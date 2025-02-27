TrendEA FourAverage

Trend expert a été créé spécifiquement pour trouver les paramètres optimaux pour l'indicateur "FourAverage". Le conseiller négocie en mode toujours dans la transaction (en fermant la transaction d'achat et en ouvrant immédiatement le contraire). Cette approche permet d'identifier avec la plus grande précision la capacité des indicateurs à déterminer la tendance. L'expert est entièrement automatique et a la capacité de gérer le capital selon la méthode de la martingale. Paramètres par défaut pour «XAUUSD(GOLD) H1».





Indicateur:





Le conseiller a Ajouté des ensembles de paramètres pour différents symboles et délais. À l'heure actuelle, des symboles tels que: Or, Bitcoin, eurodollar, actions de Sberbank à la bourse de Moscou ont été ajoutés aux ensembles prêts à l'emploi. Ils correspondent parfaitement aux ensembles de paramètres de l'indicateur «FourAverage». Si vous avez besoin d'ajouter un nouvel ensemble de paramètres – écrire à ce sujet dans les commentaires sur l'indicateur «fouraverage MT5».

Le conseiller peut être testé et optimisé par les prix d'ouverture. Pour une optimisation rapide, utilisez un algorithme Génétique.

Utilisation standard des indicateurs de tendance avec un expert pour la sélection des paramètres. 1) Trouver un symbole avec un grand potentiel de croissance. 2) Optimisez les paramètres dans la bonne direction (achat uniquement ou vente uniquement). 3) Mettez les paramètres dans l'indicateur et attendez le signal.

Paramètres de l'expert: