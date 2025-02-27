TrendEA FourAverage
- 专家
- Mikhail Sergeev
- 版本: 2.3
- 更新: 3 十二月 2025
趋势专家是专门为"FourAverage"指标找到最佳参数而创建的。 顾问以交易模式进行交易（关闭买入交易并立即打开相反的交易）。 这种方法使得能够识别指标尽可能准确地确定趋势的能力。 专家顾问是全自动的，并具有使用鞅方法管理资本的能力。 默认设置为"XAUUSD(GOLD)H1"。
指标:hhttps://www.mql5.com/zh/market/product/597
专家顾问为不同的符号和时间框架添加了一系列参数。 目前，莫斯科证券交易所的黄金，比特币，欧洲美元和俄罗斯联邦储蓄银行股票等符号已被添加到现成的集合中。 它们与"FourAverage"指标中的参数集完全匹配。 如果您需要添加一组新的设置，请在"FourAverage MT5"指标的评论中写下它。
- 专家顾问可以根据开盘价进行测试和优化。 使用遗传算法进行快速优化。
标准使用趋势指标与专家一起选择参数。 1）找到一个具有巨大增长潜力的符号。 2）在正确的方向上优化参数（仅买入或仅卖出）。 3)将参数传送到指示器并等待信号。
专家参数:
- MM selection - 资金管理的选择。 "手动"："手动设置首单批次"参数用于选择交易量。 "最小"：可能的最小音量。
- Switch - 允许贸易路线的选择。
- OnlySupport - 禁止开设新的交易和头寸。 已经开设的职位将继续。
- PreSets - 在这里您可以选择现成的设置集或选择手动模式。 当您选择一个现成的集合时，以下参数将停止工作。
- MANUAL setting first order lot - 系列中第一笔交易的手数。 仅与"MM选择=手动"一起使用。 如果参数值为负数：它被用作永久手数（例如："手动设置第一个订单手数"=-0.01交易将以0.01手的数量打开）。 如果参数值为正数：表示每deposit1,000存款的交易量（例如："手动设置第一笔订单手数"=0.04，账户中的$2,000，交易将以0.08手的交易量打开）。
- Magic Number - 专家的号码。
- Slippage - 可接受的滑点。
great work