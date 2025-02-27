TrendEA FourAverage

L'esperto di tendenza è stato creato appositamente per trovare i parametri ottimali per l'indicatore "FourAverage". Il consulente negozia in modalità Sempre in una transazione (chiudendo la transazione per l'acquisto e aprendo immediatamente l'opposto). Questo approccio consente di identificare con la massima precisione la capacità degli indicatori di determinare la tendenza. L'esperto è completamente automatico e ha la capacità di gestire il capitale con il metodo Martingale. Le impostazioni predefinite sono per "XAUUSD (GOLD) H1".


Indicatore:

hhttps://www.mql5.com/it/market/product/597


Advisor ha aggiunto set di parametri per diversi simboli e intervalli di tempo. Al momento, simboli come: oro, Bitcoin, eurodollaro, azioni di Sberbank sulla borsa di Mosca sono stati aggiunti ai set finiti. Sono completamente uguali ai set di parametri dell'indicatore «FourAverage». Se hai bisogno di aggiungere un nuovo set di impostazioni, scrivici nelle recensioni sull'indicatore "FourAverage MT5".

  • Il consulente può essere testato e ottimizzato in base ai prezzi di apertura. Per una rapida ottimizzazione, utilizzare un algoritmo genetico.

L'uso standard degli indicatori di tendenza insieme a un esperto per selezionare i parametri. 1) Trova un simbolo con un grande potenziale di crescita. 2) ottimizza i parametri nella giusta direzione (solo acquisto o solo vendita). 3)trasferire i parametri alla spia e attendere il segnale.

Opzioni esperto:

  • MM selection - Scelta della gestione del denaro. "MANUAL": per selezionare il volume, utilizzare L'opzione "MANUAL setting first order lot". "Minimum": il volume più basso possibile.
  • Switch - Selezione delle destinazioni consentite per le transazioni.
  • OnlySupport - Divieto di aprire nuove operazioni e posizioni. Le posizioni già aperte continueranno.
  • PreSets - Qui è possibile selezionare i set di impostazioni già pronti o selezionare la modalità manuale. Quando si seleziona il set finito di seguito, le opzioni in corso smettono di funzionare.
  • MANUAL setting first order lot - Volume del lotto del primo affare della serie. Utilizzato solo con "MM selection = MANUAL". Se i valori del parametro sono negativi: utilizzato come lotto costante (esempio: "MANUAL setting first order lot" = -0.01 la transazione si aprirà con un volume di 0.01 lotti). Se i valori del parametro sono positivi: indica il volume per 1000 $ di deposito (esempio: “MANUAL setting first order lot” = 0.04, sul conto 2000$, la transazione si aprirà con un volume di 0.08 lotti).
  • Magic Number - Numero dell'esperto.
  • Slippage - Slittamento consentito.
Recensioni 6
Benjamin Afedzie
3338
Benjamin Afedzie 2025.06.12 00:34 
 

great work

