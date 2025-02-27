TrendEA FourAverage

Трендовый эксперт создан специально для поиска оптимальных параметров для индикатора «FourAverage». Советник торгует в режиме всегда в сделке (закрывая сделку на покупку и сразу открываем противоположную). Такой подход позволяет максимально точно выявить способность индикаторов определять тренд. Эксперт полностью автоматический и имеет возможность управлять капиталом по методу Мартингейла. Настройки по умолчанию для «XAUUSD(GOLD) H1».





Индикатор:





В советнике добавлены наборы параметров для разных символов и таймфреймов. На данный момент в готовые наборы добавлены такие символы как: Золото, Биткоин, ЕвроДоллар, Акции Сбербанка на Московской бирже. Они полностью совпадают с наборами параметров из индикатора «FourAverage». Если вам необходимо добавить новый набор настроек – напишите об этом в отзывах на индикатор «FourAverage MT5».

Советник можно тестировать и оптимизировать по ценам открытия. Для быстрой оптимизации используйте генетический алгоритм.

Стандартное использование трендовых индикаторов вместе с экспертом для подбора параметров. 1) Находите символ с большим потенциалом роста. 2) Оптимизируете параметры в нужном направлении (только покупка или только продажа). 3) Переносите параметры в индикатор и ждёте сигнала.

Параметры эксперта: