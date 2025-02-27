トレンドエキスパートは、"FourAverage"指標の最適なパラメータを見つけるために特別に作成されました。 アドバイザーは常に取引モードで取引します（買い取引を終了し、すぐに反対の取引を開始します）。 このアプローチは、可能な限り正確に傾向を決定する指標の能力を識別することを可能にする。 Expert Advisorは完全に自動化されており、マーチンゲール法を使用して資本を管理する能力を持っています。 デフォルト設定は"XAUUSD(GOLD)H1"です。





Expert Advisorには、さまざまなシンボルと時間枠のパラメータセットが追加されました。 現時点では、モスクワ証券取引所の金、Bitcoin、EuroDollar、Sberbank株式などのシンボルが既製のセットに追加されています。 それらは、「4平均」インジケータからのパラメータセットと完全に一致します。 新しい設定セットを追加する必要がある場合は、"FourAverage MT5"インジケータのレビューにそれについて書いてください。

Expert Advisorは、開始価格に基づいてテストおよび最適化することができます。 高速最適化のために遺伝的アルゴリズムを使用します。

パラメータの選択のための専門家と一緒にトレンド指標の標準的な使用。 1)大きい成長の潜在性の記号を見つけなさい。 2）正しい方向にパラメータを最適化します（購入のみまたは販売のみ）。 3)パラメータをインジケータに転送し、信号を待ちます。

専門家パラメータ: