, AO, Bears Power, Bulls Power, CCI

Chaikin, DEMA, DeMarker, Envelopes, Force Index, Fractals

FrAMA, BWMFI, Momentum, MFI, OsMA, OBV, SAR, RVI

StdDev, TEMA, TRIX, WPR, VIDYA

권장 설정

Zyra Guardian Pro는 모든 심볼과 시간대와 호환됩니다. 유연한 아키텍처를 통해 다양한 시장에서 사용 가능하지만, MT5 전략 테스터를 통해 사전 최적화를 수행해야 합니다. 기본 설정은 예시로 제공되며, 각 구성은 선택한 통화쌍과 시간대에 따라 조정해야 합니다.

고급 최적화 기능 OnTester



Zyra Guardian Pro는 최적화를 위한 지능형 점수 시스템을 제공하기 위해 최적화된 OnTester 기능을 사용합니다. 이 점수는 연간 성장률(CAGR), 최대 손실(Drawdown) 패널티, 그리고 글로벌 손절매(Stop Loss) 패널티를 기반으로 계산됩니다. 구성이 안정적인 성장률(CAGR이 높음)과 제한된 손실(Drawdown)을 나타낼수록 높은 점수를 받습니다. 반면, 글로벌 손절매를 자주 트리거하는 구성은 패널티를 받습니다. MetaTrader 5의 Custom Max 모드를 사용하여 사용자는 최적화 중 가장 성능이 우수한 구성을 빠르게 식별할 수 있습니다.

연간 임대 – 지속적인 업데이트 및 지원

Zyra Guardian Pro는 연간 임대로만 제공됩니다. 장기적인 지원, 지속적인 업데이트 및 신뢰할 수 있는 지원을 보장하기 위해 평생 구매 옵션은 비활성화되어 있습니다.

Zyra Guardian Pro를 임대하면 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다:

지속적인 업데이트 및 개선

MQL5 메시지 또는 제품 댓글을 통한 지원

시장과 함께 진화하는 도구의 보장

왜 Zyra Guardian Pro를 선택해야 하나요?

Zyra Guardian Pro는 단순한 '설정 후 방치' EA가 아닙니다. 시장 조건에 적응하고, 리스크 관리를 최적화하며, 규율 있는 거래 논리를 유지하도록 설계되었습니다. 자본 통제와 전략적 규율을 중시하는 트레이더를 위한 제품입니다.

지능적이고 통제된 자동화의 차이를 경험해 보세요.

지금 Zyra Guardian Pro를 임대하고 결과로 말하세요.