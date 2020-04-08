MaxiFinish Gold





此指標有一個用於培訓使用者的提示系統。將滑鼠指標懸停在任何物件上，您就會看到。無需下載使用手冊，而是下載免費的演示版本，並在停止測試後研究圖表上的詳細資訊。





購買後，您可以獲得免費獎勵 - 另一種在一個視窗中同步顯示 6 個隨機指標的指標，以及交易者（一位擁有超過 14 年交易經驗的程式設計師）提供的有效交易和設定說明。寫信給我，以便我可以將其發送給您。





此指標的優點和作用：





- 貨幣活動及其隨機指標的掃描儀，它會自動將螢幕切換到出現新訊號的圖表。點擊掃描器可以輕鬆建立必要的圖表。在這種情況下，1 個圖表上配置的「COLOR_SCHEME」範本將自動複製到具有指標和設定的新圖表中。在每個圖表上，建立後，您可以變更設定和時間範圍。





- 現在可用的手數及其以美元為單位的大小是在每分鐘柱的開始時計算的。





- 利潤（+ 佣金 + 隔夜利息）= 此圖表上所有未平倉訂單的總和，以每個價格變動計算。





- 如果發生意外或當您斷開交易時，建議「獲利」。此指標給出有效關閉交易的訊號，而不是在伺服器上設定通常的「止盈」和「停損」。





- 在伺服器上觸發「獲利」和「止損」的訊號，如果已設置，將以各種方式提供給您，並且螢幕將自動切換到該圖表。





- 訊號過濾器可包含在設定中：「Signal_Optimizer」- 適用於初級隨機指標 M5 和 M1； “Filter_Stoch_M15” - 僅在 M15 方向發出訊號； “Filter_Stoch_H1” - 僅在 H1 方向發出訊號；





- 趨勢線和圖標買入、賣出、平倉、止盈、停損、交易訂單、支撐線和阻力線，「PikLineBUY」、「PikLineSELL」 - 連續繪製。





- 您的已平倉訂單（最近 32 個）和所有未平倉訂單的歷史記錄在所有時間範圍的圖表上透過圖示和線條顯示。





- 「點差、刻度值、交易量」目前顯示在每分鐘柱上。





- 鎖定指示燈（其停止）由訊號按鈕上的閃爍圖示控制 - 閃爍表示其工作。





- 圖表的螢幕截圖可以一鍵儲存到磁碟。





- 靈活的演算法具有當前和未來最佳訊號的趨勢參數設定。計算邏輯預測並繪製未來的預期趨勢。





了解作者 [簡介]。您可以在那裡閱讀常見問題解答 (FAQ)。在那裡您還可以找到有關設定的評論。螢幕截圖中顯示了所有設定的清單以及指標在不同工具和時間範圍上的操作範例。





黃金、石油、貨幣、加密貨幣的進入和退出交易訊號 - 全部在 MT4 中，無需重新繪製並帶有趨勢預測。即使是初學者也可以輕鬆地在任何時間範圍內進行交易。靈活且準確的自動調諧訊號演算法，可以在螢幕上看到、用英語聽到、在智慧型手機上接收。