TrendEA FourAverage

趋势专家是专门为"FourAverage"指标找到最佳参数而创建的。 顾问以交易模式进行交易（关闭买入交易并立即打开相反的交易）。 这种方法使得能够识别指标尽可能准确地确定趋势的能力。 专家顾问是全自动的，并具有使用鞅方法管理资本的能力。 默认设置为"XAUUSD(GOLD)H1"。





指标:





专家顾问为不同的符号和时间框架添加了一系列参数。 目前，莫斯科证券交易所的黄金，比特币，欧洲美元和俄罗斯联邦储蓄银行股票等符号已被添加到现成的集合中。 它们与"FourAverage"指标中的参数集完全匹配。 如果您需要添加一组新的设置，请在"FourAverage MT5"指标的评论中写下它。

专家顾问可以根据开盘价进行测试和优化。 使用遗传算法进行快速优化。

标准使用趋势指标与专家一起选择参数。 1）找到一个具有巨大增长潜力的符号。 2）在正确的方向上优化参数（仅买入或仅卖出）。 3)将参数传送到指示器并等待信号。

专家参数: