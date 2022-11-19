MT4 Local Trade Copier Pro 是一款为MetaTrader 4设计的专家顾问，用于将交易从一个源MT4或MT5账户复制到同一台电脑上的多个MT4或MT5账户。此实用工具非常适合将交易复制到客户账户或投资组合，并支持自定义参数，包括手数大小、止损/止盈和反向复制选项。它简化了交易管理，无需基于市场逻辑执行交易，提供灵活的同步以满足多样化的交易需求。

注意事项：请在您的模拟账户上下载并测试MT4 Local Trade Copier Pro演示版，点击此处。

您可以在这里下载MT5版本：MT4 Local Trade Copier Pro MT5

有关详细文档：完整用户指南和输入参数

功能：

目标账户可自定义手数大小，支持比例复制（例如，分数倍数：源手数0.2，倍数0.5，目标手数0.1）。

目标账户可调整止损和止盈，或从源账户复制止损和止盈。

从源账户到目标账户复制交易关闭。

在目标账户上对亏损交易进行马丁格尔复制（例如，源手数0.03，目标手数0.03，亏损后下一手数0.06；或目标手数0.02，亏损后下一手数0.04）。

反向复制交易，止损和止盈也将反向。

支持复制带后缀的交易品种。

启用/禁用交易评论。

复制、修改或删除挂单。

限制目标账户的开放交易数量，或每日关闭交易数量。

从MT4账户复制交易到MT5账户，或反之。

提供多种其他风险管理功能以增强控制。

注意事项：为确保最佳性能，每次新会话需分配一个唯一的魔法数字，以确保马丁格尔逻辑正常运行。源账户和目标账户必须具有相同的配置，建议将设置保存为配置文件以避免混淆。默认情况下，将目标手数大小设置为0以复制源交易的手数大小；否则，为目标账户指定自定义手数大小。

重要建议：

这是一个专业的交易复制工具，不是盈利系统。确保根据您的交易需求进行正确设置：

在真实账户使用前，先在模拟账户上进行彻底测试。

定期发布更新和优化的配置。有关最新建议，请查看上述文档部分的MQL5博客。

