TrendEA FourAverage
- Experts
- Mikhail Sergeev
- Version: 2.3
- Mise à jour: 3 décembre 2025
Trend expert a été créé spécifiquement pour trouver les paramètres optimaux pour l'indicateur "FourAverage". Le conseiller négocie en mode toujours dans la transaction (en fermant la transaction d'achat et en ouvrant immédiatement le contraire). Cette approche permet d'identifier avec la plus grande précision la capacité des indicateurs à déterminer la tendance. L'expert est entièrement automatique et a la capacité de gérer le capital selon la méthode de la martingale. Paramètres par défaut pour «XAUUSD(GOLD) H1».
Indicateur:hhttps://www.mql5.com/fr/market/product/597
Le conseiller a Ajouté des ensembles de paramètres pour différents symboles et délais. À l'heure actuelle, des symboles tels que: Or, Bitcoin, eurodollar, actions de Sberbank à la bourse de Moscou ont été ajoutés aux ensembles prêts à l'emploi. Ils correspondent parfaitement aux ensembles de paramètres de l'indicateur «FourAverage». Si vous avez besoin d'ajouter un nouvel ensemble de paramètres – écrire à ce sujet dans les commentaires sur l'indicateur «fouraverage MT5».
- Le conseiller peut être testé et optimisé par les prix d'ouverture. Pour une optimisation rapide, utilisez un algorithme Génétique.
Utilisation standard des indicateurs de tendance avec un expert pour la sélection des paramètres. 1) Trouver un symbole avec un grand potentiel de croissance. 2) Optimisez les paramètres dans la bonne direction (achat uniquement ou vente uniquement). 3) Mettez les paramètres dans l'indicateur et attendez le signal.
Paramètres de l'expert:
- MM selection - Choix de gestion de patrimoine. "MANUAL": utilisez le paramètre"MANUAL setting first order lot" pour sélectionner le volume. "Minimum": volume minimum possible.
- Switch - Sélection des destinations autorisées pour les transactions.
- OnlySupport - Interdiction d'ouvrir de nouvelles transactions et positions. Les positions déjà ouvertes se poursuivront.
- PreSets - Ici, vous pouvez choisir les préréglages prédéfinis ou choisir le mode manuel. Lorsque vous sélectionnez un ensemble fini, les paramètres suivants ne fonctionnent plus.
- MANUAL setting first order lot - Volume du lot de la première transaction de la série. Utilisé uniquement avec "MM selection = MANUAL". Si les valeurs du paramètre sont négatives: utilisé comme lot permanent (Exemple: “MANUAL setting first order lot” = -0.01 la transaction s'ouvrira avec un volume de 0.01 lot). Si les valeurs du paramètre sont positives: Indique le volume du dépôt de 1000$ (Exemple “ "MANUAL setting first order lot" = 0.04, sur un compte de 2000$, la transaction s'ouvrira avec un volume de 0.08 lot).
- Magic Number - Numéro de l'expert.
- Slippage - Glissement admissible.
great work