TrendEA FourAverage

O Expert Advisor de tendências foi criado especificamente para procurar os parâmetros ideais para o indicador"FourAverage". O Expert Advisor negocia no modo sempre em uma transação (fechando uma transação de compra e abrindo imediatamente a oposta). Essa abordagem permite identificar com a maior precisão possível a capacidade dos indicadores de determinar a tendência. O Expert Advisor é totalmente automático e tem a capacidade de gerenciar o capital usando o método Martingale. A configuração padrão é "XAUUSD (GOLD) H1".





Indicador:





No expert foram adicionados os conjuntos de parâmetros para diferentes símbolos e prazos. No momento, símbolos como: ouro, Bitcoin, Eurodólar, ações do Sberbank na bolsa de Moscou foram adicionados aos conjuntos prontos. Eles coincidem completamente com os conjuntos de parâmetros do indicador "FourAverage". Se você precisar adicionar um novo conjunto de Configurações, escreva sobre isso nos comentários do indicador "FourAverage MT5".

O Expert Advisor pode ser testado e otimizado de acordo com os preços de abertura. Para otimização rápida, use um algoritmo genético.

O uso padrão de indicadores de tendência em conjunto com um especialista para a seleção de parâmetros. 1) Encontre um símbolo com grande potencial de crescimento. 2) Otimize os parâmetros na direção desejada (Apenas compra ou apenas venda). 3) Transfira os parâmetros para o indicador e aguarde o sinal.

Opções do Expert Advisor: