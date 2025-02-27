TrendEA FourAverage

L'esperto di tendenza è stato creato appositamente per trovare i parametri ottimali per l'indicatore "FourAverage". Il consulente negozia in modalità Sempre in una transazione (chiudendo la transazione per l'acquisto e aprendo immediatamente l'opposto). Questo approccio consente di identificare con la massima precisione la capacità degli indicatori di determinare la tendenza. L'esperto è completamente automatico e ha la capacità di gestire il capitale con il metodo Martingale. Le impostazioni predefinite sono per "XAUUSD (GOLD) H1".





Indicatore:





Advisor ha aggiunto set di parametri per diversi simboli e intervalli di tempo. Al momento, simboli come: oro, Bitcoin, eurodollaro, azioni di Sberbank sulla borsa di Mosca sono stati aggiunti ai set finiti. Sono completamente uguali ai set di parametri dell'indicatore «FourAverage». Se hai bisogno di aggiungere un nuovo set di impostazioni, scrivici nelle recensioni sull'indicatore "FourAverage MT5".

Il consulente può essere testato e ottimizzato in base ai prezzi di apertura. Per una rapida ottimizzazione, utilizzare un algoritmo genetico.

L'uso standard degli indicatori di tendenza insieme a un esperto per selezionare i parametri. 1) Trova un simbolo con un grande potenziale di crescita. 2) ottimizza i parametri nella giusta direzione (solo acquisto o solo vendita). 3)trasferire i parametri alla spia e attendere il segnale.

Opzioni esperto: