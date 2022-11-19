MT4 Local Trade Copier Pro

3.58

MT4 Local Trade Copier Pro 是一款为MetaTrader 4设计的专家顾问，用于将交易从一个源MT4或MT5账户复制到同一台电脑上的多个MT4或MT5账户。此实用工具非常适合将交易复制到客户账户或投资组合，并支持自定义参数，包括手数大小、止损/止盈和反向复制选项。它简化了交易管理，无需基于市场逻辑执行交易，提供灵活的同步以满足多样化的交易需求。

注意事项：请在您的模拟账户上下载并测试MT4 Local Trade Copier Pro演示版，点击此处

您可以在这里下载MT5版本：MT4 Local Trade Copier Pro MT5

有关详细文档：完整用户指南和输入参数

功能：

  • 目标账户可自定义手数大小，支持比例复制（例如，分数倍数：源手数0.2，倍数0.5，目标手数0.1）。
  • 目标账户可调整止损和止盈，或从源账户复制止损和止盈。
  • 从源账户到目标账户复制交易关闭。
  • 在目标账户上对亏损交易进行马丁格尔复制（例如，源手数0.03，目标手数0.03，亏损后下一手数0.06；或目标手数0.02，亏损后下一手数0.04）。
  • 反向复制交易，止损和止盈也将反向。
  • 支持复制带后缀的交易品种。
  • 启用/禁用交易评论。
  • 复制、修改或删除挂单。
  • 限制目标账户的开放交易数量，或每日关闭交易数量。
  • 从MT4账户复制交易到MT5账户，或反之。
  • 提供多种其他风险管理功能以增强控制。

注意事项：为确保最佳性能，每次新会话需分配一个唯一的魔法数字，以确保马丁格尔逻辑正常运行。源账户和目标账户必须具有相同的配置，建议将设置保存为配置文件以避免混淆。默认情况下，将目标手数大小设置为0以复制源交易的手数大小；否则，为目标账户指定自定义手数大小。

重要建议：
这是一个专业的交易复制工具，不是盈利系统。确保根据您的交易需求进行正确设置：

  • 在真实账户使用前，先在模拟账户上进行彻底测试。
  • 定期发布更新和优化的配置。有关最新建议，请查看上述文档部分的MQL5博客。

查看我的所有产品：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

联系我获取支持：https://www.mql5.com/en/users/biswait50

想体验7天免费试用？请通过我的个人资料页面联系我。


评分 14
biller4
70
biller4 2024.04.19 16:37 
 

he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it

Rowskie
114
Rowskie 2024.03.19 21:38 
 

This trade copier works EXACTLY how you want. You can change everything how you want. 5 stars.

NOVAsolutions
20
NOVAsolutions 2024.01.30 21:35 
 

Incredible support, quick response, involved in the smooth running of the program and helping you until the problem is solved (when there is a problem)! Well deserved 5 stars!

Simeon Ojabuno-Matoyeno
38
Simeon Ojabuno-Matoyeno 2024.11.06 17:04 
 

I just had a painful experience with this EA, from what @Biswarup said the Copier stop copying trade when the safeguard percentage drawdown is reached but in my own case after the percentage was reached it closed all open trades, and I just lost USD237. I was not expecting it to close all the trades rather to close few trades to keep it within the drawdown limit. Please look into this.

Beside this the EA is working fine.

Biswarup Banerjee
39605
来自开发人员的回复 Biswarup Banerjee 2024.11.06 17:10
Sorry for your inconvenience. I have recently added one input for this close option to be optional. Please take the latest version and set it false
biller4
70
biller4 2024.04.19 16:37 
 

he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it

Biswarup Banerjee
39605
来自开发人员的回复 Biswarup Banerjee 2024.04.19 16:49
thanks a lot for your support. Please let me know in case you need any assistance in future regarding setup.
Rowskie
114
Rowskie 2024.03.19 21:38 
 

This trade copier works EXACTLY how you want. You can change everything how you want. 5 stars.

Biswarup Banerjee
39605
来自开发人员的回复 Biswarup Banerjee 2024.03.20 02:27
Thank you so much for your feedback.
Moidu Parol
661
Moidu Parol 2024.02.27 18:58 
 

Hi sir, He ea working good. But we forced to use the end time and it's closes at the end time. How I can hold more than 24 hours or more days. Please let me know asap to avoid loosing more.

naveen prabhu
21
naveen prabhu 2024.02.12 16:56 
 

its working great, Martingale option working well. Thanks for faster response...

NOVAsolutions
20
NOVAsolutions 2024.01.30 21:35 
 

Incredible support, quick response, involved in the smooth running of the program and helping you until the problem is solved (when there is a problem)! Well deserved 5 stars!

nikos arvanitakis
156
nikos arvanitakis 2023.12.21 22:49 
 

This robot doesn't work unfortunately it's a failure it keeps crashing and puts whatever it wants this I bought it for signal copying after a lost in the change to multiply and it doesn't work I paid them or send me my money back or send me a program that works properly Otherwise you are a fraud and I will report you here

Biswarup Banerjee
39605
来自开发人员的回复 Biswarup Banerjee 2023.12.22 05:07
If you have time to get into video call I can show you the proper steps to setup. My telegram pops1990
Gold State
24
Gold State 2023.12.03 05:36 
 

do not waste your money i spent 40 dollars it was a waste the graphic is so bad I'm not going into it this guy is bad news bad bot bad everything

Biswarup Banerjee
39605
来自开发人员的回复 Biswarup Banerjee 2023.12.03 07:09
I don't understand what do you mean by graphics here. It is a trade copier. If you have proof something is not working. Please show me that. Among so many features it may happen that something is not working for you for wrong setup. If you follow the setit properly it should work.
Manjunath Suresh Vaidya
766
Manjunath Suresh Vaidya 2023.12.01 14:11 
 

用户没有留下任何评级信息

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
232
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed 2023.06.13 19:37 
 

It's been more than four months since I began raising critical issues and offering suggestions to enhance the EA. Unfortunately, there has been no response or action from the author's side, despite promises of necessary updates,

I had provided feedback in the form of issues and suggestions to be considered, but regrettably, no progress has been made,

In the end, I find myself unable to apply the EA to a real account, and it feels like a waste of time and money to have purchased this EA.

Biswarup Banerjee
39605
来自开发人员的回复 Biswarup Banerjee 2023.10.31 04:50
I have provided support multiple times, but if you want the product to be completely changed then it is your own requirement. I cant change the basic functionalities of the EA and rewrite it entirely. what it should do, it does without flaw and I have evidence for that.
Woot Suraphanphithak
1074
Woot Suraphanphithak 2023.05.04 07:46 
 

Good Product, Good Support, Fast Response

L Fiabu
29
L Fiabu 2023.04.25 15:47 
 

用户没有留下任何评级信息

Biswarup Banerjee
39605
来自开发人员的回复 Biswarup Banerjee 2023.04.25 16:32
Thank you so much Faibu. I really appreciate your feedback.
Sleepyman18
94
Sleepyman18 2023.04.17 20:39 
 

Great product and great seller! Helped me install the program quickly. Thanks for the help! Definitely a seller you can trust

Biswarup Banerjee
39605
来自开发人员的回复 Biswarup Banerjee 2023.04.17 20:42
Thank you so much for your patience. If you face any challenges later please let me know.
adamtraders
347
adamtraders 2023.01.02 19:15 
 

Not long ago I bought the MT4 Local Trade Copier Pro adviser, I am satisfied with the product, but even more pleased with its author, for responsiveness, he goes to the meeting, you can safely ask him if you find a flaw in the product, he always goes to the meeting, a serious and experienced programmer , I advise everyone to buy this copier!

Biswarup Banerjee
39605
来自开发人员的回复 Biswarup Banerjee 2023.01.02 19:17
Thank you so much sir. I am grateful to your initial testing. A major credit goes to you for improving this product day by day
回复评论