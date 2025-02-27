TrendEA FourAverage
- エキスパート
- Mikhail Sergeev
- バージョン: 2.3
- アップデート済み: 3 12月 2025
トレンドエキスパートは、"FourAverage"指標の最適なパラメータを見つけるために特別に作成されました。 アドバイザーは常に取引モードで取引します（買い取引を終了し、すぐに反対の取引を開始します）。 このアプローチは、可能な限り正確に傾向を決定する指標の能力を識別することを可能にする。 Expert Advisorは完全に自動化されており、マーチンゲール法を使用して資本を管理する能力を持っています。 デフォルト設定は"XAUUSD(GOLD)H1"です。
の指標:hhttps://www.mql5.com/ja/market/product/597
Expert Advisorには、さまざまなシンボルと時間枠のパラメータセットが追加されました。 現時点では、モスクワ証券取引所の金、Bitcoin、EuroDollar、Sberbank株式などのシンボルが既製のセットに追加されています。 それらは、「4平均」インジケータからのパラメータセットと完全に一致します。 新しい設定セットを追加する必要がある場合は、"FourAverage MT5"インジケータのレビューにそれについて書いてください。
- Expert Advisorは、開始価格に基づいてテストおよび最適化することができます。 高速最適化のために遺伝的アルゴリズムを使用します。
パラメータの選択のための専門家と一緒にトレンド指標の標準的な使用。 1)大きい成長の潜在性の記号を見つけなさい。 2）正しい方向にパラメータを最適化します（購入のみまたは販売のみ）。 3)パラメータをインジケータに転送し、信号を待ちます。
専門家パラメータ:
- MM selection - お金の管理の選択。 "マニュアル"："マニュアル設定最初の注文ロット"パラメータは、ボリュームを選択するために使用されます。 "Minimum":可能な最小のボリューム。
- Switch - 許可された貿易ルートの選択。
- OnlySupport - 新しい取引やポジションを開くことの禁止。 すでに開かれているポジションは継続されます。
- PreSets - ここでは、既製の設定セットを選択するか、手動モードを選択できます。 既製のセットを選択すると、次のパラメータが機能しなくなります。
- MANUAL setting first order lot - シリーズの最初の取引のロット量。 "MM selection=MANUAL"でのみ使用されます。 パラメータ値が負の場合：それは永続的なロットとして使用されます（例："手動設定最初の注文ロット"=-0.01トランザクションは0.01ロットのボリュームで開 パラメータ値が正の場合：deposit1,000預金あたりの金額が示されています（例："手動設定最初の注文ロット"=0.04、口座内のtransaction2,000、トランザクションは0.08ロットの量で開
- Magic Number - 専門家の番号。
- Slippage - 許容される滑り。
