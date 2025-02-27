TrendEA FourAverage
- Эксперты
- Mikhail Sergeev
- Версия: 2.3
- Обновлено: 3 декабря 2025
Трендовый эксперт создан специально для поиска оптимальных параметров для индикатора «FourAverage». Советник торгует в режиме всегда в сделке (закрывая сделку на покупку и сразу открываем противоположную). Такой подход позволяет максимально точно выявить способность индикаторов определять тренд. Эксперт полностью автоматический и имеет возможность управлять капиталом по методу Мартингейла. Настройки по умолчанию для «XAUUSD(GOLD) H1».
Индикатор:hhttps://www.mql5.com/ru/market/product/597
В советнике добавлены наборы параметров для разных символов и таймфреймов. На данный момент в готовые наборы добавлены такие символы как: Золото, Биткоин, ЕвроДоллар, Акции Сбербанка на Московской бирже. Они полностью совпадают с наборами параметров из индикатора «FourAverage». Если вам необходимо добавить новый набор настроек – напишите об этом в отзывах на индикатор «FourAverage MT5».
- Советник можно тестировать и оптимизировать по ценам открытия. Для быстрой оптимизации используйте генетический алгоритм.
Стандартное использование трендовых индикаторов вместе с экспертом для подбора параметров. 1) Находите символ с большим потенциалом роста. 2) Оптимизируете параметры в нужном направлении (только покупка или только продажа). 3) Переносите параметры в индикатор и ждёте сигнала.
Параметры эксперта:
- MM selection - Выбор управления капиталом. “MANUAL”: для выбора объёма используется параметр "MANUAL setting first order lot". “Minimum”: минимально возможный объём.
- Switch - Выбор разрешённых направлений для сделок.
- OnlySupport - Запрет на открытие новых сделок и позиций. Уже открытые позиции будут продолжены.
- PreSets - Тут вы можете выбрать готовые наборы настроек или выбрать ручной режим. При выборе готового набора ниже идущие параметры перестают работать.
- MANUAL setting first order lot - Объем лота первой сделки в серии. Используется только при “MM selection = MANUAL”. Если значения параметра отрицательные: используется как постоянный лот (Пример: “MANUAL setting first order lot” = -0.01 сделка откроется объёмом 0.01 лота). Если значения параметра положительные: Указывается объем на 1000$ депозита (Пример: “MANUAL setting first order lot” = 0.04, на счету 2000$, сделка откроется объёмом 0.08 лота).
- Magic Number - Номер эксперта.
- Slippage - Допустимое проскальзывание.
great work