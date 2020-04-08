MaxiFinish Gold

 黃金、石油、貨幣、加密貨幣的進入和退出交易訊號 - 全部在 MT4 中，無需重新繪製並帶有趨勢預測。即使是初學者也可以輕鬆地在任何時間範圍內進行交易。靈活且準確的自動調諧訊號演算法，可以在螢幕上看到、用英語聽到、在智慧型手機上接收。

此指標有一個用於培訓使用者的提示系統。將滑鼠指標懸停在任何物件上，您就會看到。無需下載使用手冊，而是下載免費的演示版本，並在停止測試後研究圖表上的詳細資訊。

購買後，您可以獲得免費獎勵 - 另一種在一個視窗中同步顯示 6 個隨機指標的指標，以及交易者（一位擁有超過 14 年交易經驗的程式設計師）提供的有效交易和設定說明。寫信給我，以便我可以將其發送給您。

此指標的優點和作用：

- 貨幣活動及其隨機指標的掃描儀，它會自動將螢幕切換到出現新訊號的圖表。點擊掃描器可以輕鬆建立必要的圖表。在這種情況下，1 個圖表上配置的「COLOR_SCHEME」範本將自動複製到具有指標和設定的新圖表中。在每個圖表上，建立後，您可以變更設定和時間範圍。

- 現在可用的手數及其以美元為單位的大小是在每分鐘柱的開始時計算的。

- 利潤（+ 佣金 + 隔夜利息）= 此圖表上所有未平倉訂單的總和，以每個價格變動計算。

- 如果發生意外或當您斷開交易時，建議「獲利」。此指標給出有效關閉交易的訊號，而不是在伺服器上設定通常的「止盈」和「停損」。

- 在伺服器上觸發「獲利」和「止損」的訊號，如果已設置，將以各種方式提供給您，並且螢幕將自動切換到該圖表。

- 訊號過濾器可包含在設定中：「Signal_Optimizer」- 適用於初級隨機指標 M5 和 M1； “Filter_Stoch_M15” - 僅在 M15 方向發出訊號； “Filter_Stoch_H1” - 僅在 H1 方向發出訊號；

- 趨勢線和圖標買入、賣出、平倉、止盈、停損、交易訂單、支撐線和阻力線，「PikLineBUY」、「PikLineSELL」 - 連續繪製。

- 您的已平倉訂單（最近 32 個）和所有未平倉訂單的歷史記錄在所有時間範圍的圖表上透過圖示和線條顯示。

- 「點差、刻度值、交易量」目前顯示在每分鐘柱上。

- 鎖定指示燈（其停止）由訊號按鈕上的閃爍圖示控制 - 閃爍表示其工作。

- 圖表的螢幕截圖可以一鍵儲存到磁碟。

- 靈活的演算法具有當前和未來最佳訊號的趨勢參數設定。計算邏輯預測並繪製未來的預期趨勢。

了解作者 [簡介]。您可以在那裡閱讀常見問題解答 (FAQ)。在那裡您還可以找到有關設定的評論。螢幕截圖中顯示了所有設定的清單以及指標在不同工具和時間範圍上的操作範例。

 從 Metatrader-Market 點擊 [ 現場查看 MQL5 ] - 有所有螢幕截圖、GIF 影片和評論以及更多說明。


作者的更多信息
MaxiFinishTrend 2
Stsiapan Kreidzich
4.78 (32)
指标
智能交易系统。所有時間範圍、貨幣、加密貨幣、金屬...所有 MT4 以及任何螢幕和範本都會自動配置。初學者將簡單地根據信號進行交易。獨特的彈性演算法的參數在設定中是開放的。  想法1：除了「買進/賣出」之外，在極值點也給予「獲利」訊號。這種策略會增加結果 - 當您獲得最大利潤並進行更多交易時。 如果觸發了“止盈”或“止損”，或者您平倉了，該指標很快就會在相同方向上發出新信號- 當趨勢在回滾後繼續時，或在相反方向上- 如果趨勢改變。 可用的「訊號優化器」和訊號過濾器：「Filter_Stoch_M15」（僅隨機 M15 方向的訊號）、「Filter_Stoch_H1」以及指示風險交易的「TrendLine_Gray_when_risk」。      思路二：可以准确选择交易时刻。 随机指标线 M1、M5、M15、M30、H1、H4 在一个窗口中同步。 它们的反转（进入点）和每分钟的走势都可以在一张图表上看到所有时间范围。      想法 3：一个紧凑的货币活动扫描仪，它会自动将带有新信号的图表切换到顶部屏幕。 单击扫描仪上的符号，您可以轻松创建所需的图表。 您在 1 个图表上配置的“CO
Stochastics Multi not delayed Step Stoch
Stsiapan Kreidzich
4 (2)
指标
！！！在 [CodeBase] 中，我发布了 Mql4 指标代码。免费下载代码！！！ （您必须在更新终端时调整代码）。 该指标是交易者的工具。它显示了所有周期和符号上的随机指标的运动：М1, М5, М15, М30, Н1, Н4 每分钟（从当前到 -240 分钟的时间尺度，即过去 4 小时）。 Step_Stoch 克服了随机指标的缺点——滞后。例如，在 H1（或 M30）下跌后的上升可以在 H1 的 60 分钟后或 M30 的 30 分钟后在通常的随机指标上看到。该指示器会在一分钟内显示此信息，让您获得更好的结果。 您可以将所有随机指标组合在一起并分析它们的走势，以立即做出最佳交易决策，这可能会导致在关闭交易时损失利润或延迟开盘，此时利润（大部分）的可能性已经丧失. Step_Stoch 线可帮助您更快地看到趋势反转过程的开始。 该指标会自动调整为 4 位和 5 位报价、屏幕 DPI、图表的时间刻度。 输入值     KPeriod, DPeriod, Slowing, Mode_, - 标准随机参数。     ColorBack - 背景颜色。可以在选项卡上更改随
