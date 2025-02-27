TrendEA FourAverage

Трендовый эксперт создан специально для поиска оптимальных параметров для индикатора «FourAverage». Советник торгует в режиме всегда в сделке (закрывая сделку на покупку и сразу открываем противоположную). Такой подход позволяет максимально точно выявить способность индикаторов определять тренд. Эксперт полностью автоматический и имеет возможность управлять капиталом по методу Мартингейла. Настройки по умолчанию для «XAUUSD(GOLD) H1».


Индикатор:

hhttps://www.mql5.com/ru/market/product/597


В советнике добавлены наборы параметров для разных символов и таймфреймов. На данный момент в готовые наборы добавлены такие символы как: Золото, Биткоин, ЕвроДоллар, Акции Сбербанка на Московской бирже. Они полностью совпадают с наборами параметров из индикатора «FourAverage». Если вам необходимо добавить новый набор настроек – напишите об этом в отзывах на индикатор «FourAverage MT5».

  • Советник можно тестировать и оптимизировать по ценам открытия. Для быстрой оптимизации используйте генетический алгоритм.

Стандартное использование трендовых индикаторов вместе с экспертом для подбора параметров. 1) Находите символ с большим потенциалом роста. 2) Оптимизируете параметры в нужном направлении (только покупка или только продажа). 3) Переносите параметры в индикатор и ждёте сигнала.

Параметры эксперта:

  • MM selection - Выбор управления капиталом. “MANUAL”: для выбора объёма используется параметр "MANUAL setting first order lot". “Minimum”: минимально возможный объём.
  • Switch - Выбор разрешённых направлений для сделок.
  • OnlySupport - Запрет на открытие новых сделок и позиций. Уже открытые позиции будут продолжены.
  • PreSets - Тут вы можете выбрать готовые наборы настроек или выбрать ручной режим. При выборе готового набора ниже идущие параметры перестают работать.
  • MANUAL setting first order lot - Объем лота первой сделки в серии. Используется только при “MM selection = MANUAL”. Если значения параметра отрицательные: используется как постоянный лот (Пример: “MANUAL setting first order lot” = -0.01 сделка откроется объёмом 0.01 лота). Если значения параметра положительные: Указывается объем на 1000$ депозита (Пример: “MANUAL setting first order lot” = 0.04, на счету 2000$, сделка откроется объёмом 0.08 лота).
  • Magic Number - Номер эксперта.
  • Slippage - Допустимое проскальзывание.
Benjamin Afedzie
3425
Benjamin Afedzie 2025.06.12 00:34 
 

great work

Benjamin Afedzie 2025.06.12 00:34 
 

great work

worldofhunger 2025.02.27 19:14 
 

LOL, constant loss one after another on Gold, it only hits SLs and does not close TPs...

Mikhail Sergeev
95884
Ответ разработчика Mikhail Sergeev 2025.02.27 19:17
Read the description. This Expert Advisor is designed to adjust the "FourAverage" indicator.
nuno1234 2025.02.27 14:29 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

